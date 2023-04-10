Закрытая комната, два игрока с ракетками и мячик, который сплющивается при ударах об стену. Каждый игрок наносит удары по очереди так, чтобы соперник совершил ошибку. Если отбивающий игрок нанес удар после того, как мяч коснулся пола больше одного раза – очко засчитывается сопернику.

Динамичный и резкий вид спорта, в котором нужна координация и хитрость. Кажется, что в сквоше не нужно особо думать (просто бить мячом об стену посильнее), но на самом деле матчи звезд сквоша – это спортивное искусство.

Мы сделали этот материал вместе с соцсетью ВКонтакте, которая поддерживает и развивает в России виды спорта, не претендующие на массовую популярность, но обладающие виральным потенциалом и интересные для просмотра. Участвовать в программе смогут виды спорта, которые претендуют на статус профессиональных и проводят регулярные соревнования в крупных городах. Помимо медийной поддержки, спортивные организации смогут претендовать на помощь в запуске трансляций и создании контента, а также проведение совместных турниров.

В числе прочего ВКонтакте поддерживает сквош – в соответствующем тематическом сообществе вы сможете читать главные новости и следить за важными турнирами в этой дисциплине.

А сейчас мы расскажем вам об истории, географии и олимпийских перспективах сквоша. Погнали!

Эволюция сквоша: от занятия скучающих заключенных времен Наполеона до «Титаника» и любимого хобби офисных работников 80-х

Прообраз сквоша появился в английских тюрьмах еще в начале XIX века. Заключенные придумали развлечение, которое эффективно убивало время – лупили ракеткой по мячу об стены. А главная фишка игры – мягкий резиновый мяч, который плющится при ударе, – появилась в британской школе Харроу. Там сквош стал традицией и из школьной забавы постепенно превратился в полноценный спорта: уже в 1860-х на территории появились первые сквош-корты.

Такой корт был даже на «Титанике». Неизвестно его состояние после крушения – корт находился в носовой части палубы, и дайверы туда не добрались. Сохранились лишь свидетельства полковника, который играл с тренером в сквош за день до трагедии.

Сквош не получил такой же популярности, как, например, теннис. Не стал олимпийским видом. Для большинства любителей спорт сквош стал ассоциироваться скорее с фитнес-развлечением или игрой, которая популярна исключительно среди богатых людей.

Но в 80-х сквош все же стал массовым спортом – не в телевизоре, а для активных спортсменов-любителей. Тогда сквошем увлекались более трех миллионов британцев. В США сквош тоже набрал популярность: там появился даже свой подвид игры – хардбол, в который играют тяжелым мячом и на площадках любого размера. В начале ХХ века США стали второй страной мира по количеству активных игроков в сквош, создала много ассоциаций, но к концу века растеряла позиции. Пришли другие страны.

Например, Австралия, которая в 80-х переживала бум сквоша. Затем он немного сошел на нет, но как говорит глава местной ассоциации сквоша Роб Донахью, во время пандемии к сквошу снова поднялся интерес. У Австралии вообще необычная причина упадка интереса к сквошу: владельцы кортов после выхода на пенсию стали массово продавать участки – их переделывали под более прибыльные проекты вроде фитнеса и йоги. Так за одно помещение платили не два, а 10-15 человек.

В нулевые, постепенно возвращая популярность, сквош ворвался в поп-культуру – стал игрой для работников офиса, расслабляющихся после рабочего дня. Это высмеивал даже ситком «Офис», где герои нелепо играли в сквош: глупо ошибались и отвлекались на телефон (да, в супердинамичном виде спорта, где нельзя терять концентрацию).

Главная сила в сквоше – Египет. Тотальное доминирование этой страны – одно из препятствий для появления сквоша на Олимпиаде

Сквош претендовал на то, чтобы войти в программу Олимпиады 2024 года. Но снова не получилось – МОК выбрал скалолазание и брейк-данс, а сквош снова проигнорировал. Причин несколько – слишком короткие по продолжительности матчи, невозможность продавать тысячи билетов на турниры и, вероятно, малая доля женщин среди участников. Но есть еще и необычная причина: в сквоше слишком выделяется одна страна. Это Египет.

Последний чемпионат по сквошу среди мужчин прошел в мае 2022 года в Каире. И доминирование спортсменов из Египта там было подавляющим: страну представляли 20 из 64 участников, финал получился чисто египетским, а в полуфиналах кроме египтян был только один австралиец.

С 2016 года египтяне побеждают на ЧМ и, как правило, забирают все медали турнира. Среди женщин ситуация аналогичная. Как получилось, что в Египте сквош стал настолько успешным?

История побед началась еще в период, когда Египет был британской колонией. Сквош-корты строили в начале ХХ века для британских офицеров и дипломатов. Но уже тогда египтяне подхватили моду на сквош, а в конце 1990-х начали доминировать на мужских чемпионатах мира. При этом с 1950-х по 1990-е игроки в сквош уезжали из страны из-за политической нестабильности, а остальные не могли участвовать в международных турнирах. Но именно эта группа людей сделала Египет могучей силой.

Чемпион мира Амр Шабана рассказывает, как в Каире оформилось сообщество игроков в сквош. Все корты находились в 30 минутах друг от друга, и оставшиеся в стране профессионалы обучили сквошу сотни юношей. Они объединились в крепкую группу, в которой к тому же не было ограничения на количество матчей в день.

Еще сквош поддерживал бывший президент Хосни Мубарак. Он сам играл, строил корты и награждал победителей местных чемпионатов. Но Мубарак не сделал сквош доступным – при населении в 82 млн человек в него могут играть лишь несколько тысяч. Этот спорт в Египте сохранил свою элитарность: чтобы играть, нужно платить взносы, но вас при этом будут тренировать лучшие игроки и тренеры мира.

Особая красота сквоша – в стеклянных кортах. На них играют с видами на пирамиды и Эйфелеву башню

К сквошу есть претензия – его тяжело смотреть по ТВ: мяч плохо видно, а игроки постоянно мельтешат. С просмотром сквоша вживую была еще более концептуальная проблема – как показать зрителем матч, который играют в небольшой закрытой комнате? Выход оказался простым и изысканным – сделать стены прозрачными.

Один стеклянный корт стоит примерно 10 тысяч долларов – ничто по сравнению с крупными аренами (например, сквош-центр с семью кортами в Манчестере стоил 3,5 млн фунтов; в том числе центральный корт – 110 тысяч фунтов). И корт легко собрать-разобрать, поэтому турниры по сквошу часто проводят в необычных местах.

Оцените разнообразие. Вокзал Нью-Йорка, улицы Чикаго, Трафальгарская площадь, холл филармонии в Бостоне, на фоне пирамид Гизы, на пляже, рядом с Эйфелевой башней. Сквош – везде, где сумеют договориться организаторы турниров.

Сквош в России: с каждым годом все больше кортов и спортсменов

В России сквош распространяется с начала 90-х. Сначала в него играли в основном обеспеченные люди – и только в крупных городах. Но сегодня хотя бы один сквош-корт есть даже в небольшом городе и каждый год появляются примерно десять новых площадок. Аренда корта в Москве стоит около двух тысяч рублей в час, занятие с тренером – до пяти тысяч рублей в час

На профессиональном уровне у России дела не очень. Например, на командном турнире в 2013 году российская сборная не набрала очков и заняла последнее место в группе. В личных соревнованиях за последние десять лет спортсменов из России не было ни в мужских, ни в женских турнирах. Но профессионально сквошем занимаются все больше людей – в рейтинге ФСР (Федерация сквоша России) более тысячи мужчин, четырехсот женщин и пятисот юниоров.

В чем преимущества и недостатки сквоша для здоровья: сжигает калории, но опасен при проблемах с сердцем

В 2003 году Forbes выпустил исследование-рейтинг самых полезных видов спорта для здоровья. И сквош оказался на первом месте, опередив греблю и скалолазание. Преимущества сквоша – в легком инвентаре и необходимости постоянно бегать, менять положение тела и концентрироваться. Это отличная кардиотренировка, которая также развивает ловкость, координацию, скорость реакции и скорость мышления – за сочетание двух последних качеств сквош часто называют «шахматами на корте». Играя в сквош, можно сжечь 700-900 калорий всего за час, что примерно в два раза эффективнее средней нагрузки на беговой дорожке. К тому же сквош это игра – а значит, эмоциональная разгрузка.

Обратная сторона сквоша – высокая интенсивность. Еще в 1980-е распространялось мнение, что сквош – самый опасный спорт для сердца. Но это лишь в том случае, если у вас уже есть проблемы с сердцем. И все равно это не препятствие для сквоша. В этом случае лучше всего посоветоваться с кардиологом – возможно, перед игрой достаточно будет провести специальную тренировку, чтобы подготовить организм к интенсивному спорту.

Помимо сердца, сквош опасен для глаз (мяч мечется по четырем стенам на высокой скорости) и мышц запястья. Также здесь высок риск столкновений с оппонентом – они обычно и приводят к ушибам и травмам. Но эти проблемы решаются качественной экипировкой (очки, кроссовки), занятиями с тренером и опытом игры, который позволяет играть, не задевая соперника.

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Фото: Gettyimages.ru/Tom Dulat / Stringer, Julian Charrington / Stringer, Bryn Lennon, Warren Little; globallookpress.com/Omar Zoheiry/dpa; instagram.com/squashclub.moscow

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