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Каково это, работать с Юраном? «Прощает ошибку, но убранную ногу – никогда»

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Сергей Юран принял кризисный «Пари НН» в апреле, не дав клубу свалиться в ФНЛ сначала напрямую, а потом – через стыки. 

Сейчас «Нижний» – седьмой в РПЛ с лучшей домашней серией в лиге после прихода Юрана (7 побед в 9 матчах) и второй после «Зенита» показателем допущенных ударов по воротам (22 против 21), по данным Opta.

Тренер «Пари НН» – главный медиаэкстремист РПЛ. Он атакует судей, прессингует журналистов и троллит коллег – это малая часть новостной хроники трех последних месяцев. А какой Юран вне камер? Как общается с футболистами? Часто ли пихает? И как хвалит?

Валерий Самсонов отыскал футболистов и тренеров, которые работали с Юраном, и выяснил, каково это – работать с настолько экспрессивным боссом.

«Заниматься тактикой не было времени». Александр Филин – спасся с «Химками» в стыках

– Юрана я больше застал в его второй приход [в «Химки» в 2022-м].

Не сказать, что делает что-то экстраординарное. Старается не ломать то, что есть: состав, схему. Так потихоньку приходит результат, а за ним уверенность.

Юран сразу работает над мотивацией. Постоянно повторял: «Мы останемся. Нужно выигрывать». Самое мощное решение – после первого стыкового матча в Хабаровске. Попали 0:1, у всех паника. Он уверенно зашел в раздевалку: «Ребят, спокойно готовимся. Единственное – после прилета заезжаем в гостиницу до игры». Я тогда подумал: «Лучше бы напихал, но отпустил к семьям».

Уже на следующей день у меня и всех пацанов было одно желание – поскорей бы разорвать «Хабаровск». Настолько самокопание всех гнело. В первом тайме мы загнали СКА без шансов и спокойно выиграли 3:0. Тогда я понял, насколько это сильное тренерское решение.

В плане тактики ничего сверхъестественного у него нет. Юран приходил спасателем, заниматься ей не было времени. Он берет отличным чувством игры, коллектива, взаимодействует с костяком. Знает, когда и кого выпустить на замену – это умеют не все тренеры. Теория была стандартной: разбор игры, подготовка к сопернику.

Еще добавлю историю наших отношений. Почти сразу после его первого прихода [в «Химки»] меня позвали в «Тамбов». Сказал об этом Юрану, он ответил: «А как я тебя буду от Премьер-лиги отговаривать?» И отпустил.

Входит ли Юран в мой топ-3? Сто процентов.

«Ему больше нравится статус, чем процесс». Евгений Конюхов – застал Юрана высокомерным

– Юран пришел в «Сибирь» в зимнюю паузу вместо шотландца Алекса Миллера (фитнес-тренер «Ливерпуля» c 1999 по 2008 год, тренировал «Сибирь» четыре месяца в 2012-м – Sports.ru).

Сделал ставку на опытных футболистов, привел знакомых игроков. Молодым шанса не давали. Были 15 человек, которые знали, что выйдут в старте или на замену. Остальные появлялись на поле только в экстраординарных случаях. Некоторые нарушали дисциплину и все равно играли.

У Юрана было немного пафоса, высокомерия – типа спустился помочь вам. Он больше кажется тренером, чем является. Ему больше нравится статус, чем процесс. Приезжал всегда на стиле: в хороших рубашках, крутых ремнях. Курил по 500 сигар в день: как-то зашел к нему в кабинет – там все в дыму. Все делал второй тренер, а он так чисто: когда играли в квадрат, говорил, какой ногой ударить.

Нагрузок особо не было, экстраординарных упражнений и разнообразия тоже. Было два вида тренировок, которые варьировались. На этом все. Ничего такого, что можно было бы с интересом почерпнуть. Тактики особой тоже не было. Сзади – пять защитников, впереди что-то придумают опытные. Часто играли 1:0, 1:1, 0:1.

В раздевалке реагировал по-разному. Когда-то эмоционально, когда-то грубо. После побед говорил: «Да я ж говорил, что так и будет». С игроками вообще не общался.

В работу вратарей особо не лез. Если пропустишь, мог что-то сказать. У него было некоторое пренебрежение к голкиперам: как будто это должность подсобного рабочего. Я при нем сидел – сразу сказали, будет играть другой вратарь. Деньги не платили, удалось разорвать контракт.

Входит ли Юран в мой топ-3? Нет.

«Говорил: «Я тренер, решающий задачи». Георгий Нуров – остался с «Балтикой» в ФНЛ

– Я был в «Урале», но зимой ушел в аренду в «Балтику», которую только принял Юран. Сыграл несколько просмотровых матчей, подписал контракт, но сломался во второй игре и пропустил половину матчей.

В «Балтике» Юран был дружелюбным. Байки и шутки не травил, но был близок с игроками. Не было дистанции, как у советских тренеров. Он был авторитетом, но с ним можно было общаться. К условному Юрию Семину молодому страшно подойти.

Юран позиционировал себя правдорубом, который за футболистов. Говорил, что бьется с руководством за игроков: чтобы зарплаты были вовремя, чтобы премиальные платили сразу. Говорил: «Я тренер, решающий задачи». У «Балтики» была цель – не вылететь, мы ее выполнили. Он много мотивировал: нужно остаться, все дела. Не просто так он добивается результатов и всегда при деле.

В тренерскую деятельность больше был вовлечен не Юран, а его помощник Игорь Ющенко. Юран был скорее менеджером, как Фергюсон. Есть команды, где помощники расставляют стойки и травят байки, а у него за тренировочный процесс процентов на 60 отвечал Ющенко. Они потом долго работали вместе, но в какой-то момент разошлись.

Юран – эпатажный тренер, использовал острые формулировки. Я знаю, какой образ есть у него в медиа, но плохого о нем сказать не могу. Может, и были заскоки, но ничего дикого. У каждого тренера есть речевые особенности: кто-то ептает, кто-то блякает. У него проскакивал мат, но не через слово.

Входит ли Юран в мой топ-3? Нет, потому что из-за травмы я мало играл под его руководством.

«Иногда включал тщеславие: «Да кто вы и кто я?» Дмитрий Лушников – с Юраном пил пиво в Ереване

– В 2016-м я попал в ереванскую «Мику», где застал Диму Чистякова, который сейчас в «Зените».

Мы держались русской бандой. Бывало, после игр пили пиво. Юран гонял с нами, травил байки. Потом мы проиграли в финале Кубка Армении. После игры он вызвал нас в полночь и напихал: «Че вы устроили? Мне звонили, что вы сдали игру». Мы такие: «Николаич, да вы чего? Мы ж в одной лодке». Мы вообще боялись что-то сделать в обход него. Бам – и через несколько дней он покинул клуб.

Все тренировки проводил помощник Юрана Игорь Ющенко, а он в это время курил на трибуне, периодически что-то подсказывал. Ничего особенного: квадратики, «аквариумы» (игра на ограниченном участке поля – Sports.ru). Юран предпочитает работать с обученными футболистами. Тактики тоже особо не было, соперников не разбирали. Играли как умели. Тем не менее остались приятные впечатления о «Мике». Ощущение, что это был лучший отрезок в карьере.

Юран часто мотивировал, пихал в меру. Иногда включал тщеславие: «Да кто вы и кто я?» Пару раз были стычки, он кричал: «Да вы че, на меня, на Юрана?»

Удивительно, как он еще добивается результата. Вероятно, в его штабе есть специалисты, ответственные за физику и тактику, а он приправляет это мотивацией.

Входит ли Юран в мой топ-3? Конечно, нет.

«В раздевалке бутылки не летали, макеты не разбивались». Игорь Тарасовс – перебрался в Азербайджан из-за Юрана

– В начале 2012-го ездил по просмотрам и попал в «Интер» Баку. На меня рассчитывали в перспективе и отправили в фарм-клуб Высшей лиги «Симург». Долго думал, но согласился, узнав, что тренером будет Юран. Было престижно поработать с таким человеком.

Я приехал в «Симург» под конец предсезонки, сыграл матч, сборы закончились. В недельном цикле каких-то страшных нагрузок не было. Он был погружен в тренировочный процесс, тактические занятия. Не было такого, чтобы сидел на трибуне и наблюдал со стороны.

Юран был в меру эмоциональным. В раздевалке бутылки не летали, макеты не разбивались. Были мужские разговоры, но ничего экстраординарного. Лично я от него получал больше поддержки. После поражения провел анализ, продолжили готовиться.

После сборов сыграли два матча – и Юрана уволили. По слухам, главным стал помощник тренера «Интера» Баку, поэтому, возможно, в клубе искали повод расстаться с Юраном. Новый тренер приехал, еще когда Юран был в клубе. Было ощущение, что он понимал, что идут закулисные игры, и отреагировал спокойно. Когда его убрали, я не помню, попрощался ли он с футболистам. Вроде да, но обнимашек не было. Поблагодарил, попрощался и ушел.

Входит ли Юран в мой топ-3? Нет, но не потому что плохой, а потому что проработали вместе около месяца.

«Разбойник, бандюган. Команды у него такие же». Василий Павлов – пересекся с Юраном в «Зорком» и на «Кто хочет стать легионером?»

– На «Кто хочет стать легионером?» из опытных были только я и Денис Вихров (31 матч в Первой лиге за «Динамо» Санкт-Петербург – Sports.ru). Юран сразу забрал нас под крыло, сделал меня капитаном.

На проекте всем было комфортно работать с Юраном. Пихал редко, чаще хвалил. Там были пацаны без школы, на их косяки он реагировал спокойно. Иногда взрывался, если кто-то делал глупость: пас поперек, ненужный фол – моменты из азбуки футбола. Такое у него не укладывалось в голове. У него были невысокие ожидания, поэтому когда что-то получалось, это было вау.

Юран был классным: общительным, компанейским, веселым, на позитивчике. Я еще работал с Игорем Добровольским – то поколение объединяет не тактика, а культ коллектива. Их команды всегда были с характером. Говорят же, что команда характером похожа на тренера. Юран – разбойник, бандюган. Команды у него такие же: бьются, кусаются, никого не боятся. Он и сейчас в каждом интервью говорит: «Технические ошибки могу простить, а бесхарактерность – нет».

В «Зорком» пихача было больше – стояла задача [выйти в ФНЛ], а он максималист. Помню его легендарную фразу: «#####, это не наш уровень. Я не хочу ковыряться во Второй лиге. Заведитесь!» Игра не шла, он понимал, что матч можно вытащить только на зубах – зашел в раздевалку и разнес. Иногда надо задеть за живое.

На «Кто хочет стать легионером?» и в «Зорком» тренировки были одни и те же. Во Второй лиге такой подход эффективнее, потому что люди подготовленные. На проекте было только пару дней, когда были высокие нагрузки.

В РПЛ Юран прибавил в тактике, потому что в «Зорком» у нас не было ни одного тактического занятия. Оно нам было и не нужно. Он собрал классный состав и сказал: «Вы должны решать задачи». Конечно, мы наигрывали какие-то вещи, но достаточно было характера.

В «Зорком» был его сын Артем, но для Второй лиги он был хорош: добротный, работоспособный защитник. Провальных матчей у него не было. Его плюс, что он вел себя скромно, много работал. Позицию лимитчика закрывал на ура.

Юран – один из сильнейших мотиваторов в моей карьере. Он гиперамбициозный, все время говорит об этом, не стесняясь. Если видит, что кто-то не горит, как он, его это жутко бесит. Если было нужно – вставлял пистоны в перерыве или заводил перед игрой. Это работало.

Входит ли Юран в мой топ-3? Я работал со многими крутыми тренерами. Карпин – номер один, потом мой футбольный батя Добровольский, Юран – третий. Я не всегда был в составе, но забил много. Из-за этого обижался, но, возможно, так он пытался меня разозлить.

«Напихал, отошел – забыл. Ругал всегда по делу». Кирилл Колесниченко – в Хабаровске проверял Юрана между

– Сергей Николаевич со всеми шутил, постоянно находился в раздевалке, а не отдельно в тренерской. После побед был в хорошем настроении, при другом исходе можно было попасть под горячую руку. Поражения никогда не принимал спокойно. Как человек с амбициями Юран бывал резким. Но он не из тех, кто напихал, и отношения испортились. Напихал, отошел – забыл. Ругал всегда по делу.

На тренировках обращал внимание на удары. Он был крутым форвардом, поэтому часто подсказывал атакующей группе. Мне запомнились его советы по пенальти: «Будешь делать так – всегда будет залетать». Пока не пробовал, поэтому раскрывать секрет не хочу. Еще говорил, что в нападении нужно действовать расслабленно, ловить тайминги: когда-то сыграть в одно, когда-то придержать мяч.

Иногда заходил в квадрат. Однажды мы со Святославом Георгиевским дважды за круг проверили его между. Юран пошутил: «Завтра собираете чемоданы и улетаете». В следующем моменте мяч пришел ко мне, я сказал: «Николаич, все, уходите [из отбора]». Он вышел из квадрата. Думаю, в игровой карьере он бы такое не простил.

Кстати, нельзя не отметить его стиль: всегда одевался с иголочки.

Когда я уходил из Хабаровска, мы вернулись в Москву на одном самолете. Поблагодарил его, он ответил: «Карьера зависит от тебя». Поздравлял его, когда принял «Химки», «Нижний» – он всегда отвечал.

Входит ли Юран в мой топ-3? Сто процентов. Позвал меня в Хабаровск зимой 2021-го. Я был лимитчиком, из 15 матчей отыграл все, большую часть – в старте. Благодаря его поддержке вернулся в футбол после неудачного отрезка карьеры и попал в «Урал».

«Прощал ошибку, но убранную ногу – никогда». Игорь Ющенко – ассистировал Юрану 12 лет

– В 2008-м я исполнял обязанности [главного тренера] «Химок», в том сезоне Сергея Николаевича назначили главным.

С приходом Юрана в команде появилась жесткость, дисциплина и порядок. Пришли 10 новых футболистов, возросла конкуренция. Все выкладывались. Кто не дорабатывал – оказывался в дубле. Например, ведущий игрок [Драган] Блатняк. Для Юрана не было авторитетов. Даже Тихонов и Титов, которые играли с ним [в «Спартаке»], беспрекословно выполняли его требования.

С годами Юран менялся. Где-то он спускал жесткость и требования, понимая уровень футболистов. Но спрос с игроков всегда был максимальным: прощал ошибку, но убранную ногу – никогда.

Мы с Юраном были одним целым, часто жили вместе на базе. Тренировочный процесс выстраивали сообща. У нас были близкие отношения, он доверял многие вещи. Возможно, я чуть больше отвечал за анализ соперника, а Сергей Николаич давал мотивации на установке.

В 2020-м наши пути разошлись. Без скандалов, просто так сложились обстоятельства. Сейчас почти не общаемся, погружаться в это не хочу.

«Сразу показал, что он тигр». Егор Муханов – рулил медиа в «Химках» при Юране

– В 2020-м Сергей Николаевич пришел в «Химки» после «Зоркого». У многих были сомнения, заработает ли Юран авторитет у футболистов, которые рвутся в РПЛ и до этого работали с Андреем Талалаевым, у которого профессорский подход к футболу.

Юран оставил в команде [тренера по физподготовке] Серджио Джованни, с которым почти всю карьеру работает Талалаев. Итальянец заложил функционалку, Юран добавил психологические фишки – сразу показал, что он тигр, который не даст спуску. В первой игре мы прибили шедшее в лидерах «Торпедо» (5:1). Потом снова выиграли, сыграли вничью, и началась пандемия – так и вышли в РПЛ

Тренировочным процессом руководил Ющенко, а Юран включался во время двусторонки и подсказывал по игровым моментам. В главной части тренировки он отрабатывал по-максимуму. В плане тактики он не последний тренер, с кем я работал. Тренерский штаб приносил ему варианты по тактике, а он решал, как действовать.

Почему он больше не работает с Ющенко? Когда «Химки» расстались с Юраном, Ющенко остался в клубе. Думаю, Сергей Николаич консервативен: если уходит тренер, штаб тоже должен покинуть клуб.

Фото: РИА Новости/Владимир Федоренко, Григорий Соколов, Алексей Филиппов

2 комментария

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Лоу-кики Ли Кан Ина
Ну, Юран кое-что умеет, надо отдать ему должное. Думаю, для команд топ уровня у него типаж простоватый, чтобы попасть в топ клубы, ему надо постараться. Но, он работает лучше Рахимова и ему подобных.
+3
0
+3
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Leader Consulting
Чего у Юрана не отнять это характер, за счёт него и играл в Киеве и Спартаке, сборная и Европа
0
0
0
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