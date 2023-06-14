7 комментариев

Фактчек Sports.ru.

Криотерапия, инфракрасные сауны, компрессионные штаны – когда казалось, что про восстановление современных футболистов известно почти все, на связь вышел Спартак Гогниев.

«В Европе доказали, что чистка зубов после тренировки дает плюс 40 процентов к восстановлению, снижается травматизм. Но если дать футболисту ФНЛ после тренировки зубную щетку, он посчитает тебя дебилом.

Нельзя из-под палки всем давать зубные щетки. Надо сказать, что это научно доказано, хотите – делайте. Может быть, кто-то один прислушается, уже будет хорошо», – сказал экс-тренер «Химок» в интервью «СЭ».

В комментариях под новостью – скепсис и шутки. Валерий Самсонов отнесся к словам Гогниева серьезно и поговорил со специалистами.

Гогниев перенял подход у Калешина, а тот – у тренера «Вольфсбурга», который работал с Осимхеном

Скорее всего Гогниев подсмотрел этот прием у Евгения Калешина – перед завершением карьеры форвард провел два сезона в «Кубани».

«Есть исследование в Германии – не помню, какой именно клуб делал. Мы внедрили еще в «Кубани», – рассказывал Калешин. – Там был Вова Обухов. Умный парень, на веру ничего не воспринимал. Подошел и спросил, зачем это делать. Я ему объяснил. Кажется, даже сбросил ссылку на статью.

У футболиста после тренировки во рту кислая среда на слизистой, она становится щелочной. Чем раньше ты избавляешься от этой среды, тем быстрее мозг воспринимает восстановление гликогенов. Оттянешь на 30 минут – медленнее восстанавливаешься, а на сборах по две тренировки, и важно четыре-пять часов между ними провести с максимальной пользой.

[В «Кубани»] пацаны сначала смеялись, а я сказал, что буду лично ходить и проверять. У нас были опытные Гогниев, Леха Гай, Бендзь – они прониклись. А когда делают старшие, то и молодые подтягиваются. Понятно, что когда перестаешь контролировать, то кто-то прекращает. В «Балтике» было много сознательных пацанов, которые приняли. Оно ведь не работает на дистанции недели или даже месяца, но дает эффект за сезон.

Может быть, кто-то еще не верит в пользу. Хотя результаты [в «Акроне»] уже появляются. Возможно, здесь условные 0,5% побед».

Коуч «Акрона», вероятно, позаимствовал опыт Мартина Шмидта. Он единственный европейский топ-тренер, который публично говорил о пользе чистки зубов после тренировок. После четырех туров сезона-2017/18 Шмидт принял «Вольфсбург», который шел 14-м, добавил любимое упражнение Феликса Магата «холмы страданий» (резкие рывки к вершине склонов) и попросил игроков чистить зубы после тренировок.

«Когда вы истощены, возникает кислотная реакция, – объяснил Шмидт. – Кислота попадает в кровь и влияет на восстановление».

Инновационный подход не помог. «Вольфсбург» с Максимилианом Арнольдом, Якубом Блашчиковски, Дивоком Ориги, Марио Гомесом и Виктором Осимхеном закончил сезон 16-м и избежал вылета только в переходных матчах.

Есть ли эффект от чистки зубов? Спрашиваем у бывших игроков Калешина

Калешин запустил новый тренд в «Кубани» 6 лет назад, а потом внедрил его в «Балтике» и «Акроне».

«Я прочитал статью на Kicker, ее потом перевел кто-то из Sports.ru, – телепортируется в 2017-й Калешин. – Не уверен, что это был Шмидт. Возможно, кто-то другой. Но это неважно, потому что там были ссылки на научные работы.

Я эту информацию не перепроверял. Я вижу прямую логику и понимаю, как это работает. После бега вы хотите пить – значит, организм обезвожен, в том числе полость рта. Значит, надо устранить со слизистой кислую среду.

Наверное, в Германии работают не идиоты, там профессиональное отношение к делу и качественный футбол как результат. Поэтому я ввел это сначала в «Кубани», а потом во всех своих командах. В «Кубани» были умные игроки: Вова Обухов, Спартак Гогниев, Леша Гай. Они спрашивали, почему и зачем. Им нужно было рассказать, показать и убедить. Раз Спартак принял это, то ему понравился эффект.

Это особенно важно на сборах. Между тренировками 6-7 часов, поэтому на счету каждая минута. Но это работает только в совокупности с другими восстановительными процедурами и только в перспективе. За неделю вы не почувствуете разницу».

«Ссылка была не на исследование, а на небольшое интервью тренера «Вольфсбурга», – возвращается в Краснодар Владимир Обухов. – Спросил Калешина, могу ли пользоваться ополаскивателем для рта, потому что он намного удобнее. Он разрешил.

Все долго смеялись, в открытую прикалывались. Тему муссировали недели две. Переговаривались между собой: «Что за бред? Совсем с ума посходили?» Но все равно делали. На сборах нас контролировали, а когда вернулись в Краснодар, тренерам трудно было следить. Возможно, там уже кто-то филонил.

Сложно отследить эффект. Лично я не заметил. Думаю, вместе с другими восстановительными процедурами это работает. Кстати, в «Оренбурге» латиносы чистят зубы перед тренировкой».

«В «Балтике» Калешин сказал, что подсмотрел это в Германии, – вспоминает Евгений Помазан. – Кто-то делал, кто-то не воспринял. У нас чистили человек 10. Если в это веришь и помогает – делаешь. Кто не верит, тому не поможет. Я не пробовал, ха-ха».

«Калешин постоянно внедрял какие-то новшества, – рассказывает защитник «Балтики» Максим Тишкин. – Говорил, что каждая мелочь выливается в положительный результат. Еще запомнил, что мы заполняли анкеты о физическом самочувствии.

Кто-то поржал, кто-то отнесся скептически, кто-то принял нормально. У меня не возникло диссонанса. Во многих командах иностранцы частенько чистили зубы. Например, Павле Радунович в «Балтике», Вильям Оливейра и Фримпонг в «Уфе», Венцислав Христов в Хабаровске. По-моему, я даже читал об этом статью.

Калешин доверял игрокам, а потом, когда мало кто прислушивался, вставил нам за это. У нас чистили зубы процентов 75 игроков, но периодически. Я попробовал, но какого-то весомого эффекта не почувствовал».

«О том, что Калешин внедряет это, знал еще до его прихода, поэтому воспринял адекватно, – делится хавбек «Акрона» Константин Савичев. – Для тех, кто слышал об этом впервые, это было в диковинку.

Тяжело сказать, работает ли это отдельно. Эффект в совокупности. С приходом Калешина я узнал много невидимых деталей, которые помогают быстрее восстанавливаться и чувствовать себя лучше. Думаю, это заметил не только я. Например, у нас нельзя уезжать после тренировки, пока не сделал [восстановительные] процедуры и не покушал.

Когда футболист видит результат, верит еще больше».

При этом в «Химках» Гогниев осторожно продвигал новый подход и начал далеко не сразу. «В первой части сезона в «Химках» такого точно не было, – говорит перешедший зимой в «Торпедо» Илья Кухарчук. – Эту процедуру я видел и до Гогниева. В «Химках» чистил зубы Артем Юран. Читал, что после тренировки желательно есть яблоко – возможно, оно оказывает такой же эффект. Я пытался добавить это в свой распорядок, но то пасту забывал, то щетку, то просто замотался».

Игроки «Алании» тоже не вспомнили таких рекомендаций от Гогниева (работал во Владикавказе с 2019-го по 2022-й).

Что думают о чистке зубов после тренировки стоматолог и тренер по физподготовке?

Гогниев и Калешин говорят о влиянии чистки зубов на мышцы, но что со стоматологической составляющей? Спрашиваем главного врача клиники KISS Рауля Отхозория.

«При частом ротовом дыхании повышается вязкость слюны, которая увеличивает развитие бактерий и микробов, – объясняет Отхозория. – После тренировки лучше кровоснабжается десна, поэтому эффективность чистки зубов будет выше в плане снижения риска возникновения кариеса. Жвачка в этом не поможет, только уберет остатки пищи. Ее лучше не жевать больше 15 минут.

Про ускорение восстановления после чистки слышу впервые. Без понятия, на чем основаны эти суждения. Не видел ни одной статьи на эту тему. Спросил трех коллег, они тоже не в курсе.

У спортсменов лучше десны за счет физической активности, которая разгоняет кровь, улучшая состояние десны. Еще слышал, что у пловцов лучше зубы, потому что они контактируют с хлорированной водой.

Есть случаи, когда спортсменам восстанавливают прикус. Это важная штука, потому что он влияет на позвоночник, осанку и опорно-двигательный аппарат. Иногда исправление прикуса ведет к изменению скелетной составляющей. За счет этого может улучшаться выносливость».

У футбольных специалистов этот метод не вызывает такого удивления, как у стоматологов. О нем слышали не только в командах Гогниева и Калешина.

«Впервые услышал об этом года три назад, но не придал значения, – говорит экс-тренер по физподготовке дубля «Локомотива» Никита Тимошин. – Новые методики восстановления появляются постоянно, но не приживаются – футболист должен чувствовать пользу, чтобы применять это.

Научных доказательств я не встречал, но опровергать Калешина и Гогниева сложно. Видел, что в европейских клубах чистят зубы. Этой методике еще нужно себя зарекомендовать на длинной дистанции. С другой стороны, действительно действенные методики топ-клубы не выносят на публику. Поэтому столовые, тренажерные и кабинеты реабилитации всегда за закрытыми дверями.

Сложно представить, что полость рта влияет на все биохимические процессы организма. В восстановлении задействовано огромное количество органов, гормональных желез. Вряд ли чистка зубов ускоряет восстановление на 40%. Клубы и врачи спортивной медицины борются за 1-2 процента, поэтому 40 – космическая цифра.

Я за классические методы восстановления, которые зарекомендовали себя на всех уровнях: баня, ледяные ванны и лимфодренажные штаны (разгоняют кровь). Это то, что я прочувствовал на себе – после этого восстанавливался быстрее».

А как вообще правильно чистить зубы, выбрать щетку и пасту?

«Есть версии, что лучше чистить зубы перед завтраком, но я советую после, – продолжает Отхозория. – Во сне сокращается слюноотделение, во рту повышается сухость. В сухой среде активно развиваются микроорганизмы. С утра рекомендую воспользоваться ополаскивателем, а после завтрака почистить зубы.

Секрет правильной чистки и, следовательно, здоровых зубов состоит из четырех слагаемых: щетка, паста, зубная нить и ирригатор – аппарат, вычищающий зубные промежутки струей воды. Его важно использовать корректно, посоветовавшись со стоматологом. Многие покупают его самостоятельно и направляют струю на междесневой промежуток, травмируя его. Струя должна идти от красного к белому: от десны к зубу.

Чистке желательно уделять две минуты, но главное качество. Многие считают, что зубы очищает паста, но это не так – дело в манипуляциях щеткой. Даже без пасты можно хорошо почистить зубы щеткой и водой. Главное – круговые вычищающие движения от красного к белому. Нельзя двигать щетку вперед-назад – так только травмируется эмаль.

Щетка должна быть средней жесткости. Некоторые считают, что если они не ощущают шероховатость щетки на зубах, то она плохо чистит. Нет. Даже средняя щетка чистит как жесткая, но меньше травмирует эмаль. Чем больше ворсинок, тем лучше. Сейчас популярны щетки из натуральных компонентов (конский волос) – это маркетинговый ход. Они чаще портятся, на них охотнее оседают микроорганизмы. Щетку желательно менять раз в месяц, максимум в два.

Если есть возможность, лучше пользоваться электрической щеткой. Мало кто из пациентов владеет высоким уровнем мануальных навыков. Электрощетка компенсирует это за счет вибраций, ротаций и ультразвука, если есть такая опция. Лучше брать щетку продолговатой формы, чем округлой, потому что такая очищает большую поверхность зубов. Электрическую щетку выбирают, как и любой бытовой предмет – должна быть известная фирма.

Паста не должна содержать SLS (лаурилсульфат натрия) – дешевый пенообразователь, который есть в большинстве масс-маркетных паст. Второй важный фактор – индекс абразивности (RDA) должен быть ниже 90. Чем он выше, чем жестче паста. Высокий индекс абразивности содержится в отбеливающих пастах, но они не отбеливает, а агрессивно очищает поверхность – как если бы вы наждачкой водили по лакокрасочному покрытию машины.

Ниткой тоже нужно пользоваться аккуратно: намотать на указательные пальцы, создать эффект натяжения и большими пальцами медленно водить по межзубным промежуткам.

Чистить зубы больше двух раз в день не вредно, если делать это правильно – по тем рекомендациям, которые я описал выше. Чем чаще чистим, тем лучше для зубов».

Так что методы Гогниева и Калешина в любом случае приносят пользу – даже если не для мышц, то для зубов.

Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов; globallookpress.com/Darius Simka; Gettyimages.ru/Julio Aguilar, Matthias Hangst; unsplash.com/National Cancer Institute; pexels.com/Karolina Grabowska