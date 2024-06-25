Почему Франция не обыграла даже Польшу и что было не так уж плохо? Быстрые мысли Лукомского

Польский вратарь – в режиме бога.

Франция потеряла очки с Польшей (1:1) – и упустила возможность занять первое место в группе D. У команды Дидье Дешама до сих пор 0 голов с игры на Евро.

Франция сыграла не так плохо, как кажется из счета

Ничья с явно слабейшей командой группы для Франции – провал по результату. И он прямо влияет на распределение мест в группе, но французы заслуживали большего.

Они уверенно превзошли Польшу по явным моментам (5:2) и xG (2,38:1,14). Для наглядности – карта ударов. Франция испробовала все выгодные точки в центре штрафной и левее около вратарской (Килиан Мбаппе любит бить оттуда):

Особенно абсурдно выглядел отрезок сразу после гола Мбаппе с пенальти. Франция стала еще ярче атаковать и разбегаться на пространстве, но второй мяч не шел в ворота.

Вместо этого Дайо Упамекано неловко поставил ногу в ситуации, где в штрафной против одного оппонента было три французских защитника. В отличие от польского пенальти тут не возникло ситуации, когда нужно было тушить пожар (либо получить момент) – тут поджигателем выступил сам Упамекано.

Уверенный перевес над Польшей не значит, что французы готовы к самым серьезным испытаниям в плей-офф, но игрового провала, который можно заподозрить без просмотра матча, все же не случилось .

Вратарь Лукаш Скорупски – супер

Почти вечный второй номер поляков Лукаш Скорупски дождался шанса – и блистал весь вечер.

Он сделал семь сэйвов и спас команду от 2,73 голов (согласно постшот-модели). Здесь он почти догнал Георгия Мамардашвили в легендарном перфомансе против Чехии (3,00 предотвращенных гола).

Лукаша справедливо признали игроком матча. Кроме прямых спасений, он здорово читал игру. Минимум два раза выручил без чистого сэйва – один раз подстраховал защиту выходом в стиле Ману Нойера, а в другом моменте выбил мяч до удара из ног Антуана Гризманна.

Атака Франции – попытка скопировать «Реал»? Это что, подготовка для Мбаппе?

Как и анонсировалось, Дидье Дешам выставил состав без Гризманна. На первый взгляд, не самый логичный шаг, учитывая характер соперника. Польша – это проверка автобусом.

К такому тесту Франция подошла с Нголо Канте и Адриеном Рабьо в полуфлангах.

В атакующей структуре именно они занимали ключевые для центрального созидания позиции. Об этом методе вскрытия соперника можно было забыть. Но Франция нашла альтернативы.

Очень здорово работали фланговые комбинации. В лучшие моменты матча напоминало игру «Реала» . Зону около левого фланга нагружает до 6 игроков.

Дальше попытка разыграть мяч и войти в штрафную. Мозгом таких комбинаций выступал Мбаппе.

Особенно удобно ему было участвовать в них слева. Так выглядела карта его касаний за первый тайм, где его номинальной позицией был центр нападения.

Внутри комбинаций у Франции многое получалось.

Играли эффектно и регулярно заходили в убойную зону.

49% атак Франции проходили через левый фланг (как у «Мадрида»).

Правый использовали либо под изоляции, в которых Усман Дембеле рвал соперников (но потом не всегда выбирал лучшее решение), либо те же комбинации, когда сюда сваливался свободный Мбаппе.

Франция атаковала исключительно через фланги, но регулярно проникала в штрафную. И даже играла красиво.

Не ругайте Мбаппе слишком сильно

Килиан снова не забил кучу моментов (его традиция на Евро), а реализовал только пенальти, но в большинстве эпизодов он бил здорово – мешал «режим бога» у Скорупского.

Еще Мбаппе принес кучу побочной пользы: шесть обводок (больше всех), 0,25 xA (второй результат в матче), 47 передач при точности 91%. При понимании контекста последняя цифра особенно впечатляет. Во-первых, 47 пасов – гигантский уровень вовлеченности для нападающего (даже для ложной девятки). Во-вторых, 91% – суперточность для атакующего игрока, который регулярно играет на обострение .

Это косвенно подсвечивает пользу в тех самых фланговых вскрытиях соперника. В этом сценарии у Килиана действительно многое получалось – он совмещал обострения, с открываниями.

Пожалуй, был лучшим в обоих направлениях.

Фото: Gettyimages.ru /Kevin C. Cox, Dean Mouhtaropoulos