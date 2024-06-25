Почему Франция не обыграла даже Польшу и что было не так уж плохо? Быстрые мысли Лукомского
Польский вратарь – в режиме бога.
Франция потеряла очки с Польшей (1:1) – и упустила возможность занять первое место в группе D. У команды Дидье Дешама до сих пор 0 голов с игры на Евро.
Франция сыграла не так плохо, как кажется из счета
Ничья с явно слабейшей командой группы для Франции – провал по результату. И он прямо влияет на распределение мест в группе, но французы заслуживали большего.
Они уверенно превзошли Польшу по явным моментам (5:2) и xG (2,38:1,14). Для наглядности – карта ударов. Франция испробовала все выгодные точки в центре штрафной и левее около вратарской (Килиан Мбаппе любит бить оттуда):
Особенно абсурдно выглядел отрезок сразу после гола Мбаппе с пенальти. Франция стала еще ярче атаковать и разбегаться на пространстве, но второй мяч не шел в ворота.
Вместо этого Дайо Упамекано неловко поставил ногу в ситуации, где в штрафной против одного оппонента было три французских защитника. В отличие от польского пенальти тут не возникло ситуации, когда нужно было тушить пожар (либо получить момент) – тут поджигателем выступил сам Упамекано.
Уверенный перевес над Польшей не значит, что французы готовы к самым серьезным испытаниям в плей-офф, но игрового провала, который можно заподозрить без просмотра матча, все же не случилось.
Вратарь Лукаш Скорупски – супер
Почти вечный второй номер поляков Лукаш Скорупски дождался шанса – и блистал весь вечер.
Он сделал семь сэйвов и спас команду от 2,73 голов (согласно постшот-модели). Здесь он почти догнал Георгия Мамардашвили в легендарном перфомансе против Чехии (3,00 предотвращенных гола).
Лукаша справедливо признали игроком матча. Кроме прямых спасений, он здорово читал игру. Минимум два раза выручил без чистого сэйва – один раз подстраховал защиту выходом в стиле Ману Нойера, а в другом моменте выбил мяч до удара из ног Антуана Гризманна.
Атака Франции – попытка скопировать «Реал»? Это что, подготовка для Мбаппе?
Как и анонсировалось, Дидье Дешам выставил состав без Гризманна. На первый взгляд, не самый логичный шаг, учитывая характер соперника. Польша – это проверка автобусом.
К такому тесту Франция подошла с Нголо Канте и Адриеном Рабьо в полуфлангах.
В атакующей структуре именно они занимали ключевые для центрального созидания позиции. Об этом методе вскрытия соперника можно было забыть. Но Франция нашла альтернативы.
Очень здорово работали фланговые комбинации. В лучшие моменты матча напоминало игру «Реала». Зону около левого фланга нагружает до 6 игроков.
Дальше попытка разыграть мяч и войти в штрафную. Мозгом таких комбинаций выступал Мбаппе.
Особенно удобно ему было участвовать в них слева. Так выглядела карта его касаний за первый тайм, где его номинальной позицией был центр нападения.
Внутри комбинаций у Франции многое получалось.
Играли эффектно и регулярно заходили в убойную зону.
49% атак Франции проходили через левый фланг (как у «Мадрида»).
Правый использовали либо под изоляции, в которых Усман Дембеле рвал соперников (но потом не всегда выбирал лучшее решение), либо те же комбинации, когда сюда сваливался свободный Мбаппе.
Франция атаковала исключительно через фланги, но регулярно проникала в штрафную. И даже играла красиво.
Не ругайте Мбаппе слишком сильно
Килиан снова не забил кучу моментов (его традиция на Евро), а реализовал только пенальти, но в большинстве эпизодов он бил здорово – мешал «режим бога» у Скорупского.
Еще Мбаппе принес кучу побочной пользы: шесть обводок (больше всех), 0,25 xA (второй результат в матче), 47 передач при точности 91%. При понимании контекста последняя цифра особенно впечатляет. Во-первых, 47 пасов – гигантский уровень вовлеченности для нападающего (даже для ложной девятки). Во-вторых, 91% – суперточность для атакующего игрока, который регулярно играет на обострение.
Это косвенно подсвечивает пользу в тех самых фланговых вскрытиях соперника. В этом сценарии у Килиана действительно многое получалось – он совмещал обострения, с открываниями.
Пожалуй, был лучшим в обоих направлениях.
Фото: Gettyimages.ru/Kevin C. Cox, Dean Mouhtaropoulos
Я согласен со многими оценками. Хочу лишь один акцент сделать: этот текст (включая заг) по конкретному матчу. Я считаю, что в этом матче Франции сильно не повезло. Видимо, считывается, что я респектую им за игру на всем турнире. Посыл все же другой. Возможно, и тут я заблуждаюсь. Но посчитал нужным сделать это пояснение.
Да, Франция сегодня наиграла на победу, результат не по игре, но это была Польша не самой лучшей сборки. Да и Мбаппе есть Мбаппе.
Наверное, пока всё равно Франция - первый претендент на чемпионство. Но если говорить об игре, на мой взгляд, пока самой цельной командой из фаворитов выглядят испанцы.
Французов, на удивление тяжело смотреть. Не так тяжело, как Англию, но всё же.