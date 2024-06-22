Франция vs Нидерланды – дерби перестраховок. Дешам и Куман бросили вызов Саутгейту
Разбор Вадима Лукомского.
Франция и Нидерланды сыграли первые 0:0 на Евро-2024. Главная черта матча – перестраховки с обеих сторон. Оба тренера зафиксировали эту особенность.
«Матч получился очень интенсивным, нидерландцы играли осторожнее, чем обычно. У нас было на 36 часов меньше на восстановление, чем у наших соперников», – вердикт Дидье Дешама.
«У нас было не так много моментов, но я думаю, что Франция будет относительно довольна результатом, как и мы», – оценка Роналда Кумана.
В этой встрече у команд не было явного мотива идти за победой, а Франции еще пришлось внепланово искать метод игры без Килиана Мбаппе. Такой предматчевый расклад вылился в набор тренерских адаптаций – буквально каждую из них можно назвать оборонительным ходом.
Справедливости ради, матч не был абсолютно нулевым по моментам – на двоих команды создали три явных голевых шанса и почти 2 xG (1,90). Именно 0:0 не были неизбежностью, но острота возникала лишь спорадически – постоянных источников давления и желания рисковать не было не у одной команды.
Набор Кумана: два правых защитника, Депай – опекун Тчуамени, максимально оборонительные перепасовки
Справа у Нидерландов вышло сочетание Думфрис-Фримпонг – по сути два правых защитника. Схема без мяча – 4-4-2 (4-2-3-1):
Но из-за оборонительных привычек Фримпонг часто садился пятым защитником:
Номинально Фримпонг действовал как вингер, а Думфрис закрывал фланг обороны, но для структуры атаки это означало минус один игрок. В первом туре динамика зоны была совсем другой: Куман использовал Хави Симонса на фланге (со смещениями в середину), а в атаку максимально высоко поднимался Думфрис. Команда образовывала структуру 3-2-4-1 с высокими позициями фланговых игроков. Теперь же у Думфриса не было зоны, чтобы подниматься.
Косвенным следствием стала четверка игроков в первой стадии. Выглядело примерно так:
Думфрису некуда подниматься, на левом фланге – осторожный Натан Аке, а еще неподалеку два опорника. Приятная структура для удержания мяча (всегда легко найти свободного в линии защиты), но ужасная для построения атак.
При обороне команда Кумана действовала максимально пассивно. Базовый рисунок – выжидание, в котором на центральных защитников соперника никто не давит, а нападающий Мемфис Депай почти персонально играет по Орельену Тчуамени:
В этом моменте Депай с Тчуамени, Симонс выдернулся за Канте, а с центральными защитниками и Кунде вообще никто не играет. Все они получают свободу в первой стадии.
Набор Дешама: опорник вместо Мбаппе и спуски полузащитников за мячом (даже без прессинга)
Прагматичная Франция получила владение мячом 63% в своем более осторожном сочетании. Пожалуй, главное противоречие было именно в этом, а не в предматчевых ходах Дешама. В то же время, даже наблюдая этот рисунок, тренер не спешил что-либо менять в стартовом сочетании.
Без мяча Дешам выбрал 4-2-3-1 с Адриеном Рабьо на левом фланге и почти без прессинга:
Это отличается от стандартного рисунка, в котором левый фланг Мбаппе делит с другим форвардом (например, Маркусом Тюрамом). У Франции было достаточно сильных атакующих игроков, чтобы сохранить эту идею без Килиана, но Дешам решил иначе.
Из-за описанной выше стратегии Нидерландов у Франции часто было много свободных защитников в первой стадии. Привычная конфигурация – тройка свободных:
Стандартный маневр при желании раскрыть игру в таком сценарии – активные рейды вперед одного или даже двух из них. Франция была не готова так рисковать. Даже когда Кунде поднимался в атаку, его позицию заполнял Канте.
Более того возникали моменты, когда Кунде не поднимается в атаку, соперник не оказывает давления, а Канте все равно опускается и буквально оказывается в одной точке с защитником:
Похожие спуски за мячом к защитникам, которые не нуждаются в помощи, были и у Рабьо:
Как следствие, в атаке оставалось еще меньше опций для продвижения и эффективного построения игры.
При таком рисунке и счете 0:0 тренеры не делали замен до 73-й. Базовая прагматичность обоих умножилась на турнирный расклад, в котором ничья устраивает обе команды.
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Олицетворение матча – зона, в которой французские перестраховки встречались с голландскими. Как будто бы Куман заранее запланировал сдерживание зоны Мбаппе сдвоенным флангом из Думфриса и Фримпонга – и решил ничего не корректировать, даже когда в этой зоне оказался Рабьо. Сильнее всего от этого пострадали зрители.
Офсайд, лишивший Нидерланды победы над Францией. Пассивный или нет?
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Фото: Gettyimages.ru/Carl Recine
Это была гроссмейстерская ничья. Но не трусливый футбол, не скучный, а умный и осторожный, это разные вещи. Обе команды давали играть друг другу, а не убивали игру.
Я не люблю три стиля команд: ватоката со стерильным владением и перепасовкой у центрального круга. Безыдейный автобус со схемой 7-3 и с желанием дотерпеть до финального свистка. Ну и команду с любой схемой, готовую душить и убивать игру любой ценой: грязь, куча жёлтых, затяжка времени и прочий антифутбол. В матче Нидерланды-Франция подобного не было. Была игра на встречных курсах, но не на полных скоростях в режиме энергосбережения.
Можно сколько угодно кайфовать от дворового футбола Турции и Грузии, где залетают случайные голы с 30 метров и вратарь в чужой штрафной, но такие команды не выходят из группы. А Дешам и Куман претендуют на большее.
А вообще на турнире есть две команды (из фаворитов), игра которых сильно заточена под своих лидеров: Франция и Португалия. И обеим командам это скорее вредит. В последнее время только у Лионеля Скалони получилось скрыть все минусы от такой ситуации и извлечь выгоду. Но у них и состав этому способствовал. Во Франции, конечно, подстройки под Мбаппе получаются неплохо, но Мбаппезависимость привела к тому, что сейчас они решили дождаться его и пока ничего не делать, просто отсидеться, как-то протянуть до его возвращения.
Такое воодушевление, прям второе дыхание в жизни. После сплошных поражений по на крупных турнирах 10-20 лет
Благодарите нынешний формат Евро.
Матчей у команд на турнире стало больше, как и шансов выйти из группы. От того невыход из группы воспринимается как дичайший провал для топов.
Поэтому никто не рискует, страхуется, бережёт лидеров и их силы. Команды играют на удобные им результаты. 0:0 - в группе без травм и тяжёлых нагрузок? Отлично, все довольны. 1:0 - против аутсайдера без травм, карточек и нервов? Великолепно!
Тренеры топов пытаясь оправдать ожидания СВОИХ болельщиков (именно поэтому Саутгейта терпят и лояльныв Англии и не любят за еее пределами) забивают на зрелищность ради результата.
Потому что нет необходимости рисковать или играть на две победы в группе, чтобы гарантировать место в плей-офф. Достаточно выиграть один матч, а там дальше цепляться ещё за очки в холостом режиме, 40-60% от потенциала. Так и ведут себя немцы, англичане, французы - все фавориты. Ведь в плей-офф возможны ещё 4 матча, больше чем в группе.
Зачем выходить на полные обороты и рисковать в первых матчах? Плей-офф все равно почти гарантирован, даже если один раз сильно не повезёт. Можно поэкспериментировать и сэкономить силы лидеров.
Именно поэтому матчи с участием середняков гораздо интереснее - вчера вон украинцам и австрийцам терять нечего - они выдали яркий футбол "на все деньги". И группа Бельгии в итоге самая интересная, там идёт старая добрая бескомпромиссная борьба на выживание, а не на сохранение сил и минимизацию рисков.
Но тот полуфинал - вообще исключение и уникальное явление. И больше других таких примеров не знаю. Но тот матч действительно был особенным. И он таким был, что на его фоне любые "3 : 3" - нервно курят в сторонке. Там щепки летели. Накал был просто сумасшедшим. Били и бились все. И никто не хотел умирать. Но у Италии в серии пенальти был Тольдо.
Они просто скатали нужный результат, особо не напрягаясь. Поэтому вопрос автору: нафига что-то вообще анализировать?😁 Футбол начнётся в плей-офф, а это так… ещё отборочный идёт.