Франция vs Нидерланды – дерби перестраховок. Дешам и Куман бросили вызов Саутгейту

Разбор Вадима Лукомского.

Франция и Нидерланды сыграли первые 0:0 на Евро-2024. Главная черта матча – перестраховки с обеих сторон. Оба тренера зафиксировали эту особенность.

«Матч получился очень интенсивным, нидерландцы играли осторожнее, чем обычно. У нас было на 36 часов меньше на восстановление, чем у наших соперников», – вердикт Дидье Дешама.

«У нас было не так много моментов, но я думаю, что Франция будет относительно довольна результатом, как и мы», – оценка Роналда Кумана.

В этой встрече у команд не было явного мотива идти за победой, а Франции еще пришлось внепланово искать метод игры без Килиана Мбаппе. Такой предматчевый расклад вылился в набор тренерских адаптаций – буквально каждую из них можно назвать оборонительным ходом.

Справедливости ради, матч не был абсолютно нулевым по моментам – на двоих команды создали три явных голевых шанса и почти 2 xG (1,90). Именно 0:0 не были неизбежностью, но острота возникала лишь спорадически – постоянных источников давления и желания рисковать не было не у одной команды.

Набор Кумана: два правых защитника, Депай – опекун Тчуамени, максимально оборонительные перепасовки

Справа у Нидерландов вышло сочетание Думфрис-Фримпонг – по сути два правых защитника. Схема без мяча – 4-4-2 (4-2-3-1):

Но из-за оборонительных привычек Фримпонг часто садился пятым защитником:

Номинально Фримпонг действовал как вингер, а Думфрис закрывал фланг обороны, но для структуры атаки это означало минус один игрок. В первом туре динамика зоны была совсем другой: Куман использовал Хави Симонса на фланге (со смещениями в середину), а в атаку максимально высоко поднимался Думфрис. Команда образовывала структуру 3-2-4-1 с высокими позициями фланговых игроков. Теперь же у Думфриса не было зоны, чтобы подниматься.

Косвенным следствием стала четверка игроков в первой стадии. Выглядело примерно так:

Думфрису некуда подниматься, на левом фланге – осторожный Натан Аке, а еще неподалеку два опорника. Приятная структура для удержания мяча (всегда легко найти свободного в линии защиты), но ужасная для построения атак.

При обороне команда Кумана действовала максимально пассивно. Базовый рисунок – выжидание, в котором на центральных защитников соперника никто не давит, а нападающий Мемфис Депай почти персонально играет по Орельену Тчуамени:

В этом моменте Депай с Тчуамени, Симонс выдернулся за Канте, а с центральными защитниками и Кунде вообще никто не играет. Все они получают свободу в первой стадии.

Набор Дешама: опорник вместо Мбаппе и спуски полузащитников за мячом (даже без прессинга)

Прагматичная Франция получила владение мячом 63% в своем более осторожном сочетании. Пожалуй, главное противоречие было именно в этом, а не в предматчевых ходах Дешама. В то же время, даже наблюдая этот рисунок, тренер не спешил что-либо менять в стартовом сочетании.

Без мяча Дешам выбрал 4-2-3-1 с Адриеном Рабьо на левом фланге и почти без прессинга:

Это отличается от стандартного рисунка, в котором левый фланг Мбаппе делит с другим форвардом (например, Маркусом Тюрамом). У Франции было достаточно сильных атакующих игроков, чтобы сохранить эту идею без Килиана, но Дешам решил иначе.

Из-за описанной выше стратегии Нидерландов у Франции часто было много свободных защитников в первой стадии. Привычная конфигурация – тройка свободных:

Стандартный маневр при желании раскрыть игру в таком сценарии – активные рейды вперед одного или даже двух из них. Франция была не готова так рисковать. Даже когда Кунде поднимался в атаку, его позицию заполнял Канте.

Более того возникали моменты, когда Кунде не поднимается в атаку, соперник не оказывает давления, а Канте все равно опускается и буквально оказывается в одной точке с защитником:

Похожие спуски за мячом к защитникам, которые не нуждаются в помощи, были и у Рабьо:

Как следствие, в атаке оставалось еще меньше опций для продвижения и эффективного построения игры.

При таком рисунке и счете 0:0 тренеры не делали замен до 73-й. Базовая прагматичность обоих умножилась на турнирный расклад, в котором ничья устраивает обе команды.

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Олицетворение матча – зона, в которой французские перестраховки встречались с голландскими. Как будто бы Куман заранее запланировал сдерживание зоны Мбаппе сдвоенным флангом из Думфриса и Фримпонга – и решил ничего не корректировать, даже когда в этой зоне оказался Рабьо. Сильнее всего от этого пострадали зрители.

Офсайд, лишивший Нидерланды победы над Францией. Пассивный или нет?

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Фото: Gettyimages.ru /Carl Recine