Мусиала – наследник Иньесты

Впечатления Вадима Лукомского.

В 2018-м я написал огромный текст с заголовком «Иньеста – это футбол. Таких больше нет». Сравнивая с Андресом, я не просто делаю комплимент, а признаю в игроке редкий тип чародея. Это совершенно уникальная магия, в которой каждое действие волшебно, вместе с тем лишено пафоса и выпендрежа, а степень положительного влияния на партнеров сверхъестественна.

Фирменный прием Иньесты олицетворяет упрощение жизни партнерам по команде. Есть целый сайт , где собраны фотографии Иньесты с мячом – на них он в одиночку противостоит 5-7 соперникам.

Детский тренер Андреса точно описал суть приема: «Иньеста долго удерживает мяч, будто приглашая соперника оказать давление, чтобы потом решить эпизод. Он делает это, потому что в глубине души понимает, что намного лучше любого другого игрока на поле. Иньеста создает пространство, стягивая соперников к мячу. Однажды он признался мне: «Жизнь моих партнеров будет проще, если 5 игроков соперника сосредоточатся на мне».

Мусиала очень часто наблюдал эту картину. Два года назад Джамал признавался, что в детстве болел за «Барселону» с Иньестой, Хави и Месси – смотрел все матчи.

Полузащитник «Баварии» грандиозно владеет искусством удержания мяча в условиях ограниченного пространства, тем самым упрощает жизнь партнерам. Как правило, окружение из трех оппонентов на маленьком участке – вообще не проблема для Джамала. Он вытягивает их на себя, а еще группа игроков следит и держит в голове подстраховку, теряя изначальные ориентиры. Получаются иньестообразные моменты (пускай с общей камеры они выглядят менее волшебно, чем на крупных фото):

Такие эпизоды возникают у него в каждом матче. Он почти никогда не теряет в них мяч. Ключевой прием сохранения мяча – финт Иньесты.

«Насколько я знаю, его называют «крокета» – по крайней мере он так подписан в FIFA, – рассказывал Джамал в интервью The Athletic . – Я не делаю финты для красоты, я использую дриблинг как оружие. Считаю, «крокета» очень эффективна. У тебя почти нет рисков, хотя она не выглядит эффектной – это простой прием, который помогает пройти защитника. Ты начинаешь проход, ждешь, пока защитник на тебя выдвинется, а потом выставляешь ногу и перекладываешь мяч».

Простота, которая рождает истинную магию, и восприятие дриблинга как необходимости, а не изыска – ультимативные черты Иньесты.

Томас Тухель здорово сформулировал главное достоинство Мусиалы: «У него невероятно хороший баланс дриблинга и игры в пас. Говоря другими словами, процесс принятия решений почти безупречен».

Такую зрелость в выборе хода можно назвать тактической интуицией. Каждое решение будто списано из учебника, но, учитывая скорость и степень давления, скорее принимается через инстинкты, а не через осмысление.

«Должен сказать Иньесте спасибо, потому что он действительно помог мне. Люди считают, что тренеры обучают игроков, но в редчайших случаях – и случай Андреса точно в их числе – футболисты помогают тренерам лучше понимать игру. Он помог мне. Просто наблюдая за ним, учишься понимать футбол», – восторгался Пеп Гвардиола.

Посмотрите, как Джамал действовал вчера во втором голе (у него предголевой пас). Открывание между линиями, ни одного лишнего касания, избавление от мяча в момент максимальной свободы у партнера:

Простота умножается на правильный тайминг (правильный до миллисекунд!) и рождает бесконечную пользу. Один такой эпизод рискуешь недооценить, но осознаешь масштаб гения, когда каждое решение игрока на таком уровне.

Да, для меня Мусиала – гений, если мы говорим об уровне таланта и уникальности навыков. В то же время Джамалу еще предстоит трансформировать эту базу в гениальные сезоны. Не всегда его использовали оптимальным образом.

Его роль в сборной Германии Нагельсманна – правый вингер при обороне и одна из трех свободных десяток при владении. Такая интерпретация раскрывает его лучшие качества. В чужой опорной зоне эпизоды стягивания на себя соперников имеют большую ценность, а свобода и ротации с партнерами позволяют ему демонстрировать высокий уровень тактического IQ. Плюс наличие сразу трех десяток в схеме увеличивает вероятность того, что созданные Мусиалой зоны уж точно оголят.

Все это подводит нас к финальному сходству. Ключевой элемент величия Иньесты – сильнейшие турниры сборных. Особенно ярко он блистал на чемпионатах Европы. Андрес – рекордсмен Евро по наградам лучшему игроку матча (6). Брал хотя бы одну на каждом турнире. В нашем голосовании на лучшего в истории Евро он занял 2-е место , уступив только Мишелю Платини.

Роль Мусиалы похожа именно на Иньесту в сборной. В 2008-м Испания играла в центре схожим образом (вот подробный текст ). При владении был один фиксированный игрок (Сенна) и три свободных созидателя (Хави, Сильва, Иньеста). Часто выстраивались в ромб, где роли постоянно менялись:

А когда место одного из пары форвардов Вилья-Торрес переходило Фабрегасу, становилось совсем похоже на три десятки Германии:

Речь именно о свободе и механизмах конкретной зоны. Они здорово раскрывали Иньесту, а сейчас работают на благо Мусиалы. На других турнирах командные сходства были менее очевидными, но конкретно для Андреса самой частой была роль с номинальным стартом на фланге и обитанием в зоне десятки – именно так сейчас действует Мусиала.

В таком образе качества Джамала приумножаются. Он создает пространство и принимает безупречные решения в самой важной для созидания зоне, а рядом всегда топ-партнеры, которые готовы комбинировать и использовать свободу.

Пока Мусиала лучший на Евро. Как и положено наследнику Иньесты.

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Фото: Gettyimages.ru /Carl Recine