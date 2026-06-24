Дубль Роналду Узбекистану и победа Португалии со счетом 5:0, нулевая ничья Англии с Ганой, приостановка детских спортивных мероприятий в Крыму, драфт НБА и другие новости

1. На ЧМ-2026 сборная Португалии разгромила Узбекистан (5:0) при непосредственном участии Криштиану Роналду. 41-летний форвард отметился дублем – теперь у него 10 голов на чемпионатах мира и 975 в карьере . Капитан после игры отметился восклицаниями «Я вернулся!» и напоминанием , что его еще недавно списывали со счетов. Также на ЧМ Англия не сумела забить Гане (0:0), несмотря на прекрасный голевой момент в конце игры, Хорватия одолела Панаму (1:0), а Колумбия обыграла ДР Конго (1:0) и вышла в плей-офф .

2. Министр спорта Крыма Ольга Торубарова сообщила о приостановке всех детских спортивных мероприятий в республике до 1 сентября – ради «безопасности наших детей, спортсменов и всех участников спортивного процесса».

3. На драфте НБА под первым номером выбран Эй Джей Дибанца – форварда взял «Вашингтон». Защитник Даррин Питерсон под вторым номером ушел в «Юту», форвард Кэм Бузер отправился в «Мемфис» под номером три.

4. «Атлетико» решил пожаловаться на «Барселону» в ФИФА – из-за переговоров с Альваресом за спиной у клуба. Впрочем, каталонцы после заявлений игрока полны надежды на трансфер и могут предложить около 130 млн евро.

5. «Лацио» назначил Дженнаро Гаттузо на пост главного тренера команды. А на место, освободившееся после ухода экс-хавбека «Милана» из сборной Италии, основным претендентом считается Антонио Конте.

6. Российскую альпинистку Алину Пекову внесли в Книгу рекордов Гиннесса как самую молодую женщину, поднявшуюся на все 8-тысячники.

7. «Эдмонтон» объявил о назначении Майка Бэбкока главным тренером клуба после того, как НХЛ провела расследование и разрешила тому работать в лиге.

8. РПЛ представила мяч от Kelme на следующий сезон. Он посвящен 25-летию лиги.

9. Полузащитник Александр Коваленко перешел из «Сочи»в «Локомотив» в аренду. Выкупить его можно за 400 млн рублей.

10. «Трактор» объявил о подписании контракта на два года с голкипером сборной Норвегии Хенриком Хаукеланном. Правда, в национальную команду его теперь вызывать не будут .

11. Вернувшийся в Ла Лигу «Депортиво» изменил название – с «Депортиво Ла-Корунья» на «Депортиво А-Корунья». А-Корунья – название города на галисийском языке.

12. Защитник сборной Англии Джед Спенс не пожал руку Томасу Парти, обвиняемому в изнасилованиях, перед матчем с Ганой на ЧМ-2026. Кроме того, болельщики освистывали экс-хавбека «Арсенала» и перед игрой, и во время нее.

13. Георгий Джикия расторг контракт с «Антальяспором» и, как ожидается, перейдет в «Локомотив», где будет получать 3 млн рублей в месяц.

14. «Реал» решил подписать Энцо Фернандеса. Переговоры начнутся в ближайшие дни, хавбек «Челси» готов содействовать трансферу.

Цитаты дня

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«В Норвегии русофобия на первом месте. Они со школы воспитывают ненависть к русским» . Кожевников о запрете Хаукеланну играть за сборную после перехода в КХЛ

Роберто Мартинес: «Роналду – икона, пример для подражания, он реагирует как капитан. Нам нужен игрок, создающий свободные зоны. Криштиану в этом преуспевает, статистика подтверждает»

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Жена Неймара не понимает правило офсайда: «Вот соперник стоит впереди, какая-то линия, кто там разберет. Я никогда это не пойму»

Мостовой ответил на похвалу Макелеле: «Ребят, правде удивляться не надо. Мостовой был одним из лучших футболистов в Европе. Клод, спасибо!»

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