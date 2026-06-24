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  4. Дубль Роналду Узбекистану и победа Португалии со счетом 5:0, нулевая ничья Англии с Ганой, приостановка детских спортивных мероприятий в Крыму, драфт НБА и другие новости

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Дубль Роналду Узбекистану и победа Португалии со счетом 5:0, нулевая ничья Англии с Ганой, приостановка детских спортивных мероприятий в Крыму, драфт НБА и другие новости

1. На ЧМ-2026 сборная Португалии разгромила Узбекистан (5:0) при непосредственном участии Криштиану Роналду. 41-летний форвард отметился дублем – теперь у него 10 голов на чемпионатах мира и 975 в карьере. Капитан после игры отметился восклицаниями «Я вернулся!» и напоминанием, что его еще недавно списывали со счетов. Также на ЧМ Англия не сумела забить Гане (0:0), несмотря на прекрасный голевой момент в конце игры, Хорватия одолела Панаму (1:0), а Колумбия обыграла ДР Конго (1:0) и вышла в плей-офф.

2. Министр спорта Крыма Ольга Торубарова сообщила о приостановке всех детских спортивных мероприятий в республике до 1 сентября – ради «безопасности наших детей, спортсменов и всех участников спортивного процесса».

3. На драфте НБА под первым номером выбран Эй Джей Дибанца – форварда взял «Вашингтон». Защитник Даррин Питерсон под вторым номером ушел в «Юту», форвард Кэм Бузер отправился в «Мемфис» под номером три.

4. «Атлетико» решил пожаловаться на «Барселону» в ФИФА – из-за переговоров с Альваресом за спиной у клуба. Впрочем, каталонцы после заявлений игрока полны надежды на трансфер и могут предложить около 130 млн евро

5. «Лацио» назначил Дженнаро Гаттузо на пост главного тренера команды. А на место, освободившееся после ухода экс-хавбека «Милана» из сборной Италии, основным претендентом считается Антонио Конте.

6. Российскую альпинистку Алину Пекову внесли в Книгу рекордов Гиннесса как самую молодую женщину, поднявшуюся на все 8-тысячники.

7. «Эдмонтон» объявил о назначении Майка Бэбкока главным тренером клуба после того, как НХЛ провела расследование и разрешила тому работать в лиге.

8. РПЛ представила мяч от Kelme на следующий сезон. Он посвящен 25-летию лиги.

9. Полузащитник Александр Коваленко перешел из «Сочи»в «Локомотив» в аренду. Выкупить его можно за 400 млн рублей.

10. «Трактор» объявил о подписании контракта на два года с голкипером сборной Норвегии Хенриком Хаукеланном. Правда, в национальную команду его теперь вызывать не будут.

11. Вернувшийся в Ла Лигу «Депортиво» изменил название – с «Депортиво Ла-Корунья» на «Депортиво А-Корунья». А-Корунья – название города на галисийском языке.

12. Защитник сборной Англии Джед Спенс не пожал руку Томасу Парти, обвиняемому в изнасилованиях, перед матчем с Ганой на ЧМ-2026. Кроме того, болельщики освистывали экс-хавбека «Арсенала» и перед игрой, и во время нее.

13. Георгий Джикия расторг контракт с «Антальяспором» и, как ожидается, перейдет в «Локомотив», где будет получать 3 млн рублей в месяц.

14. «Реал» решил подписать Энцо Фернандеса. Переговоры начнутся в ближайшие дни, хавбек «Челси» готов содействовать трансферу.

Цитаты дня

Гендиректор «Балтики»: «Не считал бы переход в «Спартак» повышением для Талалаева. Они заняли в РПЛ 4-е место, мы – 6-е. При том что бюджеты несопоставимы»

«В Норвегии русофобия на первом месте. Они со школы воспитывают ненависть к русским». Кожевников о запрете Хаукеланну играть за сборную после перехода в КХЛ

Роберто Мартинес: «Роналду – икона, пример для подражания, он реагирует как капитан. Нам нужен игрок, создающий свободные зоны. Криштиану в этом преуспевает, статистика подтверждает»

Роднина о словах Тутберидзе про фигуристок: «Когда мы молодым спортсменкам предъявляем претензии из-за стиля и харизмы, нужно спрашивать и у их тренеров тоже»

Жена Неймара не понимает правило офсайда: «Вот соперник стоит впереди, какая-то линия, кто там разберет. Я никогда это не пойму»

Мостовой ответил на похвалу Макелеле: «Ребят, правде удивляться не надо. Мостовой был одним из лучших футболистов в Европе. Клод, спасибо!»

«Бартон, ты вор. ФИФА, ты убила футбол, Инфантино, ты виноват. Сукины дети! Это позор». ФИФА отозвала аккредитацию у парагвайского комментатора, ругавшегося из-за удаления Альмирона

Ирина Роднина: «Сашу Плющенко колют гораздо больше, чем якобы я критикую Тутберидзе»

Морган о дубле Роналду Узбекистану: «Как я и обещал. Можете плакать, хейтеры🤫»

Сестра Роналду Элма о его дубле Узбекистану: «Старый, бесполезный, мешает... Где все попугаи? Заткнул их на поле»

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Кто выиграет ЧМ-2026? Опрос после 2-го тура118 голосов
ФранцияСборная Франции по футболу
ИспанияСборная Испании по футболу
АргентинаСборная Аргентины по футболу
АнглияСборная Англии по футболу
ГерманияСборная Германии по футболу
ПортугалияСборная Португалии по футболу
БразилияСборная Бразилии по футболу
НидерландыСборная Нидерландов по футболу
НорвегияСборная Норвегии по футболу
Кто-то другойСборная США по футболу
Опубликовал: Александр Суряев
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