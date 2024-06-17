Украина готова удивить на Евро?

Ожидания Вадима Лукомского.

Сборная Украины-2024 – команда с огромным потенциалом, но с большим диапазоном возможных результатов. С одной стороны, это поколение вполне справедливо называют самым талантливым в истории страны. С другой, на Евро едет молодая и во многих отношениях сырая команда с рядом проблемных зон.

Попробуем взвесить плюсы и минусы в максимально простом формате. Аргументы за и против: чего пока не хватает, а что уже работает как надо.

Почему Украина пока не готова?

У команды Сергея Реброва – тактическое раздвоение личности. Стилистические отличия в обычных и топовых матчах – очень четкие и даже радикальные.

«Иногда нам нужно адаптировать игру, основываясь на сильных сторонах соперника. Иногда причиной могут быть травмы игроков. На уровне сборных важно понимать, как играть в разных стилях. Мы показывали это в квалификации. Уверен, на Евро тоже будут матчи, где потребуется адаптировать наш стиль игры», – объяснял тренер в интервью сайту УЕФА.

Играя от себя, Украина использует 4-3-3 и стремится к структурному футболу с владением мячом, а в матчах против топ-сборных переключается на 5-4-1 в режиме автобуса с реактивными контратаками.

Это подводит нас к первой проблеме. Внутри этих замыслов команда прогрессирует с разной скоростью. В матчах против топов уже выглядит достойно (подробнее об этом – во второй части), а вот рисунок игры первым номером пока проседает.

В таком сочетании Украина играет во владение, но регулярно создавать моменты не получается. Часто возникает ощущение, что смотришь «ПСЖ» Луиса Энрике худших образцов. Украина пытается играть по учебнику, но из-за перестраховок и нехватки сыгранности просто держит мяч без обострения.

В первой стадии владения опорник опускается к центральным защитникам. Команда создает структуру 3+2:

Модный вариант на клубном уровне. Идея понятная и вполне подходящая этому составу, но на практике продвижение получается слишком медленным – с лишними передачами и касаниями.

На чужой половине механизмы проработаны еще хуже. Часто нет даже попыток заполнять важные для развития атаки зоны:

Это делает команду слишком предсказуемой. В матчах против автобусных соперников регулярно возникали проблемы.

Последствие: разница мячей Украины в первых таймах в квалификации – 5:9. Отсюда важная особенность команды – зависимость от камбэков. Четыре из шести побед по пути к Евро – это матчи, в которых Украина проигрывала. Такой сценарий реализовался и в двух матчах плей-офф отбора: обыграли Боснию и Исландию – оба раза 2:1, пропуская первыми.

«Каждый матч за сборную – это невероятная ответственность и повод для гордости. Я чувствую двойную мотивацию, когда играю за свою страну в такие трудные времена. Когда играет сборная, мы чувствуем потрясающий уровень поддержки, которая заряжает позитивными эмоциями», – подчеркивал Георгий Судаков.

Украина точно умеет использовать этот ресурс – команда очень волевая. Но трудные сценарии рождаются из проблем стартового рисунка, а победы достигаются не через отлаженные командные механизмы, а благодаря отдельным эпизодам в условиях навала. Отчасти умение дожать объясняется категорически впечатляющей скамейкой: на Евро в роли джокеров ждем Руслана Малиновского, Романа Яремчука и, возможно, даже Андрея Ярмоленко.

Стартовый замысел понятен и даже симпатичен, но он пока в стадии построения. Прогресс в позиционной атаке был заметен в финальном товарищеском матче против Молдовы (4:0), но важно делать скидку на класс соперника и статус матча.

Еще один повод для волнения – форма и физическая готовность ряда важных игроков. У Александра Зинченко была слабая вторая половина сезона: травмы, набор формы, потеря места в старте «Арсенала». Очень похожая траектория у Тараса Степаненко – четкое проседание на финише кампании.

Виталий Миколенко из «Эвертона» пропустил концовку АПЛ и пока не восстановился полностью (вероятно, пропустит первые матчи и будет набирать форму прямо на турнире). Михаил Мудрик получил сотрясение в одном из финальных матчей АПЛ.

Последнее опасение – слишком молодой состав. Из отобравшихся на Евро команд у Украины был с отрывом самый низкий возраст стартового состава:

По молодости всей заявки команда на четвертом месте. «Выход из группы – думаю, такую цель нужно формулировать, а дальше посмотрим. У нас самая молодая команда турнира, но шанс есть», – резюмировал президент футбольной ассоциации Андрей Шевченко.

Пиком этого поколения кажется следующий большой турнир – ЧМ-2026. Команда повзрослеет, а Ребров получит полноценный шанс наладить все механизмы. Не забываем: он взял команду уже после стартовых туров отборочного цикла – в июне 2023-го.

Евро – шанс получить ценный опыт, подготовиться и, если получится, удивить. Давайте разберемся, за счет чего это все-таки может случиться.

Почему уже могут зажечь?

Категорически сильные индивидуальные сезоны у некоторых лидеров. Возможно, их кураж продолжится и замаскирует проблемы.

● Андрей Лунин дошел до финала Лиги чемпионов с «Мадридом» и был одним из лучших киперов чемпионата Испании. Петер Гулачи из «Лейпцига» называл его «совершенным вратарем», Гути – «вратарем будущего».

На таком фоне слегка затерялись успехи Анатолия Трубина в «Бенфике». Именно он был основным вратарем сборной до героического сезона Лунина. Дебютный год в Португалии получился мощным – Трубин спас «Бенфику» от 7,4 голов, согласно модели PSxG.

● Жиронская связка Цыганков-Довбик зажгла в Ла Лиге (Артем собрал 24+8, а Виктор 8+7). Уругвайский форвард Кристиан Стуани еще осенью переименовал Довбика в «Пичичи» (так называется приз лучшему бомбардиру Ла Лиги) – прогноз оказался верным. Альтернативное прозвище – «машина» (так украинского бомбардира называют другие партнеры).

Тренер Мичел даже сильнее фанатеет от Цыганкова – на пресс-конференциях он сравнивал Виктора с Бернарду Силвой. Вот мощное описание от испанца: «Цыганков очень скромен как игрок, постоянно делится мячом, его движения пропитаны эффектностью. Мне кажется, на фланге ему лучше, чем в центре: он получает больше пространства, мяч чаще оказывается у него под левой. Но Виктор может создавать моменты на любой позиции. В этом его феномен».

● Илья Забарный полностью отыграл 37 из 38 матчей АПЛ в составе «Борнмута» и забрал приз лучшему игроку сезона по версии болельщиков (обошел забившего 19 мячей Доминика Соланке).

«Заба очень вырос в этом сезоне. Он наша страховка сзади. Он выигрывает очень много дуэлей в трудных условиях против сильных оппонентов», – подчеркивал Андони Ираола. Трудные условия – это оборона в высокой линии в прессингующей команде. В таком режиме он особенно хорош – только выиграл от перехода команды на более смелый стиль.

● Георгий Судаков выделился в матчах за «Шахтер» в еврокубках. Тонкий созидатель, который манерой игры напоминает Сеска Фабрегаса. Ему всего 21. Кажется главным кандидатом на большой трансфер в топ-лигу – сейчас называются суммы в 60-70 млн евро.

То есть в каждой линии у Украины есть минимум один футболист в топ-форме.

Второй важный аргумент – план на большие матчи. Тут Ребров перестраивается на 5-4-1 с умными контратаками.

Команда сдерживает соперника в низком блоке. Здесь важно сохранять компактность и правильно смещаться по мячу:

Важное продолжение этого плана – осмысленный выход в контратаку. После отбора Украина вытягивает соперников в давление: либо делает несколько коротких передач, либо прессинг-устойчивый игрок держит мяч у себя. Рискованный алгоритм позволяет команде контролировать переход к атаке, а атакующим игрокам (в первую очередь Мудрику) разогнаться:

В позиционных розыгрышах похожая идея – стараются выманить соперника и потом оголить пространство. В составе есть и футболисты, которые хороши под давлением, и те, кто может убегать на скорости. То есть риски часто оправданные, а механизмы неплохо работают уже сейчас.

Проблема – достойный план на большие матчи не гарантия. Это изначально матчи повышенной трудности. Способность создать в них проблемы фавориту не означает частые ничьи и победы, но будет крайне интересно наблюдать за Украиной против Бельгии (и дальше, если будут еще испытания этого типа).

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Резюмируем.

● У Украины очень талантливое поколение и одна из самых молодых команд турнира;

● В тактическом плане видны интересные очертания, но пока не все идеи работают. Игра против автобусов – потенциальный проблемный сценарий.

● Разумно ожидать пика этой команды в 2026-м и тогда же полноценно спрашивать с Реброва.

Фото: Gettyimages /Rafal Oleksiewicz / Stringer, Alex Caparros / Stringer; IMAGO/Marc Schueler, Maurizio Borsari/AFLO, Mateusz Porzucek/Keystone Press Agency/Global Look Press