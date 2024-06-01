«Боруссия» уже не трамплин, а команда злых андердогов

Лукомский – о новом образе «Дортмунда».

Сверхдостижение «Дортмунда» пришлось на сезон без Джуда Беллингема и Эрлинга Холанда, которые еще два года назад олицетворяли команду. В этом есть нечто символичное.

«Боруссия» – околотоповый клуб. Всегда будут в топ-20 по ресурсам (12-е место, если ориентироваться на рейтинг Deloitte), но никогда не будут первыми в Германии или в числе первых в Европе. В финале сыграют как раз с первой по доходам командой – отставание почти двукратное (420 млн евро против 831,4 млн).

Это неравенство отражается и в ожиданиях. Предсезонный коэффициент на победу «Боруссии» в ЛЧ – 34,00. Если выиграют, станут самым сенсационным победителем турнира со времен «Порту» Жозе Моуринью.

Из такой позиции нет гарантированного пути к успехам, но вероятна периодическая близость к ним. При этом есть возможность выбрать образ. Ты точно не большой победитель, но тогда кто? Можно быть трамплином для суперталантов, можно – инкубатором больших идей, а можно, например, злым андердогом.

Образ трамплина предполагает, что команда берет лучших из доступных юниоров – в случае «Боруссии» прямо с потенциалом «Золотого мяча», осознанно продавая себя как промежуточную карьерную точку с идеальными условиями. Беллингем, Холанд (и, пожалуй, Санчо первого прихода) олицетворяли этот путь.

В этом сезоне – осознанно или нет – «Дортмунд» сдвинулся к роли андердога. В клубе больше нет юной суперзвезды, а средний возраст команды в матчах ЛЧ – 28 лет. Это гигантский скачок относительно последних 7 сезонов, где он колебался между 25-26,2.

Статус андердога предполагает перекос в сторону спортивной злости при игроках с меньшим потенциалом. Здесь крайне органично смотрятся ребята, от которых более богатые команды отказались.

Олицетворение нового образа «Дортмунда» – Марсель Забитцер и Никлас Фюллькруг. Они как раз занимают места, где два года назад были нынешние претенденты на «Золотой мяч». Оба стали героями на пути к финалу ЛЧ.

Фюллькруг вообще должен быть изображен в немецком толковом словаре как иллюстрация понятия «андердог». К 25 годам набрал больше матчей во второй Бундеслиге, чем в первой. До сборной добрался только в 29, а в ЛЧ дебютировал только в этом сезоне. Кажется, его не предупредили, что здесь другой уровень сложности.

Забитцер дорос до «Баварии», пробовался в аренде в «МЮ», но не закрепился в элите, зато теперь из-за феноменального объема в центре не позволяет аналитикам разобраться в схеме «Дортмунда» – насчитывают 12 игроков на поле.

Еще есть Эмре Джан с опытом в более топовых клубах и вернувшийся доигрывать Матс Хуммельс. Даже молодые теперь тут особенные – они тоже больше подходят под определение андердогов. Иан Матсен – зимняя аренда, которая стала возможна, только потому что он был не нужен «Челси» даже в ротации. Джейдон Санчо тоже в аренде – в «МЮ» поругался с Эриком тен Хагом и был сослан в резерв. Оба больше не просто юные ребята, плывущие по восходящей траектории таланта. Они столкнулись с преградами – теперь мотивированы злостью и желанием доказывать неправоту.

Парадокс: «Дортмунд» никогда не будет самым лучшим, но регулярно умудряется быть лучшим в выбранной роли.

Какое-то время они вполне обоснованно назывались лучшим в мире трамплином. Теперь, кажется, стали лучшим в мире андердогом. Как же они наслаждаются этой ролью!

«Так много команд хотели с нами сыграть. К счастью, мы действительно хорошие парни, поэтому дошли до финала – и дали шанс сыграть против нас максимальному количеству соперников», – твитнул после выхода в финал Хуммельс.

Показательно и отношение к «Мадриду» перед финалом. Его сформулировал Эдин Терзич: «Нас ждет главный босс. В одном матче возможно все. Если кто-то уже доказывал это, то именно мы. Возможно, пришла пора серии «Реала» из восьми побед в финалах оборваться».

Это крайне маловероятно – одновременно предматчевый вердикт и любимая фраза «Боруссии» по пути к финалу.

Фото: Gettyimages.ru /Alex Grimm, Matthias Hangst; JÃ¼rgen Fromme/Global Look Press