Хавертц – теперь левый защитник. Что за безумный эксперимент Нагельсманна?

«Это было не просто смело. Это было ###### как смело».

Пока Германия продолжает страдать (теперь 2:3 от Турции), новый главный тренер Юлиан Нагельсманн экспериментирует по полной.

У немцев как хозяев Евро-2024 есть только товарищеские матчи, стабильность их давно покинула – в 2023-м толко три победы в восьми матчах, хотя из топов сыграли только с Францией и Бельгией. Только что впервые проиграл и Нагельсманн.

Против Турции левым защитником он выпустил Кая Хавертца – игрока, которого мы знали только как атакующего. Заслуживает осмысления.

Хавертц играл левого защитника при обороне и вингера в атаке. Но иногда свободно смещался в центр

Хавертц весьма универсален. За карьеру он перепробовал позиции десятки, восьмерки, ложной девятки, чистого нападающего, правого вингера, левого вингера и даже опорника, но слева в защите не играл ни разу – даже с оговорками, даже в эпоху современных ложных ролей.

Анонсируя необычную роль Кая, Нагельсманн дал любопытных деталей: «У нас есть несколько схем. Кай стартует левым защитником, но не будет располагаться на этой позиции всегда. У меня есть идея для него – считаю его потрясающе хорошим футболистом. В его лице у нас есть очень хороший вариант. Он не будет играть как классический левый защитник».

Разумеется, Хавертц и не играл классического левого защитника, но и ложным – с уходами в опорную зону – не был. Для полного понимания замысла нужно разложить функции Кая на составляющие – разобрать, где он оказывался и в каких стадиях.

При обороне часто располагались в 4-4-2. Кай играл левого защитника в четверке:

При прессинге роль менялась. В этой стадии у него не было партнера по флангу, так как Флориан Виртц уходил в центр, где становился частью ромба. Хавертц закрывал весь край и до упора выдвигался на правого защитника соперника:

В стадии розыгрыша были варианты – когда партнерам нужна поддержка и дополнительная опция, Кай занимал позицию левого защитника в четверке:

В эпизодах, где такая помощь под прессингом не требовалась, Хавертц открывался в широкой позиции слева – она была почти зеркальной расположению Лероя Сане на правой бровке. Ближе всех к зоне левого защитника в такие моменты оказывался Антонио Рюдигер:

На чужой трети Хавертц не был прикован к бровке – получал определенную свободу и искал пространство в чужой опорной или даже штрафной:

Возможность смещаться таким образом помогла ему в эпизоде с голом:

Так роль Хавертца формулируется на уровне идеи.

И как это было по сути? Не халтурил, забавно отбирал, зона сковывала

Перейдем к деталям исполнения.

● Без мяча бросалось в глаза, насколько Кай быстро садился в схему. Это важно, учитывая, сколько трансформаций предполагала его роль.

Его точно нельзя упрекнуть в нехватке работоспособности.

● В целом фланг не проседал. Больше угрозы Турция создавала с противоположной стороны. У Хавертца почти не было позиционных ошибок – особенно по меркам игрока, который вообще не играл в этой роли. Но он весьма забавно выглядел, пытаясь отбирать мяч, когда оказывался близко к сопернику – банально не хватало базовых навыков:

● Работал в прессинге – плюс. Своевременно выдвигался, давил до упора, вообще не халтурил – все, как любит Нагельсманн.

● Функции с мячом выполнял дисциплинированно – держал широкую позицию в структуре и качественно играл под давлением в пас на своей половине. Еще весьма неплохо чувствовал момент, когда можно внезапно возникнуть в центре. Почти все его походы в чужую опорную оставались без опеки – дальше упиралось в доставку мяча партнерами.

● С точки зрения движения и дисциплинированности к Хавертцу почти нет претензий, но сама зона обитания на левом фланге не была такой уж удобной. Скорее сковывала его .

Кай слишком заточен на левую ногу. Играя слева, он лишался полезных для этой роли ракурсов передач. Вынужден был пасовать назад под новую волну давления, когда более двуногий футболист мог отдать в направлении выгоднее:

● Еще Кай привез пенальти, с которого Турция забила решающий гол. Мяч попал в выставленную руку.

«Я пытался поговорить с судьей, но не получил ответа. Ощущение было странным. Я даже не видел мяч. У меня не было ощущения, что я далеко выставил руку», – объяснялся Хавертц. Нагельсманн сказал, что положение руки было естественным, а расстояние недостаточным, указал на строгость решения и сказал, что в Бундеслиге не поставили бы пенальти.

В любом случае эпизод вскрыл нехватку оборонительного опыта. Расстояние было минимальным, но рука – слишком явно выставлена (вероятно, этого можно было избежать):

Итого: это точно не прорыв, который поменяет карьерную траектория Хавертца и игру сборной Германии, но интересный вариант , который можно развивать.

Может ли «Арсенал» повторить эксперимент?

В чистом виде – точно нет. Роль из матча с Турцией предполагает, что Хавертц даже в атаке отвечает за ширину слева. В «Арсенале» это задача вингеров – слева функции выполняет Габриэль Мартинелли. Левый защитник, как правило, уходит в опорную как ложный.

В теории можно попробовать скопировать отдельные элементы хода Нагельсманна. Матч показал Микелю Артете, что у Кая есть оборонительный потенциал флангового защитника (но пока нет опыта). Роль с мячом можно доработать так, чтобы она соответствовала структуре «Арсенала».

Широкая позиция слева занята Мартинелли. Использовать Хавертца просто ложным фулбеком нет смысла – он не продвигает мяч на уровне Александра Зинченко или опорников «Арсенала».

Интересным в контексте Хавертца выглядит набор функций, которые в некоторых матчах этого сезона доставались Такехиро Томиясу – японец действовал в качестве левого защитника при обороне, но становился восьмеркой на чужой половине (открывался в левом полуфланге). Эта роль может подойти Каю. Когда «Арсенал» с мячом, он идет в чужую опорную/штрафную, а центр поля контролируют, например, Деклан Райс и Жоржиньо. Ложного фулбека в привычном понимании при этом замысле вообще нет.

Получается гиперсмелое сочетание с перебором атакующих игроков, которое возможно разместить из-за готовности Кая играть левым защитником при обороне. В теории можно когда-нибудь попробовать против очень слабого соперника. В обычных матчах кажется слишком рискованным.

Это точно не перспектива ближайших матчей. Прямо сейчас Хавертц нужнее на более традиционных позициях . На фоне травмы Мартина Эдегора он выходил на его месте (десятка/правая восьмерка). В центре атаки тоже не хватает Габи Жезуса и Эдди Нкетии – эту позицию прикрывает Леандро Троссард, но Хавертц тоже один из вариантов. Плюс слот, на который Хавертц изначально претендует – левый центральный полузащитник.

В ближайшее время немца левым защитником в «Арсенале» все же не ждем. Даже если Артете понравился эксперимент Нагельсманна, пока у Микеля нет ресурса, чтобы провернуть нечто похожее.

Что еще интересного пробовал Нагельсманн?

Вряд ли что-то сравнится с переводом атакующего игрока в защиту по дерзости, но вот еще пара ходов. Ситуативно правым латералем становился Лерой Сане – в такие моменты команда перестраивалась на пятерку защитников:

Еще интересным выглядит совместное использование Йозуа Киммиха и Илкая Гюндогана в опорной зоне. Оба грандиозно играют в пас, но могут выходить в опорной только при предельной степени доминирования или с более оборонительным партнером.

«В плане игры с мячом такой центр поля очень хорош. Но в таких эмоциональных матчах нам нужно умнее оборонять эту зону. Для этого мы должны адаптировать некоторые детали в зависимости от соперника», – резюмировал Нагельсманн.

Лотар Маттеус в послематчевой студии раскритиковал ход, сказав, что Киммих и Гюндоган слишком похожи, чтобы играть вместе в опорной. Сам Илкай обратил внимание на почти идеальные стартовые 15-20 минут, но отметил, что весь матч в нужном ритме и с нужным контролем провести не получилось.

Когда Турция выровняла игру, проблемы слишком атакующего состава стали перевешивать плюсы. Преимущества были скорее потенциальными – они могли бы проявиться, если бы игроки оптимально понимали друг друга.

Возможно, матч показал Нагельсманну, насколько трудно внедрять небанальные идеи на уровне сборных. Каждая его задумка – интересное содержание и одновременно очевидная сырость.

Фото: East News/Tobias SCHWARZ / AFP; IMAGO/Nigel Keene/Global Look Press