Хавертц – теперь левый защитник. Что за безумный эксперимент Нагельсманна?
«Это было не просто смело. Это было ###### как смело».
Пока Германия продолжает страдать (теперь 2:3 от Турции), новый главный тренер Юлиан Нагельсманн экспериментирует по полной.
У немцев как хозяев Евро-2024 есть только товарищеские матчи, стабильность их давно покинула – в 2023-м толко три победы в восьми матчах, хотя из топов сыграли только с Францией и Бельгией. Только что впервые проиграл и Нагельсманн.
Против Турции левым защитником он выпустил Кая Хавертца – игрока, которого мы знали только как атакующего. Заслуживает осмысления.
Хавертц играл левого защитника при обороне и вингера в атаке. Но иногда свободно смещался в центр
Хавертц весьма универсален. За карьеру он перепробовал позиции десятки, восьмерки, ложной девятки, чистого нападающего, правого вингера, левого вингера и даже опорника, но слева в защите не играл ни разу – даже с оговорками, даже в эпоху современных ложных ролей.
Анонсируя необычную роль Кая, Нагельсманн дал любопытных деталей: «У нас есть несколько схем. Кай стартует левым защитником, но не будет располагаться на этой позиции всегда. У меня есть идея для него – считаю его потрясающе хорошим футболистом. В его лице у нас есть очень хороший вариант. Он не будет играть как классический левый защитник».
Разумеется, Хавертц и не играл классического левого защитника, но и ложным – с уходами в опорную зону – не был. Для полного понимания замысла нужно разложить функции Кая на составляющие – разобрать, где он оказывался и в каких стадиях.
При обороне часто располагались в 4-4-2. Кай играл левого защитника в четверке:
При прессинге роль менялась. В этой стадии у него не было партнера по флангу, так как Флориан Виртц уходил в центр, где становился частью ромба. Хавертц закрывал весь край и до упора выдвигался на правого защитника соперника:
В стадии розыгрыша были варианты – когда партнерам нужна поддержка и дополнительная опция, Кай занимал позицию левого защитника в четверке:
В эпизодах, где такая помощь под прессингом не требовалась, Хавертц открывался в широкой позиции слева – она была почти зеркальной расположению Лероя Сане на правой бровке. Ближе всех к зоне левого защитника в такие моменты оказывался Антонио Рюдигер:
На чужой трети Хавертц не был прикован к бровке – получал определенную свободу и искал пространство в чужой опорной или даже штрафной:
Возможность смещаться таким образом помогла ему в эпизоде с голом:
Так роль Хавертца формулируется на уровне идеи.
И как это было по сути? Не халтурил, забавно отбирал, зона сковывала
Перейдем к деталям исполнения.
● Без мяча бросалось в глаза, насколько Кай быстро садился в схему. Это важно, учитывая, сколько трансформаций предполагала его роль.
Его точно нельзя упрекнуть в нехватке работоспособности.
● В целом фланг не проседал. Больше угрозы Турция создавала с противоположной стороны. У Хавертца почти не было позиционных ошибок – особенно по меркам игрока, который вообще не играл в этой роли. Но он весьма забавно выглядел, пытаясь отбирать мяч, когда оказывался близко к сопернику – банально не хватало базовых навыков:
● Работал в прессинге – плюс. Своевременно выдвигался, давил до упора, вообще не халтурил – все, как любит Нагельсманн.
● Функции с мячом выполнял дисциплинированно – держал широкую позицию в структуре и качественно играл под давлением в пас на своей половине. Еще весьма неплохо чувствовал момент, когда можно внезапно возникнуть в центре. Почти все его походы в чужую опорную оставались без опеки – дальше упиралось в доставку мяча партнерами.
● С точки зрения движения и дисциплинированности к Хавертцу почти нет претензий, но сама зона обитания на левом фланге не была такой уж удобной. Скорее сковывала его.
Кай слишком заточен на левую ногу. Играя слева, он лишался полезных для этой роли ракурсов передач. Вынужден был пасовать назад под новую волну давления, когда более двуногий футболист мог отдать в направлении выгоднее:
● Еще Кай привез пенальти, с которого Турция забила решающий гол. Мяч попал в выставленную руку.
«Я пытался поговорить с судьей, но не получил ответа. Ощущение было странным. Я даже не видел мяч. У меня не было ощущения, что я далеко выставил руку», – объяснялся Хавертц. Нагельсманн сказал, что положение руки было естественным, а расстояние недостаточным, указал на строгость решения и сказал, что в Бундеслиге не поставили бы пенальти.
В любом случае эпизод вскрыл нехватку оборонительного опыта. Расстояние было минимальным, но рука – слишком явно выставлена (вероятно, этого можно было избежать):
Итого: это точно не прорыв, который поменяет карьерную траектория Хавертца и игру сборной Германии, но интересный вариант, который можно развивать.
Может ли «Арсенал» повторить эксперимент?
В чистом виде – точно нет. Роль из матча с Турцией предполагает, что Хавертц даже в атаке отвечает за ширину слева. В «Арсенале» это задача вингеров – слева функции выполняет Габриэль Мартинелли. Левый защитник, как правило, уходит в опорную как ложный.
В теории можно попробовать скопировать отдельные элементы хода Нагельсманна. Матч показал Микелю Артете, что у Кая есть оборонительный потенциал флангового защитника (но пока нет опыта). Роль с мячом можно доработать так, чтобы она соответствовала структуре «Арсенала».
Широкая позиция слева занята Мартинелли. Использовать Хавертца просто ложным фулбеком нет смысла – он не продвигает мяч на уровне Александра Зинченко или опорников «Арсенала».
Интересным в контексте Хавертца выглядит набор функций, которые в некоторых матчах этого сезона доставались Такехиро Томиясу – японец действовал в качестве левого защитника при обороне, но становился восьмеркой на чужой половине (открывался в левом полуфланге). Эта роль может подойти Каю. Когда «Арсенал» с мячом, он идет в чужую опорную/штрафную, а центр поля контролируют, например, Деклан Райс и Жоржиньо. Ложного фулбека в привычном понимании при этом замысле вообще нет.
Получается гиперсмелое сочетание с перебором атакующих игроков, которое возможно разместить из-за готовности Кая играть левым защитником при обороне. В теории можно когда-нибудь попробовать против очень слабого соперника. В обычных матчах кажется слишком рискованным.
Это точно не перспектива ближайших матчей. Прямо сейчас Хавертц нужнее на более традиционных позициях. На фоне травмы Мартина Эдегора он выходил на его месте (десятка/правая восьмерка). В центре атаки тоже не хватает Габи Жезуса и Эдди Нкетии – эту позицию прикрывает Леандро Троссард, но Хавертц тоже один из вариантов. Плюс слот, на который Хавертц изначально претендует – левый центральный полузащитник.
В ближайшее время немца левым защитником в «Арсенале» все же не ждем. Даже если Артете понравился эксперимент Нагельсманна, пока у Микеля нет ресурса, чтобы провернуть нечто похожее.
Что еще интересного пробовал Нагельсманн?
Вряд ли что-то сравнится с переводом атакующего игрока в защиту по дерзости, но вот еще пара ходов. Ситуативно правым латералем становился Лерой Сане – в такие моменты команда перестраивалась на пятерку защитников:
Еще интересным выглядит совместное использование Йозуа Киммиха и Илкая Гюндогана в опорной зоне. Оба грандиозно играют в пас, но могут выходить в опорной только при предельной степени доминирования или с более оборонительным партнером.
«В плане игры с мячом такой центр поля очень хорош. Но в таких эмоциональных матчах нам нужно умнее оборонять эту зону. Для этого мы должны адаптировать некоторые детали в зависимости от соперника», – резюмировал Нагельсманн.
Лотар Маттеус в послематчевой студии раскритиковал ход, сказав, что Киммих и Гюндоган слишком похожи, чтобы играть вместе в опорной. Сам Илкай обратил внимание на почти идеальные стартовые 15-20 минут, но отметил, что весь матч в нужном ритме и с нужным контролем провести не получилось.
Когда Турция выровняла игру, проблемы слишком атакующего состава стали перевешивать плюсы. Преимущества были скорее потенциальными – они могли бы проявиться, если бы игроки оптимально понимали друг друга.
Возможно, матч показал Нагельсманну, насколько трудно внедрять небанальные идеи на уровне сборных. Каждая его задумка – интересное содержание и одновременно очевидная сырость.
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Фото: East News/Tobias SCHWARZ / AFP; IMAGO/Nigel Keene/Global Look Press
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Но лучше всего Мостовой про футбол сказал - "Да какие сложные технологии! Футбол прост, мяч круглый, ворота и поле такого же размера, что и раньше, Всю жизнь играл в футбол, ни разу про слепую зону не слышал. Обыграл двоих, ударил в девятку – и пошел."
А с третьим защитником можно как-то залатать центр обороны, и реактивные фланги должны дать варианты в атаке.
Вот только топовых крайков у немцев тоже нет. Помнится, слева бегали Гозенс и еще был такой Макс, но где они? Хваленый Раум на ЧМ был бесполезен. Хаверц судя по всему тоже не подходит. Справа Сане? Это скорее потеря, чем плюс. Он и Гнабри все-таки вингеры. Кажется, был такой Вольф из Боруссии, может, его попробовать?
Вобщем, нас наверняка ждут новые эксперименты.