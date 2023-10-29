Беллингем и хитрости Анчелотти выиграли класико. Замены Хави – катастрофа

Разбор Вадима Лукомского.

«Реал Мадрид» победил «Барселону» в класико (2:1). Тот случай, когда отличная тактическая дуэль рождает не самый яркий матч. Было много интересных ходов под нейтрализацию. Голы и основные моменты приходили из эпизодов (ошибки и вспышки гениальности), а не проработанных приемов.

Разбирать такие встречи интересно. В первом тайме ощутимо лучше выглядела «Барселона», а во втором – «Реал Мадрид». Сначала расшифруем стартовый план Хави, а потом восхитимся находчивостью Анчелотти.

Тезисно о главных ходах:

● Оба тренера преобразовали схему – сделали ее более оборонительной. У Анчелотти это касалось лишь ролей игроков (особенно Феде Вальверде). Хави потребовалось выставить совсем неожиданный состав;

● В первом тайме «Реал» выглядел вяло, так как рано пропустил и не мог организовать хороший прессинг. У «Барсы» не было большого перевеса, но был гол и контроль. В перерыве Анчелотти провел работу над ошибками.

● Дуэль Гави против Беллингема – изюминка матча. Испанец хорошо справлялся с самой трудной работой в футболе, а Джуд показал, как мало ему нужно, чтобы добыть команде три очка. Кажется, нужно хвалить обоих;

● На ход встречи повлияли полярные замены тренеров. Анчелотти тонко читал рисунок и усиливал игру. Хави – наоборот.

Схема-сюрприз от Хави – это прием под сдерживание лидеров «Мадрида»

Хави использовал формацию, которая значительно отличалась от всего, что было у «Барсы» в этом сезоне. Наверное, корректнее всего изображать ее с Канселу в роли вингера в 4-3-3 (4-1-4-1) – так чаще всего выстраивались без мяча. Но на практике ее просто тяжело объяснить через одну картинку – слишком много трансформаций.

Возможно, неожиданность схемы и неочевидность ролей дали «Барсе» стартовое преимущество. Формацию трудно было прочитать, исходя из стартовых составов. В разных стадиях она была разной. Проще всего было со структурой владения – она несильно отличалась от классики. Привычный квадрат в центре поля и тройка в первой стадии:

При прессинге команда выстраивалась в 3-4-2-1, где давление начинали Феликс и Ферран, а фланги закрывали Канселу и Бальде:

При обороне на своей половине поля частым был вариант 4-1-4-1. Феликс садился на левый фланг, а Канселу был правым вингером:

Иногда схема перетекала в 4-4-2 – к Феррану выдвигался Фермин Лопес:

При необходимости в отдельных эпизодах формация переходила в 5-3-2 через спуски Канселу на позицию правого защитника. Но часто в этом не было необходимости, так как левый защитник «Мадрида» Ферлан Менди не был активен в атаке.

Трансформации и гибкость игроков были большим плюсом «Барсы», но есть еще более важный нюанс – эта схема помогла создать индивидуальные дуэли, которые Хави видел выигрышными. Вероятно, это было даже важнее перестроений.

Прямым оппонентом Беллингема в персональной дуэли стал Гави (ниже разберем подробнее). Против Винисиуса плотно играл Араухо. Для этого пришлось изменить позицию Канселу справа и позицию Гави в центре (опорником при обороне мог быть Гюндоган или Ромеу, а Гави играл бы выше).

Вероятно, Хави стремился просто подобрать схему, которая сделает эти дуэли естественными, но не слишком собьет игру «Барсы» с мячом. Пожалуй, у него получилось. Стартовый план сработал. Лидерство после первого тайма вполне логично. Проблемы «Барсы» проявились позже и связаны с реакцией на ход встречи.

«Реал» тоже адаптировал схему. Переходили на 5-4-1

План Анчелотти тоже отклонялся от классики этого сезона. Состав Карло был вполне ожидаемым, но расположение в ключевых стадиях отличалось.

При обороне «Реал» садился в схему 5-4-1 с Вальверде справа в защите. Феде опускался в эту зону не ситуативно (такое бывает в обычных матчах), а постоянно. Следовательно, его стартовую позицию нужно было прикрывать – туда спускался Родриго:

На самом деле ход был даже не в стремлении создать пятерку защитников, а в желании плотно играть по Бальде и Феликсу. Частая пятерка защитников была следствием их позиций, но из-за ориентации на соперников Карвахаль порой оказывался выше Вальверде:

Плюс этой схемы в том, что она хорошо реагировала на структуру «Барсы» при владении – не давала перегрузить последнюю линию. Но был и минус: команда не всегда быстро исполняла описанное перестроение. Иногда Родриго не успевал сесть в полузащиту. Тогда слишком большая зона доставалась Орельену Тчуамени. Он сдвигался направо, а в центре на растерзание бросали Тони Крооса:

К счастью, «Барса» действовала в не самом сыгранном сочетании и не всегда пользовалась этими провалами. Проблема скорее была потенциальной и не проявившейся полностью. Плюсов от хода Анчелотти было больше.

Вальверде не успевал в прессинге. Анчелотти его перегрузил

Настоящие проблемы у «Мадрида» были в прессинге. Вероятно, Анчелотти не планировал высокую активность в этой стадии, но быстрый пропущенный все спутал. «Реал» был вынужден действовать смелее. Качество хромало.

На Вальверде лег объем работы, который даже он физически не может потянуть. Феде играл правого защитника при обороне, а при прессинге должен был действовать даже не центральным полузащитником, а третьим игроком в атаке – рядом с Вини и Родриго. От него требовалось накрывать Иньиго Мартинеса.

Разумеется, он добегал и выкладывался в каждом эпизоде, но порой не успевал физически. Такой расклад приводил к опозданию прессинга на пару секунд. Каждый игрок «Барсы» оказывался под прессингом, но предварительно получал эти пару секунд. Начиналось именно с Мартинеса, которого не успевал накрыть Феде:

Цепочка поздних выдвижений – и «Барса» уже на чужой половине:

В этом примере хорошо видно, насколько трудно Феде. Остальные игроки в естественных позициях против оппонентов, а от уругвайца требовались постоянные рейды – с позиции правого защитника или из центра полузащиты:

Если он шел в давление, «Барса» выходила из защиты через эту зону (из-за опозданий по цепочке). Если не шел, «Барса» получала свободного игрока для удержания мяча при том, что уже вела в счете.

Именно неспособность «Реала» оказать давление в первом тайме – кючевой фактор перевеса «Барсы». Обе команды хорошо сдерживали друг друга в позиционке. Только хозяева с самого начала тайма вели в счете, поэтому их ситуация устраивала.

Показательно, что ходы Карло в перерыве касались именно прессинга и роли Вальверде. Доберемся до них.

Пасы Крооса – редкий позитив «Мадрида» в первом тайме

Лучшие эпизоды «Реала» в первой половине – следствие умных решений Крооса. Немец был светлым пятном во владении (именно в этой стадии).

Хави организовал для него трудные условия: частым оппонентом Тони был Фермин Лопес, который плотно выдвигался на него – именно с этим были связаны частые перестроения с 4-1-4-1 на 4-4-2. Вся команда реагировала и адаптировалась.

Даже в таком матче Кроос извлекал максимум из эпизодов, когда получал свободу. Именно его действия взрывали игру в крайне невзрачном для «Мадрида» тайме.

Здесь Кроос получил время на подготовку паса, так как мяч только что перешел к «Реалу» – вырезал с левой в любимую зону Винисиуса:

Тут Лопес не успел выдвинуться (редкий случай). Немец сразу замечает рывок Карвахаля и находит идеальным пасом:

Здесь продвигающий пас, а не обостряющий, но крайне полезный – создает преимущество 2-в-1:

Игра Крооса – пример того, как супертопы могут через эпизоды рушить хорошую подготовку соперника. Удалось ли «Барсе» минимизировать влияние Крооса? Да. Но неслучайно в таких предложениях используют слово «минимизировать», а не «обнулить». Редкие эпизоды всегда остаются, а величие игрока в том, чтобы собрать пару внезапных предголевых передач. Тони мог даже в таком трудном для себя и команды тайме. Но чемпион по выжиманию максимума из минимума в этом матче все же не он, а Джуд.

Гави против Беллингема – выдающаяся дуэль. Нужно хвалить обоих

Хави доверил Гави персональную опеку Беллингема – так родилась главная дуэль матча. Их позиции по схемам сходились, но Гави преследовал Джуда даже в нестандартных ситуациях. Например, шел до упора на чужую половину поля:

Постоянно реагировал на рывки во фланговые и полуфланговые зоны:

Доигрывал до собственной штрафной без передачи защитникам:

Большую часть матча Гави просто феноменально исполнял самую трудную работу в футболе прямо сейчас. Пожалуй, он ошибся всего раз – или даже не ошибся, а перестарался. За пару секунд до гола Гави традиционно был рядом с Беллингемом:

Потом верно прочитал подачу в штрафную и решил помочь защитникам:

Беда – скидка получилась крайне неудачной. Мяч направился к Джуду, который грандиозно наказал. Из-за действия в штрафной Гави уже физически не успевал накрыть оппонента:

Беллингем покарал за первую же оплошность. Безусловно, Гави допустил техническую ошибку в этом эпизоде. И все же даже тут дело не в лени или нехватке концентрации, а в желании и свое задание выполнить, и партнерам помочь. Это очень хорошо характеризует Гави, пускай и сыграло против него в ключевой момент.

Если учесть все факторы, то восторженные эпитеты применимы к обоим участникам дуэли. Гави почти безупречно действовал против суперигрока, хотя он даже не штатный опорник. Беллингем использовал редчайший шанс за счет действия, на которое способны только гении.

Что касается второго гола Джуда, это его классика. Тайминг рывков в штрафную безупречен. К тому моменту ему противостоял Ромеу, чья игра лишь подчеркнула, какую хорошую работу проделывал Гави ранее:

Анчелотти переломил ход матча в три этапа

К перерыву команды подошли с хорошей взаимной нейтрализацией, но при счете в пользу «Барсы» на протяжении почти всего тайма. «Реал Мадрид» смотрелся невыгодно, хотя многие аспекты стартового плана Анчи работали – просто задачи изменились не в его пользу. Итальянец отреагировал уже в перерыве.

Первое изменение – настройки прессинга. Теперь тройку защитников «Барсы» накрывали Винисиус, Беллингем и Родриго, а Кроос и Тчуамени играли по опорникам:

В первом тайме Беллингем брал на себя Гави, а Кроос мог оставаться глубже при прессинге. Теперь «Мадрид» выбирал рискованный сценарий, в котором никого не оставалось в опорной на случай провала.

В этом примере шестерка игроков в давлении действует по оппонентам, а, чтобы не было провала, к ним еще выдвигается Карвахаль за Феликсом:

«Барса» уже не могла комфортно удерживать мяч. «Реал» отвоевал владение и территорию. Это позволило Анчи перейти ко второй стадии переворота. Камавинга вышел вместо Менди.

Теперь «Мадриду» нужно было улучшить позиционную атаку. Камавинга дал больше непредсказуемости – с левого фланга прибегал даже в чужую опорную:

Даже в более традиционной позиции Эдуардо заметно лучше в комбинациях.

Третий этап – следующая порция замен. Модрич и Хоселу тоже попали в рисунок матча. На этой стадии «Реал» уже зажал соперника. Замена Крооса (продвижение) на Модрича (комбинации и полуфланговое созидание) была уместным атакующим ходом. Хоселу полезен при навесах против соперника, который отступает. Тоже логичная замена, но истинное влияние оказал именно Модрич. Хорват чаще всех встречался с мячом после своего выхода, управлял атаками, сделал команду нечитаемой и оформил решающую голевую.

Точные ходы Анчелотти создали предпосылки для переворота. «Мадрид» зажал соперника и получил уместных в этом рисунке исполнителей. Дальше за дело взялись гении – Беллингем и Модрич.

Замены Хави – катастрофа

Обратная ситуация с заменами Хави – каждая выглядит неточной и несвоевременной.

Не хочется излишне драматизировать и писать, что тренер «Барсы» убил игру заменами. Все же речь о тонком матче, который во многом решили эпизоды (как в пользу «Барсы» в первом тайме, так и наоборот во втором). Даже с такими заменами хозяева могли не проиграть, но все же они явно не сделали игру лучше и разрушили некоторые работающие механизмы.

Вот вопросы к заменам Хави, которые возникли бы при любом исходе:

● Левандовски вышел вместо Феррана на 61-й. Зачем, когда на этом этапе «Барса» владела мячом 45% и могла убегать в контратаках? Это буквально единственный сценарий, в котором Ферран уместнее, но, видимо, Хави заранее решил дать поляку именно полчаса.

● При 1:1 Ромеу вышел вместо Фермина с изменением позиции Гави. Неужели Хави обманулся одним эпизодом и посчитал, что Ромеу будет лучшим опекуном для Джуда? Упс.

● Чуть позже Ямал и Рафинья заменили Феликса и Канселу. Ямал занял место Феликса слева – неужели Хави ждал от него больше креативности в не самой привычной зоне? Рафинья расположился справа и выступил удобным оппонентом для Камавинги, который любит индивидуальные дуэли. Более комбинационный Канселу успел создать французу проблемы, но, к счастью для «Реала», Хави любезно потушил пожар в этой зоне.

Буквально каждая замена Хави кажется вредительской. Да, все вопросы заданы с дивана задним умом; да, принимать решения и нести ответственность в разы труднее. Я тоже против того, чтобы критиковать решения тренера с оглядкой на результат, игнорируя остальные факторы. Увы, в данном случае дело не только в неудачном результате – больше всего смущает логика замен (ее нехватка). Даже в прямом эфире ходы казались странными. Исход матча лишь сделал их странными и провальными, а не странными и гениальными.

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Класико получилось переполненным тактическими ходами и контрходами (кстати, спасибо всем, кто осилил особенно большой разбор). При этом огромная часть этих ходов была связана с уважением к сопернику. Тренеры думали об этом больше, чем о построении собственной игры.

Хронология хорошо вписалась в тактическую картину. Стартовый план остался за Хави, а замены – за Анчелотти. Счет – следствие качества реализации преимуществ в удачные отрезки. Они были у обеих команд, но своими лучше распорядился «Реал».

Фото: East News/Jose Breton / NurPhoto / NurPhoto via AFP; Siu Wu/Siu Lau/Global Look Press; Gettyimages.ru/Alex Caparros