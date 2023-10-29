Hello
Блог

Беллингем и хитрости Анчелотти выиграли класико. Замены Хави – катастрофа

Федерико Вальверде Федерико Вальверде
Даниэль Карвахаль Даниэль Карвахаль
Джуд Беллингем Джуд Беллингем
Тони Кроос Тони Кроос
Барселона Барселона
Эдуардо Камавинга Эдуардо Камавинга
Ла Лига Ла Лига
тактика тактика
Гави Гави
Хави Хави
Реал Мадрид Реал Мадрид
Карло Анчелотти Карло Анчелотти
Лука Модрич Лука Модрич
Футбол Футбол

Разбор Вадима Лукомского.

«Реал Мадрид» победил «Барселону» в класико (2:1). Тот случай, когда отличная тактическая дуэль рождает не самый яркий матч. Было много интересных ходов под нейтрализацию. Голы и основные моменты приходили из эпизодов (ошибки и вспышки гениальности), а не проработанных приемов. 

Разбирать такие встречи интересно. В первом тайме ощутимо лучше выглядела «Барселона», а во втором – «Реал Мадрид». Сначала расшифруем стартовый план Хави, а потом восхитимся находчивостью Анчелотти.

Тезисно о главных ходах:

● Оба тренера преобразовали схему – сделали ее более оборонительной. У Анчелотти это касалось лишь ролей игроков (особенно Феде Вальверде). Хави потребовалось выставить совсем неожиданный состав;

● В первом тайме «Реал» выглядел вяло, так как рано пропустил и не мог организовать хороший прессинг. У «Барсы» не было большого перевеса, но был гол и контроль. В перерыве Анчелотти провел работу над ошибками.

● Дуэль Гави против Беллингема – изюминка матча. Испанец хорошо справлялся с самой трудной работой в футболе, а Джуд показал, как мало ему нужно, чтобы добыть команде три очка. Кажется, нужно хвалить обоих; 

● На ход встречи повлияли полярные замены тренеров. Анчелотти тонко читал рисунок и усиливал игру. Хави – наоборот.

Схема-сюрприз от Хави – это прием под сдерживание лидеров «Мадрида»

Хави использовал формацию, которая значительно отличалась от всего, что было у «Барсы» в этом сезоне. Наверное, корректнее всего изображать ее с Канселу в роли вингера в 4-3-3 (4-1-4-1) – так чаще всего выстраивались без мяча. Но на практике ее просто тяжело объяснить через одну картинку – слишком много трансформаций.

Возможно, неожиданность схемы и неочевидность ролей дали «Барсе» стартовое преимущество. Формацию трудно было прочитать, исходя из стартовых составов. В разных стадиях она была разной. Проще всего было со структурой владения – она несильно отличалась от классики. Привычный квадрат в центре поля и тройка в первой стадии:

При прессинге команда выстраивалась в 3-4-2-1, где давление начинали Феликс и Ферран, а фланги закрывали Канселу и Бальде:

При обороне на своей половине поля частым был вариант 4-1-4-1. Феликс садился на левый фланг, а Канселу был правым вингером:

Иногда схема перетекала в 4-4-2 – к Феррану выдвигался Фермин Лопес:

При необходимости в отдельных эпизодах формация переходила в 5-3-2 через спуски Канселу на позицию правого защитника. Но часто в этом не было необходимости, так как левый защитник «Мадрида» Ферлан Менди не был активен в атаке.

Трансформации и гибкость игроков были большим плюсом «Барсы», но есть еще более важный нюанс – эта схема помогла создать индивидуальные дуэли, которые Хави видел выигрышными. Вероятно, это было даже важнее перестроений. 

Прямым оппонентом Беллингема в персональной дуэли стал Гави (ниже разберем подробнее). Против Винисиуса плотно играл Араухо. Для этого пришлось изменить позицию Канселу справа и позицию Гави в центре (опорником при обороне мог быть Гюндоган или Ромеу, а Гави играл бы выше).

Вероятно, Хави стремился просто подобрать схему, которая сделает эти дуэли естественными, но не слишком собьет игру «Барсы» с мячом. Пожалуй, у него получилось. Стартовый план сработал. Лидерство после первого тайма вполне логично. Проблемы «Барсы» проявились позже и связаны с реакцией на ход встречи. 

«Реал» тоже адаптировал схему. Переходили на 5-4-1

План Анчелотти тоже отклонялся от классики этого сезона. Состав Карло был вполне ожидаемым, но расположение в ключевых стадиях отличалось. 

При обороне «Реал» садился в схему 5-4-1 с Вальверде справа в защите. Феде опускался в эту зону не ситуативно (такое бывает в обычных матчах), а постоянно. Следовательно, его стартовую позицию нужно было прикрывать – туда спускался Родриго:

На самом деле ход был даже не в стремлении создать пятерку защитников, а в желании плотно играть по Бальде и Феликсу. Частая пятерка защитников была следствием их позиций, но из-за ориентации на соперников Карвахаль порой оказывался выше Вальверде:

Плюс этой схемы в том, что она хорошо реагировала на структуру «Барсы» при владении – не давала перегрузить последнюю линию. Но был и минус: команда не всегда быстро исполняла описанное перестроение. Иногда Родриго не успевал сесть в полузащиту. Тогда слишком большая зона доставалась Орельену Тчуамени. Он сдвигался направо, а в центре на растерзание бросали Тони Крооса:

К счастью, «Барса» действовала в не самом сыгранном сочетании и не всегда пользовалась этими провалами. Проблема скорее была потенциальной и не проявившейся полностью. Плюсов от хода Анчелотти было больше.

Вальверде не успевал в прессинге. Анчелотти его перегрузил

Настоящие проблемы у «Мадрида» были в прессинге. Вероятно, Анчелотти не планировал высокую активность в этой стадии, но быстрый пропущенный все спутал. «Реал» был вынужден действовать смелее. Качество хромало.

На Вальверде лег объем работы, который даже он физически не может потянуть. Феде играл правого защитника при обороне, а при прессинге должен был действовать даже не центральным полузащитником, а третьим игроком в атаке – рядом с Вини и Родриго. От него требовалось накрывать Иньиго Мартинеса.

Разумеется, он добегал и выкладывался в каждом эпизоде, но порой не успевал физически. Такой расклад приводил к опозданию прессинга на пару секунд. Каждый игрок «Барсы» оказывался под прессингом, но предварительно получал эти пару секунд. Начиналось именно с Мартинеса, которого не успевал накрыть Феде:

Цепочка поздних выдвижений – и «Барса» уже на чужой половине:

В этом примере хорошо видно, насколько трудно Феде. Остальные игроки в естественных позициях против оппонентов, а от уругвайца требовались постоянные рейды – с позиции правого защитника или из центра полузащиты:

Если он шел в давление, «Барса» выходила из защиты через эту зону (из-за опозданий по цепочке). Если не шел, «Барса» получала свободного игрока для удержания мяча при том, что уже вела в счете.

Именно неспособность «Реала» оказать давление в первом тайме – кючевой фактор перевеса «Барсы». Обе команды хорошо сдерживали друг друга в позиционке. Только хозяева с самого начала тайма вели в счете, поэтому их ситуация устраивала.

Показательно, что ходы Карло в перерыве касались именно прессинга и роли Вальверде. Доберемся до них. 

Пасы Крооса – редкий позитив «Мадрида» в первом тайме

Лучшие эпизоды «Реала» в первой половине – следствие умных решений Крооса. Немец был светлым пятном во владении (именно в этой стадии). 

Хави организовал для него трудные условия: частым оппонентом Тони был Фермин Лопес, который плотно выдвигался на него – именно с этим были связаны частые перестроения с 4-1-4-1 на 4-4-2. Вся команда реагировала и адаптировалась. 

Даже в таком матче Кроос извлекал максимум из эпизодов, когда получал свободу. Именно его действия взрывали игру в крайне невзрачном для «Мадрида» тайме. 

Здесь Кроос получил время на подготовку паса, так как мяч только что перешел к «Реалу» – вырезал с левой в любимую зону Винисиуса:

Тут Лопес не успел выдвинуться (редкий случай). Немец сразу замечает рывок Карвахаля и находит идеальным пасом:

Здесь продвигающий пас, а не обостряющий, но крайне полезный – создает преимущество 2-в-1:

Игра Крооса – пример того, как супертопы могут через эпизоды рушить хорошую подготовку соперника. Удалось ли «Барсе» минимизировать влияние Крооса? Да. Но неслучайно в таких предложениях используют слово «минимизировать», а не «обнулить». Редкие эпизоды всегда остаются, а величие игрока в том, чтобы собрать пару внезапных предголевых передач. Тони мог даже в таком трудном для себя и команды тайме. Но чемпион по выжиманию максимума из минимума в этом матче все же не он, а Джуд.

Гави против Беллингема – выдающаяся дуэль. Нужно хвалить обоих

Хави доверил Гави персональную опеку Беллингема – так родилась главная дуэль матча. Их позиции по схемам сходились, но Гави преследовал Джуда даже в нестандартных ситуациях. Например, шел до упора на чужую половину поля:

Постоянно реагировал на рывки во фланговые и полуфланговые зоны:

Доигрывал до собственной штрафной без передачи защитникам:

Большую часть матча Гави просто феноменально исполнял самую трудную работу в футболе прямо сейчас. Пожалуй, он ошибся всего раз – или даже не ошибся, а перестарался. За пару секунд до гола Гави традиционно был рядом с Беллингемом:

Потом верно прочитал подачу в штрафную и решил помочь защитникам:

Беда – скидка получилась крайне неудачной. Мяч направился к Джуду, который грандиозно наказал. Из-за действия в штрафной Гави уже физически не успевал накрыть оппонента:

Беллингем покарал за первую же оплошность. Безусловно, Гави допустил техническую ошибку в этом эпизоде. И все же даже тут дело не в лени или нехватке концентрации, а в желании и свое задание выполнить, и партнерам помочь. Это очень хорошо характеризует Гави, пускай и сыграло против него в ключевой момент. 

Если учесть все факторы, то восторженные эпитеты применимы к обоим участникам дуэли. Гави почти безупречно действовал против суперигрока, хотя он даже не штатный опорник. Беллингем использовал редчайший шанс за счет действия, на которое способны только гении.

Что касается второго гола Джуда, это его классика. Тайминг рывков в штрафную безупречен. К тому моменту ему противостоял Ромеу, чья игра лишь подчеркнула, какую хорошую работу проделывал Гави ранее:

Анчелотти переломил ход матча в три этапа

К перерыву команды подошли с хорошей взаимной нейтрализацией, но при счете в пользу «Барсы» на протяжении почти всего тайма. «Реал Мадрид» смотрелся невыгодно, хотя многие аспекты стартового плана Анчи работали – просто задачи изменились не в его пользу. Итальянец отреагировал уже в перерыве. 

Первое изменение – настройки прессинга. Теперь тройку защитников «Барсы» накрывали Винисиус, Беллингем и Родриго, а Кроос и Тчуамени играли по опорникам:

В первом тайме Беллингем брал на себя Гави, а Кроос мог оставаться глубже при прессинге. Теперь «Мадрид» выбирал рискованный сценарий, в котором никого не оставалось в опорной на случай провала. 

В этом примере шестерка игроков в давлении действует по оппонентам, а, чтобы не было провала, к ним еще выдвигается Карвахаль за Феликсом:

«Барса» уже не могла комфортно удерживать мяч. «Реал» отвоевал владение и территорию. Это позволило Анчи перейти ко второй стадии переворота. Камавинга вышел вместо Менди. 

Теперь «Мадриду» нужно было улучшить позиционную атаку. Камавинга дал больше непредсказуемости – с левого фланга прибегал даже в чужую опорную:

Даже в более традиционной позиции Эдуардо заметно лучше в комбинациях.  

Третий этап – следующая порция замен. Модрич и Хоселу тоже попали в рисунок матча. На этой стадии «Реал» уже зажал соперника. Замена Крооса (продвижение) на Модрича (комбинации и полуфланговое созидание) была уместным атакующим ходом. Хоселу полезен при навесах против соперника, который отступает. Тоже логичная замена, но истинное влияние оказал именно Модрич. Хорват чаще всех встречался с мячом после своего выхода, управлял атаками, сделал команду нечитаемой и оформил решающую голевую. 

Точные ходы Анчелотти создали предпосылки для переворота. «Мадрид» зажал соперника и получил уместных в этом рисунке исполнителей. Дальше за дело взялись гении – Беллингем и Модрич.

Замены Хави – катастрофа

Обратная ситуация с заменами Хави – каждая выглядит неточной и несвоевременной. 

Не хочется излишне драматизировать и писать, что тренер «Барсы» убил игру заменами. Все же речь о тонком матче, который во многом решили эпизоды (как в пользу «Барсы» в первом тайме, так и наоборот во втором). Даже с такими заменами хозяева могли не проиграть, но все же они явно не сделали игру лучше и разрушили некоторые работающие механизмы. 

Вот вопросы к заменам Хави, которые возникли бы при любом исходе:

● Левандовски вышел вместо Феррана на 61-й. Зачем, когда на этом этапе «Барса» владела мячом 45% и могла убегать в контратаках? Это буквально единственный сценарий, в котором Ферран уместнее, но, видимо, Хави заранее решил дать поляку именно полчаса.

● При 1:1 Ромеу вышел вместо Фермина с изменением позиции Гави. Неужели Хави обманулся одним эпизодом и посчитал, что Ромеу будет лучшим опекуном для Джуда? Упс.

● Чуть позже Ямал и Рафинья заменили Феликса и Канселу. Ямал занял место Феликса слева – неужели Хави ждал от него больше креативности в не самой привычной зоне? Рафинья расположился справа и выступил удобным оппонентом для Камавинги, который любит индивидуальные дуэли. Более комбинационный Канселу успел создать французу проблемы, но, к счастью для «Реала», Хави любезно потушил пожар в этой зоне.

Буквально каждая замена Хави кажется вредительской. Да, все вопросы заданы с дивана задним умом; да, принимать решения и нести ответственность в разы труднее. Я тоже против того, чтобы критиковать решения тренера с оглядкой на результат, игнорируя остальные факторы. Увы, в данном случае дело не только в неудачном результате – больше всего смущает логика замен (ее нехватка). Даже в прямом эфире ходы казались странными. Исход матча лишь сделал их странными и провальными, а не странными и гениальными.

***

Класико получилось переполненным тактическими ходами и контрходами (кстати, спасибо всем, кто осилил особенно большой разбор). При этом огромная часть этих ходов была связана с уважением к сопернику. Тренеры думали об этом больше, чем о построении собственной игры.

Хронология хорошо вписалась в тактическую картину. Стартовый план остался за Хави, а замены – за Анчелотти. Счет – следствие качества реализации преимуществ в удачные отрезки. Они были у обеих команд, но своими лучше распорядился «Реал». 

10 впечатлений с уникального класико – самого маленького в нашей жизни

Джуд благодарил экс-тренера «Торпедо» после класико (запустил его карьеру в 16). Мы обсудили с ним прогресс звезды «Реала»

Барселона – Реал Мадрид 1:2 (1:0, 0:2)
Дата проведения
28 октября, 17.15, «Олимпик Льюис Компанис»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
Голы:
1:0 – Гюндоган, 1:1 – 68 Беллингем, 1:2 – 90 Беллингем.
Барселонатер Стеген, Жоау Канселу (Ямаль, 77), Мартинес, Кристенсен, Араухо, Бальде, Гюндоган, Гави, Лопес (Ромеу, 72), Жоау Феликс (Рафинья, 77), Ферран Торрес (Левандовски, 61).
Реал МадридАррисабалага, Карвахаль, Алаба, Рюдигер, Менди (Камавинга, 52), Кроос (Модрич, 63), Вальверде, Тчуамени, Беллингем, Винисиус Жуниор (Васкес, 90), Родриго (Хоселу, 63).
Предупреждения:
Лопес (17), Ферран Торрес (45), Карвахаль (61).

Фото: East News/Jose Breton / NurPhoto / NurPhoto via AFP; Siu Wu/Siu Lau/Global Look Press; Gettyimages.ru/Alex Caparros

87 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ложный Латераль
Рядом с именем Гави слишком пафосные слова, что тут, что и везде. Это и есть авторитет клуба за которого он играет, слишком мощная пресса у него.

Если по сути, то уже после двух, хотя бы трёх эпизодов Гави нужно было сажать на жёлтую. Но нет, из за той самой распиаренности на его грубость судья часто даже не реагировал. Когда у тебя такой иммунитет к наказаниям от рефери, то любой опорник молодёжки Торпедо может накрывать Биллэнгема.

После отцовского разговора между ними в середине второго тайма, когда Джуд покрутил у виска относительно Гави, испанец просто потерял себя, да и выносливости у него не хватает держаться на уровне англичанина. И получился камбек.

Да простят меня фанаты Барсы, но Гави слишком распиарен
+89
-31
+58
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Prince_27
Беллингем уникум, чисто "Реаловский" игрок. Кажется он в любой момент может забить, в абсолютно любой. Вини конечно тот ещё ...
+42
-8
+34
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Iron72
Анчелотти на опыте)
+31
-6
+25
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ophiomorph
Имхо Гави можно хвалить только в разрезе его трудолюбия, бойцовский духа и того, что судьи хронически закрывают глаза на его грубость. Любой другой игрок сел бы на жёлтую после пары его фирменных фолов и играл бы аккуратнее, а соответственно не мог бы в своей любимой манере сдерживать Беллингема.
+24
-5
+19
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ложный Латераль
Ответ Bazilic
Комментарий скрыт
Карвахаль остался без желтой ровно по той же причине. Точнее за былые заслуги. Но в статье его не называют одним из лучших игроков своего поколения. В этом и разница
+23
-9
+14
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
KANDREYCSKA
Ответ Ophiomorph
Имхо Гави можно хвалить только в разрезе его трудолюбия, бойцовский духа и того, что судьи хронически закрывают глаза на его грубость. Любой другой игрок сел бы на жёлтую после пары его фирменных фолов и играл бы аккуратнее, а соответственно не мог бы в своей любимой манере сдерживать Беллингема.
Видимо все дружно ждут когда он пополам сломает ногу кому нибудь. Тогда возможно станут судить по другому. По факту это просто Найджел Де Йонг на минималках.
+16
-4
+12
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Panurge From hell
Ответ Милитриса Кирбитьевна
Хави по факту оказался физруком.
если бы Барселона победила,то ты пела бы ровно обратное?))Может делать выводы о тренере по одному неудачному тайму-слишком радикально?
+18
-9
+9
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Bazilic
У Хави и нет возможности влиять на игру заменами
Ромеу в качестве усиления - смех
+10
-1
+9
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
SanEffect
Ответ Ложный Латераль
Рядом с именем Гави слишком пафосные слова, что тут, что и везде. Это и есть авторитет клуба за которого он играет, слишком мощная пресса у него. Если по сути, то уже после двух, хотя бы трёх эпизодов Гави нужно было сажать на жёлтую. Но нет, из за той самой распиаренности на его грубость судья часто даже не реагировал. Когда у тебя такой иммунитет к наказаниям от рефери, то любой опорник молодёжки Торпедо может накрывать Биллэнгема. После отцовского разговора между ними в середине второго тайма, когда Джуд покрутил у виска относительно Гави, испанец просто потерял себя, да и выносливости у него не хватает держаться на уровне англичанина. И получился камбек. Да простят меня фанаты Барсы, но Гави слишком распиарен
Типичный редукционизм. Гави прекрасно сдерживал Беллингема, его почти 80 минут толком не видно было. Это мы конечно пропустим как неудобный факт, главное какую-нибудь чушь ляпнуть и плюсиков срубить от мадридской публики.
+17
-10
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
espernauto
Отдельно удивил Левандовски. То ли он совсем не в форме после травмы, то ли постарел, но от него же мяч отскакивал на полметра каждый раз, как к нему передача шла)
+8
-2
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
vanrock
Хави взял эту команду со дна и поднял обратно на её уровень постоянной борьбы с Реалом за чемпионство.
Хватит его хаять. Он классный тренер.
Просто у Барселоны нет ни Беллингема ни даже Винисиуса.
Молодые напы просто игроки выше среднего, классные для примеры но недотягивающие до топ матчей. А Левандовский ну очень сильно сдал. Пол часа сплошного разочарования. От него как от дерева отлетают все мячи, будто он недавно перешел из РПЛ.
Короче, нечего винить Хави за то что у него нет напов которые на сегодняшний день являлись бы топами в топовой форме.
+10
-5
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Panurge From hell
Ответ <~Inter~>
Всё равно будто не хватает эмоций от класико. В начале 10-х это было Пеп против Моуриньо и Месси против Роналду, а сейчас будто просто тактически интересный матч чемпионата
так ничто в футболе уже никогда не сравнится с теми матчами.Жри что дают))
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
войд
Ответ Ложный Латераль
Рядом с именем Гави слишком пафосные слова, что тут, что и везде. Это и есть авторитет клуба за которого он играет, слишком мощная пресса у него. Если по сути, то уже после двух, хотя бы трёх эпизодов Гави нужно было сажать на жёлтую. Но нет, из за той самой распиаренности на его грубость судья часто даже не реагировал. Когда у тебя такой иммунитет к наказаниям от рефери, то любой опорник молодёжки Торпедо может накрывать Биллэнгема. После отцовского разговора между ними в середине второго тайма, когда Джуд покрутил у виска относительно Гави, испанец просто потерял себя, да и выносливости у него не хватает держаться на уровне англичанина. И получился камбек. Да простят меня фанаты Барсы, но Гави слишком распиарен
Самое смешное,они и сами знают что Гави бесполезная тумбочка,но все равно продолжают его пиарить,хотя их послушать там и Фермин с Ямалом уже топари😄
+10
-5
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
N. Vidich
Ответ Ложный Латераль
Рядом с именем Гави слишком пафосные слова, что тут, что и везде. Это и есть авторитет клуба за которого он играет, слишком мощная пресса у него. Если по сути, то уже после двух, хотя бы трёх эпизодов Гави нужно было сажать на жёлтую. Но нет, из за той самой распиаренности на его грубость судья часто даже не реагировал. Когда у тебя такой иммунитет к наказаниям от рефери, то любой опорник молодёжки Торпедо может накрывать Биллэнгема. После отцовского разговора между ними в середине второго тайма, когда Джуд покрутил у виска относительно Гави, испанец просто потерял себя, да и выносливости у него не хватает держаться на уровне англичанина. И получился камбек. Да простят меня фанаты Барсы, но Гави слишком распиарен
Не понимаю если честно эти рассуждения. Я за Реал при этом, всегда был против Барселону. Но хочется быть объективным. Безотносительно должна ли была быть карточка или нет. Гави это большой талант и большой игрок даже сейчас. Ни с кем не сравниваю, не говорю лучше или хуже кого-то, просто рассуждаю.
Простой вопрос: почему он в своём возрасте является одним из ключевых игроков и клуба и сборной. Топ клуба и топ сборной, заметьте. Из-за пиара? Тренеры враги сами себе что ли, ставят слабого игрока в состав?
+5
-1
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
SanEffect
Да, Хави конечно начудил с заменами, но нужно еще взять во внимание качество замен с обеих сторон. Когда у Реала выходят Камавинга, Модрич и пусть не топовый, но опытный Хоселу, у Барсы выходит Ромеу и сырой Ямал. Левандовски и Рафинья только после травмы, поэтому мало что могли сделать.
У Барсы даже xG выше, хотя общих ударов и ударов в створ почти одинаковое количество. Как обычно всё решила реализация. Попади хотя бы один мяч не в штангу, а в ворота, счет скорее всего был бы ничейным.
В общем, не расстраиваемся, сезон длинный. Барса показала довольно хорошую игру не смотря на большое количество травм ключевых футболистов, и это радует.
+6
-2
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Милитриса Кирбитьевна
Хави по факту оказался физруком.
+27
-23
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
SanEffect
Ответ Blaumerc
они футбол смотрят только через розовые очки. кто закатил тот и гений. такие же и фаны Роналду, или они одни и теже. И не важно что роль одного от другого различаются, не важно что как ты упомянул он буквально съел Белингема 80 минут. не важно что Гави и в сборной один из лучших, не важно что Гави много раз был лучшим в других матчах, в том же одном из класико в одиночку уничтожил Мадрид. не важно другие тактические аспекты. Важно что кто закатил или повезло, тот и гений для них. а тактический разбор Лукомского это так, просто для галочки. при этом нужно признать что Белингем топ, и он нашёл свою команду. но это как бы назвать, то ли зависть, то ли желание срубить плюсики на чистом и без основанном хейте уже сильно выглядит смешно.
Полностью согласен. Беллингем играет десятку и во многом благодаря этому много забивает. Об этом говорят все футбольные аналитики, но местным детям это сложно понять. Конечно, это не отменяет факта, что Беллингем крутой игрок, но тот случай когда за деревьями леса не видят.
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Sundance Neeskens
Не знаю что там Вадиму видилось по ходу матча, но мне замены казались вполне логичными. До начала игры было уже известно, что либо Левандовски выходит в старте на 60 минут, либо на оставшиеся 30 минут. Ромеу вышел освежить полузащиту, так как уже начали проседать (не Касадо же выпускать; со здоровыми Френки и Педри Ориолю места в этом матче не нашлось бы). Ну и непонятна логика Вадима с третьими заменами: Левандовски вместо Феррана под контратаки - не ок, а свежие Рафинья и Ямал как раз на те самые контратаки на последние 15 минут уже не очень?
К Хави вообще ноль претензий по этому матчу. Две штанги, неназначенный пенальти, гораздо более содержательная игра и это со всеми потерями. Результат обидный, но таков футбол.
Реал молодцы, смогли перевернуть складывающийся против них матч, Джуд монстр, а у Карло было просто больше козырей с заменами из-за травм у Барселоны. Первую треть сезона меренги оверперформят по результатам, отрыв всего 4 очка, посмотрим хватит ли их на весь сезон.
+5
-2
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
XavIniesta2008-2015
Ответ Ложный Латераль
Рядом с именем Гави слишком пафосные слова, что тут, что и везде. Это и есть авторитет клуба за которого он играет, слишком мощная пресса у него. Если по сути, то уже после двух, хотя бы трёх эпизодов Гави нужно было сажать на жёлтую. Но нет, из за той самой распиаренности на его грубость судья часто даже не реагировал. Когда у тебя такой иммунитет к наказаниям от рефери, то любой опорник молодёжки Торпедо может накрывать Биллэнгема. После отцовского разговора между ними в середине второго тайма, когда Джуд покрутил у виска относительно Гави, испанец просто потерял себя, да и выносливости у него не хватает держаться на уровне англичанина. И получился камбек. Да простят меня фанаты Барсы, но Гави слишком распиарен
Фанат Реала рассказывает про иммунитет игрока на карточки…
+11
-8
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
corazón blanco
Никогда не рад травмам и повреждениям игроков, но вчера Менди своевременно получил повреждение. Выход Камавинги, а затем уже и Модрича помогли Мадриду перехватить инициативу и завладеть мячом. Вообще не понимаю, почему Карло на важнейшие матчи дает фору соперникам в лице Менди и Родриго. Камавинга не профильный латераль, но играет в два раза сильнее, чем тот же Менди и Гарсия. Ну и конечно Хави тоже промахнулся с заменами.
+7
-5
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Shuller18
Ответ Ложный Латераль
Посмотрите на пример Ямаля. Из за чего он попал в сборную Испании? Там около 20 ки топ игроков на его позицию в одной Ла Лиге, с опытом, в хороших кондициях. Но именно его вызывают в сборную, ради чего? Вместо него играть некому? Не умеют? Не достаточно скиллов. Нет. Это и есть отличная пресса от известного клуба.
Это отличные агенты. Гави тоже впервые в сборную Испании попал спустя пару матчей на взрослом уровне, ну разумеется из-за того, что очень талантливый, а не из-за того, что его агент де ла Пенья кореш Энрике
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Hans Castorp
Честно говоря не вижу абсолютно ни одного повода похвалить Анчелотти кроме двух его замен , которые имхо можно было бы сделать и пораньше. Из матча в матч против Барсы никак не решается проблема Винисиуса которому против Араухо очень тяжело играть один в один, и каждый раз Реал выходит без какой-либо задумки чтобы этот вопрос решить , это уж я не говорю про пропихивание в состав Родриго , который весь сезон не показывает абсолютно НИЧЕГО, в чем его роль на поле ? Лучше уж играть с середняком Хоселу , который за мяч умеет цепляться , чем с этим ложным игроком
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Азиз
Ответ Ложный Латераль
Рядом с именем Гави слишком пафосные слова, что тут, что и везде. Это и есть авторитет клуба за которого он играет, слишком мощная пресса у него. Если по сути, то уже после двух, хотя бы трёх эпизодов Гави нужно было сажать на жёлтую. Но нет, из за той самой распиаренности на его грубость судья часто даже не реагировал. Когда у тебя такой иммунитет к наказаниям от рефери, то любой опорник молодёжки Торпедо может накрывать Биллэнгема. После отцовского разговора между ними в середине второго тайма, когда Джуд покрутил у виска относительно Гави, испанец просто потерял себя, да и выносливости у него не хватает держаться на уровне англичанина. И получился камбек. Да простят меня фанаты Барсы, но Гави слишком распиарен
Так и Карвахаль должен был сидеть на желтой с Винни, так что в обе стороны судья начудил
+6
-4
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Меган Лайф
Ответ vanrock
Хави взял эту команду со дна и поднял обратно на её уровень постоянной борьбы с Реалом за чемпионство. Хватит его хаять. Он классный тренер. Просто у Барселоны нет ни Беллингема ни даже Винисиуса. Молодые напы просто игроки выше среднего, классные для примеры но недотягивающие до топ матчей. А Левандовский ну очень сильно сдал. Пол часа сплошного разочарования. От него как от дерева отлетают все мячи, будто он недавно перешел из РПЛ. Короче, нечего винить Хави за то что у него нет напов которые на сегодняшний день являлись бы топами в топовой форме.
А Феликса кто покупал? Феррана? Да и леву? А рафинью? Это все куман и бартомеу оставиоли?
+3
-2
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Xm.md
Ответ Милитриса Кирбитьевна
Хави по факту оказался физруком.
Всегда им был
+11
-10
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий