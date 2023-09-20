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Кто заменит Левандовского в класико? Разбираем варианты

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Лукомский – о ключевом решении Хави.

«Барселона» подходит к класико с внушительным списком потерь – Жюль Кунде, Френки де Йонг, Педри, Серджи Роберто, Рафинья и Роберт Левандовски. Некоторые уже близки к возвращению, но их участие несет большие риски. 

Пожалуй, главное решение предстоит на позиции нападающего. Остальные дыры Хави так или иначе удается прикрыть, а вот впереди альтернатив поляку совсем не хватает – отсюда эксперименты, которые влияют не только на эту зону, но и на всю атаку. 

Похоже, испанец будет выбирать между тремя опциями – Ферран Торрес (чаще всех выходил нападающим в последнее время), Жоау Феликс как ложная девятка и чудесное возвращение Левандовского. Вот что мы знаем о доступности этих игроков:

● Внезапное включение Левандовского в заявку обсуждается. В начале недели Onda Cero Radio сообщало об этом в следующей формулировке: «Если все пойдет по плану, Хави надеется, что сможет рассчитывать в класико на Левандовского, Де Йонга и Рафинью». 

Даже в формулировке слишком много сослагательного наклонения. Было больше похоже на традиционный медийный шум по схеме «большой матч, большой игрок травмирован – на игровой неделе всегда появляется сенсация». Но позже о камбэке поляка написали в Diario Sport (готов, но не полностью). Сам Левандовски не исключил, что сыграет. Хави на пресс-конференции сказал, что Роберт в порядке, рассматривается, но предстоит непростое решение.

На основании всей информации напрашивается предположение: поляк будет в заявке, но не в старте.

● Феликс был заменен из-за травмы в матче Лиги чемпионов против «Шахтера». После игры португалец уверял, что это не мышечная травма. Хави добавил, что это лишь ушиб. Легкие волнения есть, но он должен быть готов к старту. 

● Ферран полностью отыграл оба матча после паузы на сборные и снова готов выйти в старте.

Расклады сильно отличаются друг от друга. Обсудим тактические особенности каждого. 

Почему Левандовски был бы так опасен против нынешнего «Мадрида»?

Фланги – ключевая проблема «Реала» в обороне на старте сезона. При схеме с ромбом на краях остается слишком много пространства, что позволяет соперникам лучше готовить навесы. Подачи получаются более опасными, а в штрафной – слишком много проблем. 

Во-первых, при текущей схеме 4-4-2 с ромбом часто на флангового игрока должен выдвигаться крайний защитник «Реала» (минус один внутри штрафной). Во-вторых, из-за травм часто меняются центральные защитники (давно нет Эдера Милитао – лучшего по игре в таких эпизодах). В-третьих, размен Тибо Куртуа на Кепу снижает контроль над штрафной со стороны вратаря.

Хороший пример вскрытия этих проблем – голы-близнецы «Атлетико» в дерби. Все они начинались с фланговой свободы Самуэла Лино:

Такая свобода была следствием узкой формации (в первом тайме елочка из 4-3-2-1, во втором – 4-4-2 ромбом). Разумеется, футболисты «Реала» пытаются смещаться и закрывать все зоны, но в такой схеме на это уходит больше времени. 

Карло Анчелотти ищет баланс – выставлял объемных центральных полузащитников поближе к флангам и практиковал переход на обычные 4-4-2 при обороне на своей половине. В некоторых ситуациях эти ходы помогали, но все же они основаны на перестроениях схемы. На перестроение нужно время, а по ходу могут возникать ошибки. От ситуативных провалов «Мадрид» так и не избавился.

Вот расклад перед голом «Севильи» в последнем туре. Команда переходила на 4-4-2 при обороне, но Лука Модрич банально не успел сесть в схему:

В любом сочетании «Реал» дает сопернику готовить опасные навесы. Задача – извлечь из этого максимум. Решение тут, только Чоло просил не списывать точь-в-точь. Вероятно, у Хави без Левандовского и не получится. Поляк входит в топ-3 форвардов планеты по умению отрываться от защитников при навесах и наказывать именно за такие уязвимости. 

Пожалуй, еще ни разу перед класико сильные стороны поляка не накладывались на слабости «Реала» так явно. Крайне интересно было бы посмотреть на этот сценарий: как Хави максимизировал бы и какую адаптацию придумал бы Анчелотти. Эти ходы тренеров могли иметь решающее значение в контексте всего матча. 

В случае готовности Левандовского мы бы даже не обсуждали варианты. Пока же самым-самым оптимистичным сценарием выглядит попадание поляка в заявку и выход на замену. Если он готов хотя бы на 30 минут, может стать особенно ценным джокером.  

Феликс – ложная девятка: в теории идеальная для него позиция, но пока выглядит очень сыро

По набору качеств Феликсу отлично подходит роль ложной девятки – он любит свободу и умеет ею пользоваться, обожает открываться в чужой опорной, сочетает фантастическую технику с креативностью и стремлением обострять в неочевидных ситуациях.  

В перспективе эти качества могут пригодится «Барселоне», но эффективность приема в текущей интерпретации показала встреча против «Атлетика». Там Феликс стартовал нападающим, но выглядел так плохо, что Хави адаптировал его позицию по ходу матча.

Проблема не в португальце, а том, что ложная девятка – не только позиция, но и концепция. Нападающий, который на самом деле открывается как полузащитник – важный элемент, но это еще не все. Опускания должны быть своевременными, а реакцией на них должны быть рывки партнеров в противоположном направлении для заполнения штрафной. Опускания без правильного заполнения штрафной и правильной доставки мяча не приведут к остроте. 

В прошлом туре Хави выяснил, что мало просто поставить игрока с нужными качествами в атаку. Нужно также окружить его правильными механизмами. Сложилось ощущение, что «Барса» разрывалась между попытками играть, как привыкла (квадрат в полузащите и нападающий около штрафной), и попытками отладить новую модель под Феликса.

На выходе Феликс категорически редко получал мяч, а Хави еще в первом тайме поменял его местами с Фермином Лопесом (Жоау вернулся в привычную роль). 

Пока использование португальца в роли ложной девятки интригует только по набору качеств. На практике нет намеков, что сейчас концепция может быть рабочей. Описывая любимую роль в интервью The Athletic, Феликс сделал важный акцент: «Это позиция второго форварда. Я люблю играть десятку, когда выше меня располагается другой нападающий».

По функциям это весьма близко к его роли в «Барсе», когда все здоровы – при владении он смещается в зону десятки, а выше всегда есть Левандовски. 

Такая роль несильно отличается от ложной девятки по зоне обитания, но значительно отличается по манере открываний. Когда выше есть нападающий, Феликс ищет пространство в чужой опорной (а защитников – желательно сразу двух – держит нападающий). Когда Феликс сам стартует как нападающий, то пространство нужно создавать через своевременность опусканий и тонкие развороты. 

У португальца есть технический арсенал для этого, но ему явно непривычно. Повторение эксперимента в класико будет дерзостью и, возможно, даже странностью от Хави. Феликс не выглядит готовым к этой роли. 

Ферран – вынужденный дублер Левандовского (из-за нехватки близкой замены)

Ферран Торрес может быть эффективным нападающим, но в очень конкретной роли. Из топ-форвардов он сильнее всего похож на Джейми Варди. Эту аналогию предложил Пеп Гвардиола, когда использовал испанца в центре атаки «Манчестер Сити»: 

«Не сравниваю их карьеры. Ферран только начинает, а Варди уже добился удивительных вещей – я его большой фанат. Я сравниваю их в контексте движения, которое любит делать Варди – скоростное открывание за спину защитникам. Не все нападающие любят делать много таких рывков, но Ферран тоже умеет и любит так открываться».

В других нюансах есть отличия, но главное достоинство правда похожее: оба могут много и продуктивно открываться на линии офсайда, но не так хороши спиной к воротам; внутри штрафной – главное оружие скорость и резкие отрывы от защитников.

У «Барселоны» есть Жоау Канселу и Илкай Гюндоган, которые особенно хорошо знакомы с рывками Феррана. Могут обострять через него даже в неочевидных случаях. «Мадрид» будет владеть мячом больше, чем типичный соперник «Барсы», что даст некоторые возможности для такого типа обострений.

Успешность Феррана в этой роли будет зависеть от таких эпизодов и готовности партнеров обострять нужным образом. Дать качества Левандовского он не сможет – адаптироваться нужно будет команде. 

Именно вариант с Ферраном кажется самым вероятным. Возвращение Левандовского – фантастика. Феликсу удобнее на другой позиции (где он тоже сильно нужен, так как травмированных много и в полузащите). 

С Торресом труднее будет вскрыть «Реал» через фланги и навесы, но при правильной доставке мяча (под Варди-подобные открывания) некоторые шансы тоже будут.

Пока Беллингем идеален. Разбор феноменального старта в «Реале»

Фото: Gettyimages.ru/David Ramos, Alex Caparros

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11 комментариев

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Asker Nourusov
ждём огненного матча , и желательно , без травм!!!, Пусть победит сильнейший!!!!!
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бек саидов
Лопес и Гиу не рассматривается ?
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Вадим Лукомский
Автор
Ответ бек саидов
Лопес и Гиу не рассматривается ?
Если честно, да, кажутся слишком авантюрными эти варианты. Буду шокирован. А вы видите один из них основным?
+2
-1
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Nogoi89
Патрик Клюйверт
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QUIKSILVER
Очевидно же что Ферран выйдет. Нет, надо целую статью написать 😂
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Lifar Skladchikov
Открытые фланги, где некому навешивать, и комманда, у которой вообще нет топового центрфорварда)
идеальный матч для ничьи)
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predMBAPPE
Гииииуууууу))))
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Александр Карпов
Ответ TAGAY
даже с учетом этих травм, ощущение что Барса сможет выиграть, в прошлом сезоне отсутствие 2 и более игроков уже было катастрофическиM для команды, сейчас, отсутствуют 5 игроков из ОСНОВЫ, а команда все еще ИГРАЕТ,и довольно неплохо.. надеюсь, на победу Барсы. шансы 50 на 50, ДАЖЕ с таким потерями у Барсы! ну чтож,посмотрим чего стоит Беллингем, пока что с АТМ и с Севильей ничего особенного не увидел.. игра Фермина против Севильи космос, по сравнении с игрой Беллингема в тех играх.. a эти единственные более менее топ соперники с которым Реал сыграл в этом сезоне.. вот,третий топ матч сезона, и ждем игру, как говорят люди "игрока эпохи" Беллингема.
что за фермина?
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