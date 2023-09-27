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«Фиорентина» использует двух ложных центральных защитников. Так не делает даже Пеп!

Фиорентина Фиорентина
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Как это работает?

Помните же роль Джона Стоунза, который так помог «Манчестер Сити» на финише прошлого сезона (вот текст, если вдруг нет). 

Коротко: при обороне Стоунз играл центрального защитника в паре с Диашем, а при владении поднимался в опорную зону. Команда перестраивалась в структуру 3+2 – тройка центральных и пара в опорной: 

Из-за трансформаций роль назвали ложным центральным защитником (по аналогии с ложной девяткой и ложным фулбеком – там тоже игрок покидает стартовую позицию, чтобы создавать перевес в центре). 

Возможно, Пеп Гвардиола вдохновлялся «Аяксом» Луи ван Гала, который похожим образом использовал Франка Райкарда. Пожалуй, именно эту команду можно считать местом рождения замысла. Раньше тоже были центральные защитники, которые поднимаются в полузащиту, но скорее в рамках предоставленной тренером свободы. 

Стоунз и Райкард – это не про рывки с мячом в свободной манере, а про структуру и отлаженные трансформации. ЛВГ – отец идеи. Пеп организовал ей ренессанс. Обе команды выигрывали Лигу чемпионов в период использования ложного центрдефа.

В выходные тренер «Фиорентины» Винченцо Итальяно использовал концепцию в совсем радикальной форме. У него в составе было сразу два Стоунза. Стартовая схема команды – 4-2-3-1. При обороне четверка защитников – в центре в этом матче вышли Лукас Мартинес и Лука Раньери:

При розыгрышах сразу оба центральных защитника шли в центр, а крайние защитники Майкл Кайоде/Кристиано Бираги сужались и располагались на стартовых позициях центральных защитников:

Ключевой принцип: крайние защитники – в узких позициях центральных защитников, а центральные поднимаются и создают квадрат с полузащитниками. Лукас Мартинес шел даже не в зону опорника, а скорее на позицию восьмерки. 

«Фиорентина» не просто пробовала идею, но и забила гол именно через эти трансформации. Оказавшийся после трансформации в роли восьмерки Мартинес в нужный момент сделал рывок в сторону чужой штрафной:

Аргентинца упустили (интересно, почему же?) – он завершил с места форварда (и это была именно позиционная атака!):

Согласитесь, это крайне нестандартно, но важно дозировать восторги и правильно расставлять акценты:

1. Структуру «Фиорентины» можно назвать уникальной – вот буквально в прямом смысле. Больше подобное никто в топ-лигах пока не пробует.

2. Возможный мотив Итальяно – сведение с ума команд, которые использует персональный прессинг. Как раз в Италии таких больше, чем в других лигах. 

3. Задумка помогла забить важный гол, а команда выиграла (2:0), но матч точно нельзя назвать грандиозным или хотя бы классным для «Фиорентины». 20:6 по ударам в пользу соперника, низкие для команды Итальяно 51% владения и 74% точности пасов. Эпизоды трансформаций были категорически интересными, но общий рисунок пока сырой.

Все равно не мог не поделиться нестандартной находкой. Давайте следить. На всякий случай – завтра «Фиорентина» играет против «Фрозиноне».

Фото: Gettyimages.ru/Timothy Rogers

28 комментариев

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igor 123
Очередное лысое шарлатанство.
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Philip J Fry
Ответ Жалгас Жолдасов
Ложный вингер, ложная девятка, ложный цз Скоро будет ложный вратарь с ложным тренером. А хотя возможно в прошлом сезоне Пеп играл с ложным тренером, так как у него ассистент двойник был)
ложный кипер уже есть - Онана.
ложный тренер то же - Френк Лэмпард
+9
-1
+8
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trav
Всегда забывают про личность. Лусио в Байере после перехода из Бразилии забил 6 мячей играя ЦЗ. Постоянно делая такие забеги. Он продолжил делать их и в Интере. Просто заслуга тренера, что он помогал реализовывать сильные стороны игроков
+5
0
+5
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Жалгас Жолдасов
Ложный вингер, ложная девятка, ложный цз

Скоро будет ложный вратарь с ложным тренером.

А хотя возможно в прошлом сезоне Пеп играл с ложным тренером, так как у него ассистент двойник был)
+6
-2
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Вадим Лукомский
Автор
Ответ Alex Rhea
все эти схемы бред, 70% успеха это талант исполнителей, ещё 29 физуха, 1% схемы
Скучаете на лекциях в ВШТ и решили зайти на Спортс, Александр Владимирович?
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TeddyLasso
Ответ Жалгас Жолдасов
Ложный вингер, ложная девятка, ложный цз Скоро будет ложный вратарь с ложным тренером. А хотя возможно в прошлом сезоне Пеп играл с ложным тренером, так как у него ассистент двойник был)
В хоккее это уже опробовали, у СКА ложный тренер
+5
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Вадим Лукомский
Автор
Ответ trav
Всегда забывают про личность. Лусио в Байере после перехода из Бразилии забил 6 мячей играя ЦЗ. Постоянно делая такие забеги. Он продолжил делать их и в Интере. Просто заслуга тренера, что он помогал реализовывать сильные стороны игроков
Не забываем. Помним, очень яркий игрок.

Но тут другие механизмы. Не внезапные рывки, потому что может и умеет, а постоянные смещения (еще до получения мяча) в рамках структуры. У этого просто разная природа.
+3
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+3
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johnydorian
Юнайтед пока используют только одного ложного защитника - Макгуайра, глядишь скоро второго купят
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George Best 7
моуриньо последних годов - ложный тренер))
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Roman Dementiev
Ответ trav
Всегда забывают про личность. Лусио в Байере после перехода из Бразилии забил 6 мячей играя ЦЗ. Постоянно делая такие забеги. Он продолжил делать их и в Интере. Просто заслуга тренера, что он помогал реализовывать сильные стороны игроков
так это ж не АПЛ или РеалоБарса
+1
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Alex Shwartser
МЮ часто тоже использует двух ложных центральных защитников.
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футбольные карточки
осталось ложного вратаря использовать.
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Никита Самарин
Винченцо Итальяно действительно очень крутой тренер, через год-два должен оказаться в топ клубе. После ухода Спаллетти из Наполи, думал, что Де Лаурентис его в Неаполь заберёт.
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Джанлука Нальюка
В РПЛ играет целая россыпь ложных нападающих
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Alex Rhea
все эти схемы бред, 70% успеха это талант исполнителей, ещё 29 физуха, 1% схемы
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dem
Ответ Жалгас Жолдасов
Ложный вингер, ложная девятка, ложный цз Скоро будет ложный вратарь с ложным тренером. А хотя возможно в прошлом сезоне Пеп играл с ложным тренером, так как у него ассистент двойник был)
Насмешил)
Так и до ложного инвентаря дойдут)
Кстати по поводу ложного вратаря, Артета что то подобное уже готов опробовать, в виде замен вратаря по ходу матча.
Надо возвращать 3 замены, чтобы ограничить пространство для манёвра этим «новаторам».
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Джанлука Нальюка
Ответ Philip J Fry
ложный кипер уже есть - Онана. ложный тренер то же - Френк Лэмпард
Любой тренер в челси становится ложным
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Philip J Fry
Ответ Philip J Fry
ложный кипер уже есть - Онана. ложный тренер то же - Френк Лэмпард
UPD. про тренера обнова, но из КХЛ
наш любимый Йозик Марино (Ротенберг) - воплощение ложного тренера
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Overkiller
Я про такую схему перед началом сезона писал в одной из тем по Сити, а меня минусовали )
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tverd1
Это пробовалось в конце прошлого сезона с той оговоркой, что кто то из центральных полузащитников страховал выдернувшегося в атаку центрального защитника (чаще всего Кастровилли).
И Вадим раз уж Вы будете следить за матчем с Фрозиноне, то по возможности хотелось бы увидеть статью, что не так с нападающими Фиорентины. После ухода Влаховича на этой позиции играли 5 человек и их результативность оставляет желать лучшего. В этом сезоне не Бельтран и Нзола не забивали вообще.
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Booligan
Манчестер Юнайтед использует ложного вратаря, вот где прорыв!
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