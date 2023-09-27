«Фиорентина» использует двух ложных центральных защитников. Так не делает даже Пеп!
Как это работает?
Помните же роль Джона Стоунза, который так помог «Манчестер Сити» на финише прошлого сезона (вот текст, если вдруг нет).
Коротко: при обороне Стоунз играл центрального защитника в паре с Диашем, а при владении поднимался в опорную зону. Команда перестраивалась в структуру 3+2 – тройка центральных и пара в опорной:
Из-за трансформаций роль назвали ложным центральным защитником (по аналогии с ложной девяткой и ложным фулбеком – там тоже игрок покидает стартовую позицию, чтобы создавать перевес в центре).
Возможно, Пеп Гвардиола вдохновлялся «Аяксом» Луи ван Гала, который похожим образом использовал Франка Райкарда. Пожалуй, именно эту команду можно считать местом рождения замысла. Раньше тоже были центральные защитники, которые поднимаются в полузащиту, но скорее в рамках предоставленной тренером свободы.
Стоунз и Райкард – это не про рывки с мячом в свободной манере, а про структуру и отлаженные трансформации. ЛВГ – отец идеи. Пеп организовал ей ренессанс. Обе команды выигрывали Лигу чемпионов в период использования ложного центрдефа.
В выходные тренер «Фиорентины» Винченцо Итальяно использовал концепцию в совсем радикальной форме. У него в составе было сразу два Стоунза. Стартовая схема команды – 4-2-3-1. При обороне четверка защитников – в центре в этом матче вышли Лукас Мартинес и Лука Раньери:
При розыгрышах сразу оба центральных защитника шли в центр, а крайние защитники Майкл Кайоде/Кристиано Бираги сужались и располагались на стартовых позициях центральных защитников:
Ключевой принцип: крайние защитники – в узких позициях центральных защитников, а центральные поднимаются и создают квадрат с полузащитниками. Лукас Мартинес шел даже не в зону опорника, а скорее на позицию восьмерки.
«Фиорентина» не просто пробовала идею, но и забила гол именно через эти трансформации. Оказавшийся после трансформации в роли восьмерки Мартинес в нужный момент сделал рывок в сторону чужой штрафной:
Аргентинца упустили (интересно, почему же?) – он завершил с места форварда (и это была именно позиционная атака!):
Согласитесь, это крайне нестандартно, но важно дозировать восторги и правильно расставлять акценты:
1. Структуру «Фиорентины» можно назвать уникальной – вот буквально в прямом смысле. Больше подобное никто в топ-лигах пока не пробует.
2. Возможный мотив Итальяно – сведение с ума команд, которые использует персональный прессинг. Как раз в Италии таких больше, чем в других лигах.
3. Задумка помогла забить важный гол, а команда выиграла (2:0), но матч точно нельзя назвать грандиозным или хотя бы классным для «Фиорентины». 20:6 по ударам в пользу соперника, низкие для команды Итальяно 51% владения и 74% точности пасов. Эпизоды трансформаций были категорически интересными, но общий рисунок пока сырой.
Все равно не мог не поделиться нестандартной находкой. Давайте следить. На всякий случай – завтра «Фиорентина» играет против «Фрозиноне».
Фото: Gettyimages.ru/Timothy Rogers
ложный тренер то же - Френк Лэмпард
Скоро будет ложный вратарь с ложным тренером.
А хотя возможно в прошлом сезоне Пеп играл с ложным тренером, так как у него ассистент двойник был)
Но тут другие механизмы. Не внезапные рывки, потому что может и умеет, а постоянные смещения (еще до получения мяча) в рамках структуры. У этого просто разная природа.
Так и до ложного инвентаря дойдут)
Кстати по поводу ложного вратаря, Артета что то подобное уже готов опробовать, в виде замен вратаря по ходу матча.
Надо возвращать 3 замены, чтобы ограничить пространство для манёвра этим «новаторам».
наш любимый Йозик Марино (Ротенберг) - воплощение ложного тренера
И Вадим раз уж Вы будете следить за матчем с Фрозиноне, то по возможности хотелось бы увидеть статью, что не так с нападающими Фиорентины. После ухода Влаховича на этой позиции играли 5 человек и их результативность оставляет желать лучшего. В этом сезоне не Бельтран и Нзола не забивали вообще.