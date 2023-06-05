21 комментарий

Колонка Вадима Лукомского.

Нынешний «Реал Мадрид» – это корабль Тесея. Тот самый из философской головоломки: «Если все составные части исходного объекта были заменены, остается ли объект тем же объектом?»

Кажется, «Реал» проходит через аналогичный процесс прямо сейчас. Долгие годы центральная ось сильнее всего определяла лицо команды – Серхио Рамос, Рафаэль Варан, Каземиро, Тони Кроос, Лука Модрич, Карим Бензема. Уникальная команда теряет основополагающие элементы, но определенно сохраняет традиционные черты. Пока сохраняет!

Боюсь, именно Бензема станет деталью, которая окончательно заставит клуб меняться, а нас – признать, что это уже другой «Реал».

Во-первых, будучи элементом оригинальной центральной оси, Карим организовал мегапродуктивную связку с новым лидером Винисиусом Жуниором. Он связывает поколения сильнее, чем кто-либо еще. Не только в переносном смысле, но и в прямом: его работа на футбольном поле – возникать в произвольных зонах и давать эту самую связь.

Во-вторых, в современном футболе вообще не видно альтернатив Бензема. Он та самая деталь, которую заменить без перестройки всех механизмов просто невозможно.

Ситуативно по сезону его подменял Родриго – достойно для второго варианта на позицию, но затевать комбинации и играть спиной к воротам на уровне Карима он не может, что признавал даже Карло Анчелотти.

Роберто Фирмино – популярный слух, родившийся еще до ухода Карима Бензема. Бразилец мог бы быть идеальной подменой. Он способен связывать игру в схожей манере и очень умно двигается. Но тоже вряд ли годится на роль основного, так как не даст результативности, которая идет у француза в комплекте с косвенной пользой.

Харри Кейн – сиюминутный фаворит на освободившееся место. Шансы на переход в «Мадрид» резко возросли именно после официального объявления об уходе Бензема. Топовый вариант почти для любой команды, но для построения другого футбола, а не продолжения нынешнего пути. Кейн сильно вырос в игре за пределами штрафной в последние годы, но его манера сильно отличается от стиля Бензема. Кейн опускается в опорную (или даже глубже), откуда резким пасом разворачивает атаку (или напрямую созидает). Это полезнейший бонус для футболиста, который дает 30+ голов за сезон, но для сохранения идентичности «Реала» важно другое – связь линий и тонкие комбинации.

Можно еще долго анализировать варианты, но суть не меняется. «Реал» либо станет заметно хуже в рамках старой идентичности, либо вынужден будет строить новую – вокруг фигуры другого типа. Вероятно, она будет менее тонкой и импровизационной. Эти качества атаке «Мадрида» долгие годы придавал француз.

Уходит эпоха – в 99% это клише, которым разбрасываются чаще, чем следует. Уход Бензема – из 1% случаев, когда оно уместно. Сразу на двух уровнях: во-первых, провел 14 сезонов в клубе и олицетворяет эпоху; во-вторых, его уход правда толкает клуб меняться.

Не знаю, что по этому поводу ощущают болельщики «Реала». Наверное, можно даже описать, как эти перемены открывают новые перспективы. Но как нейтральный зритель боюсь, что без Карима команда станет слишком стандартизированной. Магия в рамках реляционного стиля – отличительная черта гениального поколения в руках Анчелотти/Зидана. Думаю, все футбольные болельщики заинтересованы в том, чтобы на топ-уровне оставались команды этого направления.

На примере стеночек можно объяснить отличия между более популярным среди топ-клубов позиционным футболом и реляционной манерой «Реала». По этому параметру «Мадрид» – лидер Ла Лиги (176 успешных комбинаций). Эталонная команда другого течения – «Ман Сити». Превосходят «Реал» по владению, территориальному доминированию, прессинг-метрикам, остроте созданных шансов, но сильно отстают по стеночкам (104).

Кто главный инициатор таких комбинаций? Карим Бензема. Вместо соблюдения структуры «Реал» собирает кучу игроков на левом фланге, среди которых обязательно есть Бензема. Он не спешит в штрафную (отчего противодействовать ему только труднее) – и заставляет все механизмы работать.

Да-да, клуб не должны интересовать заботы нейтральных гик-зрителей, которые выступают за баланс стилей в футболе. Клуб всегда должен задаваться вопросом, как максимизировать собственные шансы на успех. Долгие годы ответом была вера в великих исполнителей и подбор тренера нужного типажа.

Учитывая уникальность ключевых звезд, смена курса – разумный ход. Похожие вещи пришлось бы писать о Модриче, если бы он ушел первым. Он тоже кажется слишком уникальным. Игроки типажа Крооса в футболе все-таки есть, но все они хуже.

Кажется, что Бензема покидает «Реал» слишком рано. Вопреки поверхностной критике, у него нет реальных признаков регресса. Да, впервые за пять лет проседает реализация, но эта величина колеблется у всех игроков и очень косвенно связана с уровнем. В плане угрозы чужим воротам намного более показательно количество моментов – оно только выросло (0,95 против 0,82 xG/90 в прошлом сезоне).

Если отойти от продвинутых метрик и посмотреть на результативность, то она в огромном порядке – 0,84 гола на 90 минут. Конечно, похуже, чем в сезон «Золотого мяча» (тут надо понимать, что сам сезон – экстерналия, а не точка отсчета), но лучше, чем в 10 из 14 других сезонов француза в клубе. Точно не показатель утратившего силы ветерана.

Показатели побочной полезности: продвигающие передачи (6,15 против 6,15 – тот же уровень), передачи в штрафную (2,30 против 2,85 – легкое падение, но уровень тот же), предударные действия (4,50 против 4,45 – небольшой рост, уровень тот же), действия внутри штрафной (7,74 против 7,78 – легкое падение, но уровень тот же). И все это в сравнении не с рядовым сезоном, а с абсолютным пиком.

Флорентино Перес всегда ценил Бензема и отлично понимал, в чем его истинная польза. Однажды француз остался в клубе после сезона с 5 голами (из них 2 с пенальти) за сезон в Ла Лиге. И потом всем все доказал.

Фирменные черты Бензема все еще при нем. Любимый тренер Анчелотти – в клубе. Кроос и Модрич остаются. Вообще не понимаю, почему бы Кариму не поиграть еще. В идеале эти решения должны быть более синхронизированы. Но долгосрочное планирование – тема для другого разговора. Пока же просто погрустим.

Уходит эпоха. Большой тотальный футболист, который по совместительству был большим бомбардиром (второй в истории «Мадрида»). Большие бомбардиры заменимы. Большие футболисты – нет.

Фото: Gettyimages.ru/Juan Manuel Serrano Arce, Florencia Tan Jun, David Ramos