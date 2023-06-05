21 комментарий

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С Бензема уходит эпоха. Кажется, «Реал» больше не будет прежним

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Колонка Вадима Лукомского. 

Нынешний «Реал Мадрид» – это корабль Тесея. Тот самый из философской головоломки: «Если все составные части исходного объекта были заменены, остается ли объект тем же объектом?»

Кажется, «Реал» проходит через аналогичный процесс прямо сейчас. Долгие годы центральная ось сильнее всего определяла лицо команды  – Серхио Рамос, Рафаэль Варан, Каземиро, Тони Кроос, Лука Модрич, Карим Бензема. Уникальная команда теряет основополагающие элементы, но определенно сохраняет традиционные черты. Пока сохраняет!

Боюсь, именно Бензема станет деталью, которая окончательно заставит клуб меняться, а нас – признать, что это уже другой «Реал». 

Во-первых, будучи элементом оригинальной центральной оси, Карим организовал мегапродуктивную связку с новым лидером Винисиусом Жуниором. Он связывает поколения сильнее, чем кто-либо еще. Не только в переносном смысле, но и в прямом: его работа на футбольном поле – возникать в произвольных зонах и давать эту самую связь. 

Во-вторых, в современном футболе вообще не видно альтернатив Бензема. Он та самая деталь, которую заменить без перестройки всех механизмов просто невозможно. 

Ситуативно по сезону его подменял Родриго – достойно для второго варианта на позицию, но затевать комбинации и играть спиной к воротам на уровне Карима он не может, что признавал даже Карло Анчелотти.

Роберто Фирмино – популярный слух, родившийся еще до ухода Карима Бензема. Бразилец мог бы быть идеальной подменой. Он способен связывать игру в схожей манере и очень умно двигается. Но тоже вряд ли годится на роль основного, так как не даст результативности, которая идет у француза в комплекте с косвенной пользой.

Харри Кейн – сиюминутный фаворит на освободившееся место. Шансы на переход в «Мадрид» резко возросли именно после официального объявления об уходе Бензема. Топовый вариант почти для любой команды, но для построения другого футбола, а не продолжения нынешнего пути. Кейн сильно вырос в игре за пределами штрафной в последние годы, но его манера сильно отличается от стиля Бензема. Кейн опускается в опорную (или даже глубже), откуда резким пасом разворачивает атаку (или напрямую созидает). Это полезнейший бонус для футболиста, который дает 30+ голов за сезон, но для сохранения идентичности «Реала» важно другое – связь линий и тонкие комбинации.

Можно еще долго анализировать варианты, но суть не меняется. «Реал» либо станет заметно хуже в рамках старой идентичности, либо вынужден будет строить новую – вокруг фигуры другого типа. Вероятно, она будет менее тонкой и импровизационной. Эти качества атаке «Мадрида» долгие годы придавал француз. 

Уходит эпоха – в 99% это клише, которым разбрасываются чаще, чем следует. Уход Бензема – из 1% случаев, когда оно уместно. Сразу на двух уровнях: во-первых, провел 14 сезонов в клубе и олицетворяет эпоху; во-вторых, его уход правда толкает клуб меняться.

Не знаю, что по этому поводу ощущают болельщики «Реала». Наверное, можно даже описать, как эти перемены открывают новые перспективы. Но как нейтральный зритель боюсь, что без Карима команда станет слишком стандартизированной. Магия в рамках реляционного стиля – отличительная черта гениального поколения в руках Анчелотти/Зидана. Думаю, все футбольные болельщики заинтересованы в том, чтобы на топ-уровне оставались команды этого направления. 

На примере стеночек можно объяснить отличия между более популярным среди топ-клубов позиционным футболом и реляционной манерой «Реала». По этому параметру «Мадрид» – лидер Ла Лиги (176 успешных комбинаций). Эталонная команда другого течения – «Ман Сити». Превосходят «Реал» по владению, территориальному доминированию, прессинг-метрикам, остроте созданных шансов, но сильно отстают по стеночкам (104).

Кто главный инициатор таких комбинаций? Карим Бензема. Вместо соблюдения структуры «Реал» собирает кучу игроков на левом фланге, среди которых обязательно есть Бензема. Он не спешит в штрафную (отчего противодействовать ему только труднее) – и заставляет все механизмы работать. 

Да-да, клуб не должны интересовать заботы нейтральных гик-зрителей, которые выступают за баланс стилей в футболе. Клуб всегда должен задаваться вопросом, как максимизировать собственные шансы на успех. Долгие годы ответом была вера в великих исполнителей и подбор тренера нужного типажа.

Учитывая уникальность ключевых звезд, смена курса – разумный ход. Похожие вещи пришлось бы писать о Модриче, если бы он ушел первым. Он тоже кажется слишком уникальным. Игроки типажа Крооса в футболе все-таки есть, но все они хуже. 

Кажется, что Бензема покидает «Реал» слишком рано. Вопреки поверхностной критике, у него нет реальных признаков регресса. Да, впервые за пять лет проседает реализация, но эта величина колеблется у всех игроков и очень косвенно связана с уровнем. В плане угрозы чужим воротам намного более показательно количество моментов – оно только выросло (0,95 против 0,82 xG/90 в прошлом сезоне).

Если отойти от продвинутых метрик и посмотреть на результативность, то она в огромном порядке – 0,84 гола на 90 минут. Конечно, похуже, чем в сезон «Золотого мяча» (тут надо понимать, что сам сезон – экстерналия, а не точка отсчета), но лучше, чем в 10 из 14 других сезонов француза в клубе. Точно не показатель утратившего силы ветерана.

Показатели побочной полезности: продвигающие передачи (6,15 против 6,15 – тот же уровень), передачи в штрафную (2,30 против 2,85 – легкое падение, но уровень тот же), предударные действия (4,50 против 4,45 – небольшой рост, уровень тот же), действия внутри штрафной (7,74 против 7,78 – легкое падение, но уровень тот же). И все это в сравнении не с рядовым сезоном, а с абсолютным пиком. 

Флорентино Перес всегда ценил Бензема и отлично понимал, в чем его истинная польза. Однажды француз остался в клубе после сезона с 5 голами (из них 2 с пенальти) за сезон в Ла Лиге. И потом всем все доказал. 

Фирменные черты Бензема все еще при нем. Любимый тренер Анчелотти – в клубе. Кроос и Модрич остаются. Вообще не понимаю, почему бы Кариму не поиграть еще. В идеале эти решения должны быть более синхронизированы. Но долгосрочное планирование – тема для другого разговора. Пока же просто погрустим.

Уходит эпоха. Большой тотальный футболист, который по совместительству был большим бомбардиром (второй в истории «Мадрида»). Большие бомбардиры заменимы. Большие футболисты – нет.

Путь Бензема – вдохновение. Он прошел через насмешки и свист, а сегодня уходит легендой «Реала»

5 ЛЧ и «Золотой мяч» – галерея главных моментов Бензема за 14 лет в «Реале»

Фото: Gettyimages.ru/Juan Manuel Serrano Arce, Florencia Tan Jun, David Ramos

21 комментарий

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KaiserV
Ответ bel01
Мадрид больше не будет прежним... Лука, Тони на очереди. Грядёт гигантская перестройка состава, и пока не вполне понятно, какова будет игровая идея нового Реала. Вини, Чуамени, Камавинга - это хорошо, но это не может быть костяком нового Мадрида.
Почему не могут быть костяком
Когда в 13м году Модрич просидел на банке всю первую половину сезона, я думаю, тоже мало кто мог представить 5 ЛЧ, Золотой Мяч и переподписание контракта каждый год после тридцать пяти
+7
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+7
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Никита Самарин
До сих пор не покидает ощущение, что Карим уходит раньше времени, но деньги которые ему предложили в СА просто космос, так что понять его можно. Ну а у Реала следующий сезон должен получится тяжелый (переходный), который будет чем-то похож на сезон после ухода Роналду.
+6
-1
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swerh
Такое ощущение, что Лукомский стал смотреть за Мадридом только с приходом Бензема. Да, практически незаменимый игрок, один из творцов золотого периода Реала, но он должен был уйти рано или поздно. Так же как это делали другие легенды. При этом своей идентичности Реал после этого не растерял. Какое-то время занимало, чтобы найти ее, когда уходили и Буатрагеньо и Рауль и Зидан, но никакой "стандартизированной" командой Реал в перспективе не становился. В какие-то короткие периоды - да (привет, Моу), но Реал всегда оставался Реалом - импровизация в днк клуба и ни в какие Сити он никогда не превратится.
+5
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Dauren Sabituly
Для меня Бензема является лучшим нападающим (чистая 9ка) за последнее десятилетие. Конечно, Роналду и Месси были на другом уровне, но Бензема тоже получил свою заслуженную оценку в лице выигранного ЗМ. В сравнении с Левандовски, мне кажется Карим был более показателен в решающих играх в плейофф ЛЧ и очных встречах. Все говорят что Карим был в тени в Роналду, но я напомню что он всегда показывает результат когда надо. Сезон 11-12, решающие голы в Классико, создал гол в ворота Баварии в полуфинале ЛЧ, забил гол Боруссии в 12-13, забил гол в Классико, 13-14 гол в ворота Баварии и дубль в Классико, 14-15 гол в Классико и ассист пяткой Роналду, 15-16 гол в Классико, 16-17 сделал голы Наполи, Атлетико, 17-18 дубль Баварии и гол в финале, последующие сезоны с 19 по 23 годы были просто лучшим игроком Реала. Всегда приходит на помощь когда надо, пахал в защите и прикрывал зону Роналду, временами играл вингера, когда выходил в старте вместе с Игуаином. Лучший ассистент Реала, лучший французский игрок за последнее десятилетие. По сравнению с Суаресом, никогда не симулирует и никогда не попадал в скандалы, и вызывает уважение у всех нейтральных болельщиков. Думаю, Бензема был б иделаьным нападающим для Гвардиолы, было б интересно посмотреть на него. Смотрел на его игру еще со времен когда забил МЮ в 1/8 в 2008 году, тогда уже был виден талант Бензема. Спасибо за вашу игру, Карим. Навсегда в сердце как яркий бриллиант Реала 2011-2018 и 2021-2023
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garethbale
Да не заменимы большие бомбардиры. Нашли в баварии замену Левандовскому? Нашли в Боруссии замену Холланду? А ливерпуль после суареса долго тыкался? А Интер после Милито и Это’О? А Ювентус после Роналду? А Милан после Шевы? И таких примеров уйма. Большой бомбардир - это большой футболист. Редкий талант, штучный экземпляр на рынке, и поди еще сделай так, чтобы он заиграл. Вот кто будет давать в след сезоне Реалу стабильные 30+ г+п? Авторы на сайте совсем несправедливы к большим бомбардирам, они считают Xg, Xa, пасы под удар, прессинг-метрики - это все важно, конечно, не спорю. Но нападающий который по 30-40 за сезон стреляет, украшение любой команды и весомый аргумент на победу в турнире.
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TaR
Ответ bel01
Мадрид больше не будет прежним... Лука, Тони на очереди. Грядёт гигантская перестройка состава, и пока не вполне понятно, какова будет игровая идея нового Реала. Вини, Чуамени, Камавинга - это хорошо, но это не может быть костяком нового Мадрида.
Да игровая идея у Реала в любом случае будет та же самая - всех обыгрывать, брать все возможные титулы и быть хозяевами ЛЧ. Не сейчас так чуть позже
+3
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Иван Петров
Ответ Вадим Лукомский
Вы считаете, что у Реала был один стиль все это время? Не клубная философия и психология, а именно стиль. В тексте про него речь. Тогда, боюсь, уместно такое же сомнение в ваш адрес. Точно внимательно следите?
Главное в Реале сражаться до последнего. Дух корриды.
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bel01
Ответ LovelyBones
А мне наоборот кажется, что он уходит вовремя. Реалу и так необходим был новый форвард, так быстрее его купят
Такого, как Карим, на рынке в мире просто нет.
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LovelyBones
Ответ Никита Самарин
До сих пор не покидает ощущение, что Карим уходит раньше времени, но деньги которые ему предложили в СА просто космос, так что понять его можно. Ну а у Реала следующий сезон должен получится тяжелый (переходный), который будет чем-то похож на сезон после ухода Роналду.
А мне наоборот кажется, что он уходит вовремя. Реалу и так необходим был новый форвард, так быстрее его купят
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Оливер Кан удаляет Роберту
Ну конечно не будет прежним. Но и Реалом быть не перестанет.
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la_masia
И пох а.
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Кирилл Павлюченко
Правильно сделал Карим:"Лучше уйти на год раньше, чем на день позже."
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bel01
А я бы на месте Переса присмотрелся к Гризманну.
Антуан последний месяц снова просто космический футбол показывает.
Как раз умнейший универсал в нападение, и ещё не особенно старый.
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d5npbnf4rk
All eyez on me 😎 легенда!!!
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bel01
Ответ TaR
Да игровая идея у Реала в любом случае будет та же самая - всех обыгрывать, брать все возможные титулы и быть хозяевами ЛЧ. Не сейчас так чуть позже
Это цель Мадрида, а я говорю о непонятных на сегодня методах её достижения.
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Emkafa
Отличный текст, Вадим! Очень хорошо и доходчиво изложил! Вообще все в точку!
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Extrim
Конечно хочется надеятся что у руководства во главе Переса,и Анчи есть план как выстраивать атакующую игру команды,так как ушли очень многие ,конечно Азар и Мариано почти не играли и мало влияли на то что было на поле но все же они были ,а теперь и их нет.
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Marcus-light
Ответ Никита Самарин
До сих пор не покидает ощущение, что Карим уходит раньше времени, но деньги которые ему предложили в СА просто космос, так что понять его можно. Ну а у Реала следующий сезон должен получится тяжелый (переходный), который будет чем-то похож на сезон после ухода Роналду.
Да нет, он как раз уходит на пике, сам, а не когда уже не может и просят. Единственное, наверное, было бы исторически благороднее поиграть как Рауль в условном Шальке, или вернуться в Лион. Но Карим, по правде говоря, стал превращаться в брюзжащую старушку, так что возможно золото СА будет лучшим выходом.
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bel01
Мадрид больше не будет прежним...
Лука, Тони на очереди.
Грядёт гигантская перестройка состава, и пока не вполне понятно, какова будет игровая идея нового Реала.
Вини, Чуамени, Камавинга - это хорошо, но это не может быть костяком нового Мадрида.
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