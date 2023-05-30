24 комментария

Лукомский изучил последний матч Серджи на «Камп Ноу».

Величие Серджи Бускетса чаще всего резюмируют цитатой: «Если ты смотришь игру, то не видишь Бускетса. Но если ты смотришь за Бускетсом, то видишь всю игру».

Это высказывание часто приписывают Висенте Дель Боске. На самом деле бывший тренер сборной Испании именно этих слов не произносил, хотя говорил много приятных вещей про Серджи (например: «Если бы я был игроком, то хотел бы быть похожим на Бускетса»).

Цитату всегда приводили без первоисточника, а в 2017-м Луис Мацариегос, собирая информацию для книги про Бускетса, провел мини-расследование. Впервые эти слова встречаются у малоизвестного англоязычного блогера (блога даже больше не существует, но интернет-архив все помнит), который описывал победу Испании на Евро-2012.

Более того, в этом кусочке блогер ссылался на жену: «Как любит повторять моя жена: если ты смотришь игру, то не видишь Бускетса. Но если ты смотришь за Бускетсом, то видишь всю игру».

Первоисточник мудрости нужно знать, потому что при цитировании всегда важна честность и точность, но сути это не меняет. Это описание Бускетса показалось точным миллионам зрителей и стало культовым.

В 2019-м цитата обрела новую жизнь, так как добралась до самого Серджи. Журналист Sports Illustrated Луис Мигель Эчегарай зачитал Бускетсу фейковые слова Дель Боске, но в ответ мы получили настоящую реакцию: «Думаю, это правда. Я играю на позиции, где часто не замечают игроков. Я не забиваю кучу голов и не очень часто могу идти в обводку, но я чувствую себя важной частью команды».

В воскресенье Бускетс провел последний домашний матч за «Барселону». Мы решили проверить тезис – и в прямом смысле весь матч следить за Бускетсом.

Лайфхак вообще работает?

Матч против «Мальорки» точно оказался особенно удобным для просмотра под таким ракурсом. Буквально все шло через Бускетса. Даже при обычном, но внимательном просмотре он был бы центральной фигурой матча. 117 действий (больше всех). 106 пасов (больше всех). 92% точности (как всегда). 85 минут на поле – и овации «Камп Ноу». Небольшой минус – быстрое удаление у соперника, которое упростило задачи команде и Серджи. Пожалуй, без него наблюдение было бы еще более чистым.

При этом мне кажется, трюк «смотрю за Бускетсом – вижу все» сработал бы и в матче с другим рисунком. Дело в том, что Серджи – игрок постоянного сканирования. Наблюдая за ним, невольно бросаешь взгляд на другие (неочевидные, но ключевые) участки поля. Затем, уже зная о его решении, пытаешься осмыслить, как он использовал полученную из сканирования информацию. Прочерчивая эту логическую цепочку, и правда получаешь много информации об эпизоде. Даже если Бускетс вообще не касался мяча.

Процесс похож на просмотр футбола по заветам Гари Невилла для аналитиков: «Не следить за мячом, а следить за движением игроков вне зоны мяча». По мнению Гари, с опытом приходит осознание, когда и куда лучше смотреть в таком режиме. Просмотр матча через Бускетса – похожий опыт, только тут у тебя есть максимально прошаренный помощник.

Серджи, сканируя поле, почти никогда не смотрит в зону мяча. Эту информацию он уже впитал, так как просканировал участок перед тем, как мяч там оказался. При этом Бускетс отлично понимает, информация из какой зоны нужна в конкретный момент. Он сканирует окружение, а мы пытаемся делать это вместе с ним. Разумеется, объем полученной информации и время на обработку у зрителя и гения разные, но все равно получаешь больше полезных наблюдений, чем при обычном просмотре.

«Работа, которую игрок проделывает в этой роли, редко удостаивается внимания, хотя требует интеллекта и умения читать эпизоды. Я весь матч провожу вычисления. Сопоставляю, сколько игроков в правой части поля, сколько в центре, кто может поддержать атаку из глубины, если нападающий откроется во фланг. Ключ ко всему этому – понимание логики нашего футбола. Но также нужно умение постоянно оценивать ситуацию», – так мышление на поле описывал сам Бускетс.

Для Серджи сканирование – ключевой инструмент. Мы же можем постараться поспевать за ним и разгадывать его мотивы.

Теперь перейдем к конкретике и постараемся категоризировать опыт наблюдения за Бускетсом в матче против «Мальорки».

Бускетс сделал первый гол. Классика ультраудобного продвижения

«Барса» забила на первой же минуте. Бускетс организовал главный пас голевой атаки. Все владение шло через Серджи (ну конечно), но особенно интересны его действия за секунды до паса.

Перед финальным получением мяча Бускетс три раза за две секунды сканировал поле. Какую информацию он принял и как она повлияла на его действия? Вероятно, главным было составить картину расположения игроков в последней линии. Четыре футболиста четко там и слева Жорди Альба готов сделать рывок:

Такое расположение против пятерки защитников «Мальорки» весьма выгодно. Остается только удобным образом доставить мяч вперед. Для этого Бускетс после получения мяча использует паузу и ложное движение – это помогло выманить опорников и разрушить компактность схемы соперника:

В то же время такой сценарий требует от Бускетса более трудного паса – под давлением и в узкий коридор:

Серджи исполняет. «Барса» получает доставку мяча в последнюю линию, где у атакующих игроков намного больше пространства, чем было 5 секунд назад:

Именно действия Бускетса – оценка соотношений, создания более комфортных условий партнерам, исполнения паса – были ключом к голу.

Какую информацию из эпизода получили мы? Выяснили, в какой структуре «Барса» выстраивается при позиционных атаках (потому что следили за тем, что сканирует Бускетс). Четверка плюс Альба из глубины. В центре по бокам от Левандовского открываются Гави и Ансу Фати, а Дембеле и Альба играют по ширине, но в разной манере. Дембеле ждет мяч в ноги, а Альба готовит рывок из глубины.

Еще получили информацию по сопернику. Схема «Мальорки» – 5-4-1. Слишком агрессивно действуют в центре. Бускетс все оценил и разбил структуру.

Продвижения, которые мигом создают остроту, встречаются не в каждой атаке, но Бускетс выдающимся образом цепляется за каждую такую возможность, попутно делая эпизод острее и удобнее для партнеров.

Второй гол – олицетворение косвенного влияния Серджи

Самое частое действие Бускетса – простой ритмичный пас в нужную зону. Второй гол показывает ценность таких передач.

После удаления у «Мальорки» была схема 5-3-1. В этом эпизоде она перекошена на правую часть поля (относительно «Барсы»):

Бускетс в касание пасует в зону, которая не закрывается полузащитой соперника и где собрано три футболиста «Барсы»:

За этим пасом последовала одна из лучших комбинаций «Барсы» в сезоне. Здесь Серджи не внес основной вклад в гол, он лишь создал фундамент для комбинации, а построили ее другие. Точно нет запредельного вклада Бускетса, но когда он отдает в нужном ритме и всегда в нужную зону все 90 минут, создавая такие фундаменты, то вероятность плодотворных взаимодействий партнеров повышается. В каждой отдельной комбинации его вклад минимален, при этом вклад в то, что они возникают, огромен.

Вот абсолютно идентичный эпизод во втором тайме. Снова схема «Мальорки» смещена в одну сторону, а Бускетс доставляет мяч партнерам в выгодном положении:

А вот другой по типу созданных преимуществ, но аналогичный же по алгоритму принятия решений эпизод. Постоянно сканируя, Серджи заметил, что теперь разрыв у соперника в опорной, где располагается Фати – пасом в касание отправил мяч ему:

В таких эпизодах важно замечать уязвимости и быстро их вскрывать. Постфактум такие передачи кажутся очевидными, но чтобы их стабильно отдавать, нужна высокая концентрация и постоянное чтение информации со всего поля. Бускетс – гений этого приема.

Наблюдая за его решениями в таких эпизодах, мы получили информацию о том, в каких зонах у «Мальорки» были уязвимости после удаления – чаще всего схема 5-3-1 смещалась по мячу, но оставляла дальнюю сторону поля незащищенной.

Бускетс манипулирует схемой соперника. Игра на паузе и ложные передачи – ключевые приемы

Важный тип влияния Бускетса на игру – манипулирование схемой соперника. Для этого есть большой набор действий – в воскресенье он продемонстрировал почти все.

Первый – это пауза. Иногда отдав мяч на секунду позже, можно создать партнеру больше пространства. В этом моменте Бускетс сканами оценил ситуацию на правом фланге, где есть потенциальная изоляция Дембеле (плюс поддержка Бальде):

Задача Бускетса максимизировать пространство в этой зоне. Для этого после получения мяча он выдерживает паузу – за это время левый полузащитник Амат Ндиайе сближается с ним, а левый защитник Жауме Коста остается совсем один. Именно в эту зону мяч направит Серджи:

Второй маневр Бускетса – обманное движение перед пасом. Своего рода ложный пас, который предшествует настоящему. Мы уже видели прием в первом голе, но этим Серджи не ограничился.

В этом эпизоде Дани Родригес перекрывает линию паса на Гави:

Направление открывается из-за замаха Бускетса – его положение тела и разворот убедили Родригеса, что пас пойдет на правый фланг (он развернулся и начал движение):

Но настоящий пас пошел на Гави – в более опасную зону и через коридор, который появился именно из-за обманки Серджи:

Здесь Бускетс взглядом и положением тела показывает, что вот-вот отдаст мяч в левую сторону поля:

В последний момент он левой катит в противоположную зону, где у «Барсы» перевес 2-в-1:

Перевес возник именно потому что обманкой Бускетс вытащил на себя соперника.

Третий прием – своевременный пропуск мяча. Серджи оценил ситуацию вокруг себя, больше всего пространства «Мальорка» оставила у него за спиной (там же располагается Френки де Йонг вне кадра):

У самого Бускетса в случае обработки ситуация хуже. Он пропускает мяч:

Четвертый прием – стягивание давление на себя. Он самый трудный технически, но самый эффективный в плане разрушения схемы соперника – напрямую выдергивает из нее звено. У Бускетса хватает техники и интеллекта, чтобы выходить победителем из таких ситуаций.

Плотное давление на Бускетса, он специально не избавляется от мяча сразу и выжидает максимального урона для схемы. Создав сопернику дыру в опорной, отдает назад. Здесь ценно сохранение мяча и ущерб формации соперника:

Тут перед сближением Бускетс специально оглянулся и оценил соотношение сил. Максимально вытянув соперника на себя, он отдал с левой Де Йонгу – теперь «Мальорка» вынуждена оборонять всю центральную зону двумя футболистами:

Вытянул оппонента, который сначала играл по Де Йонгу:

Сохранил мяч под прессингом и передал его Жюлю Кунде, который найдет максимально свободного Френки:

Именно из-за таких действий Стивен Джеррард однажды назвал Бускетса чит-кодом: «Нет смысла с ним сближаться, у него невозможно отобрать мяч, ты даже не подберешься к отбору. Выдвигаешься его прессинговать, а он всегда найдет способ перехитрить тебя. Попробуешь делать это 90 минут – просто потратишь кучу сил впустую. Играть против Бускетса – абсолютный кошмар. Он так хорошо читает игру, что оказывается лучше тебя, даже не вспотев. Из-за этого кажется, что он всегда играет на второй передаче, даже не разгоняясь».

Серджи не только рушит формацию соперника, но и выматывает оппонентов. Играешь плотно – находит решение, а за спиной провал в схеме. Даешь свободу – направляет мяч в уязвимую зону.

Подсказки Бускетса помогают ритмичности передач

Бускетс постоянно руководит партнерами. Помогает им на секунду быстрее находить очевидные решения, которые, вероятно, и так были бы найдены. В каждом матча набирается целая коллекция таких акцентированных подсказок. Вот некоторые из них:

Умение Бускетса думать быстрее остальных не новость. Возможно, интереснее проследить за тем, кто чаще остальных игнорирует советы. Здесь очевидный лидер – Усман Дембеле. Трактовать можно по-разному – больший уровень свободы от Хави или индивидуальные особенности? В том, что француз мыслит не по-барселонски, порой есть и плюсы. Его продолжения чаще нацелены на дриблинг – в этой встрече организовал 10 обводок.

Такая внесистемная активность бесит, когда завершается потерями, но в иных случаях создает угрозу и делает команду менее предсказуемой. Но четко видно, что в «Барсе» это строго регламентировано – на поле не может быть больше одного такого исполнителя.

Управление ритмом – важная задача Бускетса. Он выполняет ее не только через подсказки. Осмысление его решений помогает понять, как и когда «Барселона» переключается с одной скорости на другую.

Вот редкий эпизод, в котором Бускетс получил время и свободу, но не нашел хорошего продвижения:

Команда еще не приняла позиционную структуру. Обострять в такой ситуации можно, забрасывая за спину, что взвинтит темп и в случае неудачи приведет к контратаке, которую команда не готова встречать. Бускетс не рискует и эту атаку замедляет.

Но так происходит не всегда. В похожем эпизоде в начале второго тайма Серджи попытался бросить в прорыв Дембеле:

Каким может быть мышление и ключевое отличие? Цельность обороны соперника. Во втором случае между левым центральным защитником и левым латералем разрыв. Бускетс оценил соотношение рисков и выгод и в этом случае ускорил атаку.

По традиции, наблюдая за Серджи, получаем информацию про принципы всей команды. Нынешняя «Барселона» не догматична по отношению к использованию контратак, но крайне избирательна. Один из маркеров – цельность оборонительной линии. Если она в порядке, то нет смысла взрывать матч и провоцировать перестрелку. Если есть дыра, то потенциальная выгода перевешивает риски.

Бускетс эталонно читает эпизоды в контрпрессинге

В сезоне-2020/21 Бускетс выбил лучший среди опорников результат по индексу гегенпрессинга за все время ведения статистики. Он всегда близок к топу в таких метриках. Сперва это может показаться контринтуитивным, так как Серджи весьма медлительный, но он оказывается лучше остальных за счет чтения игры.

Наблюдая за ним персонально, следишь за постоянными адаптациями позиции на случай потенциальной потери. Эта адаптация отличается от обычных игровых открываний. Кажется, Бускетс прочитывает рискованность каждого эпизода – и открывается по-разному. Когда риск потери низкий, он создает опцию и готов принимать мяч. Когда риск повышается, он адаптирует позицию под будущее давление.

Если потеря случается, он мгновенно включается. И помогает вернуть мяч (выключает потенциальную контратаку). Таких эпизодов контрпрессинга в игре Бускетса набирается много в каждом матче:

Еще важнее включения Бускетса в более трудных эпизодах, когда надо не только быстро реагировать, но и оценивать соотношения игроков в разных зонах. Это случается в момент, когда потеря случилась в отдаленной зоне.

В этом эпизоде решение идти в давление неочевидно. У соперника есть пространство, может забросить вперед. Бускетс решает идти в прессинг:

Через пять секунд возникает ситуация, где футболисты «Мальорки» в явной ловушке:

Почему Серджи пошел в давление? Оценил соотношения. Есть поддержка от Роберто и Френки (в зависимости от того, куда будет пас), а сзади три защитника против одного нападающего. При более рискованном соотношении сзади или без правильного расположения партнеров более выгодным решением опорника была бы помощь защитникам, а эпизод перешел бы в стадию обороны при контратаке.

Подобные решения делают Бускетса королем контрпрессинга. Йохан Кройфф однажды сказал: «Люди всегда считали меня быстрым, но они ничего не понимали. Я не был очень быстрым, я просто начинал двигаться раньше соперника, поэтому казался быстрее». Хорошее объяснение, почему Бускетс – звезда самого физически изматывающего элемента современного футбола.

Действия Серджи в эпизодах, когда давление сразу после потери проваливается, тоже показательны. Вообще оборона при контратаках – его слабое место. Тут часто нужно защищать слишком большую зону. Просто правильными решениями это уже не замаскировать. Но Бускетс все равно старается быть максимально эффективным.

В этом моменте давление не сработало. Бускетс один на огромном участке в центральной зоне:

Делает традиционные сканы – после них меняет траекторию движения. Справа один Бальде против двух оппонентов, а слева, наоборот, перебор игроков – важно было прийти на помощь правому защитнику:

В этой встрече «Мальорка» редко контратаковала и точно не могла убегать в выгодных соотношениях. Полностью проверить Бускетса в неудобном режиме возможности не было, но те эпизоды, которые возникали, он уверенно гасил через чтение (просто в этой стадии порой недостаточно только чтения без мощной физики, но это уже история других матчей).

Верховые единоборства против Мурики – статистический провал Бускетса. Но только статистический

Бускетс проиграл 6 из 6 верховых единоборств в оборонительных эпизодах. Подобные дуэли у него возникали, когда «Мальорка» пыталась выходить в атаку через мощного нападающего Ведата Мурики.

В такие моменты против него действовал Бускетс, а центральные защитники держали позицию. Формально первый контакт оставался за форвардом, но реальная задача Серджи была в том, чтобы создать сопротивление, которое сделает невозможной нацеленную скидку.

Конфигурация таких эпизодов выглядела примерно так – центральные защитники держат позиции, а Бускетс действует против Мурики:

Выигрывать безадресные скидки у «Мальорки» не получалось. Иногда Серджи создавал помеху грамотным выбором позиции – защитники «Барсы» получали мяч даже без дуэли:

Наблюдение за Бускетсом в этих эпизодах помогает лучше понять, как «Барселона» распределяет функции при обороне. Именно в сочетании с ролью центральных защитников работа Бускетса выглядит полезно. Он разгрузил их от дуэлей с нападающим и позволял сохранять цельность линии. Без этого контекста, напротив, задача может показаться проваленной.

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Есть нечто поэтичное в том, что Серджи лучше всего описал анонимный блогер, пересказывая беседу с женой. Эта история подчеркивает не только проблемы современных медиа, но и простую истину: иногда точность важнее всего. Играя по этому принципу, Бускетс сделал самую анонимную и скрытую от поколения хайлайтов позицию культовой.

Раньше футбол поклонялся десяткам, а теперь Хуан Роман Рикельме говорит (в эфире ESPN, если что): «Я знаю только одного опорника, который на самом деле десятка и все делает безупречно. Это Бускетс. Своей уникальностью он запутал футбол. Он изменил саму концепцию игры в футбол».

Фото: Gettyimages.ru/David Ramos