27 комментариев

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Как решить проблему Конте? Сделать из его футбола франшизу

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Бизнес-предложение Вадима Лукомского.

Классический цикл Антонио Конте повторился в «Тоттенхэме»: максимально быстрое построение фирменного стиля на фоне явного улучшения результатов, важный успех по итогам сезона, ощутимая финансовая поддержка со стороны руководства, бесконечные жалобы о недостаточных амбициях на всех уровнях (включая финансовую поддержку), погружение клуба в токсичную атмосферу, которая в финальные дни влияет изнутри даже больше, чем любые тактические проблемы. 

Мы это видели уже много раз – и всегда итогом была двойственная реакция. Полная уверенность в тренерской топовости Конте и тотальная (просто максимальная) уверенность, что у него и клуба нет совместного будущего. Он дает уникальные вещи, а потом перечеркивает их саморазрушением. Первое восхищает, второе – бесит. 

У меня есть идея, как оставить хорошее, убрав плохое. Футбол Конте должен стать франшизой. Антонио – владельцем франшизы, который продает ее, внедряет наработки в клубы и следит за воплощением принципов издалека. Да, я осознаю главную проблему этого предложения – это дичайшее мышление вне рамок. Уверен, даже сам Конте оценил бы идею как безумную. Прямо сейчас это не более чем фантазия. Никто не возьмется ее реализовывать. 

Важно было проговорить это, но, если вам все еще интересно, позвольте объяснить, почему футбол Конте лучше любого другого подходит под франшизу и как от этого хода могли бы выиграть все стороны. 

***

На мой взгляд, в мире нет более подходящего для создания франшизы стиля. Вот ключевые составляющие:

• Футбол Конте – это набор конкретных практик, а не действия по ситуации на опыте или предоставление свободы игрокам для создания организованного хаоса. Вообще к этому пути можно отнести многих тренеров, которые ставят позиционный футбол (Juego de Posición), но Антонио зашел дальше всех.

Там, где у условного Гвардиолы набор принципов, которым постепенно обучаются игроки, у Конте – автоматизмы, которые заучиваются. Вот несколько свидетельств игроков, которые помогут лучше понять разницу.

«Из всех моих тренеров он больше всех работает над тактикой – больше Моуринью и Гвардиолы. Пока каждая мельчайшая деталь не отработана, его тренировка не заканчивается», – Сеск Фабрегас.

«Мы запоминаем некоторые комбинации, которые склеивают команду в единое целое. Мы понимаем, что, повторяя одни и те же вещи каждую тренировку, мы облегчаем себе жизнь в матчах», – Виктор Мозес.

«С Конте мы больше работаем над тактикой на тренировках. Мы в точности знаем, где должны располагаться в каждом конкретном эпизоде, как моя позиция должна меняться относительно позиции защитника. Мы знаем каждую деталь. У Моуринью было иначе: он объяснял нам систему, но мы не отрабатывали ее так глубоко. Мы понимали, что делать, так как давно играем в футбол, но такого уровня автоматизма не было», – Эден Азар.

Тренеров с узнаваемым почерком много, но никто не уходит в конкретику на уровне Конте. Это может быть минусом (тотальное лишение игроков свободы), но для возможности копирования – это гигантский плюс, а копирование – ключевой элемент любой франшизы. 

• Футбол Конте дает наиболее мощный быстрый эффект. Частично это связано именно с автоматизмами: другие системные тренеры делают больший упор на обучение, а Антонио – на заучивание. На первых порах это всегда крайне эффективно. 

Ярче всего эффект мгновенного преображения сработал в «Юве» (поднял с 7-го места на 1-е) и «Челси» (с 10-го на 1-е). В первый год в «Интере» Конте дал +13 очков относительно прошлой кампании, но финишировал вторым. Чемпионство пришлось на второй год. 

По ходу прошлого сезона Антонио подобрал «Тоттенхэм» в максимально кризисной точке. Итальянец говорил, что попадание в ЛЧ из такой позиции будет «чудом». Команда шла на 9-м месте с отрицательной разницей мячей (входили в топ-3 худших команд по разнице) и играла так ужасно, что модель FiveThirtyEight оценивала вероятность попадания в ЛЧ ниже, чем у «Брайтона». Мгновенная трансформация из такой позиции здорово вписывается в описанный выше эффект. 

Есть и субъективные свидетельства скорости преображения. «Никогда не видел, чтобы команда так здорово играла по схеме 3-4-2-1. Против этой схемы трудно играть. Движения игроков очень хороши. «Челси» показал высший класс во всех отношениях», – восхищался тренировавший «Эвертон» Роналд Куман. На момент той встречи прошло меньше месяца с перехода «Челси» на упомянутую схему. 

Ни одна другая система не дает такого мощного мгновенного эффекта. 

• Футбол Конте весьма универсален. Практика показывает, что для быстрого эффекта и трансформации в узнаваемую команду не требуется перестройка состава. Есть ряд позиций, которых нет в других схемах, но Конте просто находит для игроков новые роли. Так Сесар Аспилкуэта и Бен Дэвис стали крайними центральными защитниками, Виктор Мозес и Иван Перишич – латералями. 

Более того, в процессе перепридумывания игроков Антонио, как правило, раскрывает их по-новому. Да, дальше начинаются трансферные войны, но они больше связаны с эго итальянца. В короткой перспективе он дает результат на тренировочном поле и адаптируется практически под любой набор исполнителей. Такая универсальность – привлекательный элемент, когда мы говорим о копировании в рамках франшизы. 

• Конте скатывается в саморазрушение и эгоманию только на дистанции. Одна из причин – вечная потребность в новом вызове и амбициях, за которыми не всегда успевают клубы. Даже если допустить, что Конте искренне толкает работодателей к прогрессу, ни один клуб от этого не выиграл. Потянуть запросы итальянца на этом этапе не могут, а игроки, которые уже в клубе, справедливо воспринимают это как критику на свой счет. В таких условияхдаже поддержание уровня, на который команда вышла при Конте, становится невозможным. 

Его влияние на этом этапе нужно минимизировать. Основной набор практик уже внедрен – их эффективность вполне устраивает клуб. Их можно поддерживать без саморазрушения. В рамках франшизы этим может заниматься другой тренер с родственными принципами, а Конте будет занят выстраиванием набора практик в новом месте. Стадия совместного страдания пропадает. Клуб получает возможность удовлетворять свои амбиции, а не аппетиты Антонио. Сам Конте слишком занят новым проектом, чтобы врубать режим саморазрушения.

Если бы в футболе практиковались франшизы (да-да, осознаю, как фантастично звучит, но мы договорились немного помечтать), то никто бы не ценился выше Конте в роли франчайзера. У остальных либо более размытые принципы, либо более трудные для копирования.

***

Продолжая фантазировать, давайте прикинем, как примерно это могло бы работать:

1. Конте приходит вместе с тренером, который в перспективе унаследует от него команду с отлаженными механизмами. В первые 3-4 месяца (можно дольше) Конте внедряет практики и дает фирменный эффект быстрого преображения – будущий менеджер входит в его штаб, внимательно наблюдает и задает нужные вопросы. 

На этом этапе все внутри клуба осознают, что Конте тут только, чтобы наладить автоматизмы, разобраться, какая вариация 3-5-2 или 3-4-3 лучше подходит составу, отыскать новые позиции игрокам. Дата передачи полномочий заранее оговаривается. После нее Конте уходит, оставляя скучную отлаженную рутину коллеге. 

2. Далее Конте выбирает новый проект, а старые консультирует по мелким деталям. Смотрит матчи, следит за качеством бренда, направляет, если что-то идет не так, но не участвует в ежедневных процессах. 

3. Клубы на франшизе платят Конте за право использования методологии и постоянные консультации на протяжении заранее оговоренного срока контракта. Более ранний отказ от выбранного пути равнозначен смене тренера – Антонио получает компенсацию и больше никак не участвует в жизни клуба.

Конте такой подход мог бы быть выгоден и финансово, и в плане реализации своих талантов. Клубам позволял бы добиваться впечатляющих результатов и экономить на тренерах. Тренер, который приходит под проект в связке с Антонио, не должен быть дорогим топом. В маркетинговом и тактическом смысле это все равно клуб Конте. Напротив, поставить руководить командой при таких ограничениях фигуру масштаба Зидана или Клоппа нереально. Почти всегда это был бы ноунейм, который видит себя функцией, а не архитектором проекта. 

***

Невольным отдаленным примером франшизы Конте стал «Интер» после его ухода. Миланцы назначили Симоне Индзаги, который использовал идентичную схему в прошлом клубе и близок к Антонио по принципам. В «Интере» (особенно в первый год) было четкое желание продолжить проект Конте без Конте. Команда финишировала второй на фоне потерь лидеров (Ашраф Хакими и Ромелу Лукаку), что уже неплохо, а по ожидаемым очкам даже была первой (не сбавив по метрикам относительно финального сезона Конте). Можно спорить о деталях этих оценок, но общий результат явно положительный – при выборе другого пути спад мог оказаться намного более серьезным. 

Теперь представьте, что, проделав стартовую работу, Конте ушел бы, но все еще присматривал бы за клубом в качестве франчайзера – помогал бы Индзаги не запутаться, подсказывал бы в этом сезоне, как выжать максимум из Лукаку или какую тройку защитников лучше сделать основной, но делал бы это в отстраненной манере без постоянных истерик.

Антонио Конте – мой любимый тренер из тех, которые бесят. Пожалуй, в современном футболе нет тренера с такими уникальными пиками и такими необязательными крушениями. Попытки оставить гениальность и устранить токсичность привели к необычному мысленному эксперименту. Увы, в разы вероятнее сценарий, в котором Конте найдет очередной авантюрный клуб, с которым повторит цикл.

Конте напросился на увольнение. Но у Леви нет четкой стратегии – это большая проблема «Тоттенхэма»

Фото: Gettyimages.ru/Marco Luzzani, Marco Luzzani, Clive Rose, Laurence Griffiths, Catherine Ivill

27 комментариев

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|Muted Horn
Ответ Малком
Конте нужно в сборную, он не для клубного футбола
В сборной особо не предъявишь, что игроков хороших не купили
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Ilya Petrov
Ответ Andy93
Ну я и говорю, что Конте может туда только "правдами-неправдами" попасть. Уверен никто из хозяев этих проектов не рассматривает его даже в топ-3 кандидатов.
Хотелось бы снова увидеть его в Юве или если экспериментировать, то в условном Дортмунде
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Роман Ижевский
Много слов то же плохо, точнее не то же а хуже чем мало. Это я к тому что прочитать ту всё что написал автор просто нет ни времени ни смысла. Автор тебе что за каждую букву платят? Ужаться никак нельзя было? Всё это прочтут только 3,5 фаната Тоттенхэма в России и 2 поклонника Конте. Но может проблему Конте можно решить проще - постоянно давать ему всё что он просит и что ни будь да будет или не будет но зато мы будем знать точный ответ что будет если выполнять все пожелания Конте!
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LeicesterCity
Тренером нужно сделать Каспарова)))А в аренду легенду Челси, мудрика)) Заиграют сразу)
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Вадим Сидоров
Ответ Малком
Конте нужно в сборную, он не для клубного футбола
В сборной столько не платят)))
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Carver
Не стал бы слушать бизнес-предложения от человека, у которого Мудрик это новый Азар.
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Кавабунга Шреддоголовый
Ответ Andy93
Ну с Юве тем у Макса 2 финала, Челси Конте тоже был вполне хорош. Так что проблемы не в клубах
Ну Макс уже до ума доводил то, что начал Конте, Челси при Антонио не так сорил баблом, как это делал при Жозе, когда только начинал Абрамович. Некоторые проблемы есть и в клубе, но большая проблема - характер и эго самого итальянца. Он такой жесткий Папа Карло, поскольку у Анчелотти на короткой дистанции всегда лучше получалось, чем в чемпионатах, но Карло сам по себе другой тренер и стиль иной у него. Конте для сборной больше подходит
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melmi
Ответ Малком
Конте нужно в сборную, он не для клубного футбола
Зачем ? Свои 2 года он Италию тренировал
Да , он признавал после что готов вернутся снова . Проблема в том , что ему сложно уживаться долго на одном месте . И это опять 2-3 года и поиски нового специалиста
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Andy93
Ответ Кавабунга Шреддоголовый
разве что по названию, но не по наполнению
Ну с Юве тем у Макса 2 финала, Челси Конте тоже был вполне хорош. Так что проблемы не в клубах
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Кавабунга Шреддоголовый
Ответ Andy93
Клубы то как раз одни и те же почти. Условно возьми Конте хоть где-нибудь ЛЧ его бы дальше на 1 сезон попозже увольняли в 80%.
разве что по названию, но не по наполнению
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Andy93
Вадим хочет, чтобы Конте стал Рангником))
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Andy93
Ответ Кавабунга Шреддоголовый
Ну так и клубы немного другие, но система одна и та же
Клубы то как раз одни и те же почти.
Условно возьми Конте хоть где-нибудь ЛЧ его бы дальше на 1 сезон попозже увольняли в 80%.
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Andy93
Ответ Кавабунга Шреддоголовый
Тренер с таким эго в Париже с Мбаппе и всей публикой? Да там такой трэш начнется, что мало не покажется
Ну я и говорю, что Конте может туда только "правдами-неправдами" попасть.
Уверен никто из хозяев этих проектов не рассматривает его даже в топ-3 кандидатов.
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Кавабунга Шреддоголовый
Ответ Andy93
Похож, только результаты похуже и конфликты пораньше.
Ну так и клубы немного другие, но система одна и та же
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melmi
Самое удивительное что снова найдутся топ клубы , которые пригласят его к себе
Хотя его карьера это сплошные микроциклы в 2-3 года и новый клуб
По факту зовут те , кто не строит длительной стратегии в клубе . Устраивает быстрый результат , попадание в ЛЧ/выигрыш чемпионата (а это хорошие доходы) и потом через год искать нового тренера
Стратегия быстрого успеха
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Andy93
Ответ KMR
В Реале уже тоже считают
Ну запросы у Конте не пеповские аля 4 игрока по сотке, так что даже современный Реал их бы удовлетворил
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Кавабунга Шреддоголовый
Ответ Andy93
С Конте ясно все давно. И с Ттх читалось сразу, что это история максимум на 2 года. Конте надо либо самому поубивать свои запросы, ибо клубы у него идут по нисходящей в плане финансов: Челси-Интер-Ттх-(Рома?), либо не знаю какими правдами-неправдами попасть наконец в клуб где деньги не считают (Реал, Париж?) и быть там паенькой. Или идти в сборные, там его принципы еще актуальней на коротких турнирах, чем в лигах.
Тренер с таким эго в Париже с Мбаппе и всей публикой? Да там такой трэш начнется, что мало не покажется
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Малойкин Александр
Отличная статья!! Идея оригинальная и что-то в ней явно есть. Много наблюдаю за Конте. У меня всегда была мысль, что ему как игрокам нужно делать ротацию. Условно, 1-2 матча провел кто-то из его штаба, чтобы он не перегорал. Вообще связываю сложности Антонио с тем, что на первом этапе он вкладывается на 150%, а потом естественно идет "откатка" и эмоциональное выгорание. И здесь то и нужна пауза. Но для тренеров посреди сезону такую не придумали еще.
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UseR
Давайте представим, что Вадим пишет большую аналитическую статью ДО, а не после матча.
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KMR
Конте прав,что игроки ТТХ довольны своим местом и жилы никто рвать не будет. Вот такой менталитет игроков ТТХ
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Andy93
Ответ Кавабунга Шреддоголовый
Конте очень напоминает Моуриньо. Быстро есть результат, потом дела идут хуже, а потом расставание с битьем посуды. Он для сборной подходит, поскольку состав собирает редко и на короткую дистанцию. Он и по карьере тренерской больше двух сезонов нигде не задерживался, разве что в Ювентусе на 3 сезона
Похож, только результаты похуже и конфликты пораньше.
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UseR
Самосовершенствование - онанизм. Саморазрушение - вот что действительно важно (с)
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KMR
Ответ Andy93
С Конте ясно все давно. И с Ттх читалось сразу, что это история максимум на 2 года. Конте надо либо самому поубивать свои запросы, ибо клубы у него идут по нисходящей в плане финансов: Челси-Интер-Ттх-(Рома?), либо не знаю какими правдами-неправдами попасть наконец в клуб где деньги не считают (Реал, Париж?) и быть там паенькой. Или идти в сборные, там его принципы еще актуальней на коротких турнирах, чем в лигах.
В Реале уже тоже считают
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Timur Timur
Конте просто берёт пример с меня,я тоже в Fifa тренирую команду 2-3 сезона,беру все титулы и мне это надоедает,состав,даже цвета футболок и шорт команды. Я заново возглавляю новую команду, делаю трансферы,подгоняю состав,схемы,у меня глаза горят. Проходит 2-3 сезона и увы,обыденость уже не радует.
+4
0
+4
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Andy93
С Конте ясно все давно. И с Ттх читалось сразу, что это история максимум на 2 года. Конте надо либо самому поубивать свои запросы, ибо клубы у него идут по нисходящей в плане финансов: Челси-Интер-Ттх-(Рома?), либо не знаю какими правдами-неправдами попасть наконец в клуб где деньги не считают (Реал, Париж?) и быть там паенькой. Или идти в сборные, там его принципы еще актуальней на коротких турнирах, чем в лигах.
0
0
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