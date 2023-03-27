27 комментариев

Как решить проблему Конте? Сделать из его футбола франшизу
Бизнес-предложение Вадима Лукомского.
Классический цикл Антонио Конте повторился в «Тоттенхэме»: максимально быстрое построение фирменного стиля на фоне явного улучшения результатов, важный успех по итогам сезона, ощутимая финансовая поддержка со стороны руководства, бесконечные жалобы о недостаточных амбициях на всех уровнях (включая финансовую поддержку), погружение клуба в токсичную атмосферу, которая в финальные дни влияет изнутри даже больше, чем любые тактические проблемы.
Мы это видели уже много раз – и всегда итогом была двойственная реакция. Полная уверенность в тренерской топовости Конте и тотальная (просто максимальная) уверенность, что у него и клуба нет совместного будущего. Он дает уникальные вещи, а потом перечеркивает их саморазрушением. Первое восхищает, второе – бесит.
У меня есть идея, как оставить хорошее, убрав плохое. Футбол Конте должен стать франшизой. Антонио – владельцем франшизы, который продает ее, внедряет наработки в клубы и следит за воплощением принципов издалека. Да, я осознаю главную проблему этого предложения – это дичайшее мышление вне рамок. Уверен, даже сам Конте оценил бы идею как безумную. Прямо сейчас это не более чем фантазия. Никто не возьмется ее реализовывать.
Важно было проговорить это, но, если вам все еще интересно, позвольте объяснить, почему футбол Конте лучше любого другого подходит под франшизу и как от этого хода могли бы выиграть все стороны.
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На мой взгляд, в мире нет более подходящего для создания франшизы стиля. Вот ключевые составляющие:
• Футбол Конте – это набор конкретных практик, а не действия по ситуации на опыте или предоставление свободы игрокам для создания организованного хаоса. Вообще к этому пути можно отнести многих тренеров, которые ставят позиционный футбол (Juego de Posición), но Антонио зашел дальше всех.
Там, где у условного Гвардиолы набор принципов, которым постепенно обучаются игроки, у Конте – автоматизмы, которые заучиваются. Вот несколько свидетельств игроков, которые помогут лучше понять разницу.
«Из всех моих тренеров он больше всех работает над тактикой – больше Моуринью и Гвардиолы. Пока каждая мельчайшая деталь не отработана, его тренировка не заканчивается», – Сеск Фабрегас.
«Мы запоминаем некоторые комбинации, которые склеивают команду в единое целое. Мы понимаем, что, повторяя одни и те же вещи каждую тренировку, мы облегчаем себе жизнь в матчах», – Виктор Мозес.
«С Конте мы больше работаем над тактикой на тренировках. Мы в точности знаем, где должны располагаться в каждом конкретном эпизоде, как моя позиция должна меняться относительно позиции защитника. Мы знаем каждую деталь. У Моуринью было иначе: он объяснял нам систему, но мы не отрабатывали ее так глубоко. Мы понимали, что делать, так как давно играем в футбол, но такого уровня автоматизма не было», – Эден Азар.
Тренеров с узнаваемым почерком много, но никто не уходит в конкретику на уровне Конте. Это может быть минусом (тотальное лишение игроков свободы), но для возможности копирования – это гигантский плюс, а копирование – ключевой элемент любой франшизы.
• Футбол Конте дает наиболее мощный быстрый эффект. Частично это связано именно с автоматизмами: другие системные тренеры делают больший упор на обучение, а Антонио – на заучивание. На первых порах это всегда крайне эффективно.
Ярче всего эффект мгновенного преображения сработал в «Юве» (поднял с 7-го места на 1-е) и «Челси» (с 10-го на 1-е). В первый год в «Интере» Конте дал +13 очков относительно прошлой кампании, но финишировал вторым. Чемпионство пришлось на второй год.
По ходу прошлого сезона Антонио подобрал «Тоттенхэм» в максимально кризисной точке. Итальянец говорил, что попадание в ЛЧ из такой позиции будет «чудом». Команда шла на 9-м месте с отрицательной разницей мячей (входили в топ-3 худших команд по разнице) и играла так ужасно, что модель FiveThirtyEight оценивала вероятность попадания в ЛЧ ниже, чем у «Брайтона». Мгновенная трансформация из такой позиции здорово вписывается в описанный выше эффект.
Есть и субъективные свидетельства скорости преображения. «Никогда не видел, чтобы команда так здорово играла по схеме 3-4-2-1. Против этой схемы трудно играть. Движения игроков очень хороши. «Челси» показал высший класс во всех отношениях», – восхищался тренировавший «Эвертон» Роналд Куман. На момент той встречи прошло меньше месяца с перехода «Челси» на упомянутую схему.
Ни одна другая система не дает такого мощного мгновенного эффекта.
• Футбол Конте весьма универсален. Практика показывает, что для быстрого эффекта и трансформации в узнаваемую команду не требуется перестройка состава. Есть ряд позиций, которых нет в других схемах, но Конте просто находит для игроков новые роли. Так Сесар Аспилкуэта и Бен Дэвис стали крайними центральными защитниками, Виктор Мозес и Иван Перишич – латералями.
Более того, в процессе перепридумывания игроков Антонио, как правило, раскрывает их по-новому. Да, дальше начинаются трансферные войны, но они больше связаны с эго итальянца. В короткой перспективе он дает результат на тренировочном поле и адаптируется практически под любой набор исполнителей. Такая универсальность – привлекательный элемент, когда мы говорим о копировании в рамках франшизы.
• Конте скатывается в саморазрушение и эгоманию только на дистанции. Одна из причин – вечная потребность в новом вызове и амбициях, за которыми не всегда успевают клубы. Даже если допустить, что Конте искренне толкает работодателей к прогрессу, ни один клуб от этого не выиграл. Потянуть запросы итальянца на этом этапе не могут, а игроки, которые уже в клубе, справедливо воспринимают это как критику на свой счет. В таких условияхдаже поддержание уровня, на который команда вышла при Конте, становится невозможным.
Его влияние на этом этапе нужно минимизировать. Основной набор практик уже внедрен – их эффективность вполне устраивает клуб. Их можно поддерживать без саморазрушения. В рамках франшизы этим может заниматься другой тренер с родственными принципами, а Конте будет занят выстраиванием набора практик в новом месте. Стадия совместного страдания пропадает. Клуб получает возможность удовлетворять свои амбиции, а не аппетиты Антонио. Сам Конте слишком занят новым проектом, чтобы врубать режим саморазрушения.
Если бы в футболе практиковались франшизы (да-да, осознаю, как фантастично звучит, но мы договорились немного помечтать), то никто бы не ценился выше Конте в роли франчайзера. У остальных либо более размытые принципы, либо более трудные для копирования.
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Продолжая фантазировать, давайте прикинем, как примерно это могло бы работать:
1. Конте приходит вместе с тренером, который в перспективе унаследует от него команду с отлаженными механизмами. В первые 3-4 месяца (можно дольше) Конте внедряет практики и дает фирменный эффект быстрого преображения – будущий менеджер входит в его штаб, внимательно наблюдает и задает нужные вопросы.
На этом этапе все внутри клуба осознают, что Конте тут только, чтобы наладить автоматизмы, разобраться, какая вариация 3-5-2 или 3-4-3 лучше подходит составу, отыскать новые позиции игрокам. Дата передачи полномочий заранее оговаривается. После нее Конте уходит, оставляя скучную отлаженную рутину коллеге.
2. Далее Конте выбирает новый проект, а старые консультирует по мелким деталям. Смотрит матчи, следит за качеством бренда, направляет, если что-то идет не так, но не участвует в ежедневных процессах.
3. Клубы на франшизе платят Конте за право использования методологии и постоянные консультации на протяжении заранее оговоренного срока контракта. Более ранний отказ от выбранного пути равнозначен смене тренера – Антонио получает компенсацию и больше никак не участвует в жизни клуба.
Конте такой подход мог бы быть выгоден и финансово, и в плане реализации своих талантов. Клубам позволял бы добиваться впечатляющих результатов и экономить на тренерах. Тренер, который приходит под проект в связке с Антонио, не должен быть дорогим топом. В маркетинговом и тактическом смысле это все равно клуб Конте. Напротив, поставить руководить командой при таких ограничениях фигуру масштаба Зидана или Клоппа нереально. Почти всегда это был бы ноунейм, который видит себя функцией, а не архитектором проекта.
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Невольным отдаленным примером франшизы Конте стал «Интер» после его ухода. Миланцы назначили Симоне Индзаги, который использовал идентичную схему в прошлом клубе и близок к Антонио по принципам. В «Интере» (особенно в первый год) было четкое желание продолжить проект Конте без Конте. Команда финишировала второй на фоне потерь лидеров (Ашраф Хакими и Ромелу Лукаку), что уже неплохо, а по ожидаемым очкам даже была первой (не сбавив по метрикам относительно финального сезона Конте). Можно спорить о деталях этих оценок, но общий результат явно положительный – при выборе другого пути спад мог оказаться намного более серьезным.
Теперь представьте, что, проделав стартовую работу, Конте ушел бы, но все еще присматривал бы за клубом в качестве франчайзера – помогал бы Индзаги не запутаться, подсказывал бы в этом сезоне, как выжать максимум из Лукаку или какую тройку защитников лучше сделать основной, но делал бы это в отстраненной манере без постоянных истерик.
Антонио Конте – мой любимый тренер из тех, которые бесят. Пожалуй, в современном футболе нет тренера с такими уникальными пиками и такими необязательными крушениями. Попытки оставить гениальность и устранить токсичность привели к необычному мысленному эксперименту. Увы, в разы вероятнее сценарий, в котором Конте найдет очередной авантюрный клуб, с которым повторит цикл.
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Фото: Gettyimages.ru/Marco Luzzani, Marco Luzzani, Clive Rose, Laurence Griffiths, Catherine Ivill
Да , он признавал после что готов вернутся снова . Проблема в том , что ему сложно уживаться долго на одном месте . И это опять 2-3 года и поиски нового специалиста
Условно возьми Конте хоть где-нибудь ЛЧ его бы дальше на 1 сезон попозже увольняли в 80%.
Уверен никто из хозяев этих проектов не рассматривает его даже в топ-3 кандидатов.
Хотя его карьера это сплошные микроциклы в 2-3 года и новый клуб
По факту зовут те , кто не строит длительной стратегии в клубе . Устраивает быстрый результат , попадание в ЛЧ/выигрыш чемпионата (а это хорошие доходы) и потом через год искать нового тренера
Стратегия быстрого успеха