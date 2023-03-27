27 комментариев

Бизнес-предложение Вадима Лукомского.

Классический цикл Антонио Конте повторился в «Тоттенхэме»: максимально быстрое построение фирменного стиля на фоне явного улучшения результатов, важный успех по итогам сезона, ощутимая финансовая поддержка со стороны руководства, бесконечные жалобы о недостаточных амбициях на всех уровнях (включая финансовую поддержку), погружение клуба в токсичную атмосферу, которая в финальные дни влияет изнутри даже больше, чем любые тактические проблемы.

Мы это видели уже много раз – и всегда итогом была двойственная реакция. Полная уверенность в тренерской топовости Конте и тотальная (просто максимальная) уверенность, что у него и клуба нет совместного будущего. Он дает уникальные вещи, а потом перечеркивает их саморазрушением. Первое восхищает, второе – бесит.

У меня есть идея, как оставить хорошее, убрав плохое. Футбол Конте должен стать франшизой. Антонио – владельцем франшизы, который продает ее, внедряет наработки в клубы и следит за воплощением принципов издалека. Да, я осознаю главную проблему этого предложения – это дичайшее мышление вне рамок. Уверен, даже сам Конте оценил бы идею как безумную. Прямо сейчас это не более чем фантазия . Никто не возьмется ее реализовывать.

Важно было проговорить это, но, если вам все еще интересно, позвольте объяснить, почему футбол Конте лучше любого другого подходит под франшизу и как от этого хода могли бы выиграть все стороны.

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На мой взгляд, в мире нет более подходящего для создания франшизы стиля. Вот ключевые составляющие:

• Футбол Конте – это набор конкретных практик, а не действия по ситуации на опыте или предоставление свободы игрокам для создания организованного хаоса. Вообще к этому пути можно отнести многих тренеров, которые ставят позиционный футбол (Juego de Posición), но Антонио зашел дальше всех.

Там, где у условного Гвардиолы набор принципов, которым постепенно обучаются игроки, у Конте – автоматизмы, которые заучиваются. Вот несколько свидетельств игроков, которые помогут лучше понять разницу.

«Из всех моих тренеров он больше всех работает над тактикой – больше Моуринью и Гвардиолы. Пока каждая мельчайшая деталь не отработана, его тренировка не заканчивается», – Сеск Фабрегас.

«Мы запоминаем некоторые комбинации, которые склеивают команду в единое целое. Мы понимаем, что, повторяя одни и те же вещи каждую тренировку, мы облегчаем себе жизнь в матчах», – Виктор Мозес.

«С Конте мы больше работаем над тактикой на тренировках. Мы в точности знаем, где должны располагаться в каждом конкретном эпизоде, как моя позиция должна меняться относительно позиции защитника. Мы знаем каждую деталь. У Моуринью было иначе: он объяснял нам систему, но мы не отрабатывали ее так глубоко. Мы понимали, что делать, так как давно играем в футбол, но такого уровня автоматизма не было», – Эден Азар.

Тренеров с узнаваемым почерком много, но никто не уходит в конкретику на уровне Конте. Это может быть минусом (тотальное лишение игроков свободы), но для возможности копирования – это гигантский плюс, а копирование – ключевой элемент любой франшизы.

• Футбол Конте дает наиболее мощный быстрый эффект. Частично это связано именно с автоматизмами: другие системные тренеры делают больший упор на обучение, а Антонио – на заучивание. На первых порах это всегда крайне эффективно.

Ярче всего эффект мгновенного преображения сработал в «Юве» (поднял с 7-го места на 1-е) и «Челси» (с 10-го на 1-е). В первый год в «Интере» Конте дал +13 очков относительно прошлой кампании, но финишировал вторым. Чемпионство пришлось на второй год.

По ходу прошлого сезона Антонио подобрал «Тоттенхэм» в максимально кризисной точке. Итальянец говорил, что попадание в ЛЧ из такой позиции будет «чудом». Команда шла на 9-м месте с отрицательной разницей мячей (входили в топ-3 худших команд по разнице) и играла так ужасно, что модель FiveThirtyEight оценивала вероятность попадания в ЛЧ ниже, чем у «Брайтона». Мгновенная трансформация из такой позиции здорово вписывается в описанный выше эффект.

Есть и субъективные свидетельства скорости преображения. «Никогда не видел, чтобы команда так здорово играла по схеме 3-4-2-1. Против этой схемы трудно играть. Движения игроков очень хороши. «Челси» показал высший класс во всех отношениях», – восхищался тренировавший «Эвертон» Роналд Куман. На момент той встречи прошло меньше месяца с перехода «Челси» на упомянутую схему.

Ни одна другая система не дает такого мощного мгновенного эффекта.

• Футбол Конте весьма универсален. Практика показывает, что для быстрого эффекта и трансформации в узнаваемую команду не требуется перестройка состава. Есть ряд позиций, которых нет в других схемах, но Конте просто находит для игроков новые роли. Так Сесар Аспилкуэта и Бен Дэвис стали крайними центральными защитниками, Виктор Мозес и Иван Перишич – латералями.

Более того, в процессе перепридумывания игроков Антонио, как правило, раскрывает их по-новому. Да, дальше начинаются трансферные войны, но они больше связаны с эго итальянца. В короткой перспективе он дает результат на тренировочном поле и адаптируется практически под любой набор исполнителей. Такая универсальность – привлекательный элемент, когда мы говорим о копировании в рамках франшизы.

• Конте скатывается в саморазрушение и эгоманию только на дистанции. Одна из причин – вечная потребность в новом вызове и амбициях, за которыми не всегда успевают клубы. Даже если допустить, что Конте искренне толкает работодателей к прогрессу, ни один клуб от этого не выиграл. Потянуть запросы итальянца на этом этапе не могут, а игроки, которые уже в клубе, справедливо воспринимают это как критику на свой счет. В таких условияхдаже поддержание уровня, на который команда вышла при Конте, становится невозможным.

Его влияние на этом этапе нужно минимизировать. Основной набор практик уже внедрен – их эффективность вполне устраивает клуб. Их можно поддерживать без саморазрушения. В рамках франшизы этим может заниматься другой тренер с родственными принципами, а Конте будет занят выстраиванием набора практик в новом месте. Стадия совместного страдания пропадает. Клуб получает возможность удовлетворять свои амбиции, а не аппетиты Антонио. Сам Конте слишком занят новым проектом, чтобы врубать режим саморазрушения.

Если бы в футболе практиковались франшизы (да-да, осознаю, как фантастично звучит, но мы договорились немного помечтать), то никто бы не ценился выше Конте в роли франчайзера. У остальных либо более размытые принципы, либо более трудные для копирования.

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Продолжая фантазировать, давайте прикинем, как примерно это могло бы работать:

1. Конте приходит вместе с тренером, который в перспективе унаследует от него команду с отлаженными механизмами. В первые 3-4 месяца (можно дольше) Конте внедряет практики и дает фирменный эффект быстрого преображения – будущий менеджер входит в его штаб, внимательно наблюдает и задает нужные вопросы.

На этом этапе все внутри клуба осознают, что Конте тут только, чтобы наладить автоматизмы, разобраться, какая вариация 3-5-2 или 3-4-3 лучше подходит составу, отыскать новые позиции игрокам. Дата передачи полномочий заранее оговаривается. После нее Конте уходит, оставляя скучную отлаженную рутину коллеге.

2. Далее Конте выбирает новый проект, а старые консультирует по мелким деталям. Смотрит матчи, следит за качеством бренда, направляет, если что-то идет не так, но не участвует в ежедневных процессах.

3. Клубы на франшизе платят Конте за право использования методологии и постоянные консультации на протяжении заранее оговоренного срока контракта. Более ранний отказ от выбранного пути равнозначен смене тренера – Антонио получает компенсацию и больше никак не участвует в жизни клуба.

Конте такой подход мог бы быть выгоден и финансово, и в плане реализации своих талантов. Клубам позволял бы добиваться впечатляющих результатов и экономить на тренерах. Тренер, который приходит под проект в связке с Антонио, не должен быть дорогим топом. В маркетинговом и тактическом смысле это все равно клуб Конте. Напротив, поставить руководить командой при таких ограничениях фигуру масштаба Зидана или Клоппа нереально. Почти всегда это был бы ноунейм, который видит себя функцией, а не архитектором проекта.

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Невольным отдаленным примером франшизы Конте стал «Интер» после его ухода. Миланцы назначили Симоне Индзаги, который использовал идентичную схему в прошлом клубе и близок к Антонио по принципам. В «Интере» (особенно в первый год) было четкое желание продолжить проект Конте без Конте. Команда финишировала второй на фоне потерь лидеров (Ашраф Хакими и Ромелу Лукаку), что уже неплохо, а по ожидаемым очкам даже была первой (не сбавив по метрикам относительно финального сезона Конте). Можно спорить о деталях этих оценок, но общий результат явно положительный – при выборе другого пути спад мог оказаться намного более серьезным.

Теперь представьте, что, проделав стартовую работу, Конте ушел бы, но все еще присматривал бы за клубом в качестве франчайзера – помогал бы Индзаги не запутаться, подсказывал бы в этом сезоне, как выжать максимум из Лукаку или какую тройку защитников лучше сделать основной, но делал бы это в отстраненной манере без постоянных истерик.

Антонио Конте – мой любимый тренер из тех, которые бесят. Пожалуй, в современном футболе нет тренера с такими уникальными пиками и такими необязательными крушениями. Попытки оставить гениальность и устранить токсичность привели к необычному мысленному эксперименту. Увы, в разы вероятнее сценарий, в котором Конте найдет очередной авантюрный клуб, с которым повторит цикл.

Фото: Gettyimages.ru/Marco Luzzani, Marco Luzzani, Clive Rose, Laurence Griffiths, Catherine Ivill