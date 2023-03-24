22 комментария

Колонка Вадима Лукомского.

«Бавария» использовала паузу на сборные для рокировки Нагельсманн/Тухель. Шоковые новости – вот осмысление действий от Артема Денисова. Я задамся другим вопросом: что это увольнение значит с точки зрения современной культуры управления футбольными клубами? И почему оно шокирует в моменте, но не так уж удивительно в более широком контексте?

На мой взгляд, отставка Нагельсманна – радикальное следствие двух тенденций последних десятилетий.

Первая – сокращение среднего срока тренерской работы в клубе в 1,5-2 раза в зависимости от лиги. Объяснений много: от взлета соцсетей (повышает давление, ускоряет обработку информации и другие процессы) до роста объема денег в футболе (повышает стоимость любых неудач). Даже самые долгосрочные проекты стали потенциально уязвимыми.

Вторая – растущая пропасть между богатым и бедными клубами. В 2011-м разница в доходах между «Боруссией» и «Баварией» составляла 171 млн евро. Сейчас – 297 млн. Все в футболе становятся богаче, но самые богатые богатеют стремительнее. Относительно клубов без ЛЧ пропасть разрастается еще быстрее. И это ежегодная фора с накопительным эффектом.

Из-за колоссальной разницы в ресурсах в некоторых чемпионатах размылись критерии успешности. Чемпионство – теперь минимальное ожидание при любом тренере, а не индикатор правильности пути. Единственным источником ответов становится ЛЧ – мощнейший турнир, но плохая почва для выводов, так как весь сезон сводится к паре матчей, которые могут просто попасть на плохой отрезок, а могут и правда отображать проблему роста. Внутренние чемпионства не имеют дополнительной ценности, следовательно, не дают никакой защиты.

Мы получаем целый набор клубов, которые пребывают в футбольном чистилище с редкими отклонениями. Попадают в ад, если не выиграли титул при такой большой форе (тогда точно увольнение), или в рай, если выиграли ЛЧ (тогда гарантия продолжения работы). Только в этих сценариях вердикты очевидны, а в остальных случаях они сводятся к максимально субъективному считыванию намеков того, куда движется клуб.

Эти клубы «ПСЖ», «Бавария» плюс «Барса» с «Мадридом», которые оторвались двойкой, в рамках которой места могут колебаться, но все равно в недостаточном диапазоне для адекватных оценок. До серии вопиющих управленческих ошибок в этой категории находился и «Ювентус».

«Бавария» уволила Нагельсманна, «ПСЖ» уже ищет замену Кристофу Гальтье, Карло Анчелотти (однажды уже сурово уволенный нынешним клубом), несмотря на грандиозные триумфы прошлого сезона, не чувствует себя в безопасности и каждую пресс-конференцию повторяет, что «обязательно выиграет трофей».

Еще 10-15 лет назад победа в Бундеслиге, Лиге 1 или Ла Лиге могла служить маркером правильности пути. Теперь маркеры – это отношение игроков к тренеру (дает им еще больше влияния) и субъективные трактовки траектории развития руководством (легко обмануться – и спутать промежуточные трудности с непреодолимой проблемой).

Нагельсманн – радикальный пример тенденции. Клуб из чистилища хочет реализовать долгосрочный проект, обращается к тренеру с заслуженной репутацией главного в новом поколении, дает контракт на 5 сезонов и декларирует тотальное доверие. В теории совместимости идеальнее не придумать, но даже она разбилась о сиюминутные проблемы и их трактовки. Юлиана увольняют в сезон, когда команда выиграла восемь матчей из восьми в ЛЧ (включая двойные победы над «Барселоной», «ПСЖ» и «Интером»). Это как минимум признак большого потенциала, но другие маркеры (или даже их оценка) оказались весомее.

Это не значит, что нельзя постфактум сформулировать убедительные причины, которые толкнули к отставке. Даже не значит, что Оливер Кан и Хасан Салихамиджич неверно прочитали ситуацию. Просто раньше при схожем наборе вводных данных вопрос даже не поднимался бы. Теперь все иначе – ни хорошо или плохо, а иначе. Важно зафиксировать это изменения. Есть и плюсы, и минусы.

Минус – увольнение всегда негативная новость. Кто-то теряет работу, а кто-то признает ошибку. При этом не всегда преграда, которая служит формальным поводом, непреодолимая. Более того, есть основания полагать, что от большинства рокировок клубы не приобретают даже в среднесрочном периоде – мы склонны запоминать яркие позитивные примеры (вроде…эээ… Томаса Тухеля в «Челси») и быстро забывать обратные ситуации, а исследование на больших данных от авторов «Футболономики» Саймона Купера и Стефана Шиманского показало мифичность эффекта нового тренера как массового явления.

При прочих равных смена тренера по ходу сезона не дает эффекта выше того, который объясняется регрессией результатов к среднему без преображение качества футбола. Это значит, что ощутимая часть увольнений – неверная оценка момента боссами (трата денег на компенсацию и отказ от долгосрочной перспективы ради мифического сиюминутного чувства контроля).

Плюсы – те редкие случаи, когда все правда чудесным образом преображается. Также есть интересный балансирующий эффект. Отставки стали более частыми, зато теперь многие топ-клубы собраны так, что Тухель, наследуя «Баварию» от Нагельсманна, без проблем ставит родственный футбол. Топ-тренеры стали более шаблонными – очень многие из них просто ставят свои вариации позиционного футбола. А игроки (особенно если они и были инициаторами перемен) на какое-то время воодушевляются.

Одно уравновешивает другое. Клубы строятся так, чтобы увольнять тренеров в любой момент. Раньше строились, чтобы помогать тренеру (часто менеджеру) реализовать большой проект. Чем-то похоже на культуру брачных контрактов. Хладнокровно и современно, но убивает романтику и искажает саму идею построения команды.

Фото: Gettyimages.ru/Christian Kaspar-Bartke / Stringer, Matthias Hangst, Alexander Hassenstein; REUTERS/Juan Medina; globallookpress.com/Adam Davy via www.imago-images.d/www.imago-images.de