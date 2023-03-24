22 комментария

Уход Нагельсманна олицетворяет современную культуру управления клубами. Слишком суровую – и не факт, что очень эффективную
Колонка Вадима Лукомского.
«Бавария» использовала паузу на сборные для рокировки Нагельсманн/Тухель. Шоковые новости – вот осмысление действий от Артема Денисова. Я задамся другим вопросом: что это увольнение значит с точки зрения современной культуры управления футбольными клубами? И почему оно шокирует в моменте, но не так уж удивительно в более широком контексте?
На мой взгляд, отставка Нагельсманна – радикальное следствие двух тенденций последних десятилетий.
Первая – сокращение среднего срока тренерской работы в клубе в 1,5-2 раза в зависимости от лиги. Объяснений много: от взлета соцсетей (повышает давление, ускоряет обработку информации и другие процессы) до роста объема денег в футболе (повышает стоимость любых неудач). Даже самые долгосрочные проекты стали потенциально уязвимыми.
Вторая – растущая пропасть между богатым и бедными клубами. В 2011-м разница в доходах между «Боруссией» и «Баварией» составляла 171 млн евро. Сейчас – 297 млн. Все в футболе становятся богаче, но самые богатые богатеют стремительнее. Относительно клубов без ЛЧ пропасть разрастается еще быстрее. И это ежегодная фора с накопительным эффектом.
Из-за колоссальной разницы в ресурсах в некоторых чемпионатах размылись критерии успешности. Чемпионство – теперь минимальное ожидание при любом тренере, а не индикатор правильности пути. Единственным источником ответов становится ЛЧ – мощнейший турнир, но плохая почва для выводов, так как весь сезон сводится к паре матчей, которые могут просто попасть на плохой отрезок, а могут и правда отображать проблему роста. Внутренние чемпионства не имеют дополнительной ценности, следовательно, не дают никакой защиты.
Мы получаем целый набор клубов, которые пребывают в футбольном чистилище с редкими отклонениями. Попадают в ад, если не выиграли титул при такой большой форе (тогда точно увольнение), или в рай, если выиграли ЛЧ (тогда гарантия продолжения работы). Только в этих сценариях вердикты очевидны, а в остальных случаях они сводятся к максимально субъективному считыванию намеков того, куда движется клуб.
Эти клубы «ПСЖ», «Бавария» плюс «Барса» с «Мадридом», которые оторвались двойкой, в рамках которой места могут колебаться, но все равно в недостаточном диапазоне для адекватных оценок. До серии вопиющих управленческих ошибок в этой категории находился и «Ювентус».
«Бавария» уволила Нагельсманна, «ПСЖ» уже ищет замену Кристофу Гальтье, Карло Анчелотти (однажды уже сурово уволенный нынешним клубом), несмотря на грандиозные триумфы прошлого сезона, не чувствует себя в безопасности и каждую пресс-конференцию повторяет, что «обязательно выиграет трофей».
Еще 10-15 лет назад победа в Бундеслиге, Лиге 1 или Ла Лиге могла служить маркером правильности пути. Теперь маркеры – это отношение игроков к тренеру (дает им еще больше влияния) и субъективные трактовки траектории развития руководством (легко обмануться – и спутать промежуточные трудности с непреодолимой проблемой).
Нагельсманн – радикальный пример тенденции. Клуб из чистилища хочет реализовать долгосрочный проект, обращается к тренеру с заслуженной репутацией главного в новом поколении, дает контракт на 5 сезонов и декларирует тотальное доверие. В теории совместимости идеальнее не придумать, но даже она разбилась о сиюминутные проблемы и их трактовки. Юлиана увольняют в сезон, когда команда выиграла восемь матчей из восьми в ЛЧ (включая двойные победы над «Барселоной», «ПСЖ» и «Интером»). Это как минимум признак большого потенциала, но другие маркеры (или даже их оценка) оказались весомее.
Это не значит, что нельзя постфактум сформулировать убедительные причины, которые толкнули к отставке. Даже не значит, что Оливер Кан и Хасан Салихамиджич неверно прочитали ситуацию. Просто раньше при схожем наборе вводных данных вопрос даже не поднимался бы. Теперь все иначе – ни хорошо или плохо, а иначе. Важно зафиксировать это изменения. Есть и плюсы, и минусы.
Минус – увольнение всегда негативная новость. Кто-то теряет работу, а кто-то признает ошибку. При этом не всегда преграда, которая служит формальным поводом, непреодолимая. Более того, есть основания полагать, что от большинства рокировок клубы не приобретают даже в среднесрочном периоде – мы склонны запоминать яркие позитивные примеры (вроде…эээ… Томаса Тухеля в «Челси») и быстро забывать обратные ситуации, а исследование на больших данных от авторов «Футболономики» Саймона Купера и Стефана Шиманского показало мифичность эффекта нового тренера как массового явления.
При прочих равных смена тренера по ходу сезона не дает эффекта выше того, который объясняется регрессией результатов к среднему без преображение качества футбола. Это значит, что ощутимая часть увольнений – неверная оценка момента боссами (трата денег на компенсацию и отказ от долгосрочной перспективы ради мифического сиюминутного чувства контроля).
Плюсы – те редкие случаи, когда все правда чудесным образом преображается. Также есть интересный балансирующий эффект. Отставки стали более частыми, зато теперь многие топ-клубы собраны так, что Тухель, наследуя «Баварию» от Нагельсманна, без проблем ставит родственный футбол. Топ-тренеры стали более шаблонными – очень многие из них просто ставят свои вариации позиционного футбола. А игроки (особенно если они и были инициаторами перемен) на какое-то время воодушевляются.
Одно уравновешивает другое. Клубы строятся так, чтобы увольнять тренеров в любой момент. Раньше строились, чтобы помогать тренеру (часто менеджеру) реализовать большой проект. Чем-то похоже на культуру брачных контрактов. Хладнокровно и современно, но убивает романтику и искажает саму идею построения команды.
Увольнение Нагельсманна – очень странное и грустное решение
Фото: Gettyimages.ru/Christian Kaspar-Bartke / Stringer, Matthias Hangst, Alexander Hassenstein; REUTERS/Juan Medina; globallookpress.com/Adam Davy via www.imago-images.d/www.imago-images.de
Все же склонять все к тому что мир поменялся, технологии и финансы ушли вверх и такое решение верное...
Больше похоже как найти там гениальное решение где его нет
Как правило мир состоит из простых решений( не всем порой очевидным)
Скорее внутренняя кухня клуба( о которой мы не узнаем всего) сыграла ключевую роль
Сомневаюсь что Нагельсманн теперь где-то сидит на балконе с почти пустой бутылкой виски и докуривает 45-ую сигарету за сегодня.
Все дело лишь в характерах, причём отнюдь не Юлиана, а парочки Кан/Салихамиджич. Одновременно, это является и своеобразным предостережением и обращением ко всем ведущим тренерам, которые в последующем захотят возглавить мюнхенцев: ребята, а надо ли вам, выдающим весьма неплохой результат, постоянно оказываться под дамокловым мечом самодурства руководящего состава? Напоминает «золотую эру» Абрамовича, когда тренера, бравшего чемпионство, пинком под зад выпроваживали буквально за пару невзрачных матчей.
А вот Бавария пока не уберёт Салихамиджича,так и будет каждый год менять тренеров)