22 комментария

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Уход Нагельсманна олицетворяет современную культуру управления клубами. Слишком суровую – и не факт, что очень эффективную

Юлиан Нагельсманн Юлиан Нагельсманн
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Колонка Вадима Лукомского.

«Бавария» использовала паузу на сборные для рокировки Нагельсманн/Тухель. Шоковые новости – вот осмысление действий от Артема Денисова. Я задамся другим вопросом: что это увольнение значит с точки зрения современной культуры управления футбольными клубами? И почему оно шокирует в моменте, но не так уж удивительно в более широком контексте?

На мой взгляд, отставка Нагельсманна – радикальное следствие двух тенденций последних десятилетий.

Первая – сокращение среднего срока тренерской работы в клубе в 1,5-2 раза в зависимости от лиги. Объяснений много: от взлета соцсетей (повышает давление, ускоряет обработку информации и другие процессы) до роста объема денег в футболе (повышает стоимость любых неудач). Даже самые долгосрочные проекты стали потенциально уязвимыми.

Вторая – растущая пропасть между богатым и бедными клубами. В 2011-м разница в доходах между «Боруссией» и «Баварией» составляла 171 млн евро. Сейчас – 297 млн. Все в футболе становятся богаче, но самые богатые богатеют стремительнее. Относительно клубов без ЛЧ пропасть разрастается еще быстрее. И это ежегодная фора с накопительным эффектом.  

Из-за колоссальной разницы в ресурсах в некоторых чемпионатах размылись критерии успешности. Чемпионство – теперь минимальное ожидание при любом тренере, а не индикатор правильности пути. Единственным источником ответов становится ЛЧ – мощнейший турнир, но плохая почва для выводов, так как весь сезон сводится к паре матчей, которые могут просто попасть на плохой отрезок, а могут и правда отображать проблему роста. Внутренние чемпионства не имеют дополнительной ценности, следовательно, не дают никакой защиты. 

Мы получаем целый набор клубов, которые пребывают в футбольном чистилище с редкими отклонениями. Попадают в ад, если не выиграли титул при такой большой форе (тогда точно увольнение), или в рай, если выиграли ЛЧ (тогда гарантия продолжения работы). Только в этих сценариях вердикты очевидны, а в остальных случаях они сводятся к максимально субъективному считыванию намеков того, куда движется клуб. 

Эти клубы «ПСЖ», «Бавария» плюс «Барса» с «Мадридом», которые оторвались двойкой, в рамках которой места могут колебаться, но все равно в недостаточном диапазоне для адекватных оценок. До серии вопиющих управленческих ошибок в этой категории находился и «Ювентус».

«Бавария» уволила Нагельсманна, «ПСЖ» уже ищет замену Кристофу Гальтье, Карло Анчелотти (однажды уже сурово уволенный нынешним клубом), несмотря на грандиозные триумфы прошлого сезона, не чувствует себя в безопасности и каждую пресс-конференцию повторяет, что «обязательно выиграет трофей».

Еще 10-15 лет назад победа в Бундеслиге, Лиге 1 или Ла Лиге могла служить маркером правильности пути. Теперь маркеры – это отношение игроков к тренеру (дает им еще больше влияния) и субъективные трактовки траектории развития руководством (легко обмануться – и спутать промежуточные трудности с непреодолимой проблемой).  

Нагельсманн – радикальный пример тенденции. Клуб из чистилища хочет реализовать долгосрочный проект, обращается к тренеру с заслуженной репутацией главного в новом поколении, дает контракт на 5 сезонов и декларирует тотальное доверие. В теории совместимости идеальнее не придумать, но даже она разбилась о сиюминутные проблемы и их трактовки. Юлиана увольняют в сезон, когда команда выиграла восемь матчей из восьми в ЛЧ (включая двойные победы над «Барселоной», «ПСЖ» и «Интером»). Это как минимум признак большого потенциала, но другие маркеры (или даже их оценка) оказались весомее. 

Это не значит, что нельзя постфактум сформулировать убедительные причины, которые толкнули к отставке. Даже не значит, что Оливер Кан и Хасан Салихамиджич неверно прочитали ситуацию. Просто раньше при схожем наборе вводных данных вопрос даже не поднимался бы. Теперь все иначе – ни хорошо или плохо, а иначе. Важно зафиксировать это изменения. Есть и плюсы, и минусы. 

Минус – увольнение всегда негативная новость. Кто-то теряет работу, а кто-то признает ошибку. При этом не всегда преграда, которая служит формальным поводом, непреодолимая. Более того, есть основания полагать, что от большинства рокировок клубы не приобретают даже в среднесрочном периоде – мы склонны запоминать яркие позитивные примеры (вроде…эээ… Томаса Тухеля в «Челси») и быстро забывать обратные ситуации, а исследование на больших данных от авторов «Футболономики» Саймона Купера и Стефана Шиманского показало мифичность эффекта нового тренера как массового явления. 

При прочих равных смена тренера по ходу сезона не дает эффекта выше того, который объясняется регрессией результатов к среднему без преображение качества футбола. Это значит, что ощутимая часть увольнений – неверная оценка момента боссами (трата денег на компенсацию и отказ от долгосрочной перспективы ради мифического сиюминутного чувства контроля). 

Плюсы – те редкие случаи, когда все правда чудесным образом преображается. Также есть интересный балансирующий эффект. Отставки стали более частыми, зато теперь многие топ-клубы собраны так, что Тухель, наследуя «Баварию» от Нагельсманна, без проблем ставит родственный футбол. Топ-тренеры стали более шаблонными – очень многие из них просто ставят свои вариации позиционного футбола. А игроки (особенно если они и были инициаторами перемен) на какое-то время воодушевляются.

Одно уравновешивает другое. Клубы строятся так, чтобы увольнять тренеров в любой момент. Раньше строились, чтобы помогать тренеру (часто менеджеру) реализовать большой проект. Чем-то похоже на культуру брачных контрактов. Хладнокровно и современно, но убивает романтику и искажает саму идею построения команды.

Увольнение Нагельсманна – очень странное и грустное решение

Фото: Gettyimages.ru/Christian Kaspar-Bartke / Stringer, Matthias Hangst, Alexander Hassenstein; REUTERS/Juan Medina; globallookpress.com/Adam Davy via www.imago-images.d/www.imago-images.de

22 комментария

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Alexander Alexander
Максимально обидно за Юлианна, руководство многократно уверяло, что он долгосрочный проект, команда феноменально выступает в ЛЧ, игра в защите налажена. И вдруг увольнение без каких-либо предпосылок. Надеюсь, что у такого таланта хорошо сложится тренерская карьера.
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Ibragim Mejidow
Надеюсь знают, что делают...
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Макинтош Шевченко
Ответ Gagarin Party
я всегда подозревал, что лавры Спартака многим топ клубам не дают спокойно жить!
остальные нам завидуют как в нашей раше))
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Gagarin Party
Ответ Макинтош Шевченко
Бавария решила взять опыт у федунов! ха-ха
я всегда подозревал, что лавры Спартака многим топ клубам не дают спокойно жить!
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Никита Никулин
Ответ Аркадий Аркадич
Мне кажется, Нагельсмана уволили бы в конце сезона в любом случае. Он не дал Баварии принципиально нового шага в развитии, потерял раздевалку, утонул в какой то войне с фантомными кротами и тд. Просто узнав, что Тухель ведет переговоры с Тотенхемом решили сыграть на опережение, ибо других кандидатов на рынке нет или боссы Баварии их не рассматривали. То есть тут одно на другое наложилось.
Перед матчем появляется слив тактики тренера на игру и это фантомный крот? Надеюсь теперь «Бавария» за такую фигню как минимум упустит титул в Бундеслиге
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Санитар-волк
Помню я некоторые клубы, где по несколько тренеров за год меняли. Атлетико, Хесус Хиль незабвенный. "Современная модель"? Не уверен ))
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Санитар-волк
"растущая пропасть между богатым и бедными клубами" - спасибо левакам из фифы и их "ффп"
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melmi
Слишком сложно
Все же склонять все к тому что мир поменялся, технологии и финансы ушли вверх и такое решение верное...
Больше похоже как найти там гениальное решение где его нет
Как правило мир состоит из простых решений( не всем порой очевидным)
Скорее внутренняя кухня клуба( о которой мы не узнаем всего) сыграла ключевую роль
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Alexander Nikitin
Чего ждали то? Бавария впервые за такое количество лет не на первом месте. И не надо подгонять под тенденцию. Плохие результаты тренера всегда были критерием увольнения. Впервые за большое количество лет Бавария не на первом месте в Бундеслиге. В прошлой лиге чемпионов проиграли Вильяреалу. За что Нагельсманну петь диферамбы. Он не в деревню работать пришёл. Пусть даëт результат. Что касается Реала и Анчелотти они ещё двадцать лет назад уволили Дель Боске после выигрыша Лиги чемпионов и поражения в Ла Лиге. С тех пор долго восстанавливались. Так что это не тенденция последних лет, а давняя практика.
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HaLaVa666
Человек потерял раздевалку абсолютно. Человек видно, что очень высокомерен для своего опыта и возраста , так что это неудивительно. Видно , что многие были им недовольны, так что все правильно Бавария сделала . Странно, что во время ЧМ ещё не уволили
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Jan Paskel
Я думаю топовым тренерам как-то параллельно на эти увольнения. Тот же Нагельсманн получит работу в условном Реале, Анчелотти в Тоттенхэме, Конте в Ньюкасле. Можно по-разному расставлять. Но факт остаётся фактом - круговорот тренеров в природе это явление нормальное.

Сомневаюсь что Нагельсманн теперь где-то сидит на балконе с почти пустой бутылкой виски и докуривает 45-ую сигарету за сегодня.
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LLiriKK
Нагельсманн явно не заслужил такого к себе отношения, так как ни в одном из турниров, в которых участвует «Бавария», шансы на итоговый успех к моменту увольнения не являлись эфемерными. Глупо даже обсуждать данную отставку в привязке к чисто спортивным результатам, так как того же Ковача, скажем, при гораздо более шокирующих итогах «правления», терпели гораздо дольше.
Все дело лишь в характерах, причём отнюдь не Юлиана, а парочки Кан/Салихамиджич. Одновременно, это является и своеобразным предостережением и обращением ко всем ведущим тренерам, которые в последующем захотят возглавить мюнхенцев: ребята, а надо ли вам, выдающим весьма неплохой результат, постоянно оказываться под дамокловым мечом самодурства руководящего состава? Напоминает «золотую эру» Абрамовича, когда тренера, бравшего чемпионство, пинком под зад выпроваживали буквально за пару невзрачных матчей.
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Analjinn
С одним точно согласен - ожидание успеха супербогатых клубов превращается в безусловное требование, и вот уже 1 очко отставания от первого места маркер того что тренера можно уволить. На мой взгляд это всё негативно скажется на качестве, но пока маловато хороших обратных примеров, кроме того же Артеты.
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белошип
Ну Нагельсман без работы точно не останется
А вот Бавария пока не уберёт Салихамиджича,так и будет каждый год менять тренеров)
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DaurFont
Такое решение - полный бред
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Макинтош Шевченко
Бавария решила взять опыт у федунов! ха-ха
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Denis Dokuchaev
вообще не понимаю, чему все удивляются. я лично ждал увольнения нагельсманна уже давненько. да, возможно, с точки зрения статистики команды, этот шаг - глупость, но если не брать стату, а просто смотреть на поле, то видно, что команда играет тяжело. и кризис в последних играх чемпионата тоже факт. тухелю удачи, надеюсь, у него в команде есть специалист, который в состоянии научить садьо мане следить за линией офсайда
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Никита Самарин
Максимально несправедливое увольнение, после которого остается много вопросов руководству Баварии.
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Bavarec-Art
Выглядит как натяжка совы
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Запасной Канал Бобра
Ответ Аркадий Аркадич
Мне кажется, Нагельсмана уволили бы в конце сезона в любом случае. Он не дал Баварии принципиально нового шага в развитии, потерял раздевалку, утонул в какой то войне с фантомными кротами и тд. Просто узнав, что Тухель ведет переговоры с Тотенхемом решили сыграть на опережение, ибо других кандидатов на рынке нет или боссы Баварии их не рассматривали. То есть тут одно на другое наложилось.
Какой фантомный крот, кто-то слил тактические мысли по матчу с Бохумом.
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Аркадий Аркадич
Мне кажется, Нагельсмана уволили бы в конце сезона в любом случае. Он не дал Баварии принципиально нового шага в развитии, потерял раздевалку, утонул в какой то войне с фантомными кротами и тд. Просто узнав, что Тухель ведет переговоры с Тотенхемом решили сыграть на опережение, ибо других кандидатов на рынке нет или боссы Баварии их не рассматривали. То есть тут одно на другое наложилось.
+12
-10
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Запасной Канал Бобра
Бавария в последнее время явно пытается вернуть себе прозвище ФК Голливуд. Как фанату этого гегемона, больно смотреть с каким неуважением клуб продолжает себя вести. С Нойером увольнение тренера вратарей не обговорили, Нагельсманн вообще через прессу узнал что он уволен, вообщем как и игроки, крот распространил фото тактических диаграм. Кан и Хасан хоть и выполняют неплохии трансферы (Де Лигт, Мазрауи, Кансело, Сане...) явно чудаки с буквы м.
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