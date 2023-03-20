8 комментариев

Мастер-класс Аллегри против «Интера»: отказ от владения, ловушка в центре и трансформация схемы при розыгрышах
Разбор Вадима Лукомского.
«Ювентус» обыграл «Интер» (1:0) в гостях. Туринцы оформили дубль в дерби Италии этого сезона. Обе победы были сухими – такое случилось впервые с сезона-1976/77. Вчерашний триумф – классика Макса Аллегри.
Мастер-класс Аллегри – это изучение уязвимостей соперника (именно так – акцент на чужих слабостях, а не на преумножении своих достоинств) и многократное эксплуатирование похожих неудобных для противника эпизодов. Такая монотонность и повторяемость создает ощущение тотального контроля, даже когда команда играет категорически вторым номером. В воскресенье мы наблюдали мастер-класс Аллегри.
«Юве» подошел к матчу без Анхеля Ди Марии, который почти не тренировался последние полторы недели. В заявку аргентинец попал, но стартовать не был готов – на его месте появился Матиас Соуле. В остальном обошлось без сюрпризов.
«Интер» был без Милана Шкриньяра и Алессандро Бастони в центре защиты. Также интересная дилемма была в центре – старый вариант с Марцело Брозовичем или свежий с Хаканом Чалханоглу в более глубокой позиции (что позволяет разместить Генриха Мхитаряна). Тренер «Интера» выбрал классику. Еще одно важно решение – Ромелу Лукаку или Эдин Джеко в атаке. Джеко стартовал против «Порту», а вчера в основе вышел более свежий Лукаку:
В контексте матча более важную роль сыграли не кадровые решения по составам, а тактические ходы тренеров. Аллегри выиграл стартовую дуэль, а Индзаги провел замены, которые помогли перехватить инициативу в концовке. Разберем и то, и другое.
31% владения – антирекорд «Ювентуса» в сезоне. Но большую часть матча все было под контролем
Выбор пути Аллегри был предсказуемым. Игра вторым номером против «Интера» на выезде не удивила, но все же нужно отметить радикальность подхода. 31% владения – с отрывом худший результат «Ювентуса» в сезоне. Ближайший – 40% против «Наполи» (1:5). В этом нет ничего страшного, но эта особенно сильно повлияла на картину матча и важность определенных стадий.
Базовым сценарием встречи стало сдерживание «Ювентусом» розыгрышей «Интера» в центре поля. Команда Аллегри регулярно ловила соперника в однотипную ловушку. Соуле персонально перекрывал Брозовича, Влахович играл по Де Врею, а один из центральных полузащитников выдвигался, чтобы надавить на центрального защитника с мячом. Справа эту работу проделывал Николо Фаджоли:
Слева аналогичный прием помогал реализовывать Адриен Рабьо:
Такая трансформация позволяла закрывать «Интеру» любимые направления, контролировать их атаки, при этом не оставаться в меньшинстве в середине даже после выдвижения (два полузащитника «Ювентуса» оставались против Чалханоглу и Бареллы).
Для «Интера» частыми были два варианта продолжения. Первый – центральный защитник оставался без вариантов и отдавал пас назад. Второй – под давлением пасовал на фланг, где у «Юве» замыкалась ловушка. В этом моменте Костич (по ситуации он на месте Рабьо) выдвигается:
Дармиан отдает на фланг, пока его не накрыли, а Костич меняет направление, помогая сделать 2-в-1 на фланге:
Важным для реализации плана был объем работы Рабьо и Фаджоли (с этим большой порядок), а также внимательность Соуле (скорее хорошая работа, но некоторые пробелы были). Матиас старался преследовать Брозовича везде – на плотности его игры против оппонента базировалась оборона «Юве». Он старательно выполнял это задание:
Но все равно периодически выключался. Например, тут у Брозовича неприлично много свободы:
Эта атака завершится лучшей комбинацией «Интера» в матче. «Юве» начнет путаться (тут сразу все пошло не так, как планировал Аллегри), а взаимодействия Лукаку и Бареллы доведут ее до острого момента. Редкие моменты, когда направление Брозовича было открыто, вынуждали «Юве» реагировать и адаптироваться по ходу эпизода, а не действовать по удобному плану – здесь гости не были безупречны. Но выключения Соуле не были частыми.
При розыгрышах схема «Юве» трансформировалась – игроки «Интера» плохо понимали, как реагировать
«Юве» переходил на четверку защитников при розыгрышах на своей половине поля. Данило уходил играть левого защитника, а Костич занимал более высокую позицию на фланге. Ди Шильо опускался глубже обычного, чтобы играть правого защитника. Получалась четверка:
В такие моменты хозяева плохо понимали, как прессинговать Данило и Ди Шильо. Кто должен это делать при таком расположении – латераль или кто-то из центра полузащиты. В разных эпизодах ответы были разными, но всегда возникала одинаковая проблема – игрок «Интера» выдвигался с опозданием, за это время можно было продвинуть мяч.
Такое запоздалое выдвижение – самый неудачный вариант. И соперника не получается накрыть, и сзади минус один игрок в случае продвижения. Это сильно повышает нагрузку на защитников – им нужно перестраиваться в стадию обороны из стадии поддержки прессинга; и в то же время компенсировать нехватку игрока, который застрял в полупозиции.
«Юве» мало владел мячом (следовательно, не очень часто разыгрывал в принципе), но когда разыгрывали, этот прием стабильно работал. Вот еще пример – теперь не успевают накрыть Данило:
Через пару передач «Ювентус» продвигается на чужую половину поля и атакует пространство в комфортных соотношениях:
Путаница начиналась именно в первой стадии давления. «Интеру» нужно было либо умерить прессинг (не выдвигаться вовсе и давать свободу Данило и Ди Шильо), либо накрывать сразу и цельно (не оставлять времени на поиск паса). Такое определенности команде не хватало. Аллегри здорово это подметил и использовал – сделал розыгрыши «Юве» опасными даже при минимальном владении.
На финальные 25 минут Индзаги поменял схему (и детали игры в полузащите). «Интер» прибавил
У «Интера» не было по-настоящему убедительных отрезков игры в позиционной атаке (именно в этой стадии их проверял соперник), но финальный отрезок получился более качественным. После порции замен Индзаги на 79-й минуте хозяева владели мячом 79% при перевесе 7:0 по ударам. Совсем явных шансов не создали, но угрозы стало больше, а соперник так прижался, что совсем позабыл о попытках контратаковать.
Индзаги убрал одного центрального защитника (Дармиана) и перешел на схему, которую после матча назвал 4-4-2 с ромбом. Хоакин Корреа действовал под парой нападающих.
В этих перестроениях был смысл. «Юве» садился все глубже, а «Интер» почти не получал пользы от лишнего центрального защитника (часто он подключался в атаку вдоль фланга по ходу эпизода). Теперь у команды Индзаги вместо этого игрока появилась дополнительная угроза в штрафной:
В стадии продвижения тоже были некоторые изменения. Они случились чуть раньше – помог выход Мхитаряна. Теперь Брозович стал уводить своего игрока (Кьезу, который вышел вместо Соуле), а Генрих опускался на позицию опорника для продвижения:
Эта стадия стала сильно лучше, чем в начале. На выходе в концовке мы получили «Интер», который реально давит, пускай в весьма примитивной манере. Шаг вперед, так как большую часть встречи не было прямого давления на штрафную.
«Мы уже использовали эту формацию несколько раз. Я переключился на нее, потому что нужно было отыгрываться. В таком сценарии ее уместно использовать, но вообще наш стиль базируется на схеме 3-5-2», – пояснил после матча Индзаги.
***
Оба тренера возмущались на фоне спорного судейского решения (возможная рука в голе «Юве»), но возмущались по-разному.
«Может, спросите меня, почему я выбрал того или иного игрока, или про логику замен, вместо того, чтобы во всем искать скандалы?» – предъявил репортерам Аллегри. «Мы могли завершить этот матч вничью, но вместо этого из-за одного судейского решения победил «Юве». Результат не отражает содержание матча», – поделился впечатлениями Индзаги.
«Юве» блестяще нейтрализовал соперника, но впереди для победы (а не ничьей) зависел от обстоятельств – хладнокровной реализации и пограничных (не значит неверных) решений. Собственных шансов у гостей было не очень много – это важно учитывать. Досаду Индзаги можно понять, но досада Аллегри еще более уместная: о его классном плане правда недостаточно говорят – зря.
- Дата проведения
- 19 марта, 22.45, «Джузеппе Меацца (Сан-Сиро)»
- Гол:
- 0:1 – 23 Костич.
-
Интер –
Онана, Думфрис (Белланова, 83), Дармиан (Корреа, 79), де Врей, Ачерби, Димарко (Д`Амброзио, 63), Брозович, Чалханоглу, Барелла (Мхитарян, 63), Лукаку (Джеко, 79), Мартинес.
-
Ювентус –
Шченсны, Де Шильо (Куадрадо, 75), Данило, Бремер, Гатти, Костич, Рабьо, Локателли, Фаджоли, Соуле (Кьеза, 66; Паредес, 83), Влахович.
- Предупреждения:
- Барелла (30), Гатти (31), Рабьо (71), Данило (88), Паредес (90), Д`Амброзио (90), Брозович (90).
- Удаления:
- Паредес (90), Д`Амброзио (90).
Спорный гол принес «Ювентусу» победу над «Интером». Правильно ли засчитали?
Фото: REUTERS/Daniele Mascolo
8 комментариев