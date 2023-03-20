8 комментариев

Разбор Вадима Лукомского.

«Ювентус» обыграл «Интер» (1:0) в гостях. Туринцы оформили дубль в дерби Италии этого сезона. Обе победы были сухими – такое случилось впервые с сезона-1976/77. Вчерашний триумф – классика Макса Аллегри.

Мастер-класс Аллегри – это изучение уязвимостей соперника (именно так – акцент на чужих слабостях, а не на преумножении своих достоинств) и многократное эксплуатирование похожих неудобных для противника эпизодов . Такая монотонность и повторяемость создает ощущение тотального контроля, даже когда команда играет категорически вторым номером. В воскресенье мы наблюдали мастер-класс Аллегри.

«Юве» подошел к матчу без Анхеля Ди Марии, который почти не тренировался последние полторы недели. В заявку аргентинец попал, но стартовать не был готов – на его месте появился Матиас Соуле. В остальном обошлось без сюрпризов.

«Интер» был без Милана Шкриньяра и Алессандро Бастони в центре защиты. Также интересная дилемма была в центре – старый вариант с Марцело Брозовичем или свежий с Хаканом Чалханоглу в более глубокой позиции (что позволяет разместить Генриха Мхитаряна). Тренер «Интера» выбрал классику. Еще одно важно решение – Ромелу Лукаку или Эдин Джеко в атаке. Джеко стартовал против «Порту», а вчера в основе вышел более свежий Лукаку:

В контексте матча более важную роль сыграли не кадровые решения по составам, а тактические ходы тренеров. Аллегри выиграл стартовую дуэль, а Индзаги провел замены, которые помогли перехватить инициативу в концовке. Разберем и то, и другое.

31% владения – антирекорд «Ювентуса» в сезоне. Но большую часть матча все было под контролем

Выбор пути Аллегри был предсказуемым. Игра вторым номером против «Интера» на выезде не удивила, но все же нужно отметить радикальность подхода. 31% владения – с отрывом худший результат «Ювентуса» в сезоне. Ближайший – 40% против «Наполи» (1:5). В этом нет ничего страшного, но эта особенно сильно повлияла на картину матча и важность определенных стадий.

Базовым сценарием встречи стало сдерживание «Ювентусом» розыгрышей «Интера» в центре поля. Команда Аллегри регулярно ловила соперника в однотипную ловушку. Соуле персонально перекрывал Брозовича, Влахович играл по Де Врею, а один из центральных полузащитников выдвигался, чтобы надавить на центрального защитника с мячом. Справа эту работу проделывал Николо Фаджоли:

Слева аналогичный прием помогал реализовывать Адриен Рабьо:

Такая трансформация позволяла закрывать «Интеру» любимые направления, контролировать их атаки, при этом не оставаться в меньшинстве в середине даже после выдвижения (два полузащитника «Ювентуса» оставались против Чалханоглу и Бареллы).

Для «Интера» частыми были два варианта продолжения. Первый – центральный защитник оставался без вариантов и отдавал пас назад. Второй – под давлением пасовал на фланг, где у «Юве» замыкалась ловушка. В этом моменте Костич (по ситуации он на месте Рабьо) выдвигается:

Дармиан отдает на фланг, пока его не накрыли, а Костич меняет направление, помогая сделать 2-в-1 на фланге:

Важным для реализации плана был объем работы Рабьо и Фаджоли (с этим большой порядок), а также внимательность Соуле (скорее хорошая работа, но некоторые пробелы были). Матиас старался преследовать Брозовича везде – на плотности его игры против оппонента базировалась оборона «Юве». Он старательно выполнял это задание:

Но все равно периодически выключался. Например, тут у Брозовича неприлично много свободы:

Эта атака завершится лучшей комбинацией «Интера» в матче. «Юве» начнет путаться (тут сразу все пошло не так, как планировал Аллегри), а взаимодействия Лукаку и Бареллы доведут ее до острого момента. Редкие моменты, когда направление Брозовича было открыто, вынуждали «Юве» реагировать и адаптироваться по ходу эпизода, а не действовать по удобному плану – здесь гости не были безупречны. Но выключения Соуле не были частыми.

При розыгрышах схема «Юве» трансформировалась – игроки «Интера» плохо понимали, как реагировать

«Юве» переходил на четверку защитников при розыгрышах на своей половине поля. Данило уходил играть левого защитника, а Костич занимал более высокую позицию на фланге. Ди Шильо опускался глубже обычного, чтобы играть правого защитника. Получалась четверка:

В такие моменты хозяева плохо понимали, как прессинговать Данило и Ди Шильо. Кто должен это делать при таком расположении – латераль или кто-то из центра полузащиты. В разных эпизодах ответы были разными, но всегда возникала одинаковая проблема – игрок «Интера» выдвигался с опозданием, за это время можно было продвинуть мяч.

Такое запоздалое выдвижение – самый неудачный вариант. И соперника не получается накрыть, и сзади минус один игрок в случае продвижения. Это сильно повышает нагрузку на защитников – им нужно перестраиваться в стадию обороны из стадии поддержки прессинга; и в то же время компенсировать нехватку игрока, который застрял в полупозиции.

«Юве» мало владел мячом (следовательно, не очень часто разыгрывал в принципе), но когда разыгрывали, этот прием стабильно работал. Вот еще пример – теперь не успевают накрыть Данило:

Через пару передач «Ювентус» продвигается на чужую половину поля и атакует пространство в комфортных соотношениях:

Путаница начиналась именно в первой стадии давления. «Интеру» нужно было либо умерить прессинг (не выдвигаться вовсе и давать свободу Данило и Ди Шильо), либо накрывать сразу и цельно (не оставлять времени на поиск паса). Такое определенности команде не хватало. Аллегри здорово это подметил и использовал – сделал розыгрыши «Юве» опасными даже при минимальном владении.

На финальные 25 минут Индзаги поменял схему (и детали игры в полузащите). «Интер» прибавил

У «Интера» не было по-настоящему убедительных отрезков игры в позиционной атаке (именно в этой стадии их проверял соперник), но финальный отрезок получился более качественным. После порции замен Индзаги на 79-й минуте хозяева владели мячом 79% при перевесе 7:0 по ударам. Совсем явных шансов не создали, но угрозы стало больше, а соперник так прижался, что совсем позабыл о попытках контратаковать.

Индзаги убрал одного центрального защитника (Дармиана) и перешел на схему, которую после матча назвал 4-4-2 с ромбом. Хоакин Корреа действовал под парой нападающих.

В этих перестроениях был смысл. «Юве» садился все глубже, а «Интер» почти не получал пользы от лишнего центрального защитника (часто он подключался в атаку вдоль фланга по ходу эпизода). Теперь у команды Индзаги вместо этого игрока появилась дополнительная угроза в штрафной:

В стадии продвижения тоже были некоторые изменения. Они случились чуть раньше – помог выход Мхитаряна. Теперь Брозович стал уводить своего игрока (Кьезу, который вышел вместо Соуле), а Генрих опускался на позицию опорника для продвижения:

Эта стадия стала сильно лучше, чем в начале. На выходе в концовке мы получили «Интер», который реально давит, пускай в весьма примитивной манере. Шаг вперед, так как большую часть встречи не было прямого давления на штрафную.

«Мы уже использовали эту формацию несколько раз. Я переключился на нее, потому что нужно было отыгрываться. В таком сценарии ее уместно использовать, но вообще наш стиль базируется на схеме 3-5-2», – пояснил после матча Индзаги.

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Оба тренера возмущались на фоне спорного судейского решения (возможная рука в голе «Юве»), но возмущались по-разному.

«Может, спросите меня, почему я выбрал того или иного игрока, или про логику замен, вместо того, чтобы во всем искать скандалы?» – предъявил репортерам Аллегри. «Мы могли завершить этот матч вничью, но вместо этого из-за одного судейского решения победил «Юве». Результат не отражает содержание матча», – поделился впечатлениями Индзаги.

«Юве» блестяще нейтрализовал соперника, но впереди для победы (а не ничьей) зависел от обстоятельств – хладнокровной реализации и пограничных (не значит неверных) решений. Собственных шансов у гостей было не очень много – это важно учитывать. Досаду Индзаги можно понять, но досада Аллегри еще более уместная: о его классном плане правда недостаточно говорят – зря.

Фото: REUTERS/Daniele Mascolo