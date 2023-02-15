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«Бавария» была лучше в Париже до выхода Мбаппе. Он сильно влияет на «ПСЖ» даже в такой форме

Юлиан Нагельсманн Юлиан Нагельсманн
Йозуа Киммих Йозуа Киммих
ПСЖ ПСЖ
тактика тактика
Дайо Упамекано Дайо Упамекано
Неймар Неймар
Кристоф Гальтье Кристоф Гальтье
Бавария Бавария
Лионель Месси Лионель Месси
Килиан Мбаппе Килиан Мбаппе
Футбол Футбол

Разбор Вадима Лукомского. 

«Бавария» победила «ПСЖ» на выезде (1:0) в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Команда Юлиана Нагельсманна реализовала преимущество в стартовом плане, но могла пропустить на заключительном этапе. 

Для полноты картины держим в уме ситуацию внутри «ПСЖ»: все лидеры были не полностью готовы. В последнем туре против «Монако» отыграл лишь Неймар (и он только восстановился после травмы). Участие Лео Месси и Килиана Мбаппе было под вопросом: Лео все же вышел в старте, а Мбаппе начал на скамейке. Также у ряда игроков перед матчем с «Монако» обнаружили симптомы кишечного вируса.

У «Баварии» тоже есть травмы, но проблем такого уровня не было (плюс команда ставит на структуру и меньше зависит от звезд). Давно вне игры Садьо Мане, Люка Эрнандес и Мануэль Нойер, не полностью готов Томас Мюллер. Нагельсманн выбрал схему с тройкой центральных защитников. Необычно для этого сезона, но именно такой вариант использовался в последнем туре Бундеслиги:

Встреча получилась не самой яркой, зато богатой на тактические перестроения и эксперименты. 

Без Мбаппе «Бавария» могла использовать максимально высокую линию – важный бонус для прессинга

Парадокс матча: Мбаппе вышел только на финальный отрезок и отыграл в лучшем случае средне, но фактор Мбаппе оказывал максимальное влияние на весь матч. Он дал «Баварии» дополнительную смелость (еще более высокая линия обороны и смелый прессинг), а «ПСЖ» лишил вариативности в атаке, открываний на скорости и даже минимальной угрозы в атаке. Динамика игры «ПСЖ» в этом матче – хороший пример, почему лучше иметь такого игрока на поле, даже если он не решает эпизоды и допускает больше брака, чем обычно. 

Пока Килиана на поле не было, «Бавария» давила без страха и оглядки на его скорость. Частая картина при прессинге – пять игроков активно давят смещаясь по мячу, еще двое читают и готовы поддерживать (в данном случае Киммих и Горетцка):

Тут мы видим те же соотношения, но немного другой набор игроков. Теперь в роли читающих Канселу и Горетцка:

«Бавария» максимально интенсивно накрывала все короткие варианты, а «ПСЖ» не мог сыграть дальним пасом. Эти факторы множили друг друга. Понимая, что нет угрозы дальнего паса, «Бавария» шла в давление еще более смело. 

Смелость прослеживалась и в контрпрессинге. Часто «Бавария» гасила атаки «ПСЖ» в зародыше именно за счет ультравысокой линии защиты:

Центральным защитникам не нужно было выбирать между надежностью (более осторожным расположением) и поддержкой давления. Скоростной угрозы не было. Можно было активно и максимально агрессивно помогать.

Чтобы проходить такой насыщенный прессинг, нужен либо нападающий-ориентир (силовой форвард под забросы), либо игрок под скоростные открывания (вынуждает защиту соперника играть глубже). У «ПСЖ» не было этих элементов, а в соперниках один из лучших прессингов Европы.

Единственный вариант «ПСЖ» под прессингом: опускания Месси и Неймара, но тогда впереди было пусто

Лучшие попытки строить атаки у «ПСЖ» были связаны с отходами Месси и Неймара в глубину для удержания мяча под давлением. Хорошая новость: уникальных навыков гениальной парочки порой хватало, чтобы побеждать структуру давления «Баварии». Плохая: именно из-за таких отходов центр пустовал, следовательно, у атак все равно не было развития.

Редкий удачный эпизод «Парижа» под прессингом. Чтобы он родился, от Неймара потребовалось опуститься и удержать мяч под давлением:

Он передал мяч Месси (который тоже опустился), аргентинец героически тащит владение и даже преодолевает центр поля. Проблема – впереди нет хороших вариантов (и вообще никаких – в центре): 

Открывания за спину предлагали только фланговые игроки. Для баланса в этой стадии «ПСЖ» нужно было преодолевать давление и сохранять варианты впереди. Совмещать это вообще не получалось: либо Месси и Неймар оставались выше, а «ПСЖ» попадал под прессинг-каток «Баварии», либо они опускались и удерживали мяч, но без продолжения.

Вообще нехватка открываний за спину – более широкая проблема парижан в матче. В стартовом рисунке их делали только Уоррен Заир-Эмери и Нуну Мендеш (обоим сперва нужно было прибежать в атаку). То есть даже их рывки были эпизодическими, а не структурными.

Из-за кризиса в этом аспекте «ПСЖ» не мог рассчитывать даже на угрозу в контратаках. Вот совсем показательный пример – мастер продвигающего паса Месси с мячом под левой, «ПСЖ» в скоростной атаке, вокруг полно пространства, у «Парижа» даже есть зона с явным перевесом:

Проблема – в эту зону нужно бежать и открываться. Зачем, когда можно остановиться и попросить мяч в ноги – так сделали все 4 игрока перед Месси:

Олицетворением плачевной ситуации выглядят 0 ударов с игры (даже в сторону ворот) в первые 57-й минут. 

«ПСЖ» почти образцово оборонялся в 4-4-2

«Париж» был ужасен в плане построения собственных атак, но при солидном перевесе «Баварии» они почти не допускали явных шансов у ворот Джанлуиджи Доннаруммы. Причина – ультракомпатные 4-4-2, в которых две линии по четыре человека шикарно смещалась по мячу:

Успешная интерпретация такой стратегии выталкивает соперника на фланги и не пускает в штрафную. Следствием становятся навесы и дальние удары. Именно это мы наблюдали в первом тайме: «Бавария» сделала 15 навесов и нанесла 6 дальних ударов. Еще было 4 удара из штрафной, но 3 из них заблокированные, что тоже хорошо вписывается в рисунок. 

Ключевые зоны перекрываются. Из-за объема давления кое-какие активности сопернику позволяются, но даже они нейтрализуются давлением в момент удара. «ПСЖ» очень здорово реализовывал эту тактику. 

Но прямо образцовой их игру без мяча в среднем и низком блоке назвать не получится. Например, хозяева давали слишком много свободы Киммиху. Изначально казалось, что у «ПСЖ» 4-4-1-1, в которых Неймар будет играть по опорнику «Баварии». Бразилец здорово проделал похожую работу с Паредесом в матче против «Ювентуса» в группе:

На практике у «ПСЖ» был постоянный разрыв между двумя четверками и парой атаки: 

Из этой зоны творил Йозуа: 91% точности передач, 11 из 12 точных дальних, 3 паса под удар. Направлял атаки и даже сам созидал из глубины. Свобода Киммиха давала «Баварии» возможность быстро двигать мяч и проверять блок «ПСЖ». С одной стороны, опорник как главный креативщик (при выключении всех других опций) не худший вариант. С другой, именно Йозуа обладает таким пасом, что может прямо или косвенно наказать. 

Во втором тайме стратегия «Баварии» постоянными проверками и навесами принесла результат. Левый латераль Альфонсо Дэвис навесил на правого Кингсли Комана – оба были в высоких позициях и оба были свободны.

Ранее «ПСЖ» тушил такие эпизоды смещениями. Как минимум, одного из латералей накрывали работоспособные Заир-Эмери и Солер (сохраняя при этом цельность обороны). Для команды, которая так много обороняется против соперника уровня «Баварии» при активном участии всего восьми игроков, «ПСЖ» играл почти безупречно, но все-таки этой восьмерке было слишком трудно без поддержки. При такой нагрузке ошибка в смещениях была вероятной, но это была именно вызванная количеством проверок единичная ошибка, а не постоянные провалы. 

После выхода Мбаппе игра раскрылась в обе стороны. В таком рисунке «ПСЖ» был ближе к голу

Стартовые 57-й минут: 2:11 по ударам в пользу «Баварии». «ПСЖ» вообще не проникает в чужую штрафную. Финальный отрезок матча: 7:7 по ударам при большей остроте именно у «Парижа». Огромный контраст. 

Катализатором стал выход Мбаппе, который сопровождался изменениями в схемах. «Париж» теперь действовал более открыто в центре (что неизбежно при звездной тройке в полном составе). Интересной была и реакция «Баварии» – тройка центральных защитников перестроилась. Правым центральным стал Упамекано (под Мбаппе), Павар ушел на левый край, Де Лигт расположился в центре. То есть у каждого из них изменились позиции относительно стартовой:

Периодически «ПСЖ» предпринимал попытки располагаться 4-4-2 пытались с Неймаром в полузащите:

Но более частым был вариант с 4-3-0-3, где обороняться приходилось в семь игроков:

Это привело к раскрытию игру в обе стороны – хороший вариант для «ПСЖ», учитывая, что раньше игра шла только в одну. «Баварии» было еще проще двигать мяч в позиционных атаках. «Париж» получил угрозу с открываниями за спину и лишил соперника описанных выше козырей.

Особенно важной зоной стал левый фланг «ПСЖ»/правый «Баварии». У гостей при обороне тут отрабатывал непрофильный Коман (после его замены такой же непрофильный Гнабри). У «ПСЖ», наоборот, были атакующий латераль Мендеш (против Маркиньоса на другом фланге) и Мбаппе, который тяготеет именно к этой стороне.

Несмотря на спецадаптацию с позицией защитника (Упамекано под Мбаппе), «ПСЖ» создал шансы через давление на эту зону. Все самые острые ситуации были связаны с ней – два отмененных гола плюс отличный момент с проходом Мендеша и откатом на Месси.

«ПСЖ» нагружал эту сторону поля большим количеством игроков для построения атаки – и пользовался посредственными оборонительными навыками Комана в момент обострений (в данном случае у Кингсли дуэль с Мбаппе, к которой он совсем не готов – обратите внимание на положение корпуса, даже не развернут для забега):

***

Большую часть встречи «Бавария» превосходила обескровленный «ПСЖ», но на финальном этапе матча ближе к голу были именно хозяева. Спор о лучшем футболисте «Парижа» или самой яркой звезде не разрешим, а вот дискуссию о самым структурно важном можно закрывать. Это Мбаппе. Его набор качеств труднее всего заменить. Даже полуздоровый Килиан оказывает огромное влияние на команду.

ПСЖ Франция – Бавария Германия 0:1 (0:0, 0:1)
Дата проведения
14 февраля, 23.00, «Парк де Пренс»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
Гол:
0:1 – 53 Коман.
ПСЖДоннарумма, Хакими (Кимпембе, 46), Рамос, Маркиньос, Мендеш, Заир-Эмери (Фабиан Руис, 57), Солер (Мбаппе, 57), Данилу Перейра (Витинья, 75), Верратти, Месси, Неймар.
БаварияЗоммер, Жоау Канселу (Дэвис, 46), Упамекано, Павар, де Лигт, Горетцка, Киммих, Шупо-Мотинг (Мюллер, 76), Сане (Станишич, 90), Мусиала (Гравенберх, 87), Коман (Гнабри, 75).
Предупреждения:
Павар (26), Кимпембе (70), Неймар (86).
Удаление:
Павар (90).

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Фото: REUTERS/Sarah Meyssonnier

24 комментария

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kvn9
Ответ Парень со двора Шмурнова
Думаю, наш мэтр тактической мысли просто названия команд перепутал 🥲
Понятно, что он имел в виду, просто правильнее было бы, на мой взгляд, вместо - "Он дал Баварии..." (имелся в виду "фактор Мбаппе"), написать, к примеру, - "Его отсутствие на поле дало Баварии...", а при построении фразы, как в статье, вполне может сложиться впечатление, что подразумевается не "фактор", а сам Мбаппе.)
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kvn9
Ответ Никита Самарин
ПСЖ конечно сильно не повезло с соперником по 1/8, датой проведения матча и первым матчем дома. По игре: Париж сыграл очень неплохо для своего текущего состояния, могло быть лучше, но и могло быть гораздо хуже. Ну а то что Мбаппе ключевой игрок (особенно структурно) было понятно давно.
Что значит ПСЖ "не повезло с соперником"? А кто мешал им, как Баварии, выигрывать группу и выходить с первого места, что было им вполне по силам и уж точно положено по статусу?
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Владислав Бегагаев
Ответ Григорий Ефимов
Не согласен насчет фактора Мбаппе. После его выхода Бавария все равно высоко играла, за что чуть не поплатилась (привет коленке Мендеша). Имхо, Наггельсман скорее удавится, чем будет играть в откат. Даже перед такой угрозой. Впрочем, проверим в ответном матче. Ну и как-то про атаку Баварии очень мало. Как будто только Киммих и играл. Вообще-то роль ключевая была у латералей в первом тайме, но там были неправильные акценты. И замена важнейшая в перерыве, которая собственно и привела к голу, изменила этот акцент - про нее вообще ничего не сказано.
Да это классика
В матчах с Баварией в лч про мюнхенцев только 20% текста
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aseke
Неймар и Вератти просто отстой. Обводки в центре поля, потери.
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VF2
Игра была на 0-0. Но Доннарума зачем-то стал падать за мячом, который легко бы ногой отбил. Никогда я не понимал этих вратарей! Странные люди ей богу.
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kvn9
Прессинг Баварии большую часть матча был шикарен (за исключением концовки), это факт. Владение же большую часть матча было очень стерильным, с малым количеством рискованных обостряющих передач, лучшим отрезком были минут 15 после гола, кстати, он захватил и период, когда Мбаппе уже был на поле. Концовка была ужасна, я это связываю как с выходом Мбаппе, так и с усталостью игроков Баварии, находящихся тоже далеко не в лучших физических кондициях, а также с заменами, которые уже хронически (кто бы не выходил) ухудшают структуру команды. В этот период ПСЖ вполне мог и сравнять счёт (что было бы вполне логично), но и Бавария, справедливости ради, должна была вести к этому времени (за счёт своего лучшего отрезка) не в один мяч. Результат считаю справедливым. Ничего ещё в противостоянии не ясно, Мбаппе конечно супероружие, без вопросов, всё решит ответный матч.
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Богдан76
Псж проиграла позор ну верно мбапе очень хороший игрок. Я даже думаю он выиграет золотой мяч. Ну он и забил или кто там забил но был офсайд (
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Григорий Ефимов
Не согласен насчет фактора Мбаппе. После его выхода Бавария все равно высоко играла, за что чуть не поплатилась (привет коленке Мендеша). Имхо, Наггельсман скорее удавится, чем будет играть в откат. Даже перед такой угрозой. Впрочем, проверим в ответном матче. Ну и как-то про атаку Баварии очень мало. Как будто только Киммих и играл. Вообще-то роль ключевая была у латералей в первом тайме, но там были неправильные акценты. И замена важнейшая в перерыве, которая собственно и привела к голу, изменила этот акцент - про нее вообще ничего не сказано.
0
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Бекболат Тұяқ
коротко говоря на хватала нападений тупо я не понял почему витинья не вышел он мог бы отвечать за продвижение мяча в атаку но он не вышел и атака умерла у псж а вот мбаппе вышел игра поменялась. Неймар отвечал за продвижение и в атаке были как минимум три человека даже забили два гола (но с офсайда) а до выхода мбаппе месси и неймар тупо отпускались в глубину океана как говорилось в статье
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Валентин Шишкин
Ответ Роман
Какие ещё нужны подтверждения кто лучший игрок ПСЖ и мира?
С ПСЖ можно согласиться с натяжкой, но причем вообще тут мир?
Париж - средний клуб, он топ лишь по именам и расходам. В АПЛ он бы с трудом боролся за топ-4, в ЛЧ один финал за всё время шейхов (уровень Ттх).
+2
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DarkJune
Ответ Парень со двора Шмурнова
Тут Вадим скорее говорил о том, что присутствие такого игрока, как Мбаппе, в корне меняет стиль и манеру игры соперника, в том числе в аспекте прессинга. Если бы он играл матч целиком, то рисунок игры мог быть (и наверняка был бы) совершенно иным - например, было бы намного менее логично играть в 3 защитника. Даже Нагельсман сказал, что Баварии сильно повезло, в том числе с голом из офсайда, что в целом подтверждает влияние Мбаппе на ход любой игры.
Бавария перестала прессинговать не с выходом Мбаппе, а после забитого мяча и этим сами себе создали большие проблемы. Конечно, когда в составе есть игрок, который сам себе создает моменты - это большой плюс. Вот только не факт, что этого бы оказалось достаточно. Кроме двух офсайдов у Парижа, была еще перекладина Баварии.
+1
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Sabrer
Ответ Никита Самарин
ПСЖ конечно сильно не повезло с соперником по 1/8, датой проведения матча и первым матчем дома. По игре: Париж сыграл очень неплохо для своего текущего состояния, могло быть лучше, но и могло быть гораздо хуже. Ну а то что Мбаппе ключевой игрок (особенно структурно) было понятно давно.
Сами виноваты, что отдали первое место Бенфике
+6
0
+6
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ZabCules
Красота🤙 схема 2-3-3-2 , по заветам Хуана Мануэля Лильо
+4
0
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Wasilij Petrow
Точный анализ. В Мюнхене со здоровым Мбаппе такого высокого прессинга уже не получится. И игра, вероятно, будет более открытой в обе стороны.
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Парень со двора Шмурнова
Ответ kvn9
"Парадокс матча: Мбаппе вышел только на финальный отрезок и отыграл в лучшем случае средне, но фактор Мбаппе оказывал максимальное влияние на весь матч. Он дал «Баварии» дополнительную смелость (еще более высокая линия обороны и смелый прессинг), а «ПСЖ» лишил вариативности в атаке, открываний на скорости и даже минимальной угрозы в атаке. Динамика игры «ПСЖ» в этом матче – хороший пример, почему лучше иметь такого игрока на поле, даже если он не решает эпизоды и допускает больше брака, чем обычно." Немного не понял, так хорошо для ПСЖ, что Мбаппе вышел или плохо?) У ПСЖ была "вариативность в атаке" до выхода Мбаппе?
Думаю, наш мэтр тактической мысли просто названия команд перепутал 🥲
+1
0
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kvn9
"Парадокс матча: Мбаппе вышел только на финальный отрезок и отыграл в лучшем случае средне, но фактор Мбаппе оказывал максимальное влияние на весь матч. Он дал «Баварии» дополнительную смелость (еще более высокая линия обороны и смелый прессинг), а «ПСЖ» лишил вариативности в атаке, открываний на скорости и даже минимальной угрозы в атаке. Динамика игры «ПСЖ» в этом матче – хороший пример, почему лучше иметь такого игрока на поле, даже если он не решает эпизоды и допускает больше брака, чем обычно."
Немного не понял, так хорошо для ПСЖ, что Мбаппе вышел или плохо?)
У ПСЖ была "вариативность в атаке" до выхода Мбаппе?
0
-1
-1
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Парень со двора Шмурнова
Ответ DarkJune
Не соглашусь. Катализатором стал не Мбаппе, а забитый гол Баварии, после которого она начала играть на удержание, отдав мяч французам. Отсюда и все проблемы. Просто так вышло, что выход Мбаппе совпал с забитым голом Баварии.
Тут Вадим скорее говорил о том, что присутствие такого игрока, как Мбаппе, в корне меняет стиль и манеру игры соперника, в том числе в аспекте прессинга.

Если бы он играл матч целиком, то рисунок игры мог быть (и наверняка был бы) совершенно иным - например, было бы намного менее логично играть в 3 защитника.

Даже Нагельсман сказал, что Баварии сильно повезло, в том числе с голом из офсайда, что в целом подтверждает влияние Мбаппе на ход любой игры.
+3
-1
+2
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Роман
Какие ещё нужны подтверждения кто лучший игрок ПСЖ и мира?
+3
-5
-2
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Никита Самарин
ПСЖ конечно сильно не повезло с соперником по 1/8, датой проведения матча и первым матчем дома. По игре: Париж сыграл очень неплохо для своего текущего состояния, могло быть лучше, но и могло быть гораздо хуже. Ну а то что Мбаппе ключевой игрок (особенно структурно) было понятно давно.
+1
-3
-2
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Парень со двора Шмурнова
Ответ Alexander Nikitin
Забили по большому счету случайно из-за ошибки вратаря - удар был прямо в него. Была пара моментов и у ПСЖ, но там Зоммер и защитники сыграли лучше. Игра равная и скучная, абсолютно не соответствующая количеству звёзд на поле. По мне так матч ожиданий не оправдал много тактики мало футбола.
Как правило матчи с участием таких команд в подобном ключе и проходят. На первый план выходят тренерская мысль и тактические нюансы, из-за чего каждая, пускай даже самая дурацкая ошибка, может стоить победы в противостоянии.
+3
0
+3
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DarkJune
Не соглашусь. Катализатором стал не Мбаппе, а забитый гол Баварии, после которого она начала играть на удержание, отдав мяч французам. Отсюда и все проблемы. Просто так вышло, что выход Мбаппе совпал с забитым голом Баварии.
+5
-6
-1
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Alexander Nikitin
Забили по большому счету случайно из-за ошибки вратаря - удар был прямо в него. Была пара моментов и у ПСЖ, но там Зоммер и защитники сыграли лучше. Игра равная и скучная, абсолютно не соответствующая количеству звёзд на поле. По мне так матч ожиданий не оправдал много тактики мало футбола.
+1
-8
-7
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Игорь Климов
Это так, ПСЖ не хватало быстрого игрока впереди до выхода Мбаппе.
+1
-5
-4
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Фанат Лионеля Месси
Матч в Мюнхене будет 🔥
+1
-4
-3
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