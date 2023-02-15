«Бавария» была лучше в Париже до выхода Мбаппе. Он сильно влияет на «ПСЖ» даже в такой форме

Разбор Вадима Лукомского.

«Бавария» победила «ПСЖ» на выезде (1:0) в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Команда Юлиана Нагельсманна реализовала преимущество в стартовом плане, но могла пропустить на заключительном этапе.

Для полноты картины держим в уме ситуацию внутри «ПСЖ»: все лидеры были не полностью готовы. В последнем туре против «Монако» отыграл лишь Неймар (и он только восстановился после травмы). Участие Лео Месси и Килиана Мбаппе было под вопросом: Лео все же вышел в старте, а Мбаппе начал на скамейке. Также у ряда игроков перед матчем с «Монако» обнаружили симптомы кишечного вируса.

У «Баварии» тоже есть травмы, но проблем такого уровня не было (плюс команда ставит на структуру и меньше зависит от звезд). Давно вне игры Садьо Мане, Люка Эрнандес и Мануэль Нойер, не полностью готов Томас Мюллер. Нагельсманн выбрал схему с тройкой центральных защитников. Необычно для этого сезона, но именно такой вариант использовался в последнем туре Бундеслиги:

Встреча получилась не самой яркой, зато богатой на тактические перестроения и эксперименты.

Без Мбаппе «Бавария» могла использовать максимально высокую линию – важный бонус для прессинга

Парадокс матча: Мбаппе вышел только на финальный отрезок и отыграл в лучшем случае средне, но фактор Мбаппе оказывал максимальное влияние на весь матч. Он дал «Баварии» дополнительную смелость (еще более высокая линия обороны и смелый прессинг), а «ПСЖ» лишил вариативности в атаке, открываний на скорости и даже минимальной угрозы в атаке. Динамика игры «ПСЖ» в этом матче – хороший пример, почему лучше иметь такого игрока на поле, даже если он не решает эпизоды и допускает больше брака, чем обычно.

Пока Килиана на поле не было, «Бавария» давила без страха и оглядки на его скорость. Частая картина при прессинге – пять игроков активно давят смещаясь по мячу, еще двое читают и готовы поддерживать (в данном случае Киммих и Горетцка):

Тут мы видим те же соотношения, но немного другой набор игроков. Теперь в роли читающих Канселу и Горетцка:

«Бавария» максимально интенсивно накрывала все короткие варианты, а «ПСЖ» не мог сыграть дальним пасом. Эти факторы множили друг друга. Понимая, что нет угрозы дальнего паса, «Бавария» шла в давление еще более смело.

Смелость прослеживалась и в контрпрессинге. Часто «Бавария» гасила атаки «ПСЖ» в зародыше именно за счет ультравысокой линии защиты:

Центральным защитникам не нужно было выбирать между надежностью (более осторожным расположением) и поддержкой давления. Скоростной угрозы не было. Можно было активно и максимально агрессивно помогать.

Чтобы проходить такой насыщенный прессинг, нужен либо нападающий-ориентир (силовой форвард под забросы), либо игрок под скоростные открывания (вынуждает защиту соперника играть глубже). У «ПСЖ» не было этих элементов, а в соперниках один из лучших прессингов Европы.

Единственный вариант «ПСЖ» под прессингом: опускания Месси и Неймара, но тогда впереди было пусто

Лучшие попытки строить атаки у «ПСЖ» были связаны с отходами Месси и Неймара в глубину для удержания мяча под давлением. Хорошая новость: уникальных навыков гениальной парочки порой хватало, чтобы побеждать структуру давления «Баварии». Плохая: именно из-за таких отходов центр пустовал, следовательно, у атак все равно не было развития.

Редкий удачный эпизод «Парижа» под прессингом. Чтобы он родился, от Неймара потребовалось опуститься и удержать мяч под давлением:

Он передал мяч Месси (который тоже опустился), аргентинец героически тащит владение и даже преодолевает центр поля. Проблема – впереди нет хороших вариантов (и вообще никаких – в центре):

Открывания за спину предлагали только фланговые игроки. Для баланса в этой стадии «ПСЖ» нужно было преодолевать давление и сохранять варианты впереди. Совмещать это вообще не получалось: либо Месси и Неймар оставались выше, а «ПСЖ» попадал под прессинг-каток «Баварии», либо они опускались и удерживали мяч, но без продолжения.

Вообще нехватка открываний за спину – более широкая проблема парижан в матче. В стартовом рисунке их делали только Уоррен Заир-Эмери и Нуну Мендеш (обоим сперва нужно было прибежать в атаку). То есть даже их рывки были эпизодическими, а не структурными.

Из-за кризиса в этом аспекте «ПСЖ» не мог рассчитывать даже на угрозу в контратаках. Вот совсем показательный пример – мастер продвигающего паса Месси с мячом под левой, «ПСЖ» в скоростной атаке, вокруг полно пространства, у «Парижа» даже есть зона с явным перевесом:

Проблема – в эту зону нужно бежать и открываться. Зачем, когда можно остановиться и попросить мяч в ноги – так сделали все 4 игрока перед Месси:

Олицетворением плачевной ситуации выглядят 0 ударов с игры (даже в сторону ворот) в первые 57-й минут.

«ПСЖ» почти образцово оборонялся в 4-4-2

«Париж» был ужасен в плане построения собственных атак, но при солидном перевесе «Баварии» они почти не допускали явных шансов у ворот Джанлуиджи Доннаруммы. Причина – ультракомпатные 4-4-2, в которых две линии по четыре человека шикарно смещалась по мячу:

Успешная интерпретация такой стратегии выталкивает соперника на фланги и не пускает в штрафную. Следствием становятся навесы и дальние удары. Именно это мы наблюдали в первом тайме: «Бавария» сделала 15 навесов и нанесла 6 дальних ударов. Еще было 4 удара из штрафной, но 3 из них заблокированные, что тоже хорошо вписывается в рисунок.

Ключевые зоны перекрываются. Из-за объема давления кое-какие активности сопернику позволяются, но даже они нейтрализуются давлением в момент удара. «ПСЖ» очень здорово реализовывал эту тактику.

Но прямо образцовой их игру без мяча в среднем и низком блоке назвать не получится. Например, хозяева давали слишком много свободы Киммиху. Изначально казалось, что у «ПСЖ» 4-4-1-1, в которых Неймар будет играть по опорнику «Баварии». Бразилец здорово проделал похожую работу с Паредесом в матче против «Ювентуса» в группе:

На практике у «ПСЖ» был постоянный разрыв между двумя четверками и парой атаки:

Из этой зоны творил Йозуа: 91% точности передач, 11 из 12 точных дальних, 3 паса под удар. Направлял атаки и даже сам созидал из глубины. Свобода Киммиха давала «Баварии» возможность быстро двигать мяч и проверять блок «ПСЖ». С одной стороны, опорник как главный креативщик (при выключении всех других опций) не худший вариант. С другой, именно Йозуа обладает таким пасом, что может прямо или косвенно наказать.

Во втором тайме стратегия «Баварии» постоянными проверками и навесами принесла результат. Левый латераль Альфонсо Дэвис навесил на правого Кингсли Комана – оба были в высоких позициях и оба были свободны.

Ранее «ПСЖ» тушил такие эпизоды смещениями. Как минимум, одного из латералей накрывали работоспособные Заир-Эмери и Солер (сохраняя при этом цельность обороны). Для команды, которая так много обороняется против соперника уровня «Баварии» при активном участии всего восьми игроков, «ПСЖ» играл почти безупречно, но все-таки этой восьмерке было слишком трудно без поддержки. При такой нагрузке ошибка в смещениях была вероятной, но это была именно вызванная количеством проверок единичная ошибка, а не постоянные провалы.

После выхода Мбаппе игра раскрылась в обе стороны. В таком рисунке «ПСЖ» был ближе к голу

Стартовые 57-й минут: 2:11 по ударам в пользу «Баварии». «ПСЖ» вообще не проникает в чужую штрафную. Финальный отрезок матча: 7:7 по ударам при большей остроте именно у «Парижа». Огромный контраст.

Катализатором стал выход Мбаппе, который сопровождался изменениями в схемах. «Париж» теперь действовал более открыто в центре (что неизбежно при звездной тройке в полном составе). Интересной была и реакция «Баварии» – тройка центральных защитников перестроилась. Правым центральным стал Упамекано (под Мбаппе), Павар ушел на левый край, Де Лигт расположился в центре. То есть у каждого из них изменились позиции относительно стартовой:

Периодически «ПСЖ» предпринимал попытки располагаться 4-4-2 пытались с Неймаром в полузащите:

Но более частым был вариант с 4-3-0-3, где обороняться приходилось в семь игроков:

Это привело к раскрытию игру в обе стороны – хороший вариант для «ПСЖ», учитывая, что раньше игра шла только в одну. «Баварии» было еще проще двигать мяч в позиционных атаках. «Париж» получил угрозу с открываниями за спину и лишил соперника описанных выше козырей.

Особенно важной зоной стал левый фланг «ПСЖ»/правый «Баварии». У гостей при обороне тут отрабатывал непрофильный Коман (после его замены такой же непрофильный Гнабри). У «ПСЖ», наоборот, были атакующий латераль Мендеш (против Маркиньоса на другом фланге) и Мбаппе, который тяготеет именно к этой стороне.

Несмотря на спецадаптацию с позицией защитника (Упамекано под Мбаппе), «ПСЖ» создал шансы через давление на эту зону. Все самые острые ситуации были связаны с ней – два отмененных гола плюс отличный момент с проходом Мендеша и откатом на Месси.

«ПСЖ» нагружал эту сторону поля большим количеством игроков для построения атаки – и пользовался посредственными оборонительными навыками Комана в момент обострений (в данном случае у Кингсли дуэль с Мбаппе, к которой он совсем не готов – обратите внимание на положение корпуса, даже не развернут для забега):

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Большую часть встречи «Бавария» превосходила обескровленный «ПСЖ», но на финальном этапе матча ближе к голу были именно хозяева. Спор о лучшем футболисте «Парижа» или самой яркой звезде не разрешим, а вот дискуссию о самым структурно важном можно закрывать. Это Мбаппе. Его набор качеств труднее всего заменить. Даже полуздоровый Килиан оказывает огромное влияние на команду.

Фото: REUTERS/Sarah Meyssonnier