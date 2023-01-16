Хави делает «Барсу» вариативнее – обыграли «Мадрид», доминируя в центре. У Гави ключевая роль

Разбор Вадима Лукомского.

«Барселона» выиграла первый трофей при Хави. Пока лишь символический – Суперкубок Испании. В финале уверенно обыграли «Реал Мадрид» (3:1).

«Барса» подошла к матчу в лучшем состоянии и без потерь. Это дало некоторую фору, но важную роль сыграли и ходы Хави, который подготовил нестандартные (относительно большей части сезона) варианты с мячом и без мяча. Разберем их и индивидуальную магию великолепного Гави.

«Реал» подобрался к матчу без Давида Алабы и Орельена Тчуамени. Австрийца заменил Антонио Рюдигер. В опорной зоне вышел Тони Кроос, а освободившиеся место в центре полузащиты занял Эдуардо Камавинга. На остальных позициях вышли основные исполнители.

Основные ходы Хави не стали сюрпризом, но лишь потому что за пару дней до матча о них в деталях рассказала газета AS. Там верно предсказали переход на новую схему без мяча 4-4-2 (4-4-1-1), позицию Рональда Араухо (под Винисиуса) и эксперимент с Гави в роли ложного левого вингера:

Структура «Барсы»: перегруз центральной зоны (против опорной «Реала» без Тчуамени)

При владении «Барселона» использовала структуру, в которой на флангах широкую позицию держали Усман Дембеле и Алехандро Бальде, а в центре, активно и свободно меняясь позициями, комбинировала четверка полузащитников – Серджи Бускетс, Френки де Йонг, Педри и Гави. Иногда к ним присоединялся даже Роберт Левандовски:

В этой центральной пятерке относительно статичными были только роли Бускетса и Левандовского, остальные менялись позициями и сближались в нужные моменты, чтобы разыгрывать комбинации.

По замыслу эта идея была похожа на план, который помог обыграть «Атлетико». Там наблюдались схожие механизмы, только вместо Левандовского играл Ансу Фати – с его стороны было больше смещений с позиции форварда. Этот аспект изменился (хотя периодически Роберт тоже уходил с места нападающего), но базис остался тем же.

Пожалуй, даже появилось больше баланса – четырех полузащитников хватало, чтобы доминировать в центре, а Левандовски давал больше угрозы в штрафной. Перевес «Барсы» в этой зоне накладывался на проблемы «Мадрида»:

Карло Анчелотти обходился без Тчуамени. Прямой замены ему нет. По позиции француза подменял Тони Кроос, но на практике в опорной зоне регулярно возникало пространство, которым «Барсе» было проще пользоваться при наличии дополнительного полузащитника:

Вся четверка полузащитников отыграла на отличном уровне. Кроме Гави, о котором поговорим отдельно, важно отметить Бускетса – на контрасте с последним класико. Серджи прекрасен, когда команда компактна (а не хаотична) с мячом и без мяча. Когда ходы Хави в рамках позиционного футбола срабатывают, Бускетс возводит преимущества в квадрат. Вчера его решения в прессинге и при владении были прекрасными.

Топ-перфоманс Гави: талант умножался на универсальность и работоспособность

Гави не только отметился в каждом голе, но и играл важную тактическую роль. Он очень хорошо чувствовал, когда нужно открываться за спину. Без таких открываний перепасовки в центральной зоне рисковали быть слишком стерильными.

Карвахаль выдернулся, чтобы помочь компенсировать провал в центральной – Гави делает рывок в освободившуюся зону:

Аналогичные рывки Гави помогли «Барсе» в двух первых мячах. Особенно хорошо было заметно во втором – снова Карвахаль ринулся тушить пожар в центре, снова Гави наказал рывком:

То есть Гави и участвовал в каруселях из передач, и взрывал игру открываниями в нужные моменты. Конечно, все это дополнялось традиционно высоким объемом работы. Он кажется таким будничным, что даже неловко удивляться, но пользы принес очень много. В третьем мяче все началось с чтения игры и отбора Гави:

Вот еще замечательный пример. При счете 3:0 у «Барсы» проваливается центральная зона после прессинга. Эта не зона ответственности Гави, а счет толкает к тому, чтобы позволять себе послабления, но Гави делает резкий рывок и тормозит развитие атаки «Реала»:

Многие в аналогичной ситуации досматривали бы эпизод и предъявляли бы партнерам. Решение Гави характеризует его как игрока. Это лишь яркое проявление работы, которую он проделывает регулярно.

После матча Гави удостоился справедливых восторгов от Бускетса: «Гави? Вы знаете, насколько он конкурентен, он очень молод. В этом возрасте большинство играет в молодежке, а он показывает невероятный уровень, раздает голевые, забивает. У него блестящее будущее и много возможностей для роста. Надеюсь, он станет игроком, который ознаменует новую эру в «Барсе».

Оборонительные ходы Хави: 4-4-1-1 без мяча + акцент на центральной зоне в прессинге + Араухо против Винисиуса

Хави придумал несколько спецприемов для нейтрализации атаки «Реала». Для сдерживания Винисиуса использовал Араухо. Обычно справа у «Барсы» играет Жюль Кунде, но под эту встречу Хави поменял его местами с Араухо, который здорово сдерживал Винисиуса в прошлогоднем класико (победа 4:0) и которого сильно не хватало в матче первого круга Ла Лиги (поражение 1:3).

Вчера Араухо играл с бразильцем плотно и снова справился с требовательным заданием:

В прессинге у Хави тоже была фишка. «Барселона» использовала две тройки с акцентом на центральной зоне. Внутри этого замысла Педри действовал по Кроосу, а партнеры адаптировались. Особенно нужно отметить Усмана Дембеле, который отрабатывал как часть нижней тройки:

Здесь Педри в центральной зоне (против Крооса), Левандовски правее, Дембеле снова адаптируется, но принцип тот же:

Такой подход позволял интенсивно давить в ключевой зоне, в то же время уделять особое внимание Кроосу, который был главным у «Мадрида» при розыгрышах.

В позиционной обороне «Барселона» садилась в компактные 4-4-1-1. Такие моменты были и в первом тайме, но во втором (из-за счета) стали еще более частыми:

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В конкретном матче «Барселона» была заметно лучше «Мадрида». Проблемы «Реала» сошлись с эволюцией «Барсы» (четверка полузащитников) и тренерскими ходами Хави (организация без мяча).

Один из недостатков «Барселоны» на дистанции сезона – предсказуемость (заточенность на фланг Дембеле и игру через Левандовского). Даже когда работали оба фланга (с треугольником слева), не хватало созидания через центральную зону. Вариант, который зародился в матче с «Атлетико» и развился вчера, может стать не просто изюминкой конкретных игр, а следующим шагом в развитии команды.