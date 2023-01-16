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Хави делает «Барсу» вариативнее – обыграли «Мадрид», доминируя в центре. У Гави ключевая роль

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Разбор Вадима Лукомского.

«Барселона» выиграла первый трофей при Хави. Пока лишь символический – Суперкубок Испании. В финале уверенно обыграли «Реал Мадрид» (3:1). 

«Барса» подошла к матчу в лучшем состоянии и без потерь. Это дало некоторую фору, но важную роль сыграли и ходы Хави, который подготовил нестандартные (относительно большей части сезона) варианты с мячом и без мяча. Разберем их и индивидуальную магию великолепного Гави.

«Реал» подобрался к матчу без Давида Алабы и Орельена Тчуамени. Австрийца заменил Антонио Рюдигер. В опорной зоне вышел Тони Кроос, а освободившиеся место в центре полузащиты занял Эдуардо Камавинга. На остальных позициях вышли основные исполнители.

Основные ходы Хави не стали сюрпризом, но лишь потому что за пару дней до матча о них в деталях рассказала газета AS. Там верно предсказали переход на новую схему без мяча 4-4-2 (4-4-1-1), позицию Рональда Араухо (под Винисиуса) и эксперимент с Гави в роли ложного левого вингера:

Структура «Барсы»: перегруз центральной зоны (против опорной «Реала» без Тчуамени)

При владении «Барселона» использовала структуру, в которой на флангах широкую позицию держали Усман Дембеле и Алехандро Бальде, а в центре, активно и свободно меняясь позициями, комбинировала четверка полузащитников – Серджи Бускетс, Френки де Йонг, Педри и Гави. Иногда к ним присоединялся даже Роберт Левандовски:

В этой центральной пятерке относительно статичными были только роли Бускетса и Левандовского, остальные менялись позициями и сближались в нужные моменты, чтобы разыгрывать комбинации. 

По замыслу эта идея была похожа на план, который помог обыграть «Атлетико». Там наблюдались схожие механизмы, только вместо Левандовского играл Ансу Фати – с его стороны было больше смещений с позиции форварда. Этот аспект изменился (хотя периодически Роберт тоже уходил с места нападающего), но базис остался тем же. 

Пожалуй, даже появилось больше баланса – четырех полузащитников хватало, чтобы доминировать в центре, а Левандовски давал больше угрозы в штрафной. Перевес «Барсы» в этой зоне накладывался на проблемы «Мадрида»:

Карло Анчелотти обходился без Тчуамени. Прямой замены ему нет. По позиции француза подменял Тони Кроос, но на практике в опорной зоне регулярно возникало пространство, которым «Барсе» было проще пользоваться при наличии дополнительного полузащитника:

Вся четверка полузащитников отыграла на отличном уровне. Кроме Гави, о котором поговорим отдельно, важно отметить Бускетса – на контрасте с последним класико. Серджи прекрасен, когда команда компактна (а не хаотична) с мячом и без мяча. Когда ходы Хави в рамках позиционного футбола срабатывают, Бускетс возводит преимущества в квадрат. Вчера его решения в прессинге и при владении были прекрасными. 

Топ-перфоманс Гави: талант умножался на универсальность и работоспособность

Гави не только отметился в каждом голе, но и играл важную тактическую роль. Он очень хорошо чувствовал, когда нужно открываться за спину. Без таких открываний перепасовки в центральной зоне рисковали быть слишком стерильными. 

Карвахаль выдернулся, чтобы помочь компенсировать провал в центральной – Гави делает рывок в освободившуюся зону:

Аналогичные рывки Гави помогли «Барсе» в двух первых мячах. Особенно хорошо было заметно во втором – снова Карвахаль ринулся тушить пожар в центре, снова Гави наказал рывком:

То есть Гави и участвовал в каруселях из передач, и взрывал игру открываниями в нужные моменты. Конечно, все это дополнялось традиционно высоким объемом работы. Он кажется таким будничным, что даже неловко удивляться, но пользы принес очень много. В третьем мяче все началось с чтения игры и отбора Гави:

Вот еще замечательный пример. При счете 3:0 у «Барсы» проваливается центральная зона после прессинга. Эта не зона ответственности Гави, а счет толкает к тому, чтобы позволять себе послабления, но Гави делает резкий рывок и тормозит развитие атаки «Реала»:

Многие в аналогичной ситуации досматривали бы эпизод и предъявляли бы партнерам. Решение Гави характеризует его как игрока. Это лишь яркое проявление работы, которую он проделывает регулярно. 

После матча Гави удостоился справедливых восторгов от Бускетса: «Гави? Вы знаете, насколько он конкурентен, он очень молод. В этом возрасте большинство играет в молодежке, а он показывает невероятный уровень, раздает голевые, забивает. У него блестящее будущее и много возможностей для роста. Надеюсь, он станет игроком, который ознаменует новую эру в «Барсе».

Оборонительные ходы Хави: 4-4-1-1 без мяча + акцент на центральной зоне в прессинге + Араухо против Винисиуса

Хави придумал несколько спецприемов для нейтрализации атаки «Реала». Для сдерживания Винисиуса использовал Араухо. Обычно справа у «Барсы» играет Жюль Кунде, но под эту встречу Хави поменял его местами с Араухо, который здорово сдерживал Винисиуса в прошлогоднем класико (победа 4:0) и которого сильно не хватало в матче первого круга Ла Лиги (поражение 1:3).

Вчера Араухо играл с бразильцем плотно и снова справился с требовательным заданием:

В прессинге у Хави тоже была фишка. «Барселона» использовала две тройки с акцентом на центральной зоне. Внутри этого замысла Педри действовал по Кроосу, а партнеры адаптировались. Особенно нужно отметить Усмана Дембеле, который отрабатывал как часть нижней тройки:

Здесь Педри в центральной зоне (против Крооса), Левандовски правее, Дембеле снова адаптируется, но принцип тот же:

Такой подход позволял интенсивно давить в ключевой зоне, в то же время уделять особое внимание Кроосу, который был главным у «Мадрида» при розыгрышах.

В позиционной обороне «Барселона» садилась в компактные 4-4-1-1. Такие моменты были и в первом тайме, но во втором (из-за счета) стали еще более частыми:

***

В конкретном матче «Барселона» была заметно лучше «Мадрида». Проблемы «Реала» сошлись с эволюцией «Барсы» (четверка полузащитников) и тренерскими ходами Хави (организация без мяча).

Один из недостатков «Барселоны» на дистанции сезона – предсказуемость (заточенность на фланг Дембеле и игру через Левандовского). Даже когда работали оба фланга (с треугольником слева), не хватало созидания через центральную зону. Вариант, который зародился в матче с «Атлетико» и развился вчера, может стать не просто изюминкой конкретных игр, а следующим шагом в развитии команды.

Реал Мадрид – Барселона 1:3 (0:2, 1:1)
Дата проведения
15 января, 22.00, «King Fahd International Stadium»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
Голы:
0:1 – 33 Гави, 0:2 – 45 Левандовски, 0:3 – 69 Педри, 1:3 – 90 Бензема.
Реал МадридКуртуа, Карвахаль (Начо, 72), Рюдигер, Милитао, Менди, Модрич (Себальос, 65), Кроос (Асенсио, 72), Камавинга (Родриго, 46), Вальверде, Бензема, Винисиус Жуниор.
Барселонатер Стеген, Араухо (Эрик Гарсия, 86), Кристенсен, Кунде, Бальде, Бускетс, де Йонг (Кессиэ, 87), Педри (Серджи Роберто, 90), Гави (Фати, 90), Левандовски, Дембеле (Рафинья, 78).
Предупреждения:
Менди (32), Кристенсен (49), Араухо (68), Вальверде (82).

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35 комментариев

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Goofts
Барсе очень срочно нужно найти нового Бускетса, без него боюсь, и Гави и Педри и де Йонг не будут так хороши
П.с: либо на годик продлить сережу
Добавлю важность опорника:
Вспомните Реал с Макелеле и без него, небо и земля
Вспомните Реал с каземиро и без него
Вспомните Челси с Канте и без
арсенал с Вейра и без
мю с Скоулзом и без
Милан с Гаттузо и без

Барсу до Бускетса 2009 особо вспоминать не хочется, хоть и боммель выйграл ЛЧ
Ведь тот же каземиро в Мю делает разницу
Поэтому маст хэв: искать нового бускетса
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Homelender_666
Отличный матч Барсы. Хави станет большим тренером. Они явные фавориты в чемпионской гонке. Гави этим матчем, скорее всего, закрыл вопрос о справедливости его награды лучшему молодому игроку. А Реал не в форме. Это видно по январским матчам. Вчера из-за ужасной игры какой-то бред написал на эмоциях. Это поражение не критично. Ещё половина сезона впереди. Мы играли с очень достойным соперником. Реал продолжит бороться за чемпионат, кубок и лигу чемпионов. Еще раз поздравляю фанатов Барселоны 👏
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Иван Морозов
Ответ Игорь Замаруев
Так Гави и Педри же бруски и лохи:) Должуня же врать не может, он иксперд
Диванный эксперт ......
Твой удел комната с кулачком!
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TravenS
Ответ Фанат Аль-Насра
Надеюсь после этого матча Мадристы уже наконец перестанут называть Гави бруском и смирятся ,что это бриллиант и топ игрок на ближайшие 15 лет
На то они и Мадристы, чтобы отрицать очевидное
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Pink Man
Пусть трофей символический ,но матч то принципиальный))
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TravenS
Ответ Goofts
Барсе очень срочно нужно найти нового Бускетса, без него боюсь, и Гави и Педри и де Йонг не будут так хороши П.с: либо на годик продлить сережу
У них есть Нико, его надо наигрывать, потенциал у него есть
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TravenS
Единственный, кто в составе Барсы не понравился — Кунде. Много брака, суеты, надеюсь переучат
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LLiriKK
В свете последних событий с особой остротой встает изначальный вопрос: как можно было «Реалу» так спокойно расстаться с Каземиро? В центре поля теперь дырка от бублика.
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Mithrandir2000
Ответ белошип
На фоне дохлого Реала бчк смотрелась лучше,это да Да и к тому же все голы Мадрид привёз себе сам и никакого крутого футбола у бчк я опять не увидел Такая же шумиха была и после 0:4 в прошлом сезоне,а итог известен на весь мир бчк с распиаренной молодёжью в ЛЕ пускает в себя Айтрахт,а Реал оформляет золотой дубль)
Так Реал в принципе дохлый. Просто слабая команда.
И такой была весь 22-ой год. И 21-ый. И 20-й. И уже много лет.
Фарт на миллиард в прошлой ЛЧ только наивных обманет. По игре просрали поголовно всем в плэй-офф. Везде выглядели как...короче был "дохлым".
А таких класико будет все больше и больше. Старики мадридские будут всё сильнее дряхлеть и лажать(молодежь Барсы наоборот). А табун закупленных бей-беги африканцев - им в цирке будете людей веселить, а не на уровне Класико играть.

Хорошо конечно повозили вчера Модричей старых и нелепого Камавингу в центре. Пора на пенсию и в легкую атлетику соотв.
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Топлю за барсу 10 лет
Ответ Фанат Аль-Насра
Надеюсь после этого матча Мадристы уже наконец перестанут называть Гави бруском и смирятся ,что это бриллиант и топ игрок на ближайшие 15 лет
Гави все еще брусок, увы
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Montenegro Serbian
Ответ Игорь Замаруев
Так Гави и Педри же бруски и лохи:) Должуня же врать не может, он иксперд
Он просто тролль и кайфует от внимания к себе.
А вы видать забыли классику интернета: товарищи - не кормите троллей!

Сами же и культивируете этих типов)
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TravenS
Ответ Xabi Alonso78
Какая еще ключевая роль была у Гави? В первом голе ему выкатили на убойную позицию, где любое бревно послало бы мяч в ворота. Голевой пас на поляка смогло бы сделать любое полено (в чем сложность просто выкатить на пустые?). голевой пас на Педри это даже не его голевой пас, голевой пас на Педри сделал Рюдигер, мяч от которого отскочил на убойную позицию, с которой тоже забило бы любое полено. Зато из-за этого матча двух липовых обладателей Голден боя теперь будут пиарить ровно до следующего вылета Барсы в ЛЕ
Посчитал уже, сколько тривел у Модрича за матч?
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Goofts
Барсе очень срочно нужно найти нового Бускетса, без него боюсь, и Гави и Педри и де Йонг не будут так хороши
П.с: либо на годик продлить сережу
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Руслан З.
Изначально были сомнения в том что пара Тчуамени/Камавинга способны заменить Каземиро. Вчерашний матч показал что при высокой интенсивности пара Модрич/Кроос не поспевают, а Камавинга не справляется с этой задачей. Видимо Тчуамени для этой роли подходит больше. Наверное было бы правильнее использовать в этой роли двужильного Вальверде, а слева выпустить Родриго или Ассенсио, но это чисто субъективное мнение.
Пока видна потеря формы Луки Модрича, два матча с Валенсией и Барселоной хорват просто растворялся на поле, а альтернативы ему нет. Видимо летом все силы будут брошены на подписание Беллингема.
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Дядь Валакас
На самом деле игра Реала разочаровала, особенно в первом тайме. Бензема и остальные игроки группы атаки привычно передвигались пешком. В прошлом сезоне это давало результат, игроки могли создать момент. Но нельзя так играть против такой Барсы, какую бы игру она не показывала, хорошую или плохую. Барса было быстрее, смелее, острее и в итоге получила нужный результат
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Данил Луговский
Ответ Xabi Alonso78
Какая еще ключевая роль была у Гави? В первом голе ему выкатили на убойную позицию, где любое бревно послало бы мяч в ворота. Голевой пас на поляка смогло бы сделать любое полено (в чем сложность просто выкатить на пустые?). голевой пас на Педри это даже не его голевой пас, голевой пас на Педри сделал Рюдигер, мяч от которого отскочил на убойную позицию, с которой тоже забило бы любое полено. Зато из-за этого матча двух липовых обладателей Голден боя теперь будут пиарить ровно до следующего вылета Барсы в ЛЕ
сколько боли и страданий после матча, жаль тебя
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TravenS
Мелкий Гави выиграл 3 верховых единоборства из 3, уму непостижимо)
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Рагнар Лодброк
Через пару лет ушастый будет в кармане
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Xabi Alonso78
Какая еще ключевая роль была у Гави? В первом голе ему выкатили на убойную позицию, где любое бревно послало бы мяч в ворота. Голевой пас на поляка смогло бы сделать любое полено (в чем сложность просто выкатить на пустые?). голевой пас на Педри это даже не его голевой пас, голевой пас на Педри сделал Рюдигер, мяч от которого отскочил на убойную позицию, с которой тоже забило бы любое полено.
Зато из-за этого матча двух липовых обладателей Голден боя теперь будут пиарить ровно до следующего вылета Барсы в ЛЕ
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Дворовый футболист
Когда-нибудь, Sports.ru пофиксит невозможность сохранять на айфон материал в закладку(избранное). Обещают уже почти год наверное.
Впрочем, это уже совсем другая история
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Фанат Аль-Насра
Надеюсь после этого матча Мадристы уже наконец перестанут называть Гави бруском и смирятся ,что это бриллиант и топ игрок на ближайшие 15 лет
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klingibitor
Вадик вывалил текст) наконец, хоть повод нашёлся))
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Altim
Ответ белошип
На фоне дохлого Реала бчк смотрелась лучше,это да Да и к тому же все голы Мадрид привёз себе сам и никакого крутого футбола у бчк я опять не увидел Такая же шумиха была и после 0:4 в прошлом сезоне,а итог известен на весь мир бчк с распиаренной молодёжью в ЛЕ пускает в себя Айтрахт,а Реал оформляет золотой дубль)
А я увидел, и вижу уже не первую игру. С Атлетико тоже была хорошая игра.
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crispymousse
Очень интересно следить за эволюцией Барсы. А скоро еще Буся уходит, будет интересно посмотреть, как его заменят и кем...
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Roman Pavlenko
Как у нас пресса и комментаторы любят делать выводы из одного матча. Я не особо слежу за Барсой и Ла лигой, подскажите, Хави сейчас все еще считают физруком или снова гением?
+3
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