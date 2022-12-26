Тренды ЧМ: ухудшилось качество стандартов, все упрощали игру, владение мешало побеждать, а адаптации под звезд помогали

Вадим Лукомский – о тактических уроках Катара-2022.

«Как же мы соскучились, – восторгался в четверг Джейми Каррагер после матча «Ман Сити» – «Ливерпуль». – Клубный футбол – это абсолютно другой уровень относительно сборных. Да, я тоже под впечатлениям от кадров из Аргентины – там много эмоций, но в плане качества футбол сборных не может тягаться с такими матчами».

Тактический эксперт The Athletic Майкл Кокс написал позитивную колонку по мотивам ЧМ, но тоже отметил, что турнир хорош именно эмоциями и совокупностью памятных моментов: «Если сесть и всерьез проанализировать качество турнира, то ЧМ едва ли дотянет до статуса «более-менее хорошего». Этот ЧМ провалился во многих отношениях. Часто первые таймы были чудовищно медленными (особенно на групповом этапе, где ровно половина из 48 матчей осталась без голов к перерыву). Команды только оборонялись и играли так компактно, что созидатели, за исключением пары поистине великих игроков, ничего не могли придумать. Атаковать через центр было невозможно».

В XXI веке ЧМ больше не служит выставкой идей и не дает возможности заглянуть в будущее с точки зрения тактических трендов. Сейчас большие турниры сборных – это про выживание в экстремальных условиях и отчаянные попытки компенсировать нехватку детализации, которая есть на уровне клубов.

Это тоже безумно интересно. Просто к тактическим тенденциям ЧМ нужно относиться соответствующим образом. Это гид по тренерской работе в аномальных условиях и эксперимент в режиме реального времени (что возможно быстро поставить, а что – никак не получится). В Катаре-2022 у большинства команд была всего неделя чистого времени перед турниром, поэтому описанные особенности турниров сборных приумножились.

Разберемся, какие проблемы это породило и как тренеры пытались их обходить.

Команды не знали, что делать с мячом. Владение чаще мешало побеждать

В 2016-м Карло Анчелотти в колонке для The Telegraph описал причину упрощения на Евро и ЧМ: «Тренеры сборных получают очень мало времени на тренировки с выбранным составом между концовкой сезона и началом турнира, поэтому неизбежными становятся жертвы с их стороны. Чтобы научить команду терпеливо выходить из обороны и развивать атаки в короткий пас, нужны часы тренировок – если только речь не об Испании, обладающей обоймой игроков, которые обучаются этому всю жизнь.

Альтернативный, более простой путь – сделать ставку на контратакующий футбол. Для этого нужно хорошо организовать оборону и обучить игроков не паниковать под давлением противника, чтобы в нужный момент поймать его на контратаке за счет наличия быстрых нападающих, всегда готовых открыться».

Эту же проблему перед Евро-2020 элегантно раскрыл тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес: «На клубном уровне у тебя 60 тренировок за предсезонку, чтобы организовать команду. На уровне сборных эту же работу нужно уместить в три тренировки».

В Катаре эта беда была актуальнее, чем когда-либо еще. Два основных пути для сборных в последние годы – упрощение игры (отказ от трудных идей и часто владения в принципе) или копирование клубных связей с минимальной модернизацией (базовый клуб). Обычно оба метода могут дать результат при правильном воплощении. На ЧМ-2022 работал только первый.

«Я давно работаю на уровне сборных. Перед ЧМ в Бразилии у нас было 28 дней на подготовку, в России – 24 дня. Сейчас же всего неделя. За такой срок невозможно проработать что-то всерьез», – жаловался тренер сборной Франции Дидье Дешам.

Предсказуемо главной жертвой такого подхода стала игра с мячом. Практически все выбрали путь организации без мяча (это быстрее) и веры в мастерство/естественные связи между игроками в атаке. Тренер сборной Испании Луис Энрике рассказывал, что даже эта ограниченная тактическая работа проделывалась через видео – без полноценной отработки на поле: «В плане тактической теории мы тренируемся по видео больше, чем на поле. Некоторые игроки выполняют совсем другую работу в клубах, но очень стараются адаптироваться под наши требования».

Результатом стало явное преимущество команд, которые больше времени проводят без мяча. Иллюстрирует эту тенденцию сборная Марокко – никогда ранее команда с таким скромным владением не доходила до полуфинала:

В XXI веке только Уругвай-2010 проделывал нечто подобное, но не так радикально. В эту картину блестяще вписываются слова марокканского тренера Валида Реграги: «Мы играем в стиле, который знаем лучше всего. В чем смысл 70% владения при двух ударах? Попрошу Инфантино давать дополнительное очко командам, которые владеют мячом больше 60%. Мы же приехали сюда побеждать, а не владеть мячом».

Еще один важный момент – обновление антирекорда по владению в победном для команды матче. Япония обыграла Испанию при 17,7% – это наименьший показатель у победившей команды за все время ведения статистики ЧМ (с 1966-го).

На дистанции всего турнира тренд тоже работает. Только в 25 матчах из 64 победитель владел мячом больше соперника. Это наименьшее значение в современной истории ЧМ (после перехода на 32 команды). The Athletic преобразовал эти данные в очки за игру (учли ничьи) – и получили аналогичные выводы: меньший процент владения гарантирует положительный результат чаще, чем больший.

Для полного осмысления данных надо держать в уме, что мячом часто владеет фаворит. Условная Франция владеет мячом больше Австралии, не потому что это умышленная черта стиля, а потому что им отдают мяч. При этом победа Франции вероятнее при любых стилях команд. В матчах примерно равных соперников статистика будет еще более вопиющей.

Отчасти поэтому в таких встречах на групповом этапе складывалось ощущение, что обе команды пытаются отдавать мяч. Это отмечал Хави: «Я посмотрел почти все матчи. Команды очень фокусируются на результате. На турнире мало команд с атакующим стилем. Все думают в первую очередь об обороне. Исключения, пожалуй, только Испания и Бразилия – остальные выжидают ошибки».

Выжидание ошибок – очень точное описание турнира. Тренд на победы с низким владением хорошо дополняется другой тенденцией – снижением количества непрерывных владений за матч. То есть мяч реже переходит от команды к команде. В 2010-м в матчах в среднем было 96 владений. С тех пор этот показатель снижался от турнира к турниру. В 2022-м было всего 87 владений в среднем за матч.

На практике это означает, что мы чаще, чем когда-либо ранее, наблюдали ситуацию, в которой одна команда владеет мячом без видимого сопротивления со стороны другой, но плохо представляет, что с ним делать.

Это особенно заметно в начале матчей, которые были самыми безыдейными (далее голы или давление результата вынуждали действовать активнее). Всего 18% голов были забиты в первые 30 минут матчей. При равномерном распределении следовало бы ожидать около трети голов (на самом деле чуть меньше, так как эта 30-минутка обходится без компенсированного времени, но 18% – аномалия, которая хорошо отражает проблему безыдейности). В АПЛ в этот отрезок забивают 28,9%; в Лиге 1 (самый низкий показатель из топ-5 лиг) – 26,4%.

Причина низкого уровня позиционных атак более-менее понятна. Более интересный вопрос, почему команды так плохо маскировали ее – порой даже не пытались и тянули нас в скуку. Это хорошо заметно на примере самого частого и банального метода маскировки проблем – дальними ударами. Казалось бы, очевидное решение, когда не знаешь, как вскрыть оборонительного соперника, но в Катаре к ним обращались реже, чем когда-либо раньше. Среднее расстояние от ворот при ударах упало до 14,5 метров.

В 2010-м больше половины ударов были дальними – 55%. Сейчас – лишь 39% (исторический минимум). С одной стороны, это хорошо вписывается в современные тренды – в клубном футболе тоже реже бьют издали. С другой, в описанных условиях они прямо напрашивались.

Бывший помощник Пепа Гвардиолы в «Сити» Хуанма Лильо предложил простую гипотезу – современные игроки не в состоянии перестроиться (практически у всех хорошая база, но проблемы с импровизацией и инициативностью): «Правда, что сейчас мы почти не видим плохих игроков. Но выдающихся тоже стало меньше. В попытках убить плохих парней мы убили и хороших».

Важность стандартов ощутимо снизилась. Это противоречит тенденциям последних ЧМ

Другой способ маскировки проблемы в атаке – наработки после стандартов. Здесь случился настоящий обвал – и это, в отличие от дальних ударов, сильно расходится и с клубными трендами, и с предыдущими турнирами сборных. 25 голов после стандартов против 51 на ЧМ-2018:

В некоторой степени падение объясняется характером матчей. Выше описаны особенности (низкий темп, малое количество переходов мяча от команды к команде), которые сократили количество попыток. Но реализация тоже заметно просела: команды показали худшую эффективность по части трансформации стандартов в удары и голы.

Это факт. Как его трактовать – большой вопрос. Самое простое объяснение: стандарты – это еще одна жертва нехватки времени на подготовку. Весь упор был сделан на организацию игры без мяча. Такая трактовка напрашивается, потому что тренда на снижение значимости стандартов в мировом футболе точно нет – есть обратная тенденция (приглашение спецтренеров под штрафные/угловые/ауты и все более тонкие розыгрыши).

Ироничным олицетворением тренда может служить самый памятный стандарт турнира – гол Ваута Вегорста в ворота Аргентины. Сборную Нидерландов возносили за хладнокровное исполнение домашней заготовки в самый напряженный момент матча. Вот только позже Луи ван Гал честно признался, что этот гол был неудачным розыгрышем другой заготовки. Редкий случай, когда нехватка времени помогла.

Отдавая мяч, команды почти не садились в штрафную. Главная стадия на турнире – средний блок

Теперь в официальной статистике ФИФА замеряется, сколько времени команда проводит в среднем блоке – без активного давления, но и не около штрафной. Это часть новой внедренной по инициативе Арсена Венгера статистики – следовательно, не получится сравнить пропорцию времени в этой стадии с другими ЧМ. Есть стойкое ощущение, что к среднему блоку команды обращались чаще всего.

Есть радикальные исключения в обе стороны. Например, Польша и Коста-Рика как явные автобусы без претензии на средний блок. Германия и Испания как команды с желанием всегда прессинговать. Но большинство команд часто обращались к среднему блоку. Это могли быть и топ-сборные, которые выжидают момент для начала прессинга, и андердоги, которые выжидают ошибки и шанса для контратаки.

Возможно, самый памятный пример – победа Саудовской Аравии над Аргентиной в первом туре. Саудовцы владели мячом 31%, но 10 раз ловили соперника в офсайд. То есть команда владела мячом на уровне классического автобуса, но назвать их таким образом язык не поворачивался, так как они располагались высоко и оставляли сопернику пространство для открываний за спину.

Саудовская Аравия – радикальный пример. За такую смелость они могли дорого заплатить (даже против Аргентины везло) – часто оборона была слишком высоко, а на игроков с мячом не оказывали нужного давления. Но выбор смелого пути при обороне (даже при 31% владения) был очевидным и крайне умышленным.

Более сбалансированная версия этого футбола – сборная Марокко. Типичный рисунок из любого матча команды Реграги – идеальные 4-1-4-1 в среднем блоке (в штрафную садились только в самом конце матчей):

Топ-сборные часто оказывались в похожем положении из-за отказа от высокого прессинга. Например, сборная Бразилии с помощью среднего блока выжидала, чтобы потом интенсивно душить соперников на флангах:

Пожалуй, именно инструменты и взаимодействия команд внутри среднего блока – самый интересный для изучения элемент на этом ЧМ. В клубном футболе стили андердогов и фаворитов намного более четкие. Доведенные до совершенства вариации игры в среднем блоке могут разнообразить текущую картину.

На ЧМ такое расположение при обороне было категорически частым, что привело к ряду побочных трендов:

1. Персональная опека по ключевым игрокам соперника

В выжидательном режиме среднего блока крайне важно обезвредить игроков соперника, которые способны обострить в один пас (так как защита не в штрафной, есть куда забросить). Часто средний блок комбинировали с выборочными персоналками.

Луи ван Гал в той или иной степени обращался к этому приему в каждом матче. Вот так Нидерланды сдерживали полузащиту США:

Франция использовала персональную опеку для Амрабата и Унаи в полуфинале:

Аргентина выключала Марцело Брозовича через персональное задание Хулиана Альвареса:

Ну и классика – Юссеф Эн-Несири в роли тени Серджи Бускетса в матче Испания – Марокко:

Комбинирование приемов (персональная опека и средний блок) вполне логично. При правильном выборе опасных игроков соперника можно выключить стадию розыгрыша и заставить стерильно перекатывать мяч.

Менее опасные игроки получают время и пространство, но тут расчет на плохое качество паса, нехватку слаженности между отдающим и открывающимся и готовность собственных защитников читать передачу. Ставка на подобные персоналки часто оправдывалась.

2. Голы после затяжных перепасовок

Один из самых загадочных трендов турнира – голы после категорически долгих перепасовок. Англия в матче с Ираном обновила рекорд по количеству передач перед голом – 35. Но еще мощнее выглядит тот факт, что 4 самых затяжных голевых атаки в истории ЧМ случились в Катаре-2022:

Более того, Нидерланды, Португалия, Швейцария, США и Бельгия тоже обновили личные рекорды по наибольшему количеству передач перед голом. На первый взгляд это расходится с трендом «команды плохо играли в позиционной атаке». Но если проанализировать голы, то можно найти общий элемент.

Команда долго пасуется (порой без четкой цели), соперник в среднем блоке, соперника все-таки удается выманить в давление, которое команда проходит и наказывает на пространстве. Большая часть затяжных голов были именно такими. Эталонный пример – атака Нидерландов против США.

3. Нам пора выучить термин «катбэк»

Катбэк (cutback) – один из главных терминов английского тактического жаргона. В русском есть длинный аналог – «откат назад под удар». Но, пожалуй, пора выучить оригинал (либо придумать отдельное русское слово) – голов и моментов после такого типа атак было очень много.

Обороняться против этого приема труднее, чем против прострелов или навесов. Как правило, пас следует на игрока, который не находится в штрафной, а набегает. Полузащитники и защитники часто путаются при передаче в такие моменты, следовательно, бить можно практически свободно.

На ЧМ-2022 были установлены рекорды по количеству ударов (132), голов (18) и xG (14,7) после катбэков. То есть такие атаки были более частыми и более опасными, чем на любом другом турнире, по которому есть продвинутые данные (с 2010-го). Рост с ЧМ-2010 тоже показателен: за 12 лет острота катбэков выросла более чем в два раза (с 6,7 до 14,7 xG), а количество атак с ними – почти на 30.

То есть команды не только активнее используют прием, но и хуже обороняют зону катбэков.

Где здесь связь со средним блоком? Он используется, чтобы перекрыть центр и направить соперника на фланги (это получалось успешнее, чем на любом другом ЧМ). Это сделало фланговую игру более важной. Самый эффективный способ создать момент с флангов через качество, а не количество – именно катбэки.

Их эффективности также помогала персональная опека. Некоторые игроки в рамках этих задач застревали со своим оппонентом, что оставляло зону катбэка более открытой.

Атакующих игроков не боятся сдвигать на более оборонительные позиции

По признанию Дешама, Франция сложилась в цельную команду именно после решения сделать из Антуана Гризманна восьмерку. Тренер нагрузил форварда «Атлетико» дополнительным объемом оборонительной работы, оставив прежние полномочия в атаке. Антуан был вездесущим и буквально склеивал команду в проблемных зонах.

Похожую работу в сборной Бразилии проделывал Лукас Пакета – стартовал опорником рядом с Каземиро в 4-2-3-1 (отлично пахал в этой стадии), а в атаке выполнял креативные функции. Даже Португалия Фернанду Сантуша заигрывала с идеей Бернарду Силвы в роли разыгрывающего опорника, пускай и не реализовала этот замысел в качестве стартового.

Передвигать атакующих игроков поглубже по схеме стало нормальной практикой. Польза – за счет креативности такой игрок может замаскировать нехватку идей в позиционных атаках. Потенциальный вред (дисбаланс без мяча) компенсировался либо работоспособностью этого игрока, либо верой в схему (оборона за счет компактности и командных смещений).

Похожие приемы применялись и с защитниками. Опорник «Сити» Родри весь турнир отыграл в роли центрального защитника. Сид Лоу назвал это «ложной четверкой» (возможно, ушло бы в народ, если бы Испания выступила успешнее). Йошко Гвардиол и Ромен Саисс тоже играли в более смелых ролях, чем на клубном уровне, где предпочитают действовать фланговыми в четверке. По замыслу это похожие приемы – без мяча таким защитникам помогает компактность и схема, а с мячом они дают уникальные качества в продвижении.

Среди необычных фланговых защитников выделялись Иван Перишич (играл именно флангового в четверке – несколько раз по ходу матчей и всю игру против Марокко за третье место), Эдуардо Камавинга (выходил левым защитником – отчасти из-за нехватки альтернатив Тео Эрнандесу, но необычным образом интерпретировал роль) и даже Бруну Фернандеш (доигрывал справа в защите против Марокко, когда Португалия бросала в атаку вообще всех).

Самыми эффективными оказались атаки, выстроенные вокруг Месси и Мбаппе (а не вокруг трудных структур)

Лео Месси (7+3) и Килиан Мбаппе (8+2) – два с отрывом самых эффективных атакующих оружия турнира. Их перестрелка в финале символизировала победу подхода адаптаций под суперзвезд над более командными конструкциями.

У тактики Аргентины и Франции общие контуры. Лидер освобождается от оборонительной работы и отвечает зашкаливающим уровнем атакующей пользы. Особенности адаптаций отличаются. Методы Мбаппе и Месси в атаке – тоже. Мбаппе чаще угрожает за счет самого факта высокой позиции в момент перехода мяча у Франции. Месси – за счет экономии энергии, которая помогает ему творить в разных стадиях. Лео не зависит от резкости в быстрых атаках. На выходе оба выдали феноменальные показатели.

Детали стратегий Дешама и Скалони мы разбирали в этом материале. Из-за нехватки времени на построение более трудных механизмов выбранный ими путь оказался вдвойне эффективным – Франция и Аргентина не только полностью реализовали потенциал главных звезд, но и получили конкурентное преимущество над теми, кто пошел иным путем.

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Кажется, этому ЧМ было суждено стать турниром звезд (футбол сборных в принципе на них сильнее заточен, а тут еще аномально трудные условия подготовки). Лео и Килиан не подвели – и подарили нам запоминающиеся эпизоды и массу эмоции. Теперь время возвращаться в клубный футбол – тут работают другие правила, а нас уже заждались Юрген, Пеп и Карло.

Фото: REUTERS/Molly Darlington, Kai Pfaffenbach, Marko Djurica