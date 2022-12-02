Треугольник Брозович-Модрич-Ковачич – главная сила Хорватии. Они захватывают центр с любым соперником и делают команду неуязвимой к прессингу

Вадим Лукомский – о хорватской магии.

Хорватия второй раз подряд добралась до полуфинала чемпионата мира. Уникальный элемент этого успеха – доминирование в сериях пенальти. Без четырех подряд побед мы бы не обсуждали сейчас тонкости их игры в центре поля. В сериях решает психологическая стойкость и мелкие детали.

Мощь центр поля – причина, по которой ни одна команда в мире не может доминировать против Хорватии. С абсолютно любым соперником хорваты могут играть на равных или, как минимум, рассчитывать на важные отрезки передышек от давления. Часто именно это помогает дотерпеть в трудных матчах.

В то же время по определенным причинам (разберем ниже) волшебная полузащита Хорватии лучше контролирует матчи, чем создает моменты. Из-за этого игры против более слабых соперников не всегда даются легко и тоже могут доходить до серий. Все сильные и слабые стороны этой команды определяются именно полузащитой.

Давайте подробнее разберем треугольник Брозович-Модрич-Ковачич.

Почему это трио может захватить контроль практически в любом матче

«Ни у кого в мире нет такой полузащиты, которая есть у нас в лице Модрича, Брозовича и Ковачича. Они потрясающим образом управляют игрой – могут сбавлять темп, а могут играть максимально быстро. Они способны удерживать мяч против любого соперника», – восторгался в недавней колонке для The Athletic Славен Билич.

Определяющую роль полузащитников перед турниром подчеркивал и тренер хорватов Златко Далич: «Пока я в команде, мы не изменим своему стилю. С такой полузащитой нужно стремиться двигать мяч в центре, строить игру через владение. Чтобы полузащитникам было удобнее, мы должны разыгрывать мяч коротко».

С рядом оговорок эту идею удалось воплотить. Полузащитники Хорватии предсказуемо правят в команде. Тройка занимает три первых места по доставкам мяча на чужую треть:

Они же активнее остальных участвуют в созидании. Хорватия в принципе создает не очень много моментов, но те, что создаются, всегда с их прямым участием. По предударным действиям с игры все трое – в топе. Между ними вклинился активный правый защитник Йосип Юранович:

Пожалуй, ключевой секрет успеха – свобода импровизации, которую получает тройка, и наличие у каждого нескольких ролей. Попробуем описать их.

Брозович – динамичный опорник. Стартовая позиция самая глубокая, но он не прикован к этой зоне. Если соперник дает ему свободу, Марцело продвигает мяч самостоятельно – он отлично разбивает линии и пасует на любые дистанции. Если с Брозо играют плотнее, он оставляет позицию в опорной и делает рывки вперед.

Ковачич – мастер продвижения через проходы и разрушитель прессинга. Отходит за мячом, чтобы свободно разогнаться и начать проход. В альтернативном сценарии (под давлением) ускользает из-под прессинга через умную игру в пас.

Модрич – контролер темпа, созидатель и разрушитель прессинга. Он умеет все. И лучше всех понимает, когда какой прием уместен.

Забрать мяч у такой полузащиты невозможно. Прочитать их полностью и подготовиться – тоже почти нереально. Лучший план – минимизировать важность этой зоны в контексте матча и наказывать хорватов за слабости.

Для захвата центра волшебное трио использует четыре основных приема (и еще ряд импровизационных).

Первый – переворот треугольника. Классическое расположение полузащитников: Брозович – опорник, Модрич – правая восьмерка, Ковачич – левая. Хорваты стартуют в таком положении, но по ходу матча регулярно трансформируются.

Вот вариация, в которой треугольник разворачивается – Брозович становится десяткой по эпизоду:

А здесь Модрич отходит глубже (на позицию опорника), а Ковачич и Брозович располагаются выше.

Наполнение может быть любым – два опорника и десятка, либо опорник и два игрока в полуфлангах. Ситуативная роль любого полузащитника тоже может меняться. Из-за этого треугольник невозможно прочитать. Не менее важно, что игроки чувствуют себя комфортно при смене ролей и не теряются в неродных зонах. При таких вводных свобода и возможности для импровизации работают в плюс.

Второй прием – близкое расположение для комбинаций. Когда соперник оказывает давление на конкретную зону, частыми становятся ситуации, где все три полузащитника собраны на одном участке поля для сочинения комбинаций. Вот несколько примеров:

Третий ход – Модрич стягивает давление (создает пространство для рывка партнера), другой полузащитник реагирует, Лука отдает на него в оптимальный момент.

Модрич ушел на правый фланг, стянул давление, образовал пространство в центральной зоне. Брозович замечает и резко ускоряется именно в эту зону:

Аналогичное по принципу взаимодействие с Ковачичем. Движение Модрича открывает чужую опорную зону, Ковачич делает рывок:

Четвертый механизм – читерские рывки Ковачича с мячом. По проходам с приклеенным к правой ноге мячом он один из лучших в мире. Главное – получить зону для разгона. Дальше почти невозможно остановить.

Когда в соперниках топ-команда, очень увлекательно смотреть за перебором приемов и попытками оппонентов среагировать. Хорваты выиграли владение даже у Бразилии – и это было плодом не финального штурма, а отрезков контроля по ходу всего матча. Чаще всего бразильцы просто боялись прессовать опускающихся поглубже Модрича и Ковачича.

Бразилии приходилось выжидать, а не идти в давление, падал ритм, сокращалось общее время в атаке. Моменты все равно пришли, но без контроля в центре у хорватов не было бы шансов.

«Матео, Лука и Марцело – лучшая полузащита в истории сборной Хорватии. Не думаю, что у нас когда-либо еще будет такое мощное трио. Пасовать им даже безопаснее, чем хранить деньги в банке», – резюмировал Юранович.

Кроме тактических связей есть и личные. Все трое дружат за пределами поля – особенно Модрич и Ковачич. Важность этого аспекта упоминал Ковачич: «Футбол объединил нас, но связь за пределами поля – самое важное. Мне повезло иметь такого друга, как Лука. Думаю, мы друзья на всю жизнь». Модрич в ответ говорил, что «любит Матео как младшего брата».

Почему Хорватия теряется, когда их вынуждают слишком много владеть мячом

В играх Хорватии есть тенденция, прямо связанная с особенностями центра. Когда владение между 45% и 55% (ниже 45% не бывает), команда действует успешно. При владении больше 55% возникают проблемы. Так выглядит зависимость на основании матчей Лиги наций (там была сильная группа – Франция, Дания, Австрия) и этого ЧМ:

При прочих равных рисунок 45-55% означает борьбу за инициативу и попытки прессинга со стороны соперника. В таком случае тройке полузащитников просто нужно решить ребус – выбрать максимально неудобный для оппонента прием из своего арсенала. Хорватия получает преимущество.

Рисунок, в котором владение Хорватии больше 55% (иногда радикально больше), означает, что перед хорватами автобус или команда, которая ну совсем редко идет в давление. Разбивать прессинг не нужно, а именно на этом специализируется тройка полузащитников. На первый план выходит созидание. Здесь хорватам порой не хватает структуры и вариантов.

На ЧМ самый радикальный сценарий был с Марокко – 64% владения. В этом матче регулярно наблюдались эпизоды, в которых Брозович и Модрич одновременно опускаются к центральным защитникам, а соперник не реагирует – держит изначальную схему:

При прессинге такие опускания растягивали бы полузащиту соперника. Учитывая, что Брозович и Модрич редко теряют мяч, Хорватия получала бы преимущество. В сценарии без прессинга Хорватия получает контроль, но оказывается в плохом положении для создания моментов. Хорватам удобнее не взламывать центр, а выманивать игроков оттуда и разрезать. Когда так делать не дают, начинаются проблемы.

Эпизодически это проявлялось в других встречах. Например, против Японии – все три полузащитника опускаются, даже когда соперник не давит, а крайние защитники не ушли в атаку:

Описанные особенности полузащиты финализировались после внедрения сюда Ковачича вместо Ивана Ракитича. В 2018-м у Хорватии был более четкий план на автобусы. Далич подробно рассказывал об этом:

«Мы готовились к каждому матчу ЧМ-2018, думая, как наиболее эффективно использовать Модрича. Иногда он получал свободу в более атакующей позиции, а иногда располагался поближе к Ракитичу для контроля полузащиты.

Лука – выдающийся игрок. Он всегда находит решение, он всегда на несколько шагов опережает всех остальных. У него есть все – контроль мяча, техника, видение поля и диапазон паса. Но самое главное – футбольный интеллект. Лука – подарок для любого тренера, потому что он делает всех вокруг лучше».

Разница между Ракитичем и Ковачичем в способности контролировать центр без Модрича. Ракитич способен диктовать ритм рядом с опорником без опусканий Луки. Ковачич не дает этих качеств. В то же время Ковачич лучше в проходах с мячом и в игре под прессингом.

На выходе полузащита Хорватии стала более радикальной. Еще более неуязвимой под чужим прессингом, но менее вариативной против автобусов. Теперь нельзя сделать Модрича атакующим полузащитником на весь матч, а контроль поручить Брозовичу и Ракитичу. В таких матчах Луке приходится сочетать контроль с созиданием. Отчасти получается, но все-таки моментов становится меньше.

***

Аргентина и Хорватия – команды с явными козырями, которые стараются продвигаться по турниру, максимизируя влияние этих козырей на ход матчей. Козырь Аргентины – Лео Месси. Козырь Хорватии – трио в центре поля. Об этом знают все соперники, но описать их плюсы проще, чем выключить на практике.

Нас ждет грандиозная битва нейтрализаций и максимизаций. Тот случай, когда мы заранее знаем, какие игроки и зоны окажут наибольшее влияние на матч – просто не знаем, чья гениальность перевесит.

Фото: REUTERS/Marko Djurica