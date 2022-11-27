👊✌️✋ Сумасшедшая группа E – это камень, ножницы, бумага! Сходятся матчи и даже тактика

Сами посмотрите.

Команды из группы E устроили главное шоу этого ЧМ. Япония, Германия, Испания и Коста-Рика обыгрывали друг друга, потом проигрывали другим – и в последнем туре в плей-офф могла прорваться каждая сборная. Получилось у Японии и Испании.

Эту группу можно представлять по-разному, но вы удивитесь, как здорово результаты и стили команд подходят к знакомой каждому игре – камень, ножницы, бумага.

Вот!

Здесь сходится даже тактика – получилось наложение разных стилей

• Испания и Германия – позиционный футбол , много владения и эффективность против автобусов. Словно бумага покрывают почти все поле и не оставляют сопернику ходов, если только он не умеет «резать» .

• Коста-Рика – автобусный стиль , который ставит в приоритет сдерживание и не очень опасен в контратаках. Автобус – это камень. Цельный, но почти неподвижный элемент .

• Япония – динамичность в контратаках и прессинге . Они буквально разрезали владение/бумагу. Да, долгими отрезками Япония играла как автобус, но важно, что у них есть качества, чтобы резать – именно отрезки, когда играли смело и резко, сделали результат.

Кто придумал камень, ножницы, бумага?

Историю древней игры рассказывали наши друзья на сайте Gol.ru.

• Прародители КНБ появились в Древнем Китае (историки пишут о 200-х годах до нашей эры). Концепция игры шоушилин («команды рукой») была придумана уже тогда – ручная игра с принципом «трое, которые боятся друг друга». Вариантов игры было много, особенно после того, как ее полюбили в Японии. Там придумали версии с охотником, сенсеем, лисой и со слизняком, лягушкой, змеей.

• В западный мир игра попала только в начале XX века, когда Япония начала активно торговать с Европой.

• Правило, вне зависимости от названий жестов, сводилось к простой математике: А бьет В, В бьет С, а С бьет А.

Есть версии ручной игры, где жестов намного больше: от 15 до 101. Но они не стали популярны из-за сложности.

И как в нее побеждать?

Иметь заранее победную тактику в КНБ нельзя. Но есть несколько психологических советов от профессиональных игроков.

✌️Если играете с мужчиной-новичком, то покажите бумагу. Есть большая вероятность, что он покажет камень (выражая кулаком силу).

👊 Покажите камень, но перед этим прокричите «ножницы» или «бумага». Так вы смутите соперника.

✋ Спокойно скажите, что вы сейчас покажите бумагу. И покажите ее. Это тоже введет соперника в дискомфорт.

👊 Обычно, если игрок проиграл, то в следующий раз покажет другой жест. На эту тему даже есть исследование у Nature.

✌️ Работает и в обратную сторону. Если человек победил ножницами, то высока вероятность, что опять их покажет.

Фото: Gettyimages.ru/Catherine Ivill