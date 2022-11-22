Матчи Саудовской Аравии – гарантия зрелищности. Ходы Ренара раскрывают игру в обе стороны

Вадим Лукомский – о внезапной яркости Саудовской Аравии.

На этом ЧМ есть неприятная тенденция игры в негативном стиле. При прочих равных команды либо ставят на стиль и схему, которые были отработаны до турнира, либо делают оборонительные адаптации под выключение соперника.

Это логично. У команд не было времени на подготовку, чтобы разработать несколько трудных механизмов в атаку и переключаться между ними в зависимости от соперника. Тренер Франции Дидье Дешам публично акцентировал на этом внимание:

«Со спортивной точки зрения это проблема. Я один из тех, кто давно работает на уровне сборных. В 2014-м у нас было 28 дней на подготовку к ЧМ в Бразилии, а перед стартом турнира в России мы готовились 24 дня. Сейчас же была одна неделя. В таких условиях нет времени на тактические преобразования чего-либо».

Результат: огромное количество закрытых стартовых рисунков матчей. Иногда после первого гола команды раскрываются и устраивают вполне годное шоу, но самый частый сценарий удручает. Именно по намерениям команд. В то же время тренеров можно понять: позиционную оборону отладить проще, чем механизмы позиционной атаки и прессинга. За неимением времени ее ставят в приоритет.

Ярче всех против тренда идет тренер Саудовской Аравии Эрве Ренар. Оба раза его стратегия открывала, а не закрывала рисунок матчей. Стоит ли его хвалить именно за качество адаптаций – большой вопрос (соперники извлекали из этих ходов не меньше выгоды), но редкое на этом турнире позитивное мышление определенно заслуживает комплиментов (если что, это про тактику, а не про веру в силу белой рубашки).

Против Аргентины – высокая линия защиты и ситуативный прессинг

10 офсайдов (7 за первый тайм, где команда действовала особенно смело) уже стали частью тактической мифологии этого турнира. Возможно, ничего более дерзкого мы уже не увидим.

Саудовская Аравия при розыгрышах Аргентины регулярно оставляла 40 метров за спиной защитников:

Результатом дерзкой тактики стали отмененных три мяча соперника и многочисленные офсайдные ловушки. Смелость такого подхода не вызывает сомнения. Эффективность и баланс контроля/везения при организации офсайдов – более спорная тема. Обратную сторону этой тактики очень точно раскрыл Леонид Слуцкий в эфире Коммент.шоу:

«Аргентина должна была забивать пять. Высокая линия, которую Саудовская Аравия жала на абсолютно открытом мяче – это просто нечто. На мой взгляд, они играли в гиперавантюрный футбол. Когда жмешь высокую линию, это обязательно нужно делать на закрытом мяче. Нужно сначала оказывать давление на мяч, а потом поджимать линию. Не наоборот.

Четыре игрока Аргентины стартовали за спину, всегда был открытый мяч, но миллиметровые офсайды и неточность в исполнении передач сделали возможным камбэк Саудовской Аравии. По мне, это была самая авантюрная тактика и самая непродуктивная. И просто чудо, что сборная Аргентины не реализовала шансы».

Открытый мяч – ситуация, в которой высокая линия сочетается с отсутствием давления на футболиста с мячом (ему дают возможность готовить пас). Правда крайне опасная ситуация. Даже при гениальной слаженности линии для организации офсайдов команда не контролирует ситуацию полностью и полагается на везение и миллиметры в свою пользу.

Можно спорить, действительно ли смелость стартового плана принесла больше выгоды, чем проблем, но факт смелости не вызывает сомнений (просто, возможно, она была суицидальной).

Плюс подхода в том, что при такой высокой линии заметно проще организовывать ситуативный прессинг, если аргентинские владения заходят в тупик. Это сыграло косвенную роль в первом голе, когда саудовцы накрыли Лео Месси и отобрали мяч на чужой половине:

Добиться результата Саудовская Аравия смогла, когда во втором тайме забила два гола, проведя две атаки с ударами (феноменальная реализация), и села заметно глубже, оборонялись с линией из пяти человек (хорошая адаптация, из-за которой Аргентина создавала только со стандартов). Эти приемы не были такими зрелищными и аномальными, но помогли в нужные моменты. Безумно круто, что к этому моменту команда Ренару уже дала зрителям дозу зрелищности, пускай историческая победа родилась практически из противоположных вещей.

Против Польши – высокая позиция фланговых игроков (особенно Аль-Досари)

Во втором туре план Ренара тоже строился вокруг раскрытия рисунка матча в обе стороны. Без мяча команда располагались почти как «Ливерпуль» в 4-3-3 перед началом прессинга. Акцент на центральной зоне – фланги открыты:

У «Ливерпуля» отлажены (были отлажены?) механизмы смещений в случае паса на фланг. На уровне сборных в условиях ЧМ такой синхронности не добиться, поэтому возникали ситуации, когда правый защитник Мэтти Кэш получает свободу в атаке, а вингер Салем Аль-Досари даже при большом желании за ним не успевает:

Даже когда у Саудовской Аравии был свободный фланговый защитник, встречать Кэша было трудно, так как он разгонялся и атаковал на скорости:

Спонсором открытости на флангах выступал именно смелый тренерский план. Еще раз: Ренар сыграл с открытыми краями против команды Роберта Левандовского, которому помогает Аркадиуш Милик.

При этом высокая позиция фланговых игроков (по индивидуальному набору качеств – это главные звезды саудовцев) помогала при собственных атаках. Саудовская Аравия тоже регулярно получала острые моменты:

Как и в случае с Аргентиной, очень многое решила реализация и мелкие детали. Увы, теперь в пользу соперника. Но намерение рискнуть с целью создать своим игрокам комфорт в атаке – позитивное тактическое мышление.

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Подход Ренара – глоток свежего воздуха на этом ЧМ. В каком-то плане он последний настоящий романтик на уровне сборных. У некоторых тренеров топ-сборных более атакующий стиль, высокая линия защиты и смелые ходы, но как раз потому что это самый прагматичный способ достижения результата со звездным составом.

Ренар – в другом положении. Он играет открыто, потому что выбирает играть таким образом, а не потому что это самый эффективный способ. Иногда из этого рождаются полезные для его команды находки.

На Саудовскую Аравию приятно смотреть. Важно разграничить комплименты за стиль и комплименты за качество. Ходы Ренара помогали атаковать не только его команде, но и сопернику, а зрители получали первоклассное шоу.

Фото: REUTERS/Matthew Childs, Jennifer Lorenzini; globallookpress.com/Han Yan/XinHua