Матч открытия – ужас. Не хочется, чтобы весь ЧМ получился таким

Лукомский боится слишком частой игры по счету и упора на стандарты.

Эквадор уверенно расправился с Катаром в матче открытия ЧМ (2:0). Вряд ли команды заслужили подробный разбор, но про две пугающие детали этой встречи хотелось бы поговорить – они могут стать печальной тенденцией всего турнира.

Приходить в ужас еще рано – это лишь один матч. Пока это именно опасения, а не тренды. Настораживающие направления, за которыми я предложил бы последить в ближайших турах. Возможно, мы просто пометим вчерашний стыд как худший матч открытия, который мы видели, но благополучно забудем о нем, когда в дело вступят Бразилия, Аргентина, Испания, Германия и другие топ-сборные.

Вчера, помимо прочего, играли две банально не самые сильные команды. Проблема в том, что проявившиеся опасения читались и озвучивались до старта. Прямо идеально вписываются в картину зимнего катарского турнира . Разберем две потенциальные беды матчей этого ЧМ.

1. Огромные отрезки игры по счету

Опасение формулируется так: аномальное время проведения ЧМ, нестандартные условия и дикий график сезона – повод экономить силы, даже если это выглядит максимально цинично и местами неуважительно по отношению к зрителям.

Вчера это проявилось в контрастности отрезка до счета 2:0 и оставшегося периода доигрывания встречи:

На стартовом отрезке Эквадор в плане распределения мяча и территории действовал как классическая топ-команда (понятно, на каком фоне, но правда доминировали). Много владели, быстро возвращали мяч и вынуждали оппонента неточно пасовать. Потом резко перешли в режим «Атлетико» (времен, когда «Атлетико» был страшным): передавали мяч сопернику, выжидали в схеме 4-4-2, совсем без рисков проводили собственные атаки.

Грубо говоря, вот типичный для Эквадора эпизод в стартовые минуты – шесть игроков, включая высоко выдвинувшегося левого защитника Первиса Эступиньяна, компактно зажимают соперника на его трети:

Прессинг – это фирменная черта команды. Тренер Густаво Альфаро рассказывал об этом в интервью The Athletic: «У меня в распоряжении самая молодая команда Южной Америки. Мы играем с самой высокой линией защиты на континенте. Для нас желание прессинговать и быстро возвращать мяч естественно. Оно основано на скорости и физической мощи игроков».

После 2:0 типичный Эквадор уже выглядел так – направление атак на фланги через схему 4-4-2, где в низком блоке отбирался мяч:

Еще были ситуативные переходы на шесть защитников – из-за крайне низкой позиции вингеров:

Проблема заключалась в том, что отрезок под контролем Эквадора имел нулевую смысловую ценность. В 60 с лишним минут уместилось два удара с игры (всего – три) и лишь одна толковая атака Катара (в конце первого тайма). Катар в новом рисунке ничего не мог предложить в стадии владения, а Эквадор экономил силы.

Эквадор имел право так сыграть (наши ожидания – наши проблемы). Но циничность зашкаливала. Она проявилась в двух деталях: а) в резкости, с которой трансформировался рисунок – играть по счету можно по-разному, в этом случае наблюдалось тотальное убийство матча; б) в трансформации всех стадий игры под сушку встречи.

То есть был не только отказ от прессинга (абсолютно логичный), но и отказ от рисков в собственных владениях (ведь из-за потери в неудачный момент придется обороняться и – о, ужас – бежать назад). Меньше всего хочу отказать команде в святом праве играть осторожнее при счете 2:0, но у трансформаций в такой ситуации бывают разные степени.

Ключевой вопрос: что мы наблюдали – циничность конкретной команды или рецепт для всех? Матчей с таким разрывом в уровне на групповом этапе будет достаточно. Очень многое зависит от намерений.

2. Стандарты как ключевой элемент угрозы

Опасения в беседе с The Independent аргументированно сформулировал Алекс Клэпхэм – тренер по стандартам бразильского «Васко» (ранее работавший в «Саутгемптоне»):

«Многие из футбола сборных, с которыми я общался, опасаются, что у команд будет мало времени на подготовку. Тренеры сборных будут работать в первую очередь над оборонительным блоком, а во вторую – над стандартами. Сборная Англии добилась серьезных успехов в этом отношении на прошлом ЧМ, потом Италия хорошо себя проявила и была одним из лидеров в плане стандартов на Евро. Боюсь, на этом ЧМ, в жару, мы увидим много команд, которые сидят в низком блоке и делают ставку на стандарты».

У категорической ставки на стандарты есть два важных минуса. Косвенный – приходится приносить в жертву тренировочное время, которое можно было потратить на атакующую игру. Прямой – подготовка каждого (даже мелкого) стандарта приводит к паузам, которые сбивают ритм и съедают время. Воплощать с игры даже те скромные наработки, которые успели подготовить, становится труднее.

В лице Эквадора мы наблюдали команду с самыми опасными стандартами Южной Америки (первое место по голам и остроте по итогам квалификации). Возможно, другие команды не будут делать такого акцента, но вчера мы видели раскрытие проблемы во всей красе.

Стандарты почти с центра использовались для насыщения штрафной и создания угрозы. То есть почти каждый стандарт в матче – это пауза на 45-70 секунд. Это разрушало ритм игры, но в то же время было источником моментов.

Яркий пример – штрафной перед отмененным голом на 3-й минуте. Между фолом в центре и розыгрышем – 65 секунд. Штрафную соперника насыщают шестеркой футболистов – трое под борьбу, трое под скидку. Розыгрыш правда опасный и явно заготовленный:

Практически копию этого розыгрыша мы наблюдали на 35-й минуте. Между фолом и подачей теперь прошло 60 секунд. Задумка та же – шесть игроков в штрафной (3+3):

Еще один пример – 38-я минута. Между фолом и подачей теперь прошло 122 секунды (учтем, что была желтая карточка и болезненный для Эннера Валенсии стык). В плане замысла и количественного наполнения штрафной задумка у Эквадора та же:

Еще раз: респект Эквадору, что превратили в оружие такие стандарты. В то же время нельзя игнорировать их влияние на динамику матча. В иной встрече такие штрафные разыгрываются за секунду, чтобы не дать сопернику паузу, оказывать одну волну давления за другой. Смотреть за такой динамикой явно приятнее.

Все усугублялось манерой судейства. В предтурнирной колонке Майка Дина для Daily Mail был инсайд о том, что от судей попросили английскую манеру образца этого сезона, которая предполагает возможность бороться и небольшое количество остановок. В среднем в матче АПЛ фиксируется 21 фол. Вчера было 30. Это не космический показатель (и снова-таки лишь один матч), но значительно выше, чем в АПЛ, где играют полные встречи (а не как вчера).

На выходе мы наблюдали:

• откровенное убийство времени (даже когда формально мяч был в игре);

• постоянные паузы и сбитый фолами ритм;

• дополнительные порции съеденных секунд на подготовку стандартов (даже тех, которые обычно разыгрывают с ходу).

Означает ли это, что играть в футбол на этом ЧМ будет менее выгодно, чем готовить стандарты (сначала – на тренировках вместо позиционной атаки, а потом – в матчах по 45-70 секунд каждый)?

Рано делать выводы, но страшно, если так.

Фото: REUTERS/Kim Hong-Ji, Kai Pfaffenbach, Molly Darlington