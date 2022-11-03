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«Бенфика» – первая в группе с «ПСЖ». Контрпрессинг как плеймейкер оказался сильнее Месси

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Разбор Вадима Лукомского.

«Бенфика» финишировала на первом месте в группе H. Закончили с полностью идентичными с «ПСЖ» показателями, но забили больше голов на выезде. Мощнейшее достижение для команды, которую до старта ставили на 3-е место в группе (прямо уверенно и с коэффициентом на выход – 3,39). 

Вот скромный список основных достижений «Бенфики»:

• Ни разу не проиграли «ПСЖ», хотя оба раза пропускали первыми.

• Организовали голевую феерию «под заказ» – в среду против «Маккаби». На 69-й минуте поменялся счет в матче «Юве» – «ПСЖ». Стало понятно, что «Бенфике» надо забивать 4 для первого места. Забили!

• Лидируют в чемпионате Португалии (это неудивительно), но темп впечатляет: 10 побед и ничья (всего 5 пропущенных). 

• Победы над «Ювентусом» еще считаются за достижение? Перед стартом их точно не воспринимали как должное. «Бенфика» победила оба раза и выглядела категорически ярко.

Подробно разбираемся в ключевых механизмах команды Рогера Шмидта. 

Базис «Бенфики» – фирменный ультракомпактный прессинг Шмидта

В основе футбола Шмидта лежит интенсивный и максимально смелый прессинг. Это прослеживается в каждой его команде. В 2014-м после товарищеского матча с его «Зальцбургом» Пеп Гвардиола сказал: «Никогда ранее не сталкивался с командой, которая прессингует настолько интенсивно». «Бавария» проиграла 0:3, а каталонец начал следить за каждым матчем «Зальцбурга».

Эта черта общая для любого проекта Шмидта, но детали могут меняться. Например, он выбирает схему в зависимости от особенностей команды – как правило, 4-2-2-2 или 4-2-3-1. Но при прессинге эти формации работают практически одинаково. Высокая линия защиты + шестерка (два опорника и четыре прессингующих) смещается по мячу, демонстрируя чудеса ультракомпактности. При необходимости в помощь шестерке поочередно выдвигаются крайние защитники. 

В «Бенфике» Шмидт использует 4-2-3-1 с Рафой Силвой под Гонсалу Рамушем:

Шестерка прессингующих играет ключевую роль в давлении. «Бенфика» добивается невероятной интенсивности в зоне мяча за счет тотальных смещений в одну сторону поля. То есть на дальнем фланге нет никого, а вингер с того края замыкает прессинг в зоне мяча. Смещения по мячу – базис почти любого зонного прессинга, но до такой степени почти никто не доводит. 

Смотрите, где располагается дальний вингер (в данном случае Жоау Мариу): 

Здесь «Бенфика» прессингует в семь игроков (выдвинулся левый защитник Алекс Гримальдо) на маленьком участке поля. Дальний вингер Нерес в максимально узкой позиции:

Такое ультракомпактное расположение – постоянная особенность прессинга «Бенфики». Кажется, Шмидт просит, чтобы вингер располагался четко по центру, чтобы иметь возможность читать эпизод – либо замыкать прессинг, либо возвращаться в случае перехода:

Зонный ориентированный на мяч прессинг – классика немецкой школы. Шмидт – радикал внутри этой школы. Он выделяется и по количеству игроков, которые вовлекаются в давление (часто семь на маленьком участке), и по насыщению зоны мяча. 

Для такой системы важно тотальное отсутствие пассажиров. В «Бенфике» с этим отлично: все работают и способны давать нужный объем (да-да, включая Жоау Мариу – он прямо пашет). Вместе с блестящей организацией Шмидта получился потрясающий результат и уникальный игровой рисунок. 

Все равно у такого прессинга есть потенциальная уязвимость – переводы на другой фланг в один пас. Почти всегда это означает приостановку давления. После такого перевода «Бенфика» уже старается максимально быстро сесть в оборону. Другими способами пройти давление португальцев трудно. 

У соперников по группе не получалось. «ПСЖ» слишком радикально ставит на короткие передачи (одна из худших команд ЛЧ по количеству переводов и худшая, если пересчитать относительно владения), а «Ювентус» просто плохо контролирует развитие атак в первой стадии. 

Несмотря на формально трудную группу, «Бенфика» выделилась по прессингу в масштабе всего турнира:

Прессинг стал залогом территориального превосходства «Бенфики» в группе. Они больше «ПСЖ» и «Юве» находились в атаке – 30% действий на чужой трети. Не запредельный показатель, но впечатляющий, учитывая контекст и изначальный статус андердога. 

Пожалуй, можно выделить только два отрезка, когда «Бенфика» осторожничала. Во втором тайме домашней встречи против «ПСЖ» (кажется, их не хватило на весь матч) и против «Юве» при 4:1 (успокоились и сели глубже, чем обычно). Они уверенно компенсировали эти отрезки смелостью во всех остальных играх. 

Контрпрессинг – плеймейкер «Бенфики». Организовал 6 из 10 голов с игры

«Бенфика» забила 10 голов с игры. Характер этих мячей крайне показателен: 

  • 8 из 10 после прессинга (всех типов);

  • 6 из 10 после контрпрессинга (давление сразу после потери);

  • 1 из 10 после дальнего паса подбора (атака на скорости);

  • 1 из 10 после позиционной атаки;

Это портрет категорически вертикальной команды. Они цепляются за любую возможность атаковать пространство, хороши в этом и в качестве основного оружия используют контрпрессинг, что хорошо накладывается на описанные выше особенности. 

Главный причина эффективности контрпрессинга как источника угрозы – в момент потери соперник не организован (так как не успел принять оборонительную схему), а вернувшая мяч команда недалеко от чужих ворот. Это помогает любой команде после контрпрессинга – «Бенфика» тут не отличается принципиальным образом. Разве только всегда пытается играть вертикально – вообще не упускает шансов для атак после отбора.

Но есть бонусный фактор. Из-за особенностей прессинга «Бенфики» чаще возникают ситуации, когда после отбора у команды на ограниченном участке поля собрано много игроков, что дает больше вариантов для продолжения и потенциал для комбинаций:

Потом по этой же причине можно быстро насытить определенную зону в штрафной: 

2 из 6 организованных контрпрессингом голов были с многократными отборами в рамках одной атаки. Это подчеркивает радикальность Шмидта и в этом аспекте. «Бенфика» не успокаивается и готова рисковать в такие моменты, но плюсы явно перевешивают любые риски. 

Классика контрпрессинга – мгновенное включение игроков в зоне мяча для удушения соперника. Тут помогают натренированные командные реакции и отсутствие пассажиров: 

Большинство эпизодов контрпрессинга именно такие, но есть и премиальные, где выделяется чтение игры. «Бенфика» способна отбирать сразу после потери без численного преимущества – за счет динамичности и чтения эпизода: 

Индивидуально нужно отметить Гримальдо. Левый защитник – супероружие в этой стадии. Во-первых, крайне активно для левого защитника отбирает и перехватывает за счет безупречного чтения игры (по отборам на чужой трети – вообще лучший игрок группового этапа). 

Во-вторых, его решения после возврата мяча – топ-уровень. Может все – идеальный навес, разрезающий пас, дальний удар. Как минимум дает атаке ключевое продвижение, максимум – зарабатывает балл результативности (2+2 по итогам группы – один гол прямым штрафным, а остальное через прессинг). 

Игра «Бенфики» заставляет вспоминать легендарные слова Юргена Клоппа: «После контрпрессинга ты всегда в одной передаче от опасного момента. В мире нет плеймейкера лучше, чем хороший контрпрессинг». «Бенфика» попала в группу с самым сильным плеймейкером мира. Лео Месси лидирует по голевым в ЛЧ, но даже он уступил контрпрессингу Шмидта (4 голевых против 6).

Да, не совсем корректное сравнение, так как в рамках контрпрессинга ассистируют разные игроки и не всегда в один пас, но мудрость Клоппа как раз про то, что нет смысла зависеть от одного игрока (или инвестировать в одного игрока), когда есть еще более постоянный, разнообразный и надежный источник моментов. «Бенфика» элегантно напомнила миру об этой простой истине. 

Но у такого подхода есть ограничения. Команды самого высокого уровня так часто встречают автобусы, что одним контрпрессингом (без других плеймейкеров) не справятся. Но для «Бенфики» это шикарное оружие. Они в числе лучших в мире по этому аспекту. 

Позиционные атаки «Бенфики» тоже нацелены на создание моментов через контрпрессинг. Но есть и другие варианты

«Бенфика» не любит долгие перепасовки – команда двигается с очень четкой идеей. Располагаются для ее воплощения примерно так: 

Основной маневр – сужение вингеров и высокие позиции крайних защитников. По ситуации образуется по сути три десятки в чужой опорной. В рамках этой структуры есть два основных направления. Первое – пас через центр на десяток, которые комбинируют. Второе – на фланг крайнему защитнику, которому быстро создают поддержку. 

Внутри можно выделить такие фишки:

• Полная заменяемость внутри комбинационной тройки. Рафа Силва стартует в центре, но может оказываться ближе к любому из флангов. Главное, чтобы все зоны заполнялись. 

• Особая роль Гримальдо. Алекс возникает и на фланге, и ближе к центру. Партнер по флангу – Мариу или Эурснес – адаптируется под его позицию. Расширенные полномочия связаны с креативными талантами Гримальдо – он классно и вариативно пасует. 

• Мариу/Эурснес может опускаться для продвижения, если есть необходимость (у соперника перевес в центре). 

• В первой стадии Флорентину и Фернандес могут создавать с защитниками ситуативную тройку (например, если соперник слишком агрессивно прессингует). 

• Энцо Фернандес – плеймейкер внутри этой системы. Именно он задает ритм и решает, какое развитие атаки выбрать. Он здорово разбивает линии (если через центр) и переводит (если через фланг).

Приоритетное направление – центральная зона. Не только из-за умения комбинировать. Комбинации периодически проходят, но ничего запредельного в этом плане команда не показывает. Более важный мотив – рискованные передачи через центр, даже если не проходят, создают ситуации для контрпрессинга. 

На выходе получаем хорошую дополняемость качеств игроков тренерским стилем. Игрокам удобно комбинировать в опорной – «Бенфика» направляет туда розыгрыши. Если соперник плохо перехватывает, можно комбинировать. Если получше, то получает контрпрессинг (это уже элемент тренерского стиля). 

Альтернативное направление – фланг. Если выбирают его, то быстро создают поддержку крайнему защитнику. Как минимум получается треугольник при участии Рафы и двух фланговых. А иногда даже 4 игрока: 

Этот момент тоже хорошо сочетается с особенностями состава – в атаке все игроки динамичные и умеющие комбинировать. Именно на этих принципах сильно завязан потенциал «Бенфики». В плане организации игры без мяча это типичная (в лучшем значении слова) команда немецкого радикала Шмидта. В плане игры с мячом за счет качеств игроков рождается намного более тонкий футбол, чем в любой из прошлых команд Шмидта. 

На выходе получаем команду, которая способна удовлетворить практически всех – эстетов, гиков и хейтеров «ПСЖ».

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Важная часть ритуала просмотра «Бенфики» – изучение ярких непопсовых игроков (их тут всегда много). Вопреки желанию перечислить весь стартовый состав, дам несколько конкретных подсказок:

Рафа Силва. Главный бриллиант команды. Стартует в роли десятки, но на самом деле вездесущ – связывает атаки на скорости, созидает из чужой опорной, комбинирует на флангах, иногда забирает роль скрытого форварда. Везде бросается в глаза его техническое великолепие.   

Алекс Гримальдо. Левый защитник, который с мячом умеет абсолютно все, а без мяча отлично вписался в прессинг-систему Шмидта. Его важность для ключевых стадии описана выше. 

Энцо Фернандес. Прошел прессинг-школу Марсело Гальярдо в «Ривере», поэтому легко вошел в эту «Бенфику». А вот ключевым стал благодаря игре в пас – самый вовлеченный, главный по продвижениям, ответственный за выбор направления. Мозг команды. 

Флорентину Луис. Выдающийся разрушитель. Очень цепкий и дает феноменальный объем в центре поля. 

Антониу Силва. 19-летний центральный защитник. Мобилен, отлично подходит для высокой линии, классно читает игру, способен обострять из глубины. 

Фредрик Эурснес. Самая необычная рекомендация – не полностью основной с 0+0, хотя выходит в атакующей четверке. Но последите за его рывками. Возможно, понравится этой скрытой, освобождающей партнеров работой.

Фото: REUTERS/Ronen Zvulun, Pedro Nunes

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