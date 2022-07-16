Как Хави разместить Рафинью, Дембеле, Обамеянга и Левандовского? Есть смелая гипотеза

Предположение Вадима Лукомского.

«Барса» потрясающе активна на рынке: продлила контракт с Усманом Дембеле, достигла соглашения о переходе Рафиньи Диаса из «Лидса» и вот-вот финализирует трансфер Роберта Левандовского (уже подтвердили Фабрицио Романо и Дэвид Орнштейн).

Еще в команде есть Пьер-Эмерик Обамеянг, Ансу Фати, Ферран Торрес и Мемфис Депай (хотя его уход кажется вероятным). Очевидно, что ни одна схема не позволит разместить их всех, но давайте попробуем найти вариант, который вместит максимальное количество звезд атаки, при этом не будет выглядеть смехотворным с точки зрения баланса.

Перед тем, как мы погрузимся в тактические фантазии (сегодня именно такой жанр, а не разбор/анализ), пара замечаний:

• не воспринимайте слишком серьезно. Это лишь попытка дать быстрый и интересный ответ на интригующий вопрос;

• разумеется, критика предложенного варианта приветствуется. А еще лучше – предложить оригинальные идеи в комментариях. Если кто-то захочет нарисовать схему, то это удобно сделать тут.

Самый рациональный путь – взять за основу прошлогодние 4-3-3 Хави (речь не только про расположение, но и про роли внутри схемы) и попытаться отыскать там места для новых звезд. Именно в рамках этого варианта Рафинья/Дембеле и Обамеянг/Левандовски оказываются прямыми конкурентами, особенно если мы учитываем не только позиции, но и функции.

Тренеру «Барсы» придется либо ротировать игроков (если так, он получает, возможно, две самые мощно укомплектованные позиции в мире), либо изобретать новую идею. Давайте допустим второй сценарий и попытаемся залезть в голову каталонцу.

Наш альтернативный вариант строится на базисе из трех центральных защитников – Хави часто использовал эту схему в «Аль-Садде», а в начале лета был инсайд от Жерара Ромеро, что он планирует переключиться на тройку защитников и в «Барсе».

Все это внезапно здорово накладывается на трансферную кампанию. Если мы используем в качестве опоры схему 3-4-3, которая трансформируется в 3-5-2 при владении, то получим весьма удобную новым звездам формацию.

Выглядеть будет примерно так – при обороне 3-4-3:

Левандовски и Дембеле – на любимых позициях. Рафинья и Обамеянг адаптируются, но у них есть нужные качества и опыт. Рафинья оказывается в роли правого латераля – он достаточно трудолюбив, чтобы отрабатывать за оппонентом по флангу до упора (персональная игра у Марсело Бьелсы этому обучает). Но в доминантном стиле «Барсы» в большинстве эпизодов этого и не потребуется.

Обамеянг в роли левого форварда – именно в этой роли и в этой схеме он выдал, возможно, лучший отрезок в «Арсенале». Тот самый, который принес ему жирный контракт, а «Арсеналу» – победу в Кубке Англии через ключевые голы габонца. Его очевидное предпочтение – играть именно в центре атаки, но при 3-4-3 эффективность почти не падала, даже когда стартовал с фланга.

Объем работы без мяча при 3-4-3 тоже удобен Обамеянгу. При игре в четыре защитника с Пьером на фланге возникал дисбаланс, а в 3-4-3 все было относительно благополучно. Ему не нужно было опускаться слишком глубоко – основной объем работы приходился на прессинг (после перехода в «Барсу» Обамеянг крайне мотивирован в этой стадии). В общем, без мяча роль ему подходит – он может исполнять ее даже лучше, чем в похожей схеме в «Арсенале».

С мячом «Барса» будет поддерживать структуру в рамках 3-5-2:

Рафинья в правом полуфланге. Это фирменная зона, где ему удобно творить – отсюда он может реализовывать абсолютно все любимые приемы: диагональные смещения с ударом, продвигающие проходы, тонкие разрезающие пасы.

Дембеле держит ширину на фланге и разрывает соперников в изоляциях (максимально близко к его текущей роли).

Обамеянг в стадии владения действует в паре с Левандовским. Если соперник высоко обороняется, «Барса» играет через скоростные открывания Обамеянга. Если садятся глубоко, то присутствие Обамеянга слегка освободит Левандовского, который в этом сценарии будет основной угрозой. Пара может быть взаимодополняемой.

Можно ли ожидать чего-то подобного от Хави? Вполне. Гибридные схемы его не пугают, а, наоборот, привлекают. Для каталонца главное, чтобы соблюдались принципы позиционного футбола – описанный замысел это учитывает.

Разумеется, есть и минусы. «Барса» теряет динамику прошлого сезона. 4-3-3 с разными флангами здорово работала – слева комбинационные треугольники с широкими полномочиями Жорди Альбы, а справа изоляции под Дембеле/Траоре. В новом варианте, например, не будет таких условий под комбинации слева, зато индивидуальные качества звезд могут раскрываться и сосуществовать. Также будет на одно место меньше в центре полузащиты, хотя позиция мощно укомплектована.

Можно ли назвать такой размен стоящим и сработает ли идея на практике? Большие вопросы. Даже если так, что делать с Ферраном Торресом и Ансу Фати? Тоже непонятно.

Пожалуй, «Барса» подарила нам главную предсезонную головоломку.

Фото: globallookpress.com/Irina R. Hipolito