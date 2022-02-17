«Бавария» без Нойера – другая команда. Матч с «Зальцбургом» – пример того, как сильно он влияет на все стадии

Разбор Вадима Лукомского.

В матче против «Ред Булла» «Бавария» спаслась лишь на 90-й минуте. Первый тайм получился полностью провальным. Вторая половина – лучше, но настоящей «Баварии» мы так и не увидели. Главная причина – отсутствие вратаря.

На первый взгляд тезис кажется контринтуитивным. Свен Ульрайх не допустил явных ошибок и даже выручал команду (4 сэйва, среди которых был явный голевой момент у соперника). Но такое возможно, когда основного вратаря зовут Мануэль Нойер.

Без Нойера «Бавария» играет с более низкой линией защиты и не так агрессивно при контрпрессинге

Возвращения Ману из затяжного спада в топ-форму очень четко совпало со сменой тренера – уход Нико Ковача и повышение Ханси Флика до главного. Кажется, это больше, чем совпадение. Стиль сильно влияет на диапазон сильных сторон, которые может проявлять Нойер, и на особенности ударов, с которыми он сталкивается. В этом тексте мы отдельно разбирали этот аспект.

Вчера выяснилось (скорее даже подтвердилось), что есть и обратная связь. Отсутствие Нойера сильно бьет по потенциалу «Баварии» играть в привычном стиле, даже если этого требует тренер. Без Ману «Бавария» – другая команда. И с точки зрения психологической уверенности, которая необходима для игры в ультрасмелой манере; и с точки зрения тактики.

Перед игрой Юлиан Нагельсманн подчеркнул, что не будет ничего менять: «Я не отступлю от стиля. Да, некоторые игроки недоступны – все об этом знают, но я сохраню стиль. Требования отойти от него всегда всплывают после поражений». Тренер «Баварии» не обманул, что сделало эксперимент более чистым. Матч очень четко указал на неочевидные плюсы наличия Нойера.

Первое важное отличие – готовность играть агрессивно при контрпрессинге. Нойер контролирует почти всю свою половину поля. Защитники получают возможность действовать выше и агрессивнее. Даже если в одном из 20 эпизодов не успеют ни защитники, ни Нойер, все равно «Бавария» извлекает больше плюсов, чем минусов.

В первом тайме у защитников «Баварии» не был готовности выдвигаться в контрпрессинг до упора. Например, в этом эпизоде между линий Бренден Ааронсон – Люка Эрнандес мог поддержать давление и сыграть с ним плотно. Но вместо этого он предпочитает позицию, из которой удобнее встречать контратаку, когда соперник уже развернется:

Формально линия защиты лишь чуточку ниже, чем обычно. Но в сочетании с такими решениями это привело к совершенно другому типу быстрого нападения у соперника. Вместо убийства контратак в зародыше или провоцирования безадресных пасов под выход Нойера из штрафной мы наблюдали ситуации, когда контратакам дают разогнаться, а защитники «Баварии» выжидают и пытаются встретить ближе к своей штрафной:

Нужно отметить и «Зальцбург»: для команды Маттиаса Яйссле выход в такие атаки – естественная сильная сторона. Похожих эпизодов было очень много – еще не все довели до удара, так как индивидуально Павар и Эрнандес были в порядке. Но ситуации, когда нужно пятиться и встречать на пространстве вместо традиционных действий в контрпрессинге, ломали весь футбол «Баварии».

Если регулярно пускаешь такие выпады, отрезки собственного давления становятся более короткими. Соперник получает передышку; созидание в позиционных атаках затрудняется.

Игра «Баварии» в пас была более скованной из-за расположения при позиционных атаках. Защитники вынуждены были держать в уме потенциальную контратаку – чуть ниже располагаться при розыгрыше:

Если линия ниже, то расстояния между игроками больше (команда не так компактна как обычно) – это в свою очередь повышает риск потери. «В первом тайме мы допускали слишком много ошибок. Лишались мяча, даже когда соперник не оказывал большого давления».

Такие потери – это ситуации для контрпрессинга, с которым были проблемы. Болезненный цикл повторялся по кругу. Пожалуй, «Баварии» даже повезло уступать всего в один мяч к перерыву.

Стиль «Баварии» без Нойера становится слишком суицидальным. Приходится располагать линию ниже – и по цепочке менять кучу механизмов игры в пас (чего Нагельсманн не сделал). Либо действовать как обычно, но с возросшим риском получить моменты, которые Нойер гасил чтением игры. Не факт, что с другим вратарем баланс выгод/издержек будет положительным.

Во втором тайме «Бавария» сильно рисковала, но прибавила

Показательно, что именно Нагельсманн сказал о прогрессе во второй половине: «Мы провели хороший второй тайм. Мы более рискованно строили игру без мяча – и заслужили сравнять счет». Теперь линия при владении у «Баварии» была привычно высокой:

«Бавария» выбрала второй вариант: рискованное расположение – почти как с Нойером. Но риска в передачах было меньше, чем обычно. В ином случае контролировать матч было бы затруднительно. Проще говоря, это еще одна неполноценная версия баварского футбола – просто другая вариация.

Сначала «Бавария» закреплялись всей командой на чужой половине, только потом делала передачи с риском. Такой стиль привел к 77% владения за тайм и более медленному футболу, чем мы привыкли видеть от команды Нагельсманна.

Полная версия «Баварии» предполагает, что команда доминирует и при владении, и в переходных эпизодах. То есть не замедляет игру умышленно, чтобы избежать рискованного обмена контратаками. С Нойером «Бавария» создает из таких ситуаций больше, чем допускает.

Во втором тайме команда Нагельсманна ограничила себя в этом аспекте, зато захватила контроль. Качество позиционных атак все равно было достаточно высоким, чтобы создать моменты и забить, а провалы в быстрых атаках сократились (хотя один шикарный шанс на 2:0 у «Зальцбурга» был – контратака после углового «Баварии»).

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Сюрприз-сюрприз – в футболе все взаимосвязано. Вчерашнее отсутствие Нойера – блестящий пример. Ману – велик.

Фото: globallookpress.com/via www.imago-images.de/www.imago-images.de; Gettyimages.ru/Matthias Hangst; REUTERS/Andreas Gebert