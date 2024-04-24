Как «Челси» вписывается в правила с такими расходами. Например, продает своему же владельцу отели на стадионе

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Всякий раз, когда в ленте Спортса появляются новости о лишении клубов АПЛ очков за нарушение финансовых правил, в комментариях возникает буря возмущения. Как же так? У скромных «Эвертона» и «Ноттингема» отнимают очки за какую-то мелочь, а «Челси» и «Манчестер Сити» остаются безнаказанными. Как могут вписываться в финансовые лимиты клубы, которые ведут себя столь расточительно? Двойные стандарты!

Подобной эмоциональной реакции хватает и на британских площадках. И ее можно понять – траты богатых клубов выглядят демонстративными: мы можем позволить себе то, за что других неминуемо накажут. Но как же они избегают наказания?

«Манчестер Сити» и его 100+ обвинений в финансовых нарушениях – предмет отдельного разбора. Сегодня мы поговорим о расточительном «Челси» Тодда Боули и поймем, как новые американские владельцы, потратив 747,8 млн фунтов на покупку игроков за первый год в клубе, не нарушили финансовые правила АПЛ о совокупном убытке не больше 105 млн фунтов за три последних сезона.

Как АПЛ считает деньги клубов

В Англии правила финансового фэйр-плей (ФФП) называются Profit and Sustainability Rules (PSR, Правила прибыли и устойчивого развития). Они несколько отличаются от принятых УЕФА: например, лимиты допустимых убытков клубов АПЛ выше. Но английские клубы, участвующие в еврокубках, должны соблюдать правила УЕФА. «Челси» пропускал евросезон, поэтому для него важно уложиться именно в английские лимиты.

Финансовый год в Великобритании заканчивается 30 июня, поэтому в финансовых результатах учитываются все сделки, совершенные с 1 июля предыдущего года по 30 июня включительно. Это важный момент при планировании трансферной компании: летнее ТО в АПЛ открывается 14 июня, и клубы могут рассчитать, в зачет какого финансового года пойдут те или иные продажи и покупки.

Например, «Челси» летом 2023-го продал Калиду Кулибали, Кая Хаверца, Матео Ковачича и Рубена Лофтус-Чика до закрытия финансового года, чтобы учесть доход от этих трансферов в отчетности-2023. А вот деньги за проданного 5 июня Мейсона Маунта уже пойдут в финансовые результаты следующего года. На этом разделении одного трансферного окна на два разных финансовых периода в этом году погорел «Ноттингем»: они затянули согласование трансфера Бреннана Джонсона в «Тоттенхэм», в результате чего прибыль от продажи будет зачтена лишь в отчете за 2024 год, хотя клуб планировал использовать эти деньги для сокращения убытков в 2023-м.

Упомянутые выше четыре трансфера на выход принесли в кассу «Челси» 122 миллиона фунтов. Однако в зачет правил PSR пошел доход в размере всего 62,9 млн фунтов. Все дело в «амортизации», которая используется при учете доходов и убытков клубов от трансферов в рамках PSR.

Смысл этого правила в том, что сумма, уплаченная за игрока, в финансовых документах равномерно распределяется на срок контракта, но не более 8 лет. С нового сезона этот срок сокращается до 5 лет. То есть если клуб подписывает футболиста за 80 миллионов фунтов на 8 лет, то в годовой отчетности эта сделка будет отражена как убыток в 10 миллионов фунтов каждые 8 лет, что он находится в клубе. На эту же сумму будет снижаться его балансовая стоимость – и это важно в случае дальнейшей продажи. Если после двух сезонов он будет продан за 100 миллионов, сделка будет отражена как прибыль в 40 миллионов фунтов, так как с учетом амортизации игрок будет считаться активом с оценкой в 60 миллионов.

Все эти бухгалтерские правила имеют два очевидных последствия. При дорогостоящих покупках молодых игроков (чем и занимается «Челси») клуб заинтересован в длинных контрактах, чтобы «размазать» убыток от трансфера на большее количество лет и иметь минимально возможный убыток каждый год отчетности.

Второе следствие – сверхвыгода от продажи доморощенных футболистов (или пришедших как свободные агенты). Их стоимость не амортизируется и в случае продажи все 100% суммы от сделки учитываются как прибыль от сделки. Именно поэтому продажа летом воспитанников клуба: Трево Чалоба, Иана Матсена, Льюиса Холла и Коннора Галлахера – кажется почти неизбежной, чтобы вписаться в лимит финансовых потерь.

И еще одна важная вещь, которая учитывается при расчете PSR: траты клуба на инфраструктуру (строительство и реконструкция стадиона, тренировочных полей и т.д.), академию, молодежные и женские команды вычитаются из общей суммы затрат. Но тут есть тонкости: «Эвертон» попытался вычесть из убытков проценты по взятому кредиту, утверждая, что займ был сделан на строительство новой клубной арены. Однако проверяющие из АПЛ с такой трактовкой не согласились, потому что кредит не обозначен в документах как целевой и деньги могли использоваться для каких угодно целей. В итоге проценты по этому кредиту были зачтены в убыток, который превысил лимит в 105 млн фунтов за три сезона, что стоило «Эвертону» лишения очков.

Как «Челси» сокращал убытки

Перед бухгалтерами Боули стояла непростая задача: впихнуть трехлетние убытки клуба в строгий лимит PSR в 105 млн фунтов. Давайте взглянем на исходные позиции. Два последних сезона при Абрамовиче, которые шли в зачет трехлетней отчетности, «Челси» закончил с чистым совокупным убытком в 181,3 млн фунтов (60 млн в 2021-м и 121,3 млн в 2022-м).

Но мы помним, что при расчете PSR не учитываются траты на инфраструктуру, женские и молодежные команды, поэтому вычитаем из этой суммы потраченные на эти цели 79 млн фунтов (38 млн в 2021-м и 41 млн в 2022-м).

Остается 102,3 млн фунтов. От нее отнимем еще 64 млн фунтов – дополнительный лимит потерь, разрешенный АПЛ в связи с пандемией ковида. Получится общий убыток 38,3 млн фунтов за два года, учтенный АПЛ в рамках соблюдения PSR.

То есть «Челси» мог позволить себе потерять еще 66,7 млн фунтов за первый сезон при Боули. Довольно приличная сумма, но Боули в первый год тратил деньги с такой купеческой лихостью, что казалось: вписаться в лимит PSR нереально.

Но в марте стало известно: бухгалтеры сделали практически невозможное. Чистый убыток «Челси» по итогам 2023 года составил скромные 90,1 млн фунтов. Вычет из них 38 млн на инфраструктуру, женские и молодежные команды обеспечил клубу соблюдение лимита с запасом: общий убыток «Челси» за три года по PSR составил 90,4 млн фунтов.

Но как им это удалось? И это – самое интересное.

Из отчетности компании Chelsea FC Holdings Limited (юрлицо футбольного клуба) следует, что операционный убыток в отчетном году составил 218 млн фунтов. Это разница между доходами и расходами от футбольной деятельности. Результат закономерен: доходы (матчдэй + доходы от телеправ + поступления от рекламы и партнеров) выросли незначительно – на 31,2 млн фунтов. Зато расходы оказались гораздо выше, увеличившись на 132,1 млн фунтов по сравнению с последним годом Абрамовича. Главной причиной роста расходов стали покупки игроков (даже с учетом амортизации) и раздутая зарплатная ведомость – вторая в лиге после «Манчестер Сити».

Даже с учетом вычета расходов на инфраструктуру, женщин и детей операционный убыток казался слишком большим, чтобы соблюсти лимиты АПЛ. Для этого в отчетности надо было показать некий не связанный с футболом источник доходов на сумму как минимум в 100 млн фунтов. Просто добавить деньги владельца в виде «займа», как раньше делал Абрамович, тоже нельзя: инвестиции от собственника для покрытия убытков теперь оформляются в виде выкупа им дополнительных акций клуба на сумму не более 30 млн фунтов в год.

Но «Челси» требуемые 100 миллионов нашел: эта сумма раскидана по двум пунктам отчетности: «недвижимость» (76,3 млн фунтов) и «Прочая операционная прибыль» (30,6 млн). На чем же заработал клуб?

Как Боули добавил клубу денег и ничего не нарушил

«Прочая операционная прибыль» в отчетностях компаний означает деньги, которые пришли не от основной коммерческой деятельности и не как регулярный доход. Например, в этот пункт могут включать страховые выплаты за какое-то поврежденное имущество. В отчетностях многих российских футбольных клубов эти «прочие доходы» часто из года в год кратно превышают поступления от непосредственно футбольной деятельности. В этот пункт включают дотации, которые клубы получают от владельцев. В Европе так сделать нельзя: подразумевается, что доход должен идти от основного вида деятельности, а этот пункт создан для каких-то разовых поступлений.

В пояснении к отчетности «Челси» указывает, что прочий доход в размере 30,6 млн фунтов возник как компенсация клубу от материнской компании Боули Blueco 22 Limited. Боули тем самым компенсировал «Челси» издержки, которые клуб понес на услуги юристов и аудиторов, привлеченных Романом Абрамовичем в процессе непростых переговоров о вынужденной продаже клуба в 2022 году. Сам Абрамович оплатить адвокатов уже не мог – его счета заблокированы из-за санкций. Поэтому расходы шли из клубной кассы и теперь компенсировались, хотя формально Боули мог этого не делать.

Гораздо любопытнее доходы, которые «Челси» получил от продажи недвижимости. За 76,3 миллиона фунтов проданы отели the Millennium и Copthorne, расположенные у главного входа на стадион «Стэмфорд Бридж». Эти отели на 292 номера (на самом деле это единый гостиничный комплекс в общем здании, просто разделенный на два бренда) – часть коммерческого комплекса Chelsea Village, построенного в 2001 году и сыгравшего важную роль в истории «Челси».

Этот проект был частью большой реконструкции «Стэмфорд Бридж» в 1990-х. Владелец клуба Кен Бэйтс рассчитывал, что строительство коммерческой недвижимости (помимо отелей комплекс Chelsea Village включал рестораны, ночной клуб Purples, офисный центр с конференц-залами и фитнес-центром, жилые апартаменты на 54 квартиры), не только окупит затраты на реконструкцию, но и принесет стабильный доход. Окрестности стадиона должны были стать новым центром притяжения в Западном Лондоне не только в дни матчей «Челси», но семь дней в неделю круглый год.

Идея неплохая – именно так сегодня строят новые стадионы. Но в начале XXI века она не сработала: солидные фирмы и богатые тусовщики не хотели работать и развлекаться в районе стадиона с агрессивной фанатской публикой. Прибыль, на которую рассчитывал Бэйтс, не пришла, а долги по кредитам, взятым на стройку, только росли.

Финансовые проблемы вынудили Бэйтса искать покупателя на клуб. И он нашел его спустя два года после запуска Chelsea Village. Роман Абрамович, кстати, планировал снести отели в рамках проекта по строительству нового стадиона на месте «Стэмфорд Бридж», но эти планы не реализовались.

Теперь эти отели со стоимостью номера от 200 до 550 фунтов за ночь послужили новому владельцу «Челси»: если бы не их продажа за 76,3 млн фунтов, клуб бы точно не уложился в лимиты PSR. Искать покупателя долго не пришлось – им стала фирма Clusco 22 Property Limited, принадлежащая Тедду Боули.

Продажа клубной недвижимости собственнику клуба не уникальное изобретение Боули. В 2019 году для соблюдения правил PSR «Астон Вилла», «Шеффилд Уэнсдей» и «Дерби» продали стадионы компаниям их же владельцев. Правда, в случае с «Шеффилдом» комиссия Английской футбольной лиги нашла нарушения в бумагах и сняла с клуба 12 очков перед стартом нового сезона.

«Челси» нужна прибыль, чтобы не лишиться очков в следующем сезоне

Уже скоро бухгалтерам «Челси» предстоит очередной трудовой подвиг – втиснуть убытки клуба в лимит PSR. Сделать это будет еще сложнее, чем годом ранее: совокупные убытки 2022-2023 годов со всеми вычетами уже составляют 132,1 млн фунтов. А значит клуб, если не хочет лишиться очков, должен зафиксировать прибыль. Впервые за последние годы.

В этом году в отчетности будут отражены большинство трансферов прошлого лета после 1 июля 2023 года, включая покупки Мойсеса Кайседо за 100 млн фунтов, Ромело Лавиа за 53 млн, Коула Палмера за 40 млн, Акселя Дисаси за 38,5 млн. Общие затраты «Челси» на покупку игроков в отчетный период на данный момент – 326,5 млн фунтов.

В этом году клуб впервые за последние три года не сможет учитывать «ковидный вычет» в 64 млн фунтов, а доходы будут меньше, так как в отличие от трех предшествовавших лет «Челси» не участвовал в Лиге Чемпионов (и вообще в еврокубках) и не получит выплат от УЕФА (в прежние сезоны клуб ежегодно имел более 70 млн фунтов призовых от ЛЧ). А зарплатная ведомость за год стала еще больше.

Так что вариантов у Боэли немного: либо продавать одного из лидеров клуба Конора Галлахера за 60 млн фунтов, либо покупать у клуба «Стэмфорд Бридж».

Фото: East News /Paul Terry/Sportimage/Cal Sport Media via AP Images; Gettyimages.ru /Julian Finney, Marc Atkins, Mike Hewitt, Justin Setterfield; chelseafc.com