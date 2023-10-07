Так много игроков с «чукву» в имени в «Челси» и других клубах – это история про гражданскую войну и нигерийского бога

Денис Пузырев заглянул в джунгли Нигерии.

Создается впечатление, что у руководства «Челси» нет системного подхода к трансферам, и оно просто скупает всех подряд молодых дорогих игроков. И тем не менее закономерность в подходе Боули все же есть: каждое трансферное окно он обязательно покупает в «Челси» игрока с корнем «чукву» в имени или фамилии.

Давайте вспомним вместе.

Совпадение? Проверим уже этой зимой, ведь на рынке еще остаются игроки, идеально вписывающиеся в эту концепцию – молодой, дорогой и с корнем «чукву». Самой очевидной опцией выглядит правый вингер «Милана» Самюэль Чуквуэзе (по позиции – для конкуренции Мадуэке) за 25 млн. Проблему форварда можно решить, переманив из того же «Милана» 23-летнего швейцарца Ноа Окафора, чье среднее имя звучит как Аринзечукву.

Но что же означает этот корень «чукву» в именах и фамилиях молодых темнокожих футболистов, представляющих разные страны? За ответом на этот вопрос – фактически кровавая драма, участником которой был и Советский Союз.

Чуквуэмека и Чуквуебука – что значат эти фамилии?

Несложно догадаться, что если в твоем имени или фамилии корень «чукву», то ты – выходец из Африки. В африканских странах есть очень распространенные фамилии, которые мы знаем в том числе и благодаря футболу. В Мали и Сенегале много людей по фамилии Траоре, в Гвинее – Диалло, в Кот д`Ивуаре – Коне. По фамилии часто можно определить, из какой части континента происходит семья того или иного человека, даже если у него уже давно есть европейский паспорт.

С «чукву» – такая же история. Любой человек, в фамилии или имени которого встречается такое сочетание, представляет народ игбо – коренных жителей юго-востока Нигерии. «Чукву» в переводе с их языка означает «бог». Иногда «чукву» используется в фамилиях как отдельное слово. Например, Кристиан Чукву – капитан сборной Нигерии-1980, впервые ставшей победителем Кубка Африки. Но чаще к нему добавляется еще один корень, расширяющий смысл.

Чуквуэмека означает «бог – вершитель великих дел», Чуквуэзе – «бог-властелин», Угочукву – «божественный орел», Чуквунонсо – «нос бога».У игбо есть еще распространенная фамилия Чуквуебука – «бог велик», но в «Челси» пока такого не встречалось.

Как мы видим, игбо – народ, в жизни которого религия играет важную роль. И это стало косвенной причиной большой трагедии, случившейся во второй половине XX века.

Колониальная Нигерия и три ее части – мусульманская, христианская и языческая

На протяжении ста лет вплоть до 1960 года Нигерия была колонией Великобритании. До этого нынешняя территория страны (и нескольких сопредельных на берегу Гвинейского залива) обозначалась на европейских картах как «Невольничий берег». Здесь правили местные вожди, которые охотно продавали европейцам фрукты, слоновую кость и рабов. В качестве рабов представители игбо котировались не очень высоко. Считалось, что у них есть склонность к бунтам и массовым самоубийствам. Тем не менее значительная часть населения современных Ямайки и Барбадоса – это потомки рабов-игбо.

Британская колониальная администрация закрепилась в Нигерии лишь в 1861 году. Главным образом она контролировала прибрежные территории, но отправляла экспедиции и вглубь континента на север, сформировав тем самым нынешние очертания государства.

Колониальная Нигерия англичан не имела ничего общего с тем, как исторически устроены образовавшиеся до их прихода государства. Страна была поделена на три большие провинции, исходя из преобладавшего в разных ее частях населения. В северной Нигерии, чья территория занимала более половины страны, жили представители народов хауса и фульбе. Эти племена исповедовали ислам – мусульмане из султанатов Северной Африки добрались до этих мест на несколько веков раньше британцев. В юго-западной Нигерии, где была расположена колониальная столица Лагос, проживали йоруба. В юго-восточной – игбо.

Вместе с британскими военными и торговцами в Нигерию прибыли и многочисленные христианские миссионеры, начавшие проповедовать среди местного населения. На исламистов севера их проповеди не действовали, среди йоруба были распространены местные верования и просочившийся с севера ислам. А вот игбо оказались самыми восприимчивыми, практически полностью приняв христианство. Возможно, сказалось, что традиционные верования игбо были с некоторыми оговорками монотеистическими. То есть они считали, что есть единый бог Чукву – творец всего сущего вокруг. Миссионеры просто объяснили игбо, что у Чукву был сын Иисус, посланный им на Землю ради спасения человечества.

Помимо религии игбо легче всех других племен Нигерии адаптировались к европейскому образу жизни колонизаторов и перенимали привезенные технологии. Они быстро освоили методы строительства домов из кирпичей – до этого все жили в глиняных хижинах с соломенными крышами, стали строить школы и больницы. Среди игбо снизилась детская смертность, росла грамотность. В результате представители игбо стали занимать ключевые посты в колониальных администрациях британцев, а население стало бурно расти, переселяясь в том числе и на территории за пределами традиционного ареала обитания – на земли хауса и йоруба. К тому же на земле игбо в дельте Нигера в конце 1950-х годов были обнаружены огромные месторождения нефти.

Гражданская война в Нигерии и крах государства Биафра

Когда в 1960-м Великобритания объявила о независимости бывшей колонии Нигерии, именно игбо заняли места в руководстве молодой страны и ее армии. Но такое доминирование представителей национального меньшинства (а игбо составляли 17% населения Нигерии) вызвали недовольство представителей других племен – особенно мусульман-хауса, составлявших основу нигерийской армии и ее младшего офицерского состава. Мусульмане севера, жившие по законам шариата, считали, что рост влияния игбо в стране подрывает их традиционные ценности и угрожает сохранению их национальной идентичности.

В армии началось брожение: в середине 1960-х последовало несколько военных переворотов, следствием которых стали погромы – йоруба и хауса убивали игбо, которые жили за пределами восточной части страны. В 1966 году было убито 30 тысяч представителей игбо, а еще 2 миллиона человек, бросив имущество, бежали на восток.

В марте 1967 года лидер игбо полковник Одумегву Оджукву объявил о выходе Восточной Нигерии из состава федерации и образовании независимого государства под названием республика Биафра (по названию части Гвинейского залива, омывающего берега новой страны). Возможность выхода из федерации была изначально закреплена в Конституции Нигерии, однако правительство страны было к такому не готово: на территории Биафры осталась практически вся нефть – главный источник дохода Нигерии. Глава Нигерии Якубу Говон назвал произошедшее мятежом и объявил о начале спецоперации «Единорог». Армейские генералы обещали взять столицу Биафры Энугу за 48 часов, однако в реальности война затянулась три года и стоила жизни 3 миллионам человек.

Вначале боевых действий ситуация складывалась благоприятно для Биафры. Отбив первое наступление нигерийских войск, армия Биафры перешла в контрнаступление – форсировав Нигер, армейская бригада Биафры в составе 3 тысяч человек при поддержке артиллерии и бронемашин предприняли марш на запад страны, захватив несколько городов и заявив о планах взятии столицы страны Лагоса. Это заявление вызвало массовую мобилизацию среди представителей до того нейтральных йоруба. К тому же Нигерия начала получать солидную военную помощь из-за рубежа. Инициатором поддержки федерального правительства Нигерии были арабские государства во главе с Египтом и СССР как союзник вставших на социалистический путь развития арабских стран на ближнем востоке.

Нигерийская армия получила советские истребители МиГ-17 и бомбардировщики Ил-28, которыми управляли египетские пилоты, обученные советскими инструкторами. Превосходство в военной технике предопределило ход войны – нигерийцы сначала выбили войска Биафры со своей территории, а затем захватили морские порты сепаратистов, взяв Биафру в кольцо. Начавшаяся блокада Биафры привела к голоду – из-за нехватки продовольствия за полгода там умерли до 2 миллионов человек, не менее половины которых были детьми.

Попытки ООН вмешаться в ситуацию блокировали СССР и Великобритания. Поставки гуманитарной помощи голодающим жителям Биафры, организованные Красным крестом, были запрещены правительством Нигерии, которое заявило, что будет сбивать любые самолеты, в том числе выполняющие гуманитарную миссию.

Гуманитарная катастрофа в Биафре вызвала волну поддержки во всем мире. В 1969 году лидер The Beatles Джон Леннон отказался от Ордена Британской империи и, следовательно, рыцарского звания, которыми был награжден вместе с другими участниками группы в 1965 году. В письме на имя королевы Елизаветы II он заявил, что делает это в знак протеста против поддержки Великобританией Нигерии в войне против Биафры.

В том же году 60-летний шведский аристократ граф Карл-Густав фон Розен на собственные деньги купил пять одномоторных спортивных самолетов Malmo VFI-9В, из которых сформировал ВВС Биафры. На самолетах установили пусковые установки ракет и старые пулеметы. Пожилой шведский граф лично возглавил эскадрилью.

Граф фон Розен к тому времени был легендой мировой авиации. Он родился в очень богатой аристократической семье. Его тетка была женой будущего главы Люфтваффе Германа Геринга и один из лидеров нацистской Германии привил юному Карлу-Густаву любовь к самолетам.

Он начинал как пилот популярных в начале XX века летных шоу, показывая публике фигуры высшего пилотажа. Эти навыки пригодятся ему в дальнейшей жизни. Начиная с 1930-х, фон Розен участвовал в войнах на стороне стран-аутсайдеров. В войне 1935 года между Италией и Эфиопией он поддержал африканскую страну – доставлял продовольствие и медикаменты жителям попавших в блокаду городов и послания от императора Хайли Селассие эфиопским партизанам. Его несколько раз преследовали итальянские асы, но он всегда уходил от них благодаря виртуозным навыкам управления самолетом.

Во время советско-финской войны 1939 году фон Розен уже в качестве военного пилота выступил на стороне Финляндии и совершал боевые вылеты на линию фронта. По воспоминаниям современников, он просил разрешения совершить вылазку в Москву, чтобы сбросить бомбу на Кремль, но руководитель финской армии генерал Маннергейм такого разрешения не дал.

Во время Второй мировой его не взяли в британские ВВС из-за родственных связей с одним из руководителей нацистской Германии, и он работал гражданским пилотом авиакомпании KLM на линии Амстердам – Лондон, его жена погибла в Сопротивлении.

После войны он вернулся в Эфиопию, где создал императорские ВВС, затем возил гуманитарные грузы в Конго. Война в Нигерии, разумеется, не могла пройти мимо него. Его маленькая эскадрилья доставляла в голодающую Биафру продукты и лекарства с острова Сан-Томе. Чтобы его не сбили нигерийские ПВО, самолеты шли на сверхмалой высоте от 2 до 5 метров над землей – такие трюки он не раз проделывал в юности, когда работал в авиационном шоу. Были и боевые вылеты, целью которых становились аэродромы нигерийцев: фон Розен и его товарищи, набранные им в Швеции пилоты и обученные на месте биафрийцы, смогли уничтожить на земле половину советских бомбардировщиков и несколько истребителей. Но для победы в войне этого было мало. В январе 1970-го правительство Биафры подписало акт о безоговорочной капитуляции.

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Разгром Биафры имел вполне просчитываемые последствия. Некогда самая развитая восточная часть страны оказалась фактически разорена. Представители народа игбо стали считаться неблагонадежными сепаратистами – пробиться по социальной лестнице к руководству страны или армии для них стало практически невозможным. Начиная с начала 1970-х началась массовая иммиграция представителей игбо в страны Европы, США и Канаду, где они сформировали значительные по численности общины. А в европейском футболе стало появляться все больше людей в чьем имени или фамилии есть корень «чукву».

Фото: /Adam Hunger;