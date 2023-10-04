Шейхи Саудовской Аравии и Катара ненавидят друг друга. Матч в Йоркшире – особенный для них

Денис Пузырев о разборках в арабских королевствах.

Сегодня в ЛЧ Эль-Арабико, хотя на поле сможет выйти только араб по национальности – Ашраф Хакими. Его «ПСЖ» приехал в «Ньюкасл».

За чемпионом Франции стоит суверенный фонд Катара, а за «Ньюкаслом» – аналогичный суверенный фонд Саудовской Аравии. Учитывая, что обе страны – абсолютистские монархии, то можно сказать, что в Йоркшире сойдутся клубы, принадлежащие двум могущественным королевским семьям Аравийского полуострова. Семья Аль-Саудов против семьи Аль-Тани.

Вряд ли это обстоятельство каким-то образом повлияет на трибуны, однако для титулованных хозяев это будет особенная игра, ведь Катар и Саудовская Аравия – не просто географические соседи или экономические конкуренты. Это настоящие враги, которые несколько лет назад чуть было не начали войну против друг друга, а помирились только перед стартом ЧМ-2022. Впрочем, в искренность их примирения мало кто поверил.

«Блокадное дерби» на Кубке Азии, пустые трибуны и 15 лет за проявление поддержки

13 января 2019 года в городе Аль-Айн в ОАЭ состоялся матч группового турнира финальной стадии Кубка Азии по футболу, который вошел в историю как самый малопосещаемый в истории турнира на этой стадии. За поединком сборных КНДР и Катара наблюдали, согласно протоколу, всего лишь 492 зрителя. По мнению журналиста телеканала «Аль-Джазира», и эта цифра была завышена – в реальности на матче было не больше 100 человек.

Большинство из этих болельщиков были сотрудниками северокорейского посольства, которых привезли на матч на двух автобусах. Единственной болельщицей Катара, замеченной на трибуне с флагом этой страны, оказалась девушка из Южной Кореи, которая, очевидно, сделала такой выбор по политическим соображениям.

И это при том, что из Катара до Аль-Айна всего 443 километра по прямой или 33 минуты на самолете. Но отсутствие болельщиков Катара на матче объяснялось не равнодушием или дисциплинарным баном для фанатов. За полтора года до этой игры, в июне 2017 года, правительство ОАЭ разорвало дипломатические отношения с Катаром и присоединилось к морской и воздушной блокаде страны. Инициатором санкций, к которым кроме ОАЭ присоединились Бахрейн, Египет, Мальдивы, Мавритания, Маврикий, Судан, Сенегал, Джибути, Коморские Острова, Иордания, Ливия и Йемен, стала Саудовская Аравия – главное государство в этом регионе, которое решило задушить маленький, но своевольный Катар.

Следующей игры Катара на турнире ждали с некоторой тревогой, ведь им предстояло сыграть против Саудовской Аравии в Абу-Даби. «Это как если бы сборная США сыграла бы в Тегеране против Ирана, – объяснял The New York Times расклад Нил Куильям, старший научный сотрудник программы по Ближнему Востоку и Северной Африке Chatham House – крупнейшего британского центра по изучению международных отношений. – Уверен, многие в Катаре переживают за то, смогут ли их игроки в принципе вернуться домой».

Из-за блокады сборной Катара пришлось добираться до ОАЭ на частном самолете через Кувейт, а официальному вещателю турнира – катарской телекомпании beIN Sports – работать в усеченном составе, некоторых журналистов не пустили в ОАЭ, даже несмотря на аккредитацию.

Болельщики из Катара не рискнули: в то время в ОАЭ действовал закон, приравнивающий к терроризму проявление симпатии к Катару. Он предусматривал от 3 до 15 лет тюрьмы или штраф от 500 тысяч дирхамов (136 тысяч долларов). И хотя он вроде бы касался только социальных сетей, катарцы не стали проверять, работает ли он в офлайн-режиме.

Медиа назвали матч Катара с Саудовской Аравией «блокадным» дерби, однако оно прошло без инцидентов. Еще перед матчем обе команды говорили о «спорте вне политики», а представитель Катара Али Хасан аль-Салат назвал футбол «посланцем мира».

Возможно, мирный характер матча, в котором Катарцы, к слову, победили 2:0, обусловлен нулевой спортивной интригой – обе сборные к тому времени обеспечили выход из группы.

В гораздо более жесткой атмосфере прошел полуфинал, в котором Катар встречался со сборной ОАЭ. Катар вынес ОАЭ 4:0, а местные болельщики освистали гимн гостей, всю игру закидывали поле бутылками и обувью (бросок обувью – ужасное оскорбление в мусульманских странах). После финального свистка полиция остановила фанатов от прорыва на поле.

У этой ненависти была только одна причина – личное решение наследного принца и фактического правителя Саудовской Аравии Мухаммеда ибн Салмана, назначившего Катар главным изгоем в регионе, где все должны подчиняться только его воле. Ведь именно он определяет внешнеполитический курс не только своей страны, но и всех соседних государств.

Как поссорились нефтяная Саудовская Аравия и газовый Катар

До XXI века Катар и Саудовская Аравия развивались параллельно. Вместе были под Османской империей, затем под британским протекторатом. Затем почти одновременно перед Второй мировой на территории обеих стран обнаружили богатые месторождения нефти и газа, ставшие во второй половине XX века основой экономики этих стран.

Во внешней политике Катар до середины 1990-х оставался верным сателлитом большого соседа. Но по-другому и быть не могло, ведь единственная сухопутная граница Катара – как раз с Саудовской Аравии, и весь экспорт добытого газа (а Катар в гораздо большей степени газовая страна, чем нефтяная) шел через ее газотранспортную систему.

Так продолжалось до тех пор, пока на ведущие роли в обоих королевствах не вышло новое поколение правящих династий.

Первый шаг сделал Катар. Пришедший к власти в 1995 году в результате переворота 43-летний Хамад бин Халифа Аль-Тани запустил реформы для экономической независимости от Саудовской Аравии. Учитывая, что основным природным богатством Катара был природный газ, новый эмир инвестировал в строительство заводов по производству СПГ (сжиженный природный газ). После чего страна могла для торговли пользоваться танкерами, обходясь без труб Саудовской Аравии. И это сработало. Сегодня Катар – крупнейший продавец СПГ в мире, входит в топ-5 богатейших стран мира по показателю ВВП на душу населения.

Саудиты до определенного времени не реагировали на катарские реформы – им хватало и своих денег, но вслед за экономической независимостью Катар задумался и о политической. На деньги королевской семьи Аль-Тани в 1996 году запустили телеканал Al Jazeera, сделанный по лекалам ведущих западных новостных медиа и резко критиковавший политику Саудовской Аравии.

Дальше отношения только портились. Избавившись от саудовской зависимости, Катар подружился с Ираном и Турцией – главными противниками Саудовской Аравии в регионе. За этим сближением стояли прагматичные интересы – с Ираном Катар делит крупнейшее в Персидском заливе газовое месторождение, а с Турцией планировал построить газопровод, по которому дешевый катарский газ транзитом через Сирию и Турцию пошел бы в Европу.

Реализация этого проекта ударила бы по интересам России – основного продавца газа в Европу. Однако его так и не реализовали: правительство Сирии из-за плотных связей с Москвой заблокировало размещение трубы на своей территории. По мнению многих экспертов, этот отказ – одна из причин широкомасштабной войны на территории этой ближневосточной страны. Заинтересованные в строительстве газопровода стороны финансировали отряды вооруженной оппозиции президенту Башару Асаду. Но режим Асада устоял (не без помощи России), и от проекта отказались.

«Раньше Катар был своего рода вассальным государством Саудовской Аравии, но он использовал автономию, которую создало его газовое богатство, чтобы добиться для себя независимой роли. Прежде всего, газ побудил Катар продвигать региональную политику взаимодействия с шиитским Ираном, чтобы обеспечить источник его богатства», – объяснял источник катарско-саудовских разногласий Bloomberg.

Ультиматумы, блокада и обвинение в финансировании терроризма

Ситуация ухудшилась в начале 2010-х, когда в нескольких странах прошла волна массовых антиправительственных выступлений, вошедшая в историю как «арабская весна». Столкновения с полицией прошли в 20 странах, большинство из которых были союзниками Саудовской Аравии. В четырех из них – Тунисе, Египте, Йемене и Ливии – свергли правительство. В Саудовской Аравии тоже были небольшие протесты и даже акт самосожжения. Правительство заявило, организатор потрясений в регионе –Катар, а телекомпания Al Jazeera способствовала радикализации протестов.

Катар не скрывал, что поддерживал движение «Братья Мусульмане»* (запрещена в РФ), которое возглавило революцию в Египте, а в Саудовской Аравии было объявлено террористическим. Духовный лидер движения шейх Юсуф аль-Кардави многие годы жил в Дохе. А политический лидер Мухаммед Мурси получал от Катара материальную помощь.

Рост популярности подобных условно исламско-демократических движений угрожал традиционным монархиям в странах Персидского залива. От военного вторжения в Саудовскую Аравию удерживало лишь то, что в Катаре располагались две крупных военных базы США и одна турецкая.

Чтобы подорвать это сотрудничество, Саудовская Аравия объявила Катар спонсором международного терроризма, заявив, что Аль-Тани финансирует «Талибан»* в Афганистане, палестинский ХАМАС, проиранскую «Хезболлу» и ИГИЛ* (*все признаны в России террористическими организациями). При этом, по словам саудитов, Катар финансирует терроризм на деньги от инвестиций в американский и европейский бизнес.

У суверенный фонд Катара действительно множество активов по всему миру: голливудская студия Miramax (то есть катарцам принадлежат права на многие картины, ставшие киноклассикой от тарантиновского «Криминального чтива» до «Джентльменов» Гая Ричи), лондонские магазины Sainsbury`s, Harrods, главный небоскреб Лондона «Осколок» (The Shard), аэропорт «Хитроу», доля в Volkswagen, большое количество престижной недвижимости в Нью-Йорке, ну и «ПСЖ».

Катар все обвинения, кроме финансирования «Братьев Мусульман»* (признаны в России террористической организацией), отрицал. В частности, деньги шиитским боевикам Ирака Доха назвала выкупом за захваченных террористами катарских заложников, среди которых оказались члены королевской семьи.

США не спешили занимать сторону Саудовской Аравии в этом запутанном региональном споре. Тогда Саудовская Аравия вместе с союзниками (ОАЭ, Бахрейн, Египет, где после очередного переворота там вернулись к власти друзья саудитов, Мавритания, Йемен, Ливия, Мальдивы и Коморы) в 2017 году и попыталась экономически бойкотировать, что могло бы стать большой проблемой для страны, где нет собственного сельского хозяйства – все продовольствие покупалось в Саудовской Аравии.

Условием снятия блокады Саудовская Аравия объявила закрытие All Jazeera и всех дочерних телекомпаний, сворачивание турецкой военной базы, сокращение дипотношений с Ираном, выдача всех лиц, которых Саудовская Аравия считает террористами, и выплата репараций за нарушение устава Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива. Катар, разумеется, все эти требования тут же отверг.

И обошел торговую блокажу – на выручку Катару пришли новые друзья из Ирана и Турции, обеспечившие страну и едой, и другими товарами. Противостояние с разрывом дипотношений и взаимными обвинениями длилось три года. Саудовская Аравия даже призывала другие страны к бойкоту ЧМ-2022. Однако в конце 2020 году блокаду сняли, и страны возобновили дипломатические отношения.

По мнению американского издания Politico, причина – смена администрации в Вашингтоне. Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед ибн Салман наладил хорошие отношения с республиканцем Дональдом Трампом. Тот публично выражал обеспокоенность тем, что Катар «финансово подпитывает террористов».

Однако с приходом Джо Байдена фокус внимания в Вашингтоне переключился с сомнительных связей Катара на проблему нарушений прав человека в самой Саудовской Аравии. В частности, огромный резонанс вызвала причастность саудовских спецслужб к жестокому убийству диссидента Джамаля Хашогги в саудовском посольстве в Турции в 2018 году.

В Эр-Рияде поняли, что рассчитывать на поддержку США в противостоянии с Катаром больше не приходится и решили отложить разборки. Возможно, до возвращения в Белый дом новой республиканской администрации. .

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Но все это вряд ли имеет какое-то значение для большинства из 52 тысяч зрителей, которые соберутся сегодня на «Сент-Джеймс Парк». Но нет сомнений, что в ВИП-ложах будут особенные настроения.

Фото: Gettyimages.ru/Spencer Platt; wikipedia.org; eastnews.ru/Ulrik Pedersen/CSM/Sipa USA; AFP/Kirill KUDRYAVTSEV; Ahmad Halabisaz/Global Look Press