16 комментариев

Денис Пузырев изучил спортивный оазис в аравийской пустыне.

В летнее межсезонье клубы из Саудовской Аравии превратились в главных ньюсмейкеров мирового футбола. Переход Криштиану Роналду в «Аль-Наср» зимой стал сенсацией, но многие воспринимали его как единичную сделку – каприз богатых саудовцев и возможность для звездного ветерана заработать под конец карьеры. Но наступило лето, и рынок взорвался: не проходит ни дня без новостей, что саудовские клубы, чьи названия еще вчера знали только гики, подписывает ту или иную звезду.

Карим Бензема, Нголо Канте, Рубен Невеш, Калиду Кулибали, Эвер Банега, Эдуар Менди, Марцело Брозович, Роберто Фирмино уже подписали контракты. Ведущие спортивные медиа пишут о вероятных переходах в аравийские клубы Дэвида Де Хеа, Джордана Хендерсона, Садьо Мане, Пьера-Эмерика Обамеянга, Джесси Лингарда, Коутиньо, Бернарду Силва. Список далеко не полный и наверняка будет увеличиваться.

Автор Sports.ru Глеб Чернявский в своем телеграм-канале так описал саудовскую футбольную экспансию лета-2023: «Стремно сейчас быть звездой европейского футбола в 30+ лет. Представьте, каким лохом себя чувствуешь, если не получаешь оффер из Саудовской Аравии?»

Что вообще происходит? Откуда у саудовских клубов такие деньги? И зачем они их тратят на скупку звездных футболистов? Разбирался Sports.ru

Футбол по-саудовски: никакого финансового фэйр-плей, все главные клубы принадлежат одной компании

Специфика футбольного чемпионата Саудовской Аравии – в нем нет никаких ограничений, с которыми приходится сталкиваться с клубами в Европе: никакого финансового фэйр-плей, а следовательно, отсутствуют лимиты в трансферных тратах и зарплатах. Все это дает саудовским клубам очевидные финансовые преимущества даже перед грандами АПЛ. Условный «Ман Сити» не может предложить желанной звезде зарплату 100 млн долларов (самый высокооплачиваемый в АПЛ – Кевин де Брюйне с годовой зарплатой 26,5 млн долларов), а практически любой клуб из Саудовской Аравии может.

А еще в Саудовской Аравии нет никаких ограничений на владение клубами в одной лиге. Владелец «Челси» Тодд Боули не может включиться в борьбу за «Манчестер Юнайтед». В Италии владелец «Лацио» Клаудио Лотито продал «Салернитану» после ее выхода в Серию А, чтобы не создавать конфликт интересов.

У саудовцев таких проблем не существует. Большинство клубов Саудовской Про-Лиги – бюджетные. В июне 2023 года наследный принц Саудовской Аравии (и фактический правитель страны) Мухаммед бин Салман объявил о начале приватизации футбольных клубов. Смысл схемы в том, что их владельцами станут крупнейшие саудовские корпорации (тоже фактически государственные). Это позволит клубам стать еще богаче и получить доступ к практически неограниченным ресурсам.

Первыми в программу приватизации попали сильнейшие клубы лиги: «Аль-Наср» (где играет Криштиану), «Аль-Иттихад» (купил Канте и Бензема), «Аль-Хилаль» (из новая звезда – Кулибали), «Аль-Ахли» (новый клуб Фирмино). В сезоне 2022/23 первые три клуба заняли весь пьедестал первенства, а «Аль-Ахли» выиграл второй дивизион и завоевал повышение.

Владельцем всех (!) четырех клубов стал Суверенный фонд Саудовской Аравии (PIF) – тот самый, которому принадлежит «Ньюкасл». В каждом из них он получил по 75% акций. Оставшиеся 25% принадлежат самим клубам. PIF – это важнейший элемент саудовской экономики. Его деятельность контролирует лично Мухаммед бин Салман.

Формально фонд ведет деятельность с 1971 года. Он был создан для финансирования стратегически важных государственных проектов и пополнялся за счет отчисления части доходов от продажи нефти. Но вплоть до прихода к власти бин Салмана он не играл особой роли в экономике страны и не инвестировал за пределами Саудовской Аравии.

Но сейчас его значение резко выросло. Мухаммед бин Салман объявил суверенный фонд ключевым элементом программы масштабных преобразований Саудовской Аравии Vision 2030. Ее цель – снять страну с нефтяной иглы и не вернуться к былой нищете, когда запасы нефти иссякнут либо мир перейдет на другие источники энергии. Для этого нынешние нефтяные доходы страны через фонд инвестируются в акции крупнейших международных компаний.

Первые покупки миноритарных пакетов в фонд начались еще в 2015 году, но пик активности пришелся на 2020-й – воспользовались падениями цен на акции из-за коронавируса. Сейчас в портфеле фонда миноритарные доли в таких известных компаниях, как Uber, производителях видеоигр Capcom, Nexon, Electronic Arts, Take-Two Interactive, Activision Blizzard и Nintendo, Boeing, Meta (признана экстремистской в России), Citigroup, Disney, Bank of America, Berkshire Hathaway, Twitter, British Petroleum. И это далеко не полный список.

По оценкам SWFI (исследует деятельность суверенных фондов во всем мире), активы саудовского фонда составляют 650 млрд долларов. И это не рекорд, а лишь седьмое место. Лидер – государственный фонд Норвегии (1,372 трлн долларов). Владелец «ПСЖ» – суверенный инвестфонд Катара – в этом списке на 10-м месте с 475 млрд долларов.

Четыре клуба, владельцем которых стал PIF не единственные, попавшие под программу приватизации. Крупнейшая нефтяная компания мира Saudi Aramco cтала владельцем клуба второго дивизиона «Аль-Кадисия» и тут же подписала Робби Фаулера на должность тренера.

Корпорация NEOM, занимающаяся строительством одноименного футуристического города на красном море, приобрела клуб «Аль-Сукур». Королевская комиссия по Аль-Уле (реализует масштабный проект по созданию туристического центра на базе оазиса Аль-Ула, включенного в список всемирного исторического наследия ЮНЕСКО) стала владельцем клуба «Альула». Комитет по развитию Эд-Диръия (еще один будущий туристический центр, созданный вокруг развалин города Эд-Диръия – древней столицы империи Саудитов) теперь владеет клубом «Аль-Диръия».

Все эти клубы сейчас играют в низших дивизионах саудовского футбола, но с новыми владельцами и денежными вливаниями имеют все шансы выйти в элиту – согласно планам принца бин Салмана в городах, которые превратятся в туристическое центры мирового масштаба, одним из развлечений для туристов должны быть футбольные матчи с участием клубов, укомплектованных звездными футболистами.

Одна из задач, поставленных Министерством спорта Саудовской Аравии, – вхождение местной Про-Лиги в топ-10 сильнейших футбольных лиг мира. К 2030 году доходы лиги от спонсорства и продажи телеправ должны увеличиться до 480 млн долларов с нынешних 120 миллионов, а рыночная стоимость лиги должна достичь 2,1 млрд долларов.

Реформа саудовской Про-Лиги – следствие отказа от проведения ЧМ-2030

То, что реформы Саудовской Про-Лиги начались именно сейчас, не выглядит случайностью. Еще зимой приоритетным для правительства страны был другой футбольный проект – совместная заявка Саудовской Аравии, Египта и Греции на проведение ЧМ-2030.

В сентябре 2022 Sports.ru подробно писал про этот странный альянс, локомотивом и главным спонсором в котором выступала именно Саудовская Аравия. Она легко могла бы справиться и в одиночку. Однако из-за того, что ЧМ-2022 прошел в соседнем Катаре, шансы самостоятельной заявки Саудовской Аравии были равны нулю.

Чтобы повысить шансы, она привлекла находящийся в Африке Египет – главного стратегического партнера в регионе и представляющую Европу Грецию, с которой Саудовская Аравия в последние годы сблизилась на почве общей нелюбви к Турции. И Греция, и Саудовская Аравия были под властью Османской империи, а после получения независимости сохранили напряженные отношения с бывшей метрополией.

Еще в феврале 2023 года влиятельное издание Politico писало о встрече принца бин Салмана и греческого премьер-министра Кириакоса Мицотакиса, на которой лидеры стран якобы обсуждали детали совместной заявки. Источники Politico рассказывали, что саудовский принц гарантировал: все расходы, связанные с организацией ЧМ, в том числе строительство суперсовременных стадионов, Саудовская Аравия берет на себя, а Греции и Египту тратить вообще не придется. Но за это партнеры должны согласиться, что три четверти матчей ЧМ-2030 пройдут в Саудовской Аравии.

Однако в марте ситуация с выбором хозяев ЧМ-2030 изменилась: Марокко присоединилось к заявке Испании и Португалии, сделав этот альянс главным фаворитом. Еще один мощный претендент – совместная заявка Уругвая, Аргентины, Парагвая и Чили: ее концепция основана на столетнем юбилее чемпионатов мира, первый из которых прошел в 1930 году в Уругвае.

Можно предположить, что после укрепления заявки конкурентов консультанты саудовского правительства, работавшие над проектом (сообщалось, что ими были специалисты Boston Consulting Group – одной из авторитетнейших консалтинговых компаний мира), сдались, объяснив заказчикам: шансов получить ЧМ-2030 не осталось. В июне в греческих изданиях появились сообщения, что страны отозвали заявку. А PIF, который уже запланировал потратить десятки миллиардов долларов на строительство стадионов в Греции и Египте, просто перенаправит эти средства, инвестировав в национальную футбольную лигу.

Инвестиции в спорт – часть программы преображения Саудовской Аравии. В 2030 году планируют стать другой страной

Но к чему все эти футбольные траты в стране без особых футбольных традиций? Все это – часть госпрограммы Vision-2030, упомянутой выше. Помимо экономической составляющей, смысл которой в увеличении доли несырьевых доходов, Vision-2030 включает планы и по кардинальному изменению имиджа страны.

Саудовские принцы понимают, что с точки зрения жителей стран Европы и Северной Америки, Саудовская Аравия выглядит не самой привлекательной – в западных медиа она предстает жесткой теократической монархией, где нарушаются права женщин и секс-меньшинств и где действуют законы шариата. С момента основания в начале XX века Саудовская Аравия была фактически закрытой для западного мира. Еще 10 лет назад трудно было представить кого-то, кто бы рассматривал эту страну как хороший вариант для отпуска.

Теперь ситуация изменилась: политика Мохаммада бин Салмана направлена на то, чтобы Саудовская Аравия была не просто страной-бензоколонкой, но частью глобального мира. И особую роль в этом процессе занимает туризм: туристы из Европы и Америки должны приехать в страну и спорт мирового уровня – один из способов их привлечь.

Сегодня Саудовская Аравия входит в число стран с самым большим турпотоком из зарубежных стран. В 2019 году до начала пандемии страну посетили 20 миллионов человек – это 13-й показатель в мире. Для сравнения, популярную у туристов Турцию в том же году посетили 15 миллионов человек, а Россию – чуть более 5 миллионов.

В 2019 году международный туризм принес Саудовской Аравии доход в 6 млрд долларов, что эквивалентно 0,72% ВВП. Для сравнения, добыча нефти обеспечивает более 40% ВВП страны и более 80% ее экспортных доходов.

Большинство туристов, приезжающих в Саудовскую Аравию, это жители мусульманских стран, совершающих Хадж – паломничества в священный для исповедующих ислам город Мекку. В программе Vision-2030 есть пункт, предусматривающий увеличение турпотока в Саудовскую Аравию до 100 миллионов человек в 2030 году. Сейчас этот показатель выше только у Франции. Для этого PIF инвестирует миллиарды в проекты, которые будут привлекать туристов из Европы и США.

Не только футбол: до этого саудовцы пытались купить мировой гольф (почти удалось), «Формулу 1» (пока неудачно) и самые топовые боксерские бои (без проблем)

Футбол – важнейший спортивный проект в рамках Vision 2030, но далеко не единственный. В 2021-м Саудовская Аравия попыталась прибрать к рукам элитный гольф. Дочерняя структура PIF Golf Saudi, объявила о запуске профессионального тура LIV Golf.

Мировой профессиональный гольф состоит из примерно 20 профессиональный туров – серий турниров в разных локациях. Старейшим, самым престижным и богатым исторически был PGA Tour, созданный под эгидой Ассоциации профессиональных гольфистов Америки. В нем выступают лучшие мастера и платят самые щедрые призовые.

Но при всем богатстве и престиже PGA Tour не мог соперничать в щедрости с саудовцами. В июне 2022 года в Саудовской Аравии стартовала серия LIV Golf Invitational Series, состоящая из восьми турниров, с общим призовым фондом в 255 млн долларов. На ее проведение PIF выделил 2 млрд долларов. Победитель каждого турнира LIV Golf получал 4 млн долларов призовых (против 2,7 млн долларов в PGA Tour). Помимо призовых топовым гольфистам платили космические суммы просто за участие. Британская the Telegraph писала, что Джастин Джонсон – ведущий гольфист мира второй половины 2010-х – получил от саудовцев 150 млн долларов за участие в турнире. Forbes сообщал, что Тайгеру Вудсу предлагали миллиард долларов за контракт с LIV Golf, но тот отказался.

Но многие топовые гольфисты приняли предложение саудовского тура. Все это стало причиной ужасного скандала – гольфистов, принявших предложение LIV Golf, обвиняли в замалчивании нарушения прав человека в Саудовской Аравии ради денег. Мировой гольф оказался на грани раскола, сопоставимого с расколом шахматной федерации ФИДЕ в 1993-м. Но развязка этой гольф-драмы оказалась еще более шокирующей – в июне 2023 года PGA и LIV Golf объявили о слиянии и создании единого тура с сильнейшими гольфистами. Многие восприняли эту новость как то, что саудовцы просто купили PGA.

Менее успешной оказалась попытка PIF купить «Формулу 1». С 2021 года Саудовская Аравия принимает один из этапов гоночной серии на городской трассе в Джидде. В январе 2023 года Bloomberg сообщил, что PIF сделал предложение владельцу F1 компании Liberty Media о покупке всей гоночной серии за 20 млрд долларов. Сама Liberty Media в 2017-м заплатила за F1 4,4 млрд долларов.

В случае покупки Саудовская Аравия хотела бы проводить не один, а несколько этапов у себя в стране и создать собственную команду для участия в гонках. В марте боссы Liberty Media прокомментировали слухи, заявив, что не собираются в принципе продавать F1, которая показывает хорошие финансовые результаты.

Еще одно направление спортивных инвестиций в Саудовской Аравии – бокс. Представители королевской семьи готовы платить фантастические гонорары, чтобы лучшие боксеры мира дрались на их площадках. В августе 2022 года саудовцы заплатили 120 млн долларов организаторам матча-реванша за звание чемпиона мира в тяжелом весе Усик – Джошуа. И это был не рекорд. В июле 2023-го достигнута договоренность о проведении супертурнира тяжеловесов с участием Усика, Джошуа, Тайсона Фьюри и Деонтея Уйлдера. Этот турнир по данным Forbes, будет стоить саудовцам 400 млн долларов.

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Практически нет никаких сомнений, что в самое ближайшее время мы увидим попытки саудовцев фактически купить и другие виды спорта. PIF разбух от денег: в 2022 году из-за роста цен на энергоносители и санкции в отношении российских компаний нефтяная компания Saudi Aramco получила рекордную в истории мировых корпораций чистую прибыль – 161 млрд долларов. И значительная часть этой прибыли была направлена в PIF.

Они могут себе позволить все. Весь вопрос– какой вид спорта будет следующим.

Фото: Gettyimages.ru/Sarah Stier, Arturo Holmes; Image Press Agency/Global Look Press; unsplash.com/Haidan; Instagram/alahliclub.sa, qadisiyah1967