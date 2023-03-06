50 комментариев

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Депутаты Госдумы заговорили про отмену Fan ID. Что для этого нужно?

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А что случилось? 

Депутаты заговорили об отмене Fan ID. Как они это объясняют?

Еще не были сыграны все матчи первого тура после возобновления РПЛ, как депутаты, проголосовавшие в декабре 2021 года за принятие закона о Fan ID, начали говорить о возможности его отмены. Причина очевидна. Посещаемость матчей – катастрофическая.

Особенно показательна статистика московских матчей: на игру «Спартака» собрались 4281 человек, это на 66% ниже средней посещаемости команды осенью (причем тогда вместимость арены была ограничена по решению МВД). Хуже было только в 5 матчах начала нулевых, то есть почти 20 лет назад.

На «Динамо» собрались 4943 человека. Даже в Химки – до окончания реконструкции «ВТБ-Арены» и при менее убедительной игре – поддержать «Динамо» нередко приезжало приезжало больше народа.  

Одним из аргументов Минспорта при продвижении законопроекта был ожидаемый рост посещаемости. Якобы без Fan ID многие люди отказываются от похода на стадион из-за опасений за безопасность. «Мы предполагаем, что введение таких мер позволит, наоборот, повысить посещаемость спортивных соревнований, в случае если будет обеспечен надлежащий порядок при проведении массовых спортивных мероприятий», – заявлял заместитель министра Андрей Федоров.

Первым из законодателей о необходимости провернуть фарш в обратном направлении заговорил Виталий Милонов. «Это полное безумие какое-то с Fan ID. Кто это вводил – добились противоположного эффекта. Полный порядок на стадионах настанет, если там вообще никого не будет. Никто не будет хулиганить, не возникнет никаких проблем. Сейчас я готовлю соответствующую инициативу, в ближайшее время передам ее. Потому что это неправильно. Лично я считаю, что Fan ID себя не оправдал», – заявил Милонов в беседе с «РБ Спорт».

Высказалась и Светлана Журова. Она отметила: чтобы Fan ID перестал действовать на матчах РПЛ, совершенно не обязательно отменять уже принятый закон.

«Трактовка закона следующая: мы наделили полномочиями правительство, и оно определяет, будет Fan ID или нет. Законов менять для этого не нужно. Зачем мы это приняли? Потому что, когда были международные соревнования, они требовали Fan ID. И я считаю, что это нужно сохранить, потому что не факт, что через два года мы не начнем проводить международные соревнования, где опять потребуется Fan ID. И под каждое соревнование нам закон принимать? А это, извините, зачастую занимает минимум полгода. Повторю, для этого закон вообще менять не нужно. Правительство, Минспорт, РФС могут сделать это без отмены закона», – заявила Журова.

Депутаты переобулись? Что они говорили раньше?

Те, кто сразу назвал заявления депутатов переобуванием в воздухе, не совсем справедливы. Милонов голосовал за принятие этого закона только в первом чтении, а два последующих голосования пропустил. Журова все три раза голосовала за, но постоянно говорила, что смысл закона не в контроле за футбольными болельщиками – он якобы нужен для проведения неких международных соревнований.

«Возможно, в законе будут только международные соревнования. Закон просто наделил полномочиями правительство определить, на каких соревнованиях будет нужен Fan ID. Но там нет ни слова, что на РПЛ это будет распространяться», – говорила Журова в январе 2022-го.

«Надо не забывать о правоприменительной оценке – когда закон начинает работать, все смотрят, как он действует, а потом корректируют. Это нормально, так было со многими законами», – говорила Журова в августе, на старте проекта Fan ID в пяти городах РПЛ.

Милонов после принятия закона говорил, что в нем «есть шероховатости», и призывал болельщиков к диалогу с правительством, а не к бойкоту. Диалога, правда, не вышло. Анонсированный несколько раз круглый стол в Госдуме так и не состоялся.

Как именно можно отменить Fan ID? 

Отменить действующий закон довольно просто. Для этого Госдума (а за ней Совет Федерации) должны принять законопроект об отмене действующего закона. Ни у правительства, ни у президента таких полномочий нет. Более того, закон об отмене Fan ID еще в начале июня 2022 года был внесен в Госдуму депутатами от фракции КПРФ.

Законопроект еще не дошел до первого чтения, но уже получил отрицательное заключение правительства. В тексте указывается, что Fan ID был эффективен во время ЧМ-2018, а значит, причин для отмены закона нет.

Еще любопытнее отзыв правового управления Госдумы. В нем указано, что сама формулировка об отмене закона, разработанного и внесенного правительством, некорректна. Следует говорить не «отмена», а «утрата силы».

Также в правовом управлении посчитали, что нет причин отменять закон, так как от его внедрения нет отрицательных последствий. «В пояснительной записке к законопроекту [об отмене Fan ID] не приведена аргументация, основанная на анализе правоприменительной практики названного Федерального закона, в том числе не приведены данные, свидетельствующие о неэффективности действующего в настоящее время правового регулирования», – это полная цитата из заключения.

Теперь, когда правоприменительная практика возникла и последствия очевидны для всех, мнение депутатов может и измениться. Что, впрочем, вряд ли приведет к отмене закона. За последние 23 года в Госдуме только один раз пытались отменить действующий закон через принятие соответствующего законопроекта (закон об ОСАГО в 2003 году). Безрезультатно.

Но есть и компромиссный вариант, о котором говорит Светлана Журова. В тексте закона о Fan ID действительно нет ни слова про футбол или РПЛ. Закон просто наделяет правительство правом определять конкретные соревнования, для посещения которых необходим Fan ID.

В соответствии с этим правом глава правительства Михаил Мишустин 25 июня 2022 года подписал распоряжение №1694-р, в котором Fan ID был распространен на все стадионы РПЛ, а также на финальный матч Кубка России. Распоряжение бессрочное, однако в него могут вноситься изменения – и для этого не нужно проходить согласования, как в случае с законопроектом. При желании в любой момент правительство может издать новое распоряжение со списком соревнований, для посещения которых нужна карта болельщика – и в этом списке не будет матчей РПЛ. А может быть, и вообще никакого списка не будет.   

Только верится в такое с трудом. 

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Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов, Владимир Федоренко, Максим Блинов, Григорий Сысоев

50 комментариев

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justbored
Ответ Сергей Круглов
Если Мишустин подпишет распоряжение, то станет просто молодчиной! Я, кстати, видел его прогуливающимся с женой и собакой по загородному поселку и что удивительно он со всеми здоровался и да же с рабочими узбеками. Значит человек он простой, без пафоса, а приземлённому легче понять простых болел, держим кулачки парни и девчата, хотя...
"Даже с рабочими узбеками", ох да неужели. Это кто-то по статусу ниже собаки Мишустина?
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justbored
Ответ xandpa
Случилось то, что популисты, ничего не решающие, включились в свою любимую работу
То ли дело элитисты - всегда лучше знают, что для плебса лучше.
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Футмастер
Сначала смягчат, чтобы пошли на стадион, потом втихую продавят. Много раз так уже было. Особенно, если сам закон не отменят.
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paul-pavel
Если это а) инициатива верховного главнокомандующего и б) отмена продемонстрирует готовность уступить под общественным давлением, то не отменят точно.
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Sobachkin
Игра в хороших парней, набивание рейтинга, выхлоп масс... уже проходили.... а потом ещё гайки закрутить и УК пришьют
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Ильдар Фарукшин
Ответ Magico!
Нет, конечно. Вернее скажем так. Формально не нужно никакого запроса. Правительство имеет полномочия утверждать перечень мероприятий и вносить в него изменения по своему усмотрению. Другое дело, что нужен какой-то повод пересмотреть перечень. Не просто взяли и переделали, а в результате запроса депутата проанализировали список и решили внести коррективы.
Ясно спасибо за инфу держи плюсик
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papadok
Ответ Сергей Круглов
Если Мишустин подпишет распоряжение, то станет просто молодчиной! Я, кстати, видел его прогуливающимся с женой и собакой по загородному поселку и что удивительно он со всеми здоровался и да же с рабочими узбеками. Значит человек он простой, без пафоса, а приземлённому легче понять простых болел, держим кулачки парни и девчата, хотя...
Ну да, а "рабочие узбеки" при его приближении стыдливо прятали рации и удостоверения.
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Artmann
Ответ Виктор Войнов
Для этого нужно, не зассать...
Запятая делает Ваш комментарий бессмысленным.
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Völkl Völkl
Ответ Виталек Ха
Живу в Хабаровске, еду в Питер на несколько дней... Думаю схожу на футбол, сделал заявку в гос услугах, потратил 10 мин... Пришло подтверждение, что нужно, сходит в МФЦ... Пришёл в своем городе, а мне говорят по списку в нашем городе такой услуги нет.... Билет заранее купить не могу... Требует фан id, личность могу подтвердить в МФЦ в Питере...и только потом купить билет... Короче плюнул... Может конечно еще схожу в МФЦ в питере...и потом только куплю билет там же... Но на фига столько заморочек... МФЦ подтверждают личность, в тех городах, где проходят матчи....
в СПб прям возле стадиона сделали МФЦ, 10 минут уходит на оформление по заверениям соседа поситившего матч с Пари НН) и билет можно взять сразу в кассе перед стадионом, ибо свободных билетов более чем предостаточно) но это не отменяет того, что фан айди зло
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Magico!
Ответ Ильдар Фарукшин
Я так понял запрос из депутатов должен дать😊
Нет, конечно.
Вернее скажем так. Формально не нужно никакого запроса. Правительство имеет полномочия утверждать перечень мероприятий и вносить в него изменения по своему усмотрению.
Другое дело, что нужен какой-то повод пересмотреть перечень. Не просто взяли и переделали, а в результате запроса депутата проанализировали список и решили внести коррективы.
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alexhoc
Ответ Виталек Ха
Живу в Хабаровске, еду в Питер на несколько дней... Думаю схожу на футбол, сделал заявку в гос услугах, потратил 10 мин... Пришло подтверждение, что нужно, сходит в МФЦ... Пришёл в своем городе, а мне говорят по списку в нашем городе такой услуги нет.... Билет заранее купить не могу... Требует фан id, личность могу подтвердить в МФЦ в Питере...и только потом купить билет... Короче плюнул... Может конечно еще схожу в МФЦ в питере...и потом только куплю билет там же... Но на фига столько заморочек... МФЦ подтверждают личность, в тех городах, где проходят матчи....
Обманывать не надо только. В городе Сыктывкар не было, нет и, наверное, не будет команд РПЛ. Тем не менее 3 МФЦ успешно оказывают услугу по процедуре подтверждения. Сын сходил 28 февраля, 5 марта был уже на матче РПЛ. Я, да, делал еще в сентябре в Самаре, тогда такое было только в регионах, где команды РПЛ. Сейчас - во всех крупных МФЦ
+9
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Ильдар Фарукшин
Ответ Magico!
Милонов (депутат ГД) тут и не нужен. Написано же - закон (за который голосуют в Думе) только ввел систему фан айди. И дал полнмоочия Правительству определить список мероприятий, где эта система должна применяться. Поэтому для отмены фан айди (по крайней мере в РПЛ) достаточно, чтобы Правительство выпустило распоряжение, где вычеркнет из действующего распоряжения матчи РПЛ как мероприятия, где должно применяться файн айди. И всё.
Я так понял запрос из депутатов должен дать😊
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papadok
Виталий Милонов вроде же совсем недавно в зоне СВО наводил что-то на врага?
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Роман И
Операция по введению Fan ID провалилась полностью, полностью
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Lavinka
Ответ Виталек Ха
Живу в Хабаровске, еду в Питер на несколько дней... Думаю схожу на футбол, сделал заявку в гос услугах, потратил 10 мин... Пришло подтверждение, что нужно, сходит в МФЦ... Пришёл в своем городе, а мне говорят по списку в нашем городе такой услуги нет.... Билет заранее купить не могу... Требует фан id, личность могу подтвердить в МФЦ в Питере...и только потом купить билет... Короче плюнул... Может конечно еще схожу в МФЦ в питере...и потом только куплю билет там же... Но на фига столько заморочек... МФЦ подтверждают личность, в тех городах, где проходят матчи....
Ну это же гениально !
+8
-1
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Кенни Маккормик
"А это, извините, зачастую занимает минимум полгода" - госпожа Журова, вы законы принимаете за день-два по приказу высшего, зачем такая риторика?
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Владимир Молявин
Спасибо за статью.
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Magico!
Ответ Ильдар Фарукшин
Текст понятин. Милонов всё в твоих руках. И будет тебе тоже счастья от избирателей
Милонов (депутат ГД) тут и не нужен. Написано же - закон (за который голосуют в Думе) только ввел систему фан айди. И дал полнмоочия Правительству определить список мероприятий, где эта система должна применяться.
Поэтому для отмены фан айди (по крайней мере в РПЛ) достаточно, чтобы Правительство выпустило распоряжение, где вычеркнет из действующего распоряжения матчи РПЛ как мероприятия, где должно применяться файн айди. И всё.
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Сергей Спиридонов
Более того, закон об отмене Fan ID еще в начале июня 2022 года был внесен в Госдуму депутатами от фракции КПРФ. Только коммунисты за людей)
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sergspartak
Ну так Журова сказала же, что вводим -смотрим результаты, а потом решим дальше, по этому че париться, то. Все логично делают.
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xandpa
Случилось то, что популисты, ничего не решающие, включились в свою любимую работу
0
-1
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Сергей Жиронкин
Госдума сборище идиотов не знающих реальной жизни как эти...могут принимать законы для простых людей не получающих миллионов.стадо баранье а не дума и президент такой же лишь бы подольше в президентах просидеть
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Бека Алиханов
О народе, вроде как, никто из депутатов не думал и не думает. Обыкновенный распил бюджета -- выделили деньги на введение ID, деньги освоили, и теперь снова из бюджета деньги надо брать, чтобы фан айди убрать. Вот и все.
+1
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Сергей Круглов
Если Мишустин подпишет распоряжение, то станет просто молодчиной! Я, кстати, видел его прогуливающимся с женой и собакой по загородному поселку и что удивительно он со всеми здоровался и да же с рабочими узбеками. Значит человек он простой, без пафоса, а приземлённому легче понять простых болел, держим кулачки парни и девчата, хотя...
+4
-4
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andplak
...это фиаско братан.
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