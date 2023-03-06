50 комментариев

А что случилось?

Депутаты заговорили об отмене Fan ID. Как они это объясняют?

Еще не были сыграны все матчи первого тура после возобновления РПЛ, как депутаты, проголосовавшие в декабре 2021 года за принятие закона о Fan ID, начали говорить о возможности его отмены. Причина очевидна. Посещаемость матчей – катастрофическая.

Особенно показательна статистика московских матчей: на игру «Спартака» собрались 4281 человек, это на 66% ниже средней посещаемости команды осенью (причем тогда вместимость арены была ограничена по решению МВД). Хуже было только в 5 матчах начала нулевых, то есть почти 20 лет назад.

На «Динамо» собрались 4943 человека. Даже в Химки – до окончания реконструкции «ВТБ-Арены» и при менее убедительной игре – поддержать «Динамо» нередко приезжало приезжало больше народа.

Одним из аргументов Минспорта при продвижении законопроекта был ожидаемый рост посещаемости. Якобы без Fan ID многие люди отказываются от похода на стадион из-за опасений за безопасность. «Мы предполагаем, что введение таких мер позволит, наоборот, повысить посещаемость спортивных соревнований, в случае если будет обеспечен надлежащий порядок при проведении массовых спортивных мероприятий», – заявлял заместитель министра Андрей Федоров.

Первым из законодателей о необходимости провернуть фарш в обратном направлении заговорил Виталий Милонов. «Это полное безумие какое-то с Fan ID. Кто это вводил – добились противоположного эффекта. Полный порядок на стадионах настанет, если там вообще никого не будет. Никто не будет хулиганить, не возникнет никаких проблем. Сейчас я готовлю соответствующую инициативу, в ближайшее время передам ее. Потому что это неправильно. Лично я считаю, что Fan ID себя не оправдал», – заявил Милонов в беседе с «РБ Спорт».

Высказалась и Светлана Журова. Она отметила: чтобы Fan ID перестал действовать на матчах РПЛ, совершенно не обязательно отменять уже принятый закон.

«Трактовка закона следующая: мы наделили полномочиями правительство, и оно определяет, будет Fan ID или нет. Законов менять для этого не нужно. Зачем мы это приняли? Потому что, когда были международные соревнования, они требовали Fan ID. И я считаю, что это нужно сохранить, потому что не факт, что через два года мы не начнем проводить международные соревнования, где опять потребуется Fan ID. И под каждое соревнование нам закон принимать? А это, извините, зачастую занимает минимум полгода. Повторю, для этого закон вообще менять не нужно. Правительство, Минспорт, РФС могут сделать это без отмены закона», – заявила Журова.

Депутаты переобулись? Что они говорили раньше?

Те, кто сразу назвал заявления депутатов переобуванием в воздухе, не совсем справедливы. Милонов голосовал за принятие этого закона только в первом чтении, а два последующих голосования пропустил. Журова все три раза голосовала за, но постоянно говорила, что смысл закона не в контроле за футбольными болельщиками – он якобы нужен для проведения неких международных соревнований.

«Возможно, в законе будут только международные соревнования. Закон просто наделил полномочиями правительство определить, на каких соревнованиях будет нужен Fan ID. Но там нет ни слова, что на РПЛ это будет распространяться», – говорила Журова в январе 2022-го.

«Надо не забывать о правоприменительной оценке – когда закон начинает работать, все смотрят, как он действует, а потом корректируют. Это нормально, так было со многими законами», – говорила Журова в августе, на старте проекта Fan ID в пяти городах РПЛ.

Милонов после принятия закона говорил, что в нем «есть шероховатости», и призывал болельщиков к диалогу с правительством, а не к бойкоту. Диалога, правда, не вышло. Анонсированный несколько раз круглый стол в Госдуме так и не состоялся.

Как именно можно отменить Fan ID?

Отменить действующий закон довольно просто. Для этого Госдума (а за ней Совет Федерации) должны принять законопроект об отмене действующего закона. Ни у правительства, ни у президента таких полномочий нет. Более того, закон об отмене Fan ID еще в начале июня 2022 года был внесен в Госдуму депутатами от фракции КПРФ.

Законопроект еще не дошел до первого чтения, но уже получил отрицательное заключение правительства. В тексте указывается, что Fan ID был эффективен во время ЧМ-2018, а значит, причин для отмены закона нет.

Еще любопытнее отзыв правового управления Госдумы. В нем указано, что сама формулировка об отмене закона, разработанного и внесенного правительством, некорректна. Следует говорить не «отмена», а «утрата силы».

Также в правовом управлении посчитали, что нет причин отменять закон, так как от его внедрения нет отрицательных последствий. «В пояснительной записке к законопроекту [об отмене Fan ID] не приведена аргументация, основанная на анализе правоприменительной практики названного Федерального закона, в том числе не приведены данные, свидетельствующие о неэффективности действующего в настоящее время правового регулирования», – это полная цитата из заключения.

Теперь, когда правоприменительная практика возникла и последствия очевидны для всех, мнение депутатов может и измениться. Что, впрочем, вряд ли приведет к отмене закона. За последние 23 года в Госдуме только один раз пытались отменить действующий закон через принятие соответствующего законопроекта (закон об ОСАГО в 2003 году). Безрезультатно.

Но есть и компромиссный вариант, о котором говорит Светлана Журова. В тексте закона о Fan ID действительно нет ни слова про футбол или РПЛ. Закон просто наделяет правительство правом определять конкретные соревнования, для посещения которых необходим Fan ID.

В соответствии с этим правом глава правительства Михаил Мишустин 25 июня 2022 года подписал распоряжение №1694-р, в котором Fan ID был распространен на все стадионы РПЛ, а также на финальный матч Кубка России. Распоряжение бессрочное, однако в него могут вноситься изменения – и для этого не нужно проходить согласования, как в случае с законопроектом. При желании в любой момент правительство может издать новое распоряжение со списком соревнований, для посещения которых нужна карта болельщика – и в этом списке не будет матчей РПЛ. А может быть, и вообще никакого списка не будет.

Только верится в такое с трудом.

Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов, Владимир Федоренко, Максим Блинов, Григорий Сысоев