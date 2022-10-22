На «Матч ТВ» Англию назвали «наглосаксами», а США в интернете считают «пиндосами». Пора разобраться в богатой истории этих слов

Немного о языке под матч Англия – США.

Сегодня во втором туре группы B сыграют сборные Англии и США. От этой игры можно ожидать серьезной борьбы: молодые американцы наверняка побьются со звездами АПЛ.

В России – особое отношение к обеим странам. США и Англия – это те самые англосаксы, о которых сейчас очень любят говорить высокопоставленные чиновники как о некой общности, пытающейся установить собственные правила для всего мира. Даже на «Матч ТВ» в день игры вышел новостной сюжет, в котором говорилось: 1) «Спустя 60 лет звездно-полосатые отвесили еще одну пощечину наглосаксам (не опечатка – так и сказано, что не англосаксы, а наглосаксы) – на ЧМ в ЮАР на групповой стадии: не позволили англичанам выйти с первого места в группе», 2) «В результате наглосаксы вышли со второго места и попали на Германию в 1/8. Ей благополучно и проиграли 1:4».

Мы не будем вдаваться в геополитические разборы – просто попытаемся разобраться, как появились два популярных слова, которые мелькают и в комментариях на Sports.ru – «англосаксы» и «пиндосы».

Денис Пузырев раскопал корни.

Англосаксов как единого народа никогда не существовало. Этот термин придумали средневековые историки

Если смотреть современные новостные ленты, то можно сделать вывод, что некие англосаксы – главный противник России, который противостоит ей во всех возможных сферах жизни (от политики и экономики до спорта). Про них говорил и Владимир Путин («Англосаксам уже мало санкций»), и другие федеральные чиновники, и даже экс-глава РУСАДА Николай Дурманов обвинял допинговые органы в потакании анлосаксам. Кто же это такие?

Если исходить из буквального толкования исторического термина, то англосаксы – это собирательное название представителей нескольких германских племен: англов, саксов и ютов, захвативших остров Британия в начале V века и переставших фактически существовать как единый народ после нормандского завоевания Англии спустя 500 лет.

Коренным населением британских островов были разнообразные кельтские племена, среди которых выделялись бритты. Собственно, благодаря им и появилось название Британия. В I веке нашей эры Британия была завоевана римскими легионами Гая Юлия Цезаря, став отдаленной провинцией Римской Империи. Как и во многих других завоеванных странах, римляне заключили договор с местной аристократией – они получали от нее дань в виде разных товаров, а за это оказывали военную помощь в борьбе с представителями других племен.

В начале V века римляне покинули Британию – империя рушилась, и контролировать провинции, особенно столь дальние, у них не было ни сил, ни желания. Бриттским королям достались построенные римлянами дороги и города, включая Лондон (Лондониум), Манчестер (Мамуций) и Йорк (Эборакум).

Уходом римлян тут же воспользовались воинственные племена пиктов – кельтских племен, которые жили на севере Шотландии. Они стали совершать набеги на города бриттов, и те попросили защиты у представителей северонемецких племен саксов, с которыми они к тому времени торговали.

С ними был подписан договор: в обмен на военное покровительство предоставляются земли на юго-востоке страны (нынешние графства Саффолк и Норфолк с крупнейшими городами Норвичем и Ипсвичем), а также оговоренное количество товаров в качестве оплаты.

Основу этой наемной армии составили саксы – представители крупного немецкого племени, жившего на обширной территории побережья Северного моря между современными Гамбургом и Роттердамом. К ним присоединились союзники – англы (им принадлежали пограничные с Данией земли нынешней федеральной земли Шлезвиг-Гольштейн в составе Германии) и юты (выходцы из южной Дании).

Саксы к тому времени имели сомнительную репутацию нации, живущей морским разбоем. И, прибыв в Британию, они ее подтвердили. Спустя несколько лет сотрудничества саксонцы обвинили партнеров-бриттов в невыполнении договора об оплате услуг и сочли это достаточным поводом для начала завоевания страны. Противостояние длилось около 20 лет. К этому периоду относятся легенды о короле Артуре и рыцарях Круглого стола – предводителе бриттов (историки считают Артура скорее мифической или собирательной личностью) в войне против саксов и англов.

У бриттов не было особых шансов победить в войне с более хорошо вооруженным и организованным противником, и они были вынуждены уступить. Часть из них осталась в Британии, сосредоточившись в самых западных частях страны – Уэльсе и Корнуолле. Уникальный и сложно воспринимаемый на слух язык валлийцев – это не что иное, как древний язык бриттов. Часть бриттов сбежала с острова, основав колонии на французском полуострове Бретань и в испанской Галисии. Название клуба «Сельта» из Виго, где блистали Карпин и Мостовой – как раз напоминание о кельтских корнях местного населения.

Саксы, англы и юты не были единой нацией, у каждого народа были свои вожди, поэтому после изгнания бриттов они поделили страну, основав несколько независимых королевств. Саксам достались лучшие земли, в том числе Лондон и южное побережье. Англы оставили за собой восток, который изначально был предоставлен бриттами, плюс земли на северо-востоке – там, где сейчас находятся Ньюкасл и Эдинбург. Юты получили остров Уайт в Ла-Манше и королевство Кент к востоку от Лондона.

В дальнейшем название одного из королевств англов – Англия – стало употребляться как название всей страны. Но это произойдет спустя несколько веков. А пока в стране доминируют саксы, в честь которых были названы нынешние графства Эссекс, Сассекс, Мидлсекс – все это бывшие саксонские королевства. А всю страну проигравшие кельты теперь называют Сасана, а жителей – сасанахами. И в этом названии нет ничего оскорбительного – просто на гэльском языке так называют саксов и земли, где они живут.

Примерно тогда в древних летописях и появляется термин «англосаксы». Его используют исключительно ради того, чтобы не возникло путаницы между британскими саксами и саксами, оставшимися жить в Германии.

Английский язык – микс немецкого, французского и скандинавского. По нему можно изучать борьбу племен за Британию

После изгнания бриттов в Англии (чтобы не запутаться, будем называть ее так) говорят на древнеанглийском языке, который в принципе можно назвать англосаксонским. Языки англов и саксов не были идентичными, но относились к близкой языковой группе, являясь одной из ветвей немецкого языка. После того как саксонский король Альфред Великий объединил страну, были приняты и единые языковые нормы.

Древнеанглийский язык отличается от современного английского больше, чем русский – от церковнославянского. В основе это был диалект немецкого, разбавленный заимствованиями из латыни (сказалось римское прошлое и принятие англосаксами христианства в VII веке; из латинского в современный английский пришло слово street (улица, на латыни – strata via), wall (стена, на латыни – vallum), скандинавского (Англия постоянно подвергалась набегам викингов в это время, от них досталось множество современных глаголов: call – называть, cast – бросать, die – умирать, take – брать) и кельтского (впрочем, весьма ограниченного – не больше 80 слов).

В XI веке англосаксонские королевства оказались завоеваны нормандским герцогом Вильгельмом с севера Франции. Французские завоеватели установили более централизованное феодальное государство. В отличие от бриттов, потерпевшие поражение англосаксы никуда не бежали, однако потеряли власть и влияние. Вплоть до XVI века в Англии установилась такая система: вся высшая аристократия и духовенство были потомками нормандцев и говорили на диалекте французского, а древнеанглийский был языком простолюдинов – потомков англов и саксов.

Понятно, что бывшие хозяева страны англосаксы без особой любви относились к пришедшим нормандцам. Один из наиболее известных фольклорных текстов о борьбе англосаксов против завоевателей – легенда о Робин Гуде. После многочисленных переработок и международной славы этих баллад разбойник Робин Гуд во всем мире воспринимается как защитник бедняков, грабивший аристократов, без какого бы то ни было национального подтекста. Однако в Англии этот подтекст считывался: Робин был англосаксом, а грабил он французов-нормандцев.

Но постепенно происходит ассимиляция потомков англосаксов и нормандцев, образуется единая нация – англичане. То же самое происходит и с языком – имеющий немецкие корни англосаксонский обогащается за счет огромного числа французских заимствований. Социальное неравенство, существовавшее между англосаксонскими простолюдинами и французской знатью, закрепляется и в языке: большинство слов, относящихся к управлению государством и госслужбе в современном английском – французского происхождения: government – правительство, crown – корона, state – государство, duke – герцог, judge – судья и т.д. С проникновением французской грамматики из английского языка исчезают падежи (раньше было 5 штук!), а также род большинства имен существительных.

К XVI веку различия в языке и социальном статусе стираются, и англосаксы окончательно становятся достоянием ранней европейской истории. Таким же, как некогда терзавшие древнюю Русь печенеги и половцы. Однако почему этот термин из глубин Средневековья и означающий группу племен, говоривших на мертвом ныне языке, активно используется в политике XXI века? Вспоминают ли об англосаксах в странах, которых сейчас относят к «англосаксонскому миру» – в США, Великобритании, Канаде, Австралии, Новой Зеландии?

Джек Лондон восхищался англосаксами, а Марк Твен испытывал стыд от своего происхождения

До середины XIX века слово «англосаксы» использовалось только в своем историческом контексте – в работах по ранней истории Великобритании. Термин был актуализирован в середине XIX века в США. По версии политолога Эрика Кауфмана, это было связано со стремлением американской элиты тех лет (большинство – потомки переселенцев из Англии) противостоять усиливавшемуся влиянию других национальных групп в американском обществе

Прежде потомки англичан были в ощутимом большинстве, однако в середине XIX века началась мощная волна переселения в США из других европейских стран: Германии, Франции, Нидерландов, Ирландии.

Так в США стал популяризироваться миф о том, что древние англосаксы до нормандского завоевания представляли из себя исключительно свободное и демократичное общество, основанное на принципах, схожих с теми, что легли в основу конституции США. А значит, новая американская нация должна формироваться на принципах, носителями которых являются современные потомки англосаксов.

Подобные пропагандистские клише активно использовались на протяжении нескольких десятилетий – и исключительно в США. Под их влияние попадают даже те, кого мы считаем классиками американской литературы. В 1901 году начинающий 25-летний писатель Джек Лондон пишет эмоциональный некролог «Эти кости встанут снова» на смерть британского коллеги Редьярда Киплинга (сообщение о его смерти оказалось фэйком, но некролог был опубликован):

«Он увековечил то, что сделано англосаксами. Англосаксы – это народ не только того узкого островка на краю западного океана. Англосаксы – это люди во всем мире, говорящие на английском языке, которые бытом, и нравами, и своими обычаями скорее всего англичане, чем неангличане. Этих людей воспевал Киплинг. Их труд, пот и кровь были мотивами его песен: но все мотивы его песен пронизывает мотив мотивов, сумма их всех и нечто большее, как раз то, что пронизывает пот, и кровь, и труд англосаксов, – гений нации».

Но было и другое отношение. Пять лет спустя 71-летний Марк Твен (человек вполне англосаксонского происхождения) в эссе «Мы – англосаксы» вспоминал о случае на банкете: «Председательствующий, отставной военный в высоких чинах, провозгласил громким голосом и с большим воодушевлением: «Мы – англосаксы, а когда англосаксу что-нибудь надобно, он идет и берет». Заявление председателя вызвало бурные аплодисменты… Если перевести приведенную мной декларацию (и чувства в ней выраженные) на простой английский язык, она будет звучать так: «Мы, англичане и американцы, воры, разбойники и пираты, чем и гордимся». Изо всех находившихся там англичан и американцев не нашлось ни единого, у кого хватило бы гражданского мужества встать и сказать, что ему стыдно быть англосаксом, что ему стыдно за цивилизованное общество, раз оно терпит в своих рядах англосаксов, этот позор человечества».

Однако уже скоро использование термина «англосаксы» становится моветоном даже в США. В архивах американского президента Вудро Вильсона есть запись, датируемая серединой 1918 года, когда во время встречи с британским премьер-министром в Лондоне он заявил: «Вы не должны говорить о нас, американцах, как о двоюродных братьях и тем более как о братьях. Мы ни то, ни другое. Вы также не должны думать о нас как об англосаксах, поскольку этот термин больше нельзя правильно применять к народу Соединенных Штатов ... Есть только две вещи, которые могут установить и поддерживать более тесные отношения между вашей страной и моей – общностью идеалов и интересов».

С тех пор термин «англосаксы» в качестве самоидентификации используют только маргинальные ультраправые группы расистов, не имеющие особого политического веса. В 1950-х появилась аббревиатура WASP (White Anglo-Saxon Protestants – Белый Англо-Саксонский Протестант) для обозначения представителей правящих классов в США. Но его обычно использовали в негативном ключе критики американской внешней политики, главным образом из Франции и Ирландии.

В Великобритании, Канаде и США среди ученых-историков и вовсе существует движение за запрет использования «англосаксов» вне исторического средневекового контекста, так как этот термин представляется расистским.

С англосаксами все ясно. Но откуда появились пиндосы? Или пендосы?

Если российские официальные лица предпочитают использовать слово «англосаксы» для обозначения главных врагов «русского мира», то у их сторонников без властных регалий в словаре есть выражения и похлеще.

За слово «пиндосы/пендосы» вы наверняка получите бан в заблокированных в России соцсетях. Да и в материалах на Sports.ru вы вряд ли его встретите, разве что в этом.

Использование слова «пиндос/пендос» – типичный пример языка вражды или, как еще принято говорить, хэйт-спича. Так в разговорной речи и в комментариях в интернете называют американцев люди, испытывающие к ним негативные эмоции. Также используются слова «Пиндосия» и «Пиндостан» в качестве обозначения США (однажды так написал Дмитрий Медведев).

Лингвисты такие слова называют этнофолизмами (другие примеры – «чурки», «чухонцы», «москали», «хохлы», «либерасты», «ватники», «бомжи»).

Но откуда появилось слово «пиндос/пендос» в русском языке?

Для начала разберемся с главным вопросом современности.

Так как правильно: пиндосы или пендосы?

Кажется, этот вопрос не имеет ответа. Проверочного слова (вроде бы) нет. В орфографическом словаре искать тоже (вроде бы) не имеет смысла. Однако ответ существует. Правильно – пиндос.

Аналогичное по звучанию слово Πίνδος (пиндос) есть в греческом языке. Оно означает жителя предгорий Пинд – крупной горной системы на севере страны. Хотя в античной греческой мифологии Пинд считался местом обитания Аполлона – бога-покровителя искусств и муз, в Греции слово «пиндос» имело очевидный пренебрежительный оттенок. Ученый-филолог из Одесского университета Евгений Степанов в монографии «Русский одесский язык» указывает, что еще со времен античности благополучные жители греческих городов не считали необразованных пиндосов равными себе.

Изначально слово «пиндос» было обычным этнонимом – как «москвич», «петербуржец», «уралец». Тем не менее негативная коннотация – как обозначения человека невоспитанного, лишенного вкуса и хороших манер, приехавшего из глубинки (близким аналогом в русском языке можно считать слово «колхозник»), – существовала уже тогда.

В начале XIX века в Греции вспыхнуло восстание против Османской империи. Турки ответили геноцидом, и огромное число греков стали беженцами. Многие из них переехали в Россию, близкую по культуре и религии православную страну. Самые крупные греческие общины сложились в Причерноморье и Приазовье – от Одессы на западе через Херсон и Мариуполь до Таганрога на востоке. А также в Крыму.

Из этих греческих общин, ставших довольно заметными в южных городах, словечко «пиндос» перекочевало в лексикон местных жителей. Те стали называть пиндосами всех греков, выполнявших самую тяжелую и низкооплачиваемую работу. И конкретный греческий регион уже не имел принципиального значения.

Можно провести параллель с афганским словом «бача» (парень). Так на современных вещевых рынках в России, где работает множество выходцев из Средней Азии, называют грузчиков, таскающих тяжелые тюки с товаром покупателей-оптовиков.

Русские классики о пиндосах

Но вернемся к пиндосам. На границе XIX и XX веков это слово стало настолько распространенным, что попало в произведения писателей-классиков.

«Я не без нечистых мыслей глядел на ее бюст и в то же время думал о ней: «Выучится музыке и манерам, выйдет замуж за какого-нибудь, прости господи, грека-пиндоса, проживет серо и глупо, без всякой надобности, народит, сама не зная для чего, кучу детей и умрет. Нелепая жизнь», – говорит герой написанной в 1888 году повести «Огни» Антона Чехова, действие которой происходит в неназванном южном городе, в котором без труда угадывается родной для писателя Таганрог.

«Вначале никто не сомневался в нашей победе. Сашка раздобыл где-то «Куропаткин-марш» и вечеров двадцать подряд играл его с некоторым успехом. Но как-то в один вечер «Куропаткин-марш» был навсегда вытеснен песней, которую привезли с собой балаклавские рыбаки, «соленые греки», или «пиндосы», как их здесь называли», – пишет в 1907 году Александр Куприн в повести «Гамбринус», действие которой разворачивается в одесской пивной.

«– Вылезайте в сад! – кричал он и толкал меня в спину. – О, проклятый, сукин сын! Чертов пиндос Гаварсаки! Скорее! Мы пропадем! Скорее!» – это уже фрагмент из автобиографического романа «Повесть о жизни. Время больших ожиданий» одессита Константина Паустовского.

В этих отрывках можно почувствовать пренебрежительное отношение к пиндосам со стороны персонажей, но, конечно, до откровенного хейта, который вкладывается в употребление этого слова сейчас, было далеко.

Со временем греки на юге России ассимилировались, и слово пиндос постепенно забылось. В изданном в 1965 году Большом академическом словаре оно встречается с определением «устаревшее, просторечное презрительное название грека».

Но как греки-пиндосы превратились в американцев?

Точного ответа на этот вопрос никто не знает. Возможно, это слово вновь пришло в Россию со своей исторической родины благодаря российским военным, участвовавшим в миротворческой миссии в республиках бывшей Югославии.

Югославы – географические соседи Греции и вполне могли позаимствовать слово для обозначения людей, к которым они относятся с презрением. В репортаже «Война и мир / Боснийские миротворцы: рядовые», опубликованном в ноябре 1996 года в журнале «Коммерсант Власть», журналист Дмитрий Солопов пишет, что этим словом (правда, в материале оно написано как «пендосы») сербы обозначают солдат из миссии ООН. Среди этих солдат были и американцы.

«Из уважения к русским и украинцам сербы их даже не называют «пендосами». Слово, происхождение которого выяснить не удалось, обозначает всех солдат иностранных контингентов миротворческих сил ООН (кроме, повторю, русских и украинцев)», – пишет Солопов.

Спустя год это же слово встречается в другом материале о зарубежной миссии российских военных. На этот раз – в Анголе. В журнале «Профи» в 1997 году напечатана небольшая пьеса Юлии Горжалцан «Ангольская полоса». В ней российские военные называют «пиндосами» местных жителей, но из их диалогов становится понятно, что это слово они используют для всех чернокожих.

«– Я был в Америке. Там белые – самые бесправные люди. Стоит только пиндосу вмазать в рожу – он сразу же начинает орать: «Мои права, я человек». Вот увидите – они доконают Америку изнутри.

– Я думал раньше: не смогу ударить человека палкой. (Показывает двухметровую дубину). Ну, если в драке только... А теперь пиндосов гоняю как миленьких. И ничего, улыбаются и опять лезут..».

Возможно, нынешнее словоупотребление – это военный сленг, вышедший за рамки профессиональной группы. А, может быть, и нет.

Будем ждать новых исследований лингвистов.

Фото: REUTERS/Hannah Mckay; en.wikipedia.org