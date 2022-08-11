В Англии сделали футбол безопасным без Fan ID. Как 30 лет назад победили хулиганов, из-за которых гибли люди?

Денис Пузырев – о правилах АПЛ.

Несколько десятилетий назад поход на футбол в Англии был сопряжен с реальным риском для жизни. Часть трагических случаев была связана с устаревшей инфраструктурой: построенные в XIX веке стадионы не отвечали требованиям безопасности сто лет спустя. Часть – с поведением зрителей. С начала 1970-х на британских аренах и вокруг них начали править организованные фанатские группировки, ориентированные на насилие, и это стало проблемой, к решению которой подключилось государство.

В современности проблема выглядит решенной. Крупных инцидентов на английских стадионах практически не происходит, на игры ходят женщины с детьми, а футбольные хулиганы остались только в городском фольклоре и художественных фильмах.

Но для этого Англии пришлось проделать долгий путь.

Безопасность на стадионах обсуждают уже 98 лет – все началось с первого матча на «Уэмбли»

Впервые о безопасности футбольных матчей на государственном уровне заговорили в 1924 году. В Палате общин британского парламента заслушали доклад Шорта о финале Кубка Англии-1923 между «Болтоном» и «Вест Хэмом». Это был первый матч на только что построенном «Уэмбли», крупнейшем стадионе страны – его официальная вместимость тогда составляла 127 тысяч человек.

Строительные работы завершились лишь за четыре дня до игры. К ажиотажу вокруг нового стадиона никто готов не был: Футбольная ассоциация Англии даже не организовала предварительную продажу билетов, болельщикам было достаточно заплатить на входе. Так на арену набились, по разным оценкам, от 240 до 300 тысяч зрителей.

Мест на трибунах не хватало, и толпа хлынула на поле. Конная полиция пыталась выдавить болельщиков хотя бы за периметр поля – возникла давка, в которой пострадали по меньшей мере 900 человек, правда, в основном речь шла о небольших травмах (госпитализированы были только 22 человека, погибших не было). Начало матча задержалось на 45 минут. Все это безобразие происходило на глазах короля Георга V и вызвало большой резонанс в Британии.

На прениях в парламенте зародился термин «футбольные хулиганы» – так выразился депутат Освальд Мосли (в 1932 году возглавит Британский союз фашистов (BUF) и в 1940-м будет арестован). Он призвал руководство полиции выявить и наказать болельщиков, особенно злостно нарушавших порядок. Но то предложение не было поддержано большинством депутатов, а глава британского МВД Уильям Бриджмен добавил, что все случилось из-за неудачного наслоения обстоятельств. Итог первого хулиганского скандала в британском футболе – базовые правила безопасности. Увеличить количество проходов на стадион, установить современные турникеты, оборудовать лестницы на трибунах перилами, по возможности – разделить трибуны на автономные секторы. На топовые матчи была введена обязательная предварительная продажа билетов.

Инциденты на футболе все-таки продолжались, несколько раз их обсуждали в правительстве и парламенте, но власти воздерживались от принятия системных мер.

Пока в 1971 году не случилась трагедия на «Айброкс Парк».

Правила безопасности английских стадионов написаны кровью: в давках и пожарах погибли сотни болельщиков

Домашняя арена «Глазго Рейнджерс» и прежде считалась опасной – главным образом из-за несовершенства конструкций. Стадион был построен еще в 1899 году, и болельщики неоднократно получали там различные травмы. Самым страшным местом была одна из лестниц – Stairway 13. Она вела к ближайшему выходу к станции метро Copland Road, поэтому после каждой игры огромное количество болельщиков стремились покинуть арену именно по ней. Узкая старая лестница физически не была рассчитана на такие потоки людей – там возникали давки, как следствие – тяжелые травмы и даже несколько смертельных случаев.

«Катастрофа на Айброкс» – так инцидент вошел в историю – случилась после окончания дерби с «Селтиком». Сценарий шотландской трагедии практически совпадает с инцидентом 1982 года в «Лужниках», приведшем к гибели людей на матче «Спартака» с «Харлемом». В дерби «Старой фирмы» к последней минуте со счетом 1:0 вели гости – «Селтик». Многие болельщики «Рейнджерс» стали покидать трибуны до финального свистка по той самой «Лестнице №13». Однако в последней атаке Колин Штейн сравнял счет. Часть публики уже на лестнице, услышав реакцию стадиона на гол, развернулась и попыталась вернуться на места. Возникла ужасающая давка, жертвами которой стали 66 человек. Половина погибших была младше 20 лет. Более 200 человек получили травмы разной степени тяжести. Столько же человек, по официальным данным, в 1982 году погибло и в «Лужниках».

Власти Великобритании не могли проигнорировать трагедию такого масштаба. По результатам доклада в парламенте был принят первый в истории британского спорта Регламент по безопасности на спортивных объектах (Green Guide). Там прописали подробные инструкции для всех, включая полицию.

Со временем число рекомендаций увеличивалось, в первую очередь из-за хулиганства болельщиков: с середины 1970-х организованные группы футбольных хулиганов все чаще становились настоящей силой на трибунах и за их пределами.

Попытка оградить законопослушных болельщиков от хулиганов закончилась еще одной трагедией с десятками жертв. В мае 1985 года в заключительном матче сезона «Брэдфорд Сити» принимал «Линкольн». Матч не имел турнирного значения, однако собрал аншлаг: «Брэдфорд» выиграл третий дивизион и завоевал путевку во второй (нынешний Чемпионшип). Перед началом матча капитану команды Питеру Джексону вручили Кубок. На трибунах построенного еще в 1886 году стадиона «Вэлли Парейд» собрались 11 тысяч зрителей.

За пять минут до окончания первого тайма на верхнем ярусе центральной трибуны возникло задымление. Как потом установило следствие, болельщик попытался затушить сигарету (курить на стадионах никто не запрещал) – бросил окурок на дощатый настил и попытался раздавить его ногой. Однако тлеющий окурок провалился в щель между досками. В пространстве под деревянной трибуной скопился разнообразный мусор, в основном бумажный: газеты, использованные билеты и так далее, его не вычищали годами. Этот мусор и загорелся.

В первую минуту пожар можно было потушить огнетушителями, но организаторы матча убрали их с трибуны, так как ими несколько раз пользовались хулиганы: поливали гостей и кидали в разные стороны.

Огонь охватил трибуну за четыре минуты – быстро перекинулся на крышу, покрытую битумом, вниз полетели горящие балки, поддерживавшие козырек. Часть болельщиков в поисках спасения выбежали на поле, а сидевшие на задних рядах попытались покинуть стадион через выходы с секторов, но они оказались закрыты – снова в целях защиты от хулиганов. Люди гибли, задыхаясь в дыму. Общее число жертв составило 56 человек. Суд счел случившееся несчастным случаем, виновными признали клуб и городские власти (им принадлежал стадион). Пострадавшие болельщики получили крупные выплаты на общую сумму 20 миллионов фунтов.

Спустя две недели после пожара в Брэдфорде случилась еще одна трагедия: в Брюсселе перед началом финала Кубка европейских чемпионов между «Ливерпулем» и «Ювентусом» обрушилась трибуна стадиона «Эйзель», погибли 39 человек. Виновными были признаны хулиганы из Ливерпуля, атаковавшие итальянцев. Болельщики «Ювентуса», пытаясь спастись, хотели перелезть через стену старого стадиона. Стена не выдержала и рухнула, начался хаос и давка.

После трагедии на «Эйзеле» УЕФА отстранил английские клубы от еврокубков на пять лет («Ливерпуль» забанили на шесть), а власти Британии поняли, что Green Guide нуждается в серьезной доработке.

В 1986 году судья Оливер Попплуэлла анализировал для парламента причины трагедий в Брэдфорде и Брюсселе – и представил радикальные предложения для наведения порядка на стадионах. Главная рекомендация – установить на трибунах системы видеонаблюдения и разрешить полиции привлекать к ответственности хулиганов постфактум на основании видеозаписи. До этого наказать нарушителя общественного порядка можно было лишь задержав его на месте преступления или на основании показаний свидетелей. Видеозапись доказательством в суде не считалась.

Появились обязанности и у клубов – они должны не просто выявлять нарушителей, но и снижать риск проявлений антиобщественного поведения. Например, инвестировать в обновление стадионов.

«Многие футбольные арены очень старые; некоторые даже могут быть описаны как примитивные – на них отсутствует элементарный комфорт для зрителей, нет даже нормальных туалетов. Такая примитивная среда побуждает некоторых болельщиков к проявлению примитивных инстинктов», – говорится в докладе Попплуэлла.

Важнейшим инструментом для наведения порядка на трибунах в докладе названа система клубных карт и сезонных абонементов. В середине 1980-х абонементы были распространены не так широко, как сейчас. В докладе закладывалась такая схема: болельщик, купивший клубную карту и сезонный абонемент, получал всякие скидки, а клуб мог точнее идентифицировать потенциальных нарушителей (при покупке болельщики оставляли персональные данные).

Закон о футбольных болельщиках убрал хулиганство с трибун. Как его приняли?

Окончательно конфигурация обеспечения безопасности на британских стадионах сложилась пять лет спустя, в 1990-м – после доклада лорда Питера Тейлора (главы Министерства юстиции Великобритании) и принятия закона о футбольных болельщиках (The Football Spectators Act). Все это произошло после очередной трагедии – давки на шеффилдском стадионе «Хиллсборо», унесшей жизни 97 человек.

Давка произошла во время полуфинала Кубка Англии между «Ливерпулем» и «Ноттингем Форрест» в апреле 1989-го. Причиной трагедии стали действия полиции, которая направила большое количество опоздавших болельщиков «Ливерпуля» на переполненную трибуну, огражденную решетками со всех сторон. Стоявшие в первых рядах болельщики (это была стоячая трибуна) оказались прижаты к решетке, отделявшей трибуну от поля, и оказались буквально раздавлены напиравшей толпой.

Основная ответственность в расследовании, проведенном полицией, была возложена на болельщиков «Ливерпуля»: якобы пьяная толпа безбилетников прорвалась на стадион и спровоцировала давку, не дав возможности полиции в первые минуты сделать что-либо для предотвращения трагедии. И лишь в 2012 году повторное расследование, проведенное независимой комиссией, установило, что нет никаких подтверждений вины болельщиков, а выводы первого расследования были сфабрикованы, чтобы выгородить полицейских. Эти выводы в 2016 году подтвердил и суд присяжных, признавший вину полицейских. Извинения болельщикам «Ливерпуля» принесли премьер-министр Великобритании Джеймс Кэмерон и главный редактор The Sun Келвин МакКензи – издание активно освещало трагедию, публикуя ложные свидетельства вины болельщиков.

Но все это случилось много лет спустя, а сразу после гибели людей на «Хиллсборо» власти приняли ряд мер.

На стадионах запретили стоячие места (исключения сделали только для команд из низших дивизионов) и убрали металлические ограждения по периметру секторов.

Появился четкий список правонарушений, за которые болельщик может быть привлечен к административной ответственности: бросание предметов на поле или в толпу, расистские или непристойные скандирования, насилие в отношении лиц или имущества (при этом насилием считаются и угрозы без реального физического действия), различные правонарушения, связанные с алкоголем, пронос и использование пиротехники.

Важный нюанс: закон применяется не только во время матча и в пределах стадиона, но распространяется на события, которые происходят в течение 24 часов до начала и по окончании игры в любом месте – если доказано, что произошедшее как-то связано с околофутболом. То есть драка в пабе накануне игры на волне футбольной неприязни будет рассматриваться в суде на основании Закона о футбольных болельщиках.

Человек, признанный виновным в нарушении этого закона, помимо стандартных наказаний (штрафа, общественных работ или административного ареста) может получить запрет на посещение футбола (Football Banning Order – FBO). Запрет распространяется на игры внутри страны и на международные матчи от 2 до 10 лет. Обвиненный может быть оправдан судом (например, если докажет, что применил насилие в рамках самообороны) по делу об административном нарушении, но все равно скорее всего получит бан на посещение футбола по ходатайству полиции – это рассматривается как превентивная мера в борьбе с насилием.

Любопытно, что авторы британского закона вписали пункт, который с оговорками можно сопоставить с российским Fan ID. Они предлагали ввести именные карточки для посещения выездных матчей. Однако от этой инициативы отказались, решив, что принятых мер вполне достаточно.

Как работает футбольный бан в Англии: из-за строгости наказания количество запретов упало в 2 раза за 10 лет

Болельщик, которому суд запретил ходить на футбол (FBO), на протяжении всего бана обязан сдавать паспорт в полицейский участок каждый раз, когда его клуб или сборная Англии отправляется на матчи за границу.

Во время матчей, которые проводятся в Англии, забаненный болельщик, конечно, может купить билет и проникнуть на стадион. Но это сопряжено с большим риском: если его вычислят (а на нашпигованных камерами стадионах это сделать несложно), то административное наказание автоматически перерастет в уголовное. Нарушителю бана будет грозить до полугода ареста или штраф, размер которого определяет суд – в законе не обозначены границы, сумма может быть очень крупной.

Внутри черного списка нарушители делятся на три категории: А, В и С – в зависимости от степени общественной опасности. Категория влияет на строгость наказания: подвыпивший посетитель центральных секторов получит бан значительно мягче, чем член организованной фирмы, замеченной в насильственных акциях.

Впервые запрет на посещение футбола применили в 2000 году. Для контроля за его соблюдением в британской полиции создали специальный футбольный отдел (United Kingdom Football Policing Unit – UKFPU), который с 2010 года публично показывает подробную статистику и аналитику.

Проследим, как менялась ситуация с сезона-2009/10 до последнего доковидного, 2018/19.

Главный вывод: количество банов от года к году снижается.

Небольшие дополнения:

• За 10 лет количество задержаний на английских стадионах упало почти в 2,5 раза, а банов (и действующих, и выписанных по ходу сезона) стало примерно в 2 раза меньше.

• В среднем к сезону-2018/19 полиция задерживала 3,3 из 100 тысяч болельщиков, посещавших игры в Англии и Уэльсе. Самым хулиганским турниром стал Кубок лиги: 22,6 ареста на 100 тысяч болельщиков.

Именно в Кубке лиги прошел самый хулиганский матч сезона-2018/2019 – «гончарное дерби» между «Сток Сити» и «Порт Вейлом». Команды базируются в одном городе, но редко играют между собой, так как выступают в разных лигах и могут встретится только в кубках. Дерби получилось таким жарким, что после него 77 болельщикам запретили ходить на футбол (у всех разные сроки). Большую долю банов заработали гости из «Сток Сити»: они сожгли туалет, предварительно расколотив там все унитазы и писсуары. Команде это не помогло – «Сток Сити» проиграл 0:4.

• Второе место по числу хулиганов в черном списке в течение 2010-х почти всегда удерживал скромный «Гримсби Таун», представляющий небольшой городок в графстве Линкольншир с 40-тысячным населением и 9-тысячным стадионом. Ходить на футбол в сезоне-2018/19 было запрещено 61 болельщику клуба из третьего дивизиона.

• Самые частые причины задержаний все 10 лет – антиобщественное поведение, в том числе с применением насилия (задерживают в подавляющем большинстве случаев за пределами стадиона, в 2009/10 – 1269 раз), и правонарушения в состоянии алкогольного опьянения (в 2009/10 – 958 случаев).

Полиция отмечает, что от года к году увеличивается число задержаний за пиротехнику и расистские выкрики. Но речь идет о совсем незначительном росте.

Статистику двух сезонов с 2019 по 2021 год вряд ли можно считать показательной: абсолютное большинство матчей прошло без зрителей из-за ковидных ограничений. Но задержания все равно случались. Например, в сезоне-2020/21, где со зрителями прошли лишь 7% игр, полиция забрала 116 болельщиков, чаще всего – за использование пиротехники (38 случаев). Свежие баны в течение сезона получили 208 человек.

Футбольные власти и полиция считают, что меры по обеспечению безопасности, действующие на стадионах с 1989 года, эффективны. Это мнение подтверждает статистика. Число зафиксированных инцидентов на стадионах с каждым годом снижается, хотя список возможных нарушений за эти годы вырос – помимо расистских скандирований, за которые банили с самого начала, теперь наказывают и за оскорбления на почве сексуальной ориентации, связанные с политикой, а также просто за hate speech – проявления ненависти по любому поводу.

Полиция рапортует о том, что метод запретов на посещение матчей работает: 92% получивших бан после окончания срока наказания больше не нарушали общественный порядок на футболе.

Футбольные хулиганы возвращаются? Политики считают, что сильно влияет кокаин

Правда, последний сезон-2021/22 дал повод для появления в британских медиа заголовков о ренессансе футбольных хулиганов. После полутора лет строгих ковидных ограничений болельщики вернулись на трибуны в гораздо более деструктивном настроении,.

Тревога поднялась еще во время лондонских матчей Евро-2020. События перед финалом на «Уэмбли», когда толпа безбилетников пыталась штурмовать стадион, стали поводом для нового правительственного доклада о проблеме футбольных хулиганов. Его автор баронесса Луиза Кейси не стеснялась в выражениях и назвала участников штурма «пьяными и накаченными наркотиками головорезами», а сам финал – «днем национального позора».

В докладе баронесса Кейси делает вывод, что главная причина роста деструктивного поведения внутри британского общества в целом и болельщиков в частности – рост доступности кокаина. Если во времена проблем с хулиганами более 30 лет назад кокаин считался наркотиком, распространенным в определенных кругах и субкультурах, то теперь явно стал доступнее. В докладе приводятся данные опроса 7 тысяч посетителей финального матча Евро Англия – Италия: 47% из них заявили, что видели, как люди употребляли кокаин прямо во время игры на «Уэмбли». О большом количестве наркотиков на финале также заявили сотрудники службы безопасности и стюарды, работавшие на матче.

«Думаю, что наркотики – это гораздо более серьезная проблема, чем сегодня принято думать. И призываю Футбольную Ассоциацию изменить свое отношение к проблеме потребления наркотиков во время футбольных матчей», – заявила автор доклада.

Первая половина сезона-2021/22 (полная статистика по сезону будет доступна только в октябре) в Англии подтвердила опасения по поводу безопасности. Число инцидентов, подпадающих под действие статей закона о болельщиках, выросло на 50% относительно уровня последнего доковидного сезона и сравнялось с показателями сезона-2015/16. Инциденты зафиксированы на 48% матчей, хотя все последние годы этот показатель держался на уровне 30%.

С начала сезона по 31 декабря 2021 года полиция провела 802 футбольных задержания – против 547 за аналогичный период 2019 года. Наибольший рост проявлений хулиганства отмечен в матчах Чемпионшипа и пятого дивизиона.

Ситуация не выглядит критичной, но разворот тренда не может не беспокоить британские власти. «Если насилие на секторах снова станет рутиной, то это нанесет непоправимый ущерб всему английскому футболу», – заявил глава футбольной полиции Великобритании старший констебль Марк Робертс.

За что критикуют британскую систему обеспечения безопасности

Разумеется, внутри Великобритании у системы обеспечения безопасности на футболе полно критиков. Болельщики называют ее чересчур репрессивной, особенно из-за того, что в ряде случаев решение о задержании принимается субъективно. К примеру, степень опьянения, которая может быть признана опасной для окружающих, определяется полицейским на глаз – четких критериев нет.

Правозащитники критикуют систему как нарушающую гражданские свободы и права человека. В частности, возможность запрета на посещение матча несколько раз оспаривалась в суде как противоречащая Европейской конвенции по правам человека и другим документам Евросоюза, однако каждый раз английские суды отклоняли подобные возражения.

Внедрение систем видеонаблюдения на футбольных аренах также становилось мишенью для критики. Суть: да, внутри стадионов стало меньше хулиганства, однако выросло количество насилия за их пределами, организованные группы перенесли активность туда, где нет камер и их действия становятся более спланированными и опасными.

Критиковали и право местной полиции закрывать пабы в окрестностях стадионов. Эта мера должна была сократить число пьяных на стадионе и вокруг него, однако в реальности приводит к тому, что болельщики идут за спиртным в магазин, где чаще всего покупают не пиво (как в пабе), а крепкий алкоголь.

Порядком на стадионах озабочена не только полиция, но и клубы вместе с лигами. Среди мер – довольно высокие цены на билеты и абонементы, которые не только пополняют бюджет клуба, но и помогают отсекать маргинальные элементы. Для них высокая стоимость посещения футбола становится барьером. А если абонемент все же приобретен, то его высокая стоимость останавливает владельца от действий, из-за которых он может его лишиться.

Еще одна защитная мера – начало матчей в первой половине дня. Оно существенно сокращает риск, что фанаты до стартового свистка успеют выпить много алкоголя (а правонарушения, связанные с ним, уверенно идут в топ-2 по статистике полиции)..

Вообще, клубы могут самостоятельно банить болельщиков – без судебного решения о FBO. Служба безопасности клуба всегда работает в контакте с полицией: дает доступ к видеозаписям, помогает с идентификацией нарушителей. Когда полиция задерживает подозреваемого и передает материалы в суд, служба безопасности клуба как правило моментально запрещает этому болельщику посещать свои матчи.

Клубный бан отличается от FBO. Главное отличие – клуб, разумеется, может запретить посещение только собственного стадиона. Технически это просто аннулирование абонемента и запрет на покупку билетов в будущем.

Покупая абонемент, болельщик соглашается с правилами пользовательского соглашения, по которому клуб может аннулировать действие абонемента без объяснения причин. Эту практику часто критикуют объединения болельщиков. Когда ходить на стадионы запрещает суд, болельщик может оспорить требование полиции. А законных способов отменить клубный бан просто не существует.

Клубы ссылаются на желание действовать оперативно: принятие судебного решения порой занимает до полугода. Однако Ассоциация футбольных болельщиков Британии (FSA) отмечает, что нередки случаи, когда суд оправдывает болельщика или полиция ограничивается предупреждением, а клубный бан все равно не отменяется. Кроме того, в случае подобного бана клуб не вернет деньги за выпадающие из абонемента матчи. FSA считает, что такое наказание может расцениваться как денежный штраф, а накладывать его клубы не могут по закону о правах потребителей.

Интересно, что бы сказала эта ассоциация, если бы футбольных болельщиков Англии обязали оформлять Fan ID?

Фото: eastnews.ru/Alan Walter; Gettyimages.ru/Gareth Copley, Laurence Griffiths, Alex Pantling, Charlie Crowhurst, Harry Trump, Mark Runnacles, Julian Finney