От уборщика пивных стаканов до кумира фанатов «Вест Хэма». Почему все любят Крэйга Доусона?

Завтра исполнится 32 года центральному защитнику «Вест Хэма» Крэйгу Доусону, который в этом сезоне стал не просто лидером обороны клуба, но и культовым персонажем на трибунах «Лондон Стэдиум». А сегодня Доусон сыграет главный матч в своей спортивной карьере – в полуфинале Лиги Европы против франкфуртского «Айнтрахта».

Автор Sports.ru и болельщик «Вест Хэма» Денис Пузырев – о невероятной карьере, возможно, последнего олдскульного британского защитника АПЛ.

Ballon D`Orson врубает турбо-режим

В телевизионных репортажах перед ответным четвертьфинальным матчем ЛЕ с «Лионом» засветилась группа болельщиков «Вест Хэма» с растяжкой, на которой был запечатлен 15-й номер лондонского клуба с подписью Ballon D`Orson. Нехитрая игра слов, намекающая, кого болельщики «Вест Хэма» считают наиболее достойным претендентом на «Золотой мяч». Разумеется, все это не без доли типичного британского юмора. Однако правда в том, что опытный защитник неожиданно обрел культовый статус в клубе, куда его брали просто заткнуть дыру в заявке.

Та игра с «Лионом» показала, что ставка болельщиков на Доусона была на 100% оправданной. Именно он в конце первого тайма после навеса с углового в фирменном стиле вколотил головой мяч в ворота французского клуба. Игра закончилась гостевой победой «Вест Хэма» 3:0, а Доусон преуспел не только в атаке, но и был настоящей скалой в обороне, не позволив «Лиону» создать серьезных моментов у ворот своей команды.

После матча тренер «Вест Хэма» Дэвид Мойес не скрывал эмоции, особо выделяя вклад защитника в общий успех. «Доус вновь врубил турбо-режим. Он вновь показал уровень, хотя последние пару недель у него был сломан нос. Но он играл со сломанным носом и играл превосходно. И я не ждал от него ничего другого – он же понимал, что в этом матче не смогут сыграть наши ведущие защитники – Зума, Огбонна, Кресуэлл. Поэтому взял всю ответственность на себя и сделал это так, что я могу сказать только «вау», – радовался Мойес в послематчевом интервью.

Такие отзывы об игре Доусона в этом сезоне совсем не редкость. Но любовь фанатов Восточного Лондона к своему защитнику объясняется не только хорошей статистикой в обороне и забитыми мячами. Современная Премьер-лига с ее международными звездами и огромными клубными бюджетами практически утратила свою историческую аутентичность – то что раньше называли типичным британским футболом с его силовой борьбой, бесконечными навесами и злыми брутальными защитниками.

«Это абсолютно кошмарный человек»

Времена, когда обороной ведущих команд Англии руководили игроки типа Тони Адамса или Терри Батчера, которые в буквальном смысле не щадили ни себя, ни соперников, остались в прошлом. Сегодня такие типажи можно встретить лишь в низших лигах – а в АПЛ на первых ролях гораздо более технически совершенные звезды вроде Вирджила Ван Дейка или Антонио Рюдигера. Кажется, последним олдскульным центральным защитником в АПЛ был Джон Терри, в котором футбольное мастерство сочеталось с огромной личной харизмой.

В отходе клубов АПЛ от британского стиля нет ничего плохого – наоборот, это делает матчи интереснее, тактику разнообразнее. Однако британские болельщики иногда с ностальгией вспоминают «старый добрый футбол» – игру рабочего класса, без налета гламура и элитарности. И Крэйг Доусон – типичный представитель этого уходящего футбольного олдскула.

Стиль его игры хорошо охарактеризовал форвард «Вест Хэма» Микаил Антонио. «Он совершенно невероятный – просто скала в обороне. Типичный защитник старой школы. Крэйг очень жесткий, для него футбол – это сражение, битва, и он совершенно ничего не боится. Доусон надежен, трудолюбив и не берет пленных. А ведь мы его брали для подстраховки, он и не должен был играть. Но он воспользовался своим шансом, заслужил место в основе и теперь не отдаст его никому», – заявил Антонио в интервью клубной пресс-службе.

«Это абсолютно кошмарный человек, – описывал Доусона его одноклубник по «Вест Бромвичу» и «Уотфорду» вратарь Бен Фостер в своем подкасте FozCast. – Вы же видели, как он играет – сносит людям головы, как регбист вырывается из захватов, продирается сквозь подкаты. Так вот на тренировках он делает то же самое – вообще никого не щадит. Настоящий кошмар».

Школа жизни в пабе «Собака и Куропатка»

Подобная манера игры и отношение к работе уходят корнями в самое начало карьеры Крэйга Доусона, который называет свой путь в большой футбол нетипичным для нынешних времен.

«Я пришел в игру совершенно другим путем, чем большинство моих партнеров, – рассказывал Доусон в одном из интервью. – Я не занимался ни в каких футбольных академиях, а с 15 лет работал, чтобы зарабатывать на жизнь. Поэтому быть ​​профессиональным футболистом очень много значит для меня. Никогда не воспринимал это как данность. Я и предположить не мог, что это вообще может случиться. Но это то, чем я всегда хотел заниматься, и то, чему я очень предан».

Доусон действительно не ходил ни в какие футбольные секции, а просто гонял мяч с друзьями в родном Рочдейле. В любительских соревнованиях, куда заявлялась его команда, не было юношеского дивизиона, поэтому Крэйг с 14 лет играл против взрослых мужиков. В 15 он устроился в местный паб «Собака и Куропатка» уборщиком пустых стаканов и бутылок. «Я работал в пабе в четверг, пятницу и субботу вечером, а утром в субботу играл в футбол. Параллельно я еще и поступил в колледж. На самом деле весь вечер собирать со столов бокалы не самая легкая работа, да и платили мне по минимуму. Зато это было хорошей школой жизни, я узнал много полезного о том, как устроена настоящая взрослая жизнь», – вспоминал Доусон.

Путь от «Стокпорта» до «Стокпорта»

В 18 лет он впервые попал на «Уэмбли» – отправился с друзьями поддержать «Рочдейл» из родного города, который играл стыковой матч со своими главными историческими соперниками из соседнего «Стокпорта» за выход в Лигу 1 (3-й дивизион английского футбола). Тот матч стал огромным разочарованием для юного футболиста-любителя. «Стокпорт» победил 3:2 и получил повышение в классе.

По иронии судьбы, спустя 12 с половиной лет карьера 30-летнего Доусона перезапустилась в матче против того же «Стокпорта». За два с половиной месяца до этого он на правах аренды перешел в «Вест Хэм». Тот трансфер вызвал гнев болельщиков: клубные боссы обещали подписать топового защитника, долго вели переговоры о переходе из «Бернли» Джеймса Тарковски за 30 миллионов фунтов, а в итоге взяли Доусона, который не проходил в стартовый состав вылетевшего в Чемпионшип «Уотфорда».

Первые два месяца в «Вест Хэме» Доусон даже не попадал в заявку на матчи, но затем пришел его час – Фабиан Бальбуэна подхватил ковид и заперся на две недели дома, Исса Диоп напривозил в матчах с «Челси» и «Вест Бромвичем», и Мойес вспомнил, что у него в далеком запасе есть взятый на всякий случай Доусон. Он получил место в старте против «Саутгемптона» и был признан игроком матча. В следующей игре – кубковой встрече со «Стокпортом» – он снова стал главным героем. Январский матч шел под проливным дождем на поле, превратившемся в болото.

В этих условиях «Стокпорт» успешно сдерживал попытки более статусных гостей реализовать разницу в мастерстве. Игра катилась к ничьей, но на 85-й минуте Доусон включился после навеса Боуэна и вколотил головой первый мяч в футболке «Вест Хэма». После игры он признался, что держал в голове то юношеское разочарование и не хотел еще раз пережить подобные эмоции против «Стокпорта».

Доусон играл за английскую молодежку и сборную Великобритании на Олимпиаде. Все благодаря Стюарту Пирсу

Эти 12 лет между двумя матчами с участием «Стокпорта» включили длинную и неровную карьеру Доусона. «Рочдейл», которому не удалось пробиться в более высокую лигу, не получил денег от спонсоров и был вынужден прибегнуть к поиску местных талантов, просматривая и любительские соревнования. В одном из таких скауты «Рочдейла» заприметили молодого Доусона и пригласили его в клуб, фанатом которого он был с детства. Любительская команда «Рэдклифф Боро» даже получила деньги за этот трансфер – 12 тысяч фунтов.

В «Рочдейле» Доусон выделялся высокой для защитника результативностью, и в 20 лет в его карьере произошел резкий скачок: в 2010-м его подписал клуб Премьер-лиги «Вест Бромвич». В те времена у этого клуба еще не было репутации лифта – его тренировал Рой Ходжсон, а в атаке зажигал Питер Одемвинги. Спустя год Крэйг получил вызов в английскую молодежку, где его партнерами по команде стали Джордан Хендерсон, Алекс Окслейд-Чемберлен и Росс Баркли. В первой же игре Доусон положил два гола в ворота Азербайджана.

Своей игрой Доусон заслужил доверие тренера молодежки Стюарта Пирса, который регулярно привлекал его в сборную, пока позволял возраст, а в 2012-м включил в состав сборной Великобритании на Олимпиаду в Лондоне. К слову, Пирс и сейчас тренирует Доусона. Теперь в статусе помощника Дэвида Мойеса в «Вест Хэме».

Казалось, после вызова в молодежную сборную и участия в Олимпиаде карьера Доусона пойдет по нарастающей, однако этого не произошло – Крэйг мотался по арендам, оставаясь на контракте с «Вест Бромвичем», а игроком основы стал только с приходом Тони Пулиса в сезоне 2014/15.

Казалось, Доусон проведет в «Вест Бромвиче» всю оставшуюся карьеру – на протяжении пяти сезонов он был крепким игроком основы клуба из нижней части турнирной таблицы АПЛ и одним из символов команды. Но «Вест Бромвич» вылетел в Чемпионшип, потом была неудачная попытка возвращения в АПЛ уже с «Уотфордом» – очередной вылет, а затем и потеря места в основном составе. Казалось, дальнейшая судьба 30-летнего Доусона предрешена – потихоньку доигрывать в Чемпионшипе и тихо завершить карьеру. И тут случилась эта аренда в «Вест Хэм», которая все изменила.

История Доусона дает людям веру в то, что нет ничего невозможного

«Меня часто спрашивают, чему меня научила игра в любительских лигах. Но я оставляю эти вопросы без ответа, – рассказывает Доусон. – Ведь большинство вещей, которым учишься в любительском футболе, на уровне АПЛ просто запрещены – это сразу красная карточка. Но признаюсь честно, те штуки, которым научился, играя в этих лигах, я использовал на протяжении всей моей профессиональной карьеры, и это дает мне определенное преимущество – ведь в академиях такому просто не учат».

Рассуждая о причинах любви болельщиков «Вест Хэма» к Крэйгу Доусону, экс-нападающий сборной Англии Карлтон Коул выдвинул версию, что все дело именно в том, что Доусон смог стать заметным футболистом большого клуба АПЛ, оставаясь простым парнем, который поднялся из самых низов любительского футбола. «Люди обожают такие истории, – уверен Коул. – Они дают веру в то, что нет ничего невозможного. Что можно стать звездой футбола, не обладая фантастическим природным талантом, как у Месси, или не пройдя пирамиду детских футбольных академий. Что парень, который убирает сегодня стаканы в пабе, через несколько лет может стать кумиром трибун благодаря упорству и трудолюбию».

«Я уверен, что больше ценю то, кем я стал, из-за моего нестандартного пути к этой цели, – говорит Доусон. – Когда начинал, я не имел возможности играть на нормальных футбольных полях или тренироваться в нормальных условиях, которые есть у академий клубов Премьер-лиги. Сегодня мне нравится пользоваться всеми удобствами, которые есть в клубе и я ценю каждого сотрудника, который создает и поддерживает эти удобства для футболистов. И я не воспринимаю это как должное. Всегда буду помнить промозглые вечера на болотистых полях в северном Манчестере, когда держишь в уме, что с утра надо вставать на работу. Все эти воспоминания заставляют меня ценить, то, что у меня есть сейчас».

Фото: Gettyimages.ru/Alex Burstow, Clint Hughes, Martin Rickett – Pool, Julian Finney, Ian Walton; Twitter/louisbaker1991