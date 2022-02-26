ЦСКА под санкциями. Чем это грозит? Почему может потребоваться смена владельца?

Колонка Джорджа Волошина, директора французского отделения британской консалтинговой компании Aperio Intelligence.

Во вторник американское казначейство ввело блокирующие санкции против российской государственной корпорации развития ВЭБ.РФ. С 2014 года она уже находилась под секторальными санкциями (ограничения в доступе к американскому долевому и долговому финансированию), но это мягкий вариант по сравнению с нынешним.

Вместе с ВЭБом в список подсанкционных лиц попал ряд его дочерних организаций, включая футбольный ЦСКА, в котором госкорпорации принадлежит контрольный пакет (собственно, только этим попадание в список и вызвано).

Это значит, что к ЦСКА теперь применяются те же максимально возможные по американскому законодательству санкции, что и в отношении самого ВЭБа.

Аналогичные ограничительные меры против ВЭБа были введены в четверг, 24 февраля, Евросоюзом, хотя ЦСКА отдельно упомянут не был (но к клубу будут применяться ограничения, пока контролирующей стороной будет ВЭБ: в ЕС санкции распространяются на дочерние структуры, где у материнской компании более 50% акций).

Что все это значит?

Попадание ЦСКА в санкционный список Минфина США означает заморозку всех активов клуба, находящихся в пределах американской юрисдикции или в управлении либо на хранении американских юридических и физических лиц.

Кроме того, американским лицам запрещается вступать в какие-либо взаимоотношения с клубом, который таким образом оказывается полностью отрезанным от американской финансовой системы и де-факто – от долларовых операций.

Как будет осуществляться контроль над реализацией санкций?

Соблюдение санкций ложится на плечи американских граждан, постоянных резидентов и организаций, созданных и действующих в соответствии с законодательством США.

После объявления санкций ЦСКА внесли в базу данных Офиса по контролю над иностранным активами (OFAC) Минфина США – это прямой администратор рестрикций. Предварительная сверка с этим списком, которая в более или менее крупных организациях автоматизирована, выведет на экран компьютера красный флажок в связи с ЦСКА.

Что грозит за нарушение санкций?

В большинстве случаев – гражданская ответственность, однако в редких случаях закон также предусматривает до 20 лет тюремного заключения в случае нарушения International Emergency Economic Powers Act от 1977 года, которым регламентируется большинство санкционных программ, включая российскую. Чаще всего используются денежные штрафы, рассчитываемые по сложной формуле. Она основывается не только на сумме нарушений, но и на ряде других факторов, среди которых – наличие или отсутствие эффективной корпоративной программы compliance, наличие или отсутствие злого умысла либо осведомленности относительно незаконности операций.

ЕС работает по тем же базовым принципам, хотя европейских лиц к ответственности привлекают менее системно (за это отвечают национальные правительства), а ранее наложенные штрафы на порядок ниже, чем в США.

ЦСКА и «Динамо»: в чем разница?

Вслед за ВЭБ.РФ в четверг под такие же американские санкции попал ВТБ, второй крупнейший банк страны. В тот же день ВТБ полностью передал контрольный пакет акций в «Динамо» Всероссийскому физкультурно-спортивному обществу «Динамо». Выведение футбольного клуба из периметра группы ВТБ автоматически освободило его от действия американских санкций, которые фактически действовали всего несколько часов.

ЦСКА, наоборот, включен в санкционный список США отдельной строчкой как дочерняя структура ВЭБа. Даже если ВЭБ передаст права собственности новому владельцу, ЦСКА останется под американскими санкциями. Для вывода из-под них потребуется сделать запрос в Минфин США и доказать, что клубом больше не владеет (на уровне как минимум 50%) подсанкционное лицо или суммарно несколько таких лиц.

В юридической практике достаточно много успешных обращений такого плана через американских адвокатов к властям США. Однако этот процесс порой занимает несколько лет. Кроме того, с учетом резко обострившихся трений между Россией и США Минфин может попросту отказать в удовлетворении просьбы, что потребует дальнейшего обращения в административный суд, а значит, дополнительных расходов и временных затрат.

Как санкции отразятся на деятельности ЦСКА?

Исключены любые партнерства с американскими компаниями, поставщиками экипировки, клубами, финансовыми институтами и так далее. Такие же ограничения на данный момент касаются всех европейских партнеров.

Проблемы также возникнут у многих неамериканских и неевропейских структур, поскольку принятый в 2017 году американский закон CAATSA предполагает санкции в отношении неамериканских лиц, которые участвуют в «существенных транзакциях» (определяемых по 7 отдельным критериям) с участниками санкционного списка. Такие меры не являются автоматическими и могут быть введены только по прямой инициативе американского правительства. Однако опасность непреднамеренного нарушения санкций, как правило, рассматривается настолько серьезно, что даже в отсутствие прямых запретов неамериканские лица – особенно те, которые тесно завязаны на рынке США, – предпочитают свернуть все взаимодействие.

Также важно, что, помимо конкретных законодательных и административных санкционных рестрикций, иностранные контрагенты всеми силами стремятся избежать репутационных издержек, вытекающих из какой бы то ни было ассоциации с подсанкционными лицами. Это фактически означает, что многие контрагенты ЦСКА сведут двусторонние контакты на нет только по этой причине. Среди желающих работать наверняка останутся лишь относительно небольшие структуры из стран Азии (например, Китая), с Ближнего Востока и с африканского континента.

Сможет ли ЦСКА играть в еврокубках? Ведь там выплачивают призовые

Получение призовых от УЕФА для клуба в статусе ЦСКА однозначно невозможно, это прямо запрещено санкциями, наложенными вслед за США Евросоюзом. Участие в еврокубках на безвозмездной основе крайне проблематично, поскольку оно предполагает подписание какого-либо документа об оказания услуг, а услуги, имеющие экономическую ценность (пусть и без фактической оплаты), не могут быть оказаны.

Для того чтобы участвовать в еврокубках, ЦСКА необходимо сменить структуру собственности – чтобы европейские санкции к клубу не применялись.

Однако это все равно не уменьшит рисков, связанных с параллельными американскими санкциями, особенно с учетом требований CAATSA.

Будет ли ограничен доступ ЦСКА к информационным платформам?

Как фигурант санкционного списка ЦСКА больше не сможет работать с такими американскими корпорациями, как Google, Oracle или Microsoft, включая закупки нового и содержание уже приобретенного программного обеспечения и оборудования. Ранее купленные продукты по-прежнему могут использоваться, но без возможности обновлений и технической поддержки.

С соцсетями, подавляющее большинство которых американские, ситуация менее однозначная. Даже самые жесткие санкции США предполагают возможность сохранения доступа подсанкционных лиц к различным платформам, позволяющим им общаться с другими людьми и организациями и распространять информацию о себе и своей деятельности. Тем не менее практика правоприменения разнится от провайдера к провайдеру. Например, твиттер не закрыл аккаунты президента Венесуэлы Николаса Мадуро и Высшего руководителя Ирана Али Хаменеи после их попадания в список SDN. Обратный пример – решение фэйсбука, которому принадлежит инстаграм, заблокировать аккаунты руководителя Чечни Рамзана Кадырова (заблокирован и ютуб-канал футбольного «Ахмата»; ютуб принадлежит компании Google).

Перспективы для российского спорта

Любые жесткие санкции достаточно быстро приводят к международной изоляции, особенно если они принимаются скоординированно странами с большими экономиками. Отмена ряда международных спортивных турниров в России только усложняет и без того непростую ситуацию.

У российского клубного спорта на фоне общей нестабильности и неопределенности будет меньше возможностей для сотрудничества с западными партнерами, причем даже при отсутствии прямых санкционных ограничений. Фактически это означает сужение географии контактов до сугубо российских регионов и ряда дружественных стран.

Фото: globallookpress.com/Dmitry Golubovich/Russian Look, Stupnikov Alexander/spartak.com; fcdm.ru