Генерал Урал
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Олдскул-табло (13:0 вручную), мат Григория Иванова на полицейского, зона загара у бровки. Куда занесло «Урал»!

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Атмосфера за пределами топ-лиг – кайф!

Вы уже могли привыкнуть к тому, что клубы РПЛ больше не ездят на летние сборы за границу. Но точно не могли привыкнуть к такому антуражу! «Урал» отъехал на 140 километров от Екатеринбурга, чтобы провести первый товарищеский матч в городе Алапаевск, где живут чуть более 36 тысяч человек.

Команда Виктора Гончаренко разнесла любительский клуб «Триумф» 13:0.

Но нас удивил вовсе не счет. Вот как ярко было вокруг футбольного поля. Например, вот так в перерыве отдыхали футболисты «Триумфа», пропустившие 7 в первом тайме.

Какие же скамейки запасных!

А вот и VIP-ложа.

Главная достопримечательность – местное табло!

На матч собрались полные трибуны, Fan ID на входе не спрашивали. 

А вот и группа поддержки «Триумфа» – судя по всему, ребята из местной ДЮСШ.

Некоторые болельщики, которым не хватило места на трибунах, просто лежали у поля.

Бикфалви, который был на афише, но не на поле, раздавал автографы.

Случился и неловкий момент: полицейский не узнал президента «Урала» Григория Иванова и не пропускал его к скамейке. Их диалог получился предсказуемо эмоциональным. Например, была и такая фраза: «Ты че, с ума сошел?! Ты че, дурак, что ли, ***** [блин]?!»

Позже кто-то подтвердил полицейскому личность Иванова, и президента «Урала» все же пропустили к команде.

После матча не обошлось без фотографий с местными детишками.

«Урал» регулярно выезжает в Свердловскую область для выставочных матчей. В прошлом году играли в Сысерти и Нижнем Тагиле, до этого – в Михайловске.

А пресс-атташе «Урала» построил стадион «Сантьяго Полдневая» в родном селе. Добрейшая история

Фото: ФК «Урал»; Стальные Монстры; ФК «Триумф» (Алапаевск)

2 комментария

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a2wai
Красивая история, которая для развития Урала как бренда в своей области дает очень много.
+7
-1
+6
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97 недостаточно
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Гена Букин - легегда Урала
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