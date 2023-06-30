Олдскул-табло (13:0 вручную), мат Григория Иванова на полицейского, зона загара у бровки. Куда занесло «Урал»!
Атмосфера за пределами топ-лиг – кайф!
Вы уже могли привыкнуть к тому, что клубы РПЛ больше не ездят на летние сборы за границу. Но точно не могли привыкнуть к такому антуражу! «Урал» отъехал на 140 километров от Екатеринбурга, чтобы провести первый товарищеский матч в городе Алапаевск, где живут чуть более 36 тысяч человек.
Команда Виктора Гончаренко разнесла любительский клуб «Триумф» 13:0.
Но нас удивил вовсе не счет. Вот как ярко было вокруг футбольного поля. Например, вот так в перерыве отдыхали футболисты «Триумфа», пропустившие 7 в первом тайме.
Какие же скамейки запасных!
А вот и VIP-ложа.
Главная достопримечательность – местное табло!
На матч собрались полные трибуны, Fan ID на входе не спрашивали.
А вот и группа поддержки «Триумфа» – судя по всему, ребята из местной ДЮСШ.
Некоторые болельщики, которым не хватило места на трибунах, просто лежали у поля.
Бикфалви, который был на афише, но не на поле, раздавал автографы.
Случился и неловкий момент: полицейский не узнал президента «Урала» Григория Иванова и не пропускал его к скамейке. Их диалог получился предсказуемо эмоциональным. Например, была и такая фраза: «Ты че, с ума сошел?! Ты че, дурак, что ли, ***** [блин]?!»
Позже кто-то подтвердил полицейскому личность Иванова, и президента «Урала» все же пропустили к команде.
После матча не обошлось без фотографий с местными детишками.
«Урал» регулярно выезжает в Свердловскую область для выставочных матчей. В прошлом году играли в Сысерти и Нижнем Тагиле, до этого – в Михайловске.
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