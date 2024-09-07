Удаление за троллинг в ФНЛ. Это Бегич отпраздновал гол, которым «Урал» спас ничью на 93-й

Показал «плаки-плаки» или «нос Буратино».

«Урал» борется за возвращение в РПЛ, но пока в ФНЛ идет не идеально. Вот и с «Ротором» дома спасли ничью только в добавленное время.

К 93-й минуте команда уже перешла на навал: после навеса Эрик Бикфалви скинул, а Мартин Секулич в касание отправил мяч в ворота – 1:1.

Сразу после гола судья показал вторую желтую карточку защитнику «Урала» Сильвие Бегичу. Хорват подбежал к сопернику и откровенно подразнил его. По трансляции не очень понятно, но показал или «нос Буратино», или «слезки».

Первое предупреждение Бегич получил на 91-й минуте за стычку с игроками «Ротора»: Сильвие что-то агрессивно высказывал соперникам. Судя по всему, дразнилка после гола стала продолжением той стычки.

«Урал» с 18 очками после девяти туров идет на первом месте в таблице Первой лиги – у тульского «Арсенала» столько же, но есть игра в запасе.

В следующем туре команда из Екатеринбурга отправится как раз на выезд в Тулу – и там не будет Бегича. Хорват не только основной защитник, но и серьезное оружие в атаке, ведь в концовках сложных матчей он превращается в нападающего (и уже забил победный в первом туре этого сезона).

В матче лидеров Первой лиги мы Сильвие не увидим – потому что не стоило троллить соперника на глазах у судьи.

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