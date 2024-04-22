«Так много индивидуальных ошибок»: Онана реагирует на потерю контроля в матче с «Ковентри»

Андре Онана считает, что полуфинал Кубка Англии с «Ковентри Сити» затянулся дольше, чем следовало бы, из-за «индивидуальных ошибок» его товарищей по команде.

В своем послематчевом интервью, которое цитирует 90Min, вратарь «Манчестер Юнайтед» сказал: «Это смешанное чувство».

«Это была тяжелая игра в конце. Мы контролировали ситуацию. После стольких индивидуальных ошибок мы пропустили три гола.

«Каким-то образом мы потеряли контроль над игрой».

«Мы должны победить. Мы чувствуем себя хорошо, мы счастливы выйти в финал. Мы вернемся сюда, чтобы победить».

«Самое главное – победа. Мы в финале, вот что важно».