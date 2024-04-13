«Эрик − очень хороший тренер». Онана встал на защиту Тен Хага

Вратарю «Манчестер Юнайтед» Андре Онана потребовалось практически полгода, чтобы адаптироваться в новом клубе и новой лиги. После этого камерунец стал важным звеном команды, которая позволяет слишком много у своих ворот.

В предматчевом интервью Sky Sports Онана внезапно заговорил про главного тренера «Юнайтед» Эрика тен Хага и объяснил свою позицию и отношение к нему.

«У футбола нет памяти, - начал он. − Ты хорошо играешь сегодня и вчера, завтра так не выходит, и все всегда будут помнить, что ты сделал в последний раз. К сожалению, вы не можете этого изменить.

«Эрик − очень хороший тренер. Я здесь не для того, чтобы поддерживать его, потому что он уже достаточно взрослый, чтобы поддерживать самого себя самостоятельно».