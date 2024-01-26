Неожиданный выбор. Байындыр рассказал, на что потратил первую футбольную зарплату

Второй вратарь «Манчестер Юнайтед» Алтай Байындыр рассказал о том, как потратил свою первую зарплату. На тот момент ему было всего 16 лет и он только подписал первый профессиональный контракт.

Скорее всего, почти каждый молодой игрок потратил бы деньги на что-то ненужное но не Байындыр. «Свою первую зарплату профессионала я вложил в получение психологической поддержки, чтобы стать лучше», − как передает The Times, рассказал турецкий вратарь в документальном фильме.

Это показатель большой зрелости и смирения, а в таком клубе, как «МЮ», где у многих игроков большое эго, очень похвально.

Сейчас Алтаю 25 лет, и довольно продолжительное время ему пришлось терпеливо ждать шанса оказаться в большом клубе. Он точно дебютирует уже на выходных, а так как Андре Онана будет отсутствовать из-за участия в Кубке Африки, Байындыр может отобрать у него роль первого номера. Все зависит только от него.