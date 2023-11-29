United Tweets
Блог

🤦🤦🤦 Онана вернулся. Голкипер полностью провалил важнейший матч «МЮ» в Лиге чемпионов

Андре Онана Андре Онана
Лига чемпионов УЕФА Лига чемпионов УЕФА
Клубы Клубы
Хаким Зиеш Хаким Зиеш
Галатасарай Галатасарай
Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
Футбол Футбол

После впечатляющей сухой серии в АПЛ Андре Онана решил разбавить оптимизм фанатов «МЮ», допустив две безумные ошибки в матче с «Галатасараем».

«Юнайтед» великолепно начал игру, создав себе преимущество в два мяча, но дальше все пошло не по плану.

Похоже, что штрафные Хакима Зиеша - криптонит камерунского голкипера. Иначе объяснить произошедшее не получится.

Это еще был тортик, а вот вам и вишенка.

Теперь судьба «Юнайтед» решится на «Олд Траффорд» в матче с «Баварией». «Красных дьяволов» устроит только победа.

10 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Птюч, Ёж.
надо быстро листать картинки и будет как видео))
+10
-1
+9
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
surfing
Это пзц
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ignatius Riley
очень хочется посмотреть на молодого турка в ближайшем матче
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Maks_tm
Ответ Ignatius Riley
очень хочется посмотреть на молодого турка в ближайшем матче
И другого тренера на скамейке, хоть и.о.
+6
-1
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Утка из Центрального Парка
Ответ Птюч, Ёж.
надо быстро листать картинки и будет как видео))
24 картинки в секунду. Только текст не в тему)
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Darth_Malice
Ответ Will Turner
давайте все напишем про ошибки вратаря. а потом удивляются от чего у футболистов психологические проблемы. когда от каждой ошибки вся желтизна вылезает и тыкает на тебя
так дело в том, что ошибок слишком много, и никакой работы над ошибками не видно. они систематические, а не спонтанные. они глупые и нелепые, что скорее говорит об отсутствии хорошей школы. когда играет хорошо - его хвалят, всё по делу. когда он играет плохо - его критикуют, всё по делу
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Will Turner
Ответ Darth_Malice
так дело в том, что ошибок слишком много, и никакой работы над ошибками не видно. они систематические, а не спонтанные. они глупые и нелепые, что скорее говорит об отсутствии хорошей школы. когда играет хорошо - его хвалят, всё по делу. когда он играет плохо - его критикуют, всё по делу
ну так когда хорошо играет школы хватает, а когда плохо не хватает? это как вообще такое
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Darth_Malice
Ответ Will Turner
ну так когда хорошо играет школы хватает, а когда плохо не хватает? это как вообще такое
когда хорошо куражно играет, школы тоже не хватает. как он мячи ловит, у меня лично микро-инфаркты каждый раз, с такой техникой любой мяч можно в ворота самому себе закинуть. пусть лучше отбивает, ловить мяч вообще не умеет
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Nikolay Kozlov
Ответ Will Turner
давайте все напишем про ошибки вратаря. а потом удивляются от чего у футболистов психологические проблемы. когда от каждой ошибки вся желтизна вылезает и тыкает на тебя
Да, Онана сейчас как почитает Спортс, так сразу психологические проблемы начнутся. Особенно после картинок.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий