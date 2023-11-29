🤦🤦🤦 Онана вернулся. Голкипер полностью провалил важнейший матч «МЮ» в Лиге чемпионов

После впечатляющей сухой серии в АПЛ Андре Онана решил разбавить оптимизм фанатов «МЮ», допустив две безумные ошибки в матче с «Галатасараем».

«Юнайтед» великолепно начал игру, создав себе преимущество в два мяча, но дальше все пошло не по плану.

Похоже, что штрафные Хакима Зиеша - криптонит камерунского голкипера. Иначе объяснить произошедшее не получится.

Это еще был тортик, а вот вам и вишенка.

Теперь судьба «Юнайтед» решится на «Олд Траффорд» в матче с «Баварией». «Красных дьяволов» устроит только победа.