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  4. Кунья показывал пять пальцев Сиогаи после 2:1 с Японией в 1/16 финала ЧМ, намекая на число титулов Бразилии. Форвард японцев заявлял, что «Бразилия была сильной раньше»

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Кунья показывал пять пальцев Сиогаи после 2:1 с Японией в 1/16 финала ЧМ, намекая на число титулов Бразилии. Форвард японцев заявлял, что «Бразилия была сильной раньше»
Матеус Кунья объяснил свой жест после победы над Японией.

Нападающий сборной Бразилии Матеус Кунья объяснил свой жест после победы над Японией в 1/16 финала ЧМ-2026 (2:1).

После матча Кунья показывал пять пальцев форварду сборной Японии Кенто Сиогаи, напоминая о количестве побед Бразилии на чемпионатах мира. Напомним, перед игрой Сиогаи, выступающий за «Вольфсбург», заявил: «Бразилия была сильной раньше. А сегодня? У меня есть чувство, что Франция и Аргентина тоже сильные команды. Что касается Бразилии, я о ней в последнее время мало что слышал».

«Мы всегда относились к сборной Японии с большим уважением, мы с гордостью говорили о том, как трудно играть против них и насколько они продвинулись в мировом футболе. Я считаю их одной из лучших команд. Многие люди говорят об этом [заявлении Сиогаи], мои друзья присылали мне это.

Я не хотел становиться мемом. Я хотел спровоцировать его, потому что нас это задело, мы понимаем, какое историческое значение имеет эта футболка и как упорно мы боролись за то, чтобы ее носить. Поэтому то, что даже кто-то, кто не является бразильцем, говорит о нас такое, ранит еще больше. Мы можем смириться с тем, что говорят о нас болельщики, но если это касается заявлений извне, то мы готовы бороться с кем угодно», – сказал Кунья.

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Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Globo Esporte
logoСборная Бразилии по футболу
logoСборная Японии по футболу
logoМатеус Кунья
logoЧемпионат мира по футболу
logoКенто Сиогаи

Комментарии

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И в чем не прав японец?
Он ему просто бешбармак предлагал попробовать, говорил, что реально вкусно!
Ну так прайм сборной Бразилии закончился в 2003 году. Дальше только мрак, никаких значимых достижений.
Какого Кунья имеет отношения к прошлым заслугам сборной Бразилии? Он пока ничего не выиграл с ней. И вряд ли выиграет
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