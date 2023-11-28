🤐 «Заткнул рты критикам». Фанаты «МЮ» в восторге от игры Андре Онана

Андре Онана не пропускает уже три матча подряд. Камерунский голкипер вышел на первое место в лиге по количеству сухих матчей в сезоне (5).

Болельщики «Ман Юнайтед» очень рады, что Онана наконец-то пришел в себя после трудного старта карьеры на «Олд Траффорд».

💭 Winrar: «Доверие там, где оно необходимо. Онана стал настоящим зверем с тех пор, как отразил пенальти в матче против «Копенгагена».

💭 Hernandez: «Это было выступление, похожее на то, когда Де Хеа был в своей лучшей форме. Рад за него».

💭 Levenstein: «Я был критичен, потому что он был действительно плох, но теперь он полностью реабилитировался. Очень рад, что он смог».

💭 Pintu: «В последнее время у него все очень хорошо, и он заткнул рты критикам. Надеюсь, он сможет продолжить в том же духе».

💭 Rozay: «В последнее время он был в отличной форме. Как и многие, я был очень обеспокоен на старте его карьеры в «МЮ». У него немного странный стиль, но так даже интереснее».