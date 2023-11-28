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🤐 «Заткнул рты критикам». Фанаты «МЮ» в восторге от игры Андре Онана

Андре Онана Андре Онана
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Андре Онана не пропускает уже три матча подряд. Камерунский голкипер вышел на первое место в лиге по количеству сухих матчей в сезоне (5).

Болельщики «Ман Юнайтед» очень рады, что Онана наконец-то пришел в себя после трудного старта карьеры на «Олд Траффорд».

💭 Winrar: «Доверие там, где оно необходимо. Онана стал настоящим зверем с тех пор, как отразил пенальти в матче против «Копенгагена».

💭 Hernandez: «Это было выступление, похожее на то, когда Де Хеа был в своей лучшей форме. Рад за него».

💭 Levenstein: «Я был критичен, потому что он был действительно плох, но теперь он полностью реабилитировался. Очень рад, что он смог».

💭 Pintu: «В последнее время у него все очень хорошо, и он заткнул рты критикам. Надеюсь, он сможет продолжить в том же духе».

💭 Rozay: «В последнее время он был в отличной форме. Как и многие, я был очень обеспокоен на старте его карьеры в «МЮ». У него немного странный стиль, но так даже интереснее».

8 комментариев

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kaviknat
Как всегда. Проиграет МЮ следующие игры, допустит ошибку, и опять начнется хейт
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Redhead One
Ответ elan_
К сожалению, психологическая устойчивость обычно трещит под давлением. Не сказал бы, что с "Эвертоном" это давление прямо зашкаливало. Где тонко, там и рвется, поэтому важно держать планку ровно, а не волнами от провалов к успехов. А Онана явно не тот голкипер, который может похвастаться стабильностью. В самом ответсвенном матче и поплывет..
Так и святой Давид плыл и в важных (финал ЛЕ, прошлые матчи с Севильей) , так и в куче не важных матчей. Любой вратарь будет ошибаться, тем более если у него оборона одна из худших в лиге. Выводы рано делать не стоит, поглядим на вклад Андре в конце сезона.
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MARELLE 29
Ответ Lavinka
Как обычно хейтеры МЮ и Онаны посрамлены .
Да это всегда так,чуть что случиться плохое у игроков или клуба,как сразу эти хичкошники начнут хейтить,а как хорошее,то сразу ИХ НИГДЕ НЕ ВИДНО,БУДТО И ЗАХОДЯТЬ В СПОРТС ЧТОБ ПОИЗДЕВАТЬСЯ ИЛИ ХЕЙТИТЬ
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elan_
К сожалению, психологическая устойчивость обычно трещит под давлением. Не сказал бы, что с "Эвертоном" это давление прямо зашкаливало. Где тонко, там и рвется, поэтому важно держать планку ровно, а не волнами от провалов к успехов. А Онана явно не тот голкипер, который может похвастаться стабильностью. В самом ответсвенном матче и поплывет..
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Lavinka
Как обычно хейтеры МЮ и Онаны посрамлены .
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Lavinka
Ответ elan_
К сожалению, психологическая устойчивость обычно трещит под давлением. Не сказал бы, что с "Эвертоном" это давление прямо зашкаливало. Где тонко, там и рвется, поэтому важно держать планку ровно, а не волнами от провалов к успехов. А Онана явно не тот голкипер, который может похвастаться стабильностью. В самом ответсвенном матче и поплывет..
Это как вы пришли к таким выводам ?
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vladimirzavodovskiii@gmail.com
Ответ Redhead One
Так и святой Давид плыл и в важных (финал ЛЕ, прошлые матчи с Севильей) , так и в куче не важных матчей. Любой вратарь будет ошибаться, тем более если у него оборона одна из худших в лиге. Выводы рано делать не стоит, поглядим на вклад Андре в конце сезона.
Точно, выводы делать рано. В конце сезона можно будет итог подвести.
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