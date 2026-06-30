Гюндоган об отмененном голе Та: «Что это за решение ВАР? В АПЛ на такое просто бы улыбнулись. Не стали бы менять решение»

Полузащитник «Галатасарая» Илкай Гюндоган высказался по поводу незасчитанного гола Джонатана Та.
Сборная Германии проиграла команде Парагвая (1:1, 3:4 пенальти) по пенальти в матче 1/16 финала и завершила выступление на ЧМ-2026.
На 102-й минуте при счете 1:1 защитник немцев Джонатан Та головой отправил мяч в сетку ворот Парагвая после подачи Натаниэля Брауна с угла поля. Главный арбитр матча Джелал Джайед, посмотрев повтор эпизода, отменил гол, так как Вольдемар Антон помешал голкиперу парагвайцев Орландо Хилю.
«Нет смысла приукрашивать игру команды.
Но что это за решение ВАР? В АПЛ на такое просто бы улыбнулись. Тем более не стали бы менять решение. Это, конечно, невероятно разочаровывающий момент.
К сожалению, сама немецкая команда не произвела впечатления на протяжении всех 120 минут», – написал Илкай Гюндоган.
«Если это нарушение, то «Арсенал» бы не стал чемпионом». Германия в гневе из-за отмены гола
Гюндоган и Клопп просто выгораживают свою сборную. При этом есть четкое ощущение, что ТА забил бы и без такой помощи, так что все претензии к Антону. Че он сделал - вообще непонятно