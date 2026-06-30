Гюндоган об отмененном голе Та: «Что это за решение ВАР? В АПЛ на такое просто бы улыбнулись. Не стали бы менять решение»

Илкай Гюндоган усомнился в правильности отмены гола Джонатана Та.

Полузащитник «Галатасарая» Илкай Гюндоган высказался по поводу незасчитанного гола Джонатана Та.

Сборная Германии проиграла команде Парагвая (1:1, 3:4 пенальти) по пенальти в матче 1/16 финала и завершила выступление на ЧМ-2026 .

На 102-й минуте при счете 1:1 защитник немцев Джонатан Та головой отправил мяч в сетку ворот Парагвая после подачи Натаниэля Брауна с угла поля. Главный арбитр матча Джелал Джайед, посмотрев повтор эпизода, отменил гол , так как Вольдемар Антон помешал голкиперу парагвайцев Орландо Хилю.

«Нет смысла приукрашивать игру команды.

Но что это за решение ВАР? В АПЛ на такое просто бы улыбнулись. Тем более не стали бы менять решение. Это, конечно, невероятно разочаровывающий момент.

К сожалению, сама немецкая команда не произвела впечатления на протяжении всех 120 минут», – написал Илкай Гюндоган.

«Если это нарушение, то «Арсенал» бы не стал чемпионом». Германия в гневе из-за отмены гола