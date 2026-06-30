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Гюндоган об отмененном голе Та: «Что это за решение ВАР? В АПЛ на такое просто бы улыбнулись. Не стали бы менять решение»
Илкай Гюндоган усомнился в правильности отмены гола Джонатана Та.

Полузащитник «Галатасарая» Илкай Гюндоган высказался по поводу незасчитанного гола Джонатана Та.

Сборная Германии проиграла команде Парагвая (1:1, 3:4 пенальти) по пенальти в матче 1/16 финала и завершила выступление на ЧМ-2026.

На 102-й минуте при счете 1:1 защитник немцев Джонатан Та головой отправил мяч в сетку ворот Парагвая после подачи Натаниэля Брауна с угла поля. Главный арбитр матча Джелал Джайед, посмотрев повтор эпизода, отменил гол, так как Вольдемар Антон помешал голкиперу парагвайцев Орландо Хилю.

«Нет смысла приукрашивать игру команды.

Но что это за решение ВАР? В АПЛ на такое просто бы улыбнулись. Тем более не стали бы менять решение. Это, конечно, невероятно разочаровывающий момент.

К сожалению, сама немецкая команда не произвела впечатления на протяжении всех 120 минут», – написал Илкай Гюндоган.

«Если это нарушение, то «Арсенал» бы не стал чемпионом». Германия в гневе из-за отмены гола

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Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: аккаунт Илкая Гюндогана в X
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Комментарии

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Чемпионат Мира - не равно АПЛ, когда эти дубоголовые дойдут до такой простой мысли? Судят по своей руби-ломай лиге, и ее стандарты на весь мир распространяют.
ОтветBlack Phoenix
Чемпионат Мира - не равно АПЛ, когда эти дубоголовые дойдут до такой простой мысли? Судят по своей руби-ломай лиге, и ее стандарты на весь мир распространяют.
Базейшая база. Любители АПЛ смотрят не футбол а бей и беги, зато "там просмотров много, деньги большие и вон какие крутые клубы"... Вот честно, если б не испанские игроки и тренеры, то АПЛ так бы и занимались допотопным "бегать лево-право" с мячом.
ОтветТимур Мударисов
Базейшая база. Любители АПЛ смотрят не футбол а бей и беги, зато "там просмотров много, деньги большие и вон какие крутые клубы"... Вот честно, если б не испанские игроки и тренеры, то АПЛ так бы и занимались допотопным "бегать лево-право" с мячом.
Как поставить сто плюсов (
Судья на ВАР просто очень большой поклонник сборной Германии. Когда он представил, что с этой командой сделают лягушатники, тут же нашёл повод отменить гол, чтобы избавить немцев от гэнгбэнга в 1/8 финала.
То есть решение неправильное не потому, что оно противоречит правилам, а потому что в АПЛ могли бы решить иначе? Интересный критерий
Так в том и дело что это нарушение для всех нормальных людей. А в АПЛ в прошлом сезоне какая то натуральная дичь происходила. Правильно Клопп(да и многие тут в комментах) сказал что без этого хрен бы Арсенал победил.
Почему они все считают АПЛ за какой-то эталон? В Англии ужасное судейство
Чушь. В АПЛ нельзя толкать руками вратаря. Арсенал весь сезон использовал простую уловку: встать перед вратарем спиной к нему, расставить ноги как можно шире и упереться. Такое в Англии разрешено, да и к слову не только в Англии. Из всех голов Арсенала, на которые жалуются Клопп, Гюндоган и прочие, пожалуй только один был сильно спорный - это гол против МЮ, где Салиба рукой цепанул вратаря. Но он явно не толкал его, не ронял и вообще находился к нему спиной, хотя момент спорный и лично я бы такой гол не засчитал. Посмотрите все остальные - вы не найдете ничего подобного

Гюндоган и Клопп просто выгораживают свою сборную. При этом есть четкое ощущение, что ТА забил бы и без такой помощи, так что все претензии к Антону. Че он сделал - вообще непонятно
ОтветCatch You
Чушь. В АПЛ нельзя толкать руками вратаря. Арсенал весь сезон использовал простую уловку: встать перед вратарем спиной к нему, расставить ноги как можно шире и упереться. Такое в Англии разрешено, да и к слову не только в Англии. Из всех голов Арсенала, на которые жалуются Клопп, Гюндоган и прочие, пожалуй только один был сильно спорный - это гол против МЮ, где Салиба рукой цепанул вратаря. Но он явно не толкал его, не ронял и вообще находился к нему спиной, хотя момент спорный и лично я бы такой гол не засчитал. Посмотрите все остальные - вы не найдете ничего подобного Гюндоган и Клопп просто выгораживают свою сборную. При этом есть четкое ощущение, что ТА забил бы и без такой помощи, так что все претензии к Антону. Че он сделал - вообще непонятно
Был подобный гол Троссара против Лестера - но его отменили. Или в матче Вест Хэм - Арсенал, подобный фол был на Райе, где игрок тупо держал вратаря.
Ну так у вас там свои правила . Регбийные )
А вообще не понимаю я нытья немцев. Очевидно, что команда прыгнула выше головы. Достанься им в группу не Кюрасао, а какой-нибудь Кабо-Верде, или, не дай Бог, ДР Конго, вообще могли повторить успех двух прошлых мундиалей. А так вышли из группы, чего уже 12 лет не было.
В динамике момент спорный. Но на повторе вар очевидная блокировка вратаря во вратарской площади. Перед контактом было и движение в сторону вратаря, и толчок руками. Судья сначала засчитал, но посмотрев вар, убедился, что такое засчитать не может. Другие там в апл пусть засчитывают хоть голы рукой.
Ну не знаю, вживую игру не видел, на хайлайтах видно, что вратаря прям держали, это по мне так нарушение
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