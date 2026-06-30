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  4. Маттеус против продолжения работы с Нагельсманном: «Еще не понимаю – зачем семьи были там с начала ЧМ? Поездки, бронь отелей – это обсуждалось в команде, все были недовольны»

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Маттеус против продолжения работы с Нагельсманном: «Еще не понимаю – зачем семьи были там с начала ЧМ? Поездки, бронь отелей – это обсуждалось в команде, все были недовольны»
Лотар Маттеус высказался о проблемах Германии на ЧМ-2026.

Бывший футболист сборной Германии Лотар Маттеус поделился мнением о проблемах команды на ЧМ-2026.

Немецкая сборная завершила выступление на турнире на стадии 1/16 финала, проиграв команде Парагвая (1:1, 3:4 пенальти).

«У меня не хватает воображения представить, как команда может развиваться с Юлианом Нагельсманном. После чемпионата мира нужно двигаться дальше с новым тренером. Это уже слишком.

В прессе было много заголовков [с точки зрения ожиданий от команды]. Я помню это еще с 1994 года.

Еще не понимаю, зачем нужно было присутствие семей с начала турнира. Возникают вопросы с поездками, бронированием отелей – это все обсуждалось внутри команды, и все были недовольны друг другом.

Одному игроку разрешили лететь с матерью, другому – с женой или детьми, а остальные должны были лететь обычным коммерческим рейсом.

Было много волнений, внимание было сосредоточено не на чемпионате мира.

Они пробыли в Америке не более двух недель, а все семьи уже были там. Они могли прилететь после четвертьфинала, если бы команда чего-то добилась», – сказал Лотар Маттеус в интервью Bild.

«Германия подвела целую нацию». Немцы в шоке

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Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Sport1
logoЛотар Маттеус
logoСборная Германии по футболу
logoбундеслига Германия
logoЧемпионат мира по футболу
logoЮлиан Нагельсманн

Комментарии

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Доверили команду нефутбольному человеку с лицом Мусаева
Ответmicka
Доверили команду нефутбольному человеку с лицом Мусаева
И повадками Талалаева
Эту сборную Германии не спас бы даже целибат...
ОтветСергей Круг
Эту сборную Германии не спас бы даже целибат...
целлюлит
ОтветСергей Круг
Эту сборную Германии не спас бы даже целибат...
Стилобат?
Матеус базирует. Этот провал, наверное, самый заслуженный из всех. В 2018 была великая команда и чисто игровой провал. В 2022 случился настоящий shit happens имения Японии при в целом хорошей игре, вышли бы из группы, еще как могли бы пошуметь. А сейчас какая-то тотальная безнадежность на поле и токсичность вокруг него. Нагельсманн совсем не справился. С другой стороны, как же обмельчал и состав, если даже с 2022 сравнить, не говоря уж о 2018.
ОтветBuharoid
Матеус базирует. Этот провал, наверное, самый заслуженный из всех. В 2018 была великая команда и чисто игровой провал. В 2022 случился настоящий shit happens имения Японии при в целом хорошей игре, вышли бы из группы, еще как могли бы пошуметь. А сейчас какая-то тотальная безнадежность на поле и токсичность вокруг него. Нагельсманн совсем не справился. С другой стороны, как же обмельчал и состав, если даже с 2022 сравнить, не говоря уж о 2018.
Чего ? В 22 сборная была не лучше, да в 18 году тоже
ОтветРишад Хайруллин
Чего ? В 22 сборная была не лучше, да в 18 году тоже
В 2018 был имба состав, который вообще непонятно как так провалился, там на всех позициях играли топы в расцвете. В 2022 состав тоже был сильнее нынешнего, можно заявки сравнить. И по игре все сильно лучше было, там подкосил чисто случайный слив Японии, а потом японско-испанский договорняк в последнем туре.
Эту сборную Германии не спас бы даже австрийский художник…
ОтветRocknrollaz
Эту сборную Германии не спас бы даже австрийский художник…
Буква Г!
ОтветRocknrollaz
Эту сборную Германии не спас бы даже австрийский художник…
Пусть тренирует сборную Австрию
Вот это реально бред звать жён и подружек футболистов на такие турниры. Что пару недель без секса потерпеть не могут?) игроки должны думать только о ЧМ, а барышни их только отвлекают
Это еще спасибо, что в группе оказалось Кюрасао. Остальные игры были отвратительны, но с Кот-д’Ивуаром сильно повезло
Как туристы в общем поехали, всё верно Лотар говорит
что за мода семей таскать с собой на чемпионаты ?это крупный турнир там нужно сфокусированным ,настроенным и тд .скмья зачем там я понять не могу .
Ответигрочишка всея руси
что за мода семей таскать с собой на чемпионаты ?это крупный турнир там нужно сфокусированным ,настроенным и тд .скмья зачем там я понять не могу .
Жёны-инстаграмщицы захотели шопинга в Штатах и прогнули своих ранимых и инфантильных каблуков. Классика
Теперь им нужно на коленях ползать перед Юргеном и умолять его возглавить этих мальчишек возомнивших себя звёздами уровня кросса и баллака
Наггельсман перемудрил и просто убил команду. По именам вот многие говорят что команда слабейшая за много лет, я не согласен. Игроки Баварии Реала Ливерпуля Арсенала... Просто не нужны вот эти тактические чудаки у руля сборной. Поставьте какого-нибудь условного Клозе на след крупный турнир и точно будет лучше.

Наггельсман аут
ОтветHitgoe Himgob
Наггельсман перемудрил и просто убил команду. По именам вот многие говорят что команда слабейшая за много лет, я не согласен. Игроки Баварии Реала Ливерпуля Арсенала... Просто не нужны вот эти тактические чудаки у руля сборной. Поставьте какого-нибудь условного Клозе на след крупный турнир и точно будет лучше. Наггельсман аут
Да конечно, бред списывать на состав, можно после поражения Франции об этом было ещё говорить, тогда бы зашло как аргумент хотя бы, и то для тех, кто в футболе не особо смыслит. А сейчас вообще мимо кассы, Германия играла не лучше Кот дИвуара и Эквадора, не смогла пройти Парагвай, что, у них всех составы что ли качественнее? Это абсурд, это явнейший тренерский провал, более очевидного не придумать даже. Всё это конечно не отменяет того, что состав год от года ухудшается по качеству, тут не поспоришь.
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