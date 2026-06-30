Маттеус против продолжения работы с Нагельсманном: «Еще не понимаю – зачем семьи были там с начала ЧМ? Поездки, бронь отелей – это обсуждалось в команде, все были недовольны»

Лотар Маттеус высказался о проблемах Германии на ЧМ-2026.

Бывший футболист сборной Германии Лотар Маттеус поделился мнением о проблемах команды на ЧМ-2026 .

Немецкая сборная завершила выступление на турнире на стадии 1/16 финала, проиграв команде Парагвая (1:1, 3:4 пенальти).

«У меня не хватает воображения представить, как команда может развиваться с Юлианом Нагельсманном . После чемпионата мира нужно двигаться дальше с новым тренером. Это уже слишком.

В прессе было много заголовков [с точки зрения ожиданий от команды]. Я помню это еще с 1994 года.

Еще не понимаю, зачем нужно было присутствие семей с начала турнира. Возникают вопросы с поездками, бронированием отелей – это все обсуждалось внутри команды, и все были недовольны друг другом.

Одному игроку разрешили лететь с матерью, другому – с женой или детьми, а остальные должны были лететь обычным коммерческим рейсом.

Было много волнений, внимание было сосредоточено не на чемпионате мира.

Они пробыли в Америке не более двух недель, а все семьи уже были там. Они могли прилететь после четвертьфинала, если бы команда чего-то добилась», – сказал Лотар Маттеус в интервью Bild.

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