Байындыр назвал Ван дер Сара своим любимым голкипером. Турок получил дерзкий ответ от Эдвина

В беседе с пресс-службой «Юнайтед» Алтай Байындыр признался, что его любимый голкипер – это Эдвин ван дер Сар: «Я уже говорил это раньше. Ван дер Сар – настоящая легенда».

Комплимент турка дошел до самого голландца. Эдвин отправил немного дерзкое послание новичку «красных дьяволов»:

«Привет, Алтай, скоро мы с тобой увидимся в Манчестере и поболтаем о вратарском ремесле, но моим фаворитом по-прежнему остается Андре, как ты знаешь!»

Вполне логично, что Эдвин отдает предпочтение Онана, с которым голландец работал в «Аяксе». В одном из интервью Андре даже назвал Ван дер Сара своим футбольным крестным отцом.

Онана и Байындыр присоединились к «Манчестер Юнайтед» в начале этого сезона. Турецкий голкипер пока не успел сыграть за «красных дьяволов. А вот камерунец, как известно, сразу после трансфера стал основным вратарем команды Тен Хага.

Когда поклонники «МЮ» увидят игру Байындыра?