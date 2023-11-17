«С ним, вероятно, все в порядке»: Онана и Рэшфорд получили травмы в сборных

«Манчестер Юнайтед» получил двойную травму: Маркус Рэшфорд и Андре Онана были вынуждены покинуть свои международные матчи с разницей в несколько минут в пятницу из-за травм.

Онане пришлось покинуть поле вместе с командой физиотерапевтов после 80 минуты игры Камеруна с Маврикием.

Во время отборочного матча сборной Англии на Евро-2024 против Мальты Рэшфорду пришлось покинуть поле во втором тайме после столкновения со своим товарищем по команде Трентом Александром-Арнольдом. Неизвестно, насколько серьезна его травма, но его место сразу же занял игрок «Челси» Коул Палмер.

По словам Гарета Саутгейта, с Рэшфордом все должно быть в порядке.

«Я думаю, что с ним, вероятно, все в порядке. Мы просто подумали, что, учитывая характер столкновения, это был шанс вовлечь Коула в игру. Я не слишком много оценивал, но думаю, что с Маркусом все в порядке».