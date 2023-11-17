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«С ним, вероятно, все в порядке»: Онана и Рэшфорд получили травмы в сборных

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Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
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«Манчестер Юнайтед» получил двойную травму: Маркус Рэшфорд и Андре Онана были вынуждены покинуть свои международные матчи с разницей в несколько минут в пятницу из-за травм.

Онане пришлось покинуть поле вместе с командой физиотерапевтов после 80 минуты игры Камеруна с Маврикием.

Во время отборочного матча сборной Англии на Евро-2024 против Мальты Рэшфорду пришлось покинуть поле во втором тайме после столкновения со своим товарищем по команде Трентом Александром-Арнольдом. Неизвестно, насколько серьезна его травма, но его место сразу же занял игрок «Челси» Коул Палмер.

По словам Гарета Саутгейта, с Рэшфордом все должно быть в порядке.

«Я думаю, что с ним, вероятно, все в порядке. Мы просто подумали, что, учитывая характер столкновения, это был шанс вовлечь Коула в игру. Я не слишком много оценивал, но думаю, что с Маркусом все в порядке». 

 

 

2 комментария

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Will Turner
ждём такую же новость про онана. учитывая его улыбку на фото. может также перестраховка
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vladimirzavodovskiii@gmail.com
У МЮ проще сказать, кто в этом сезоне не травмировался, чем перечислять у кого были травмы
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