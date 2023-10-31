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⚠️ «Раздевалка «МЮ» напряжена». Есть три футболиста, которые пытаются наладить атмосферу в клубе

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Харри Магуайр, Джонни Эванс и Скотт Мактоминей - наиболее положительно влияющие футболисты на атмосферу внутри «Ман Юнайтед».

Журналист Бен Джейкобс в своей последней колонке для CaughtOffside рассказал, что в раздевалке «МЮ» крайне напряженная ситуация, но есть три футболиста, пытающихся ее улучшить.

«Нельзя винить во всем только Эрика тен Хага, который строго соблюдает клубную иерархию, но нет никаких сомнений в том, что раздевалка напряжена.

Man Utd ready to sign veteran star who'll humiliate current Red Devils player

Есть игроки, которые считают, что босс слишком строг. Однако есть и другая сторона, где находятся Харри Магуайр, Джонни Эванс и Скотт Мактоминей. Они оказывают положительное влияние на команду за пределами поля и делают все возможное, чтобы улучшить настроение и единство команды», - написал Джейкобс.

Любопытно, что все эти игроки - британцы.

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4 комментария

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Серёжа Куцевол
Любопытно, что тут не фигурирует капитан
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Lavinka
Опять инсайды из раздевалки . Вот хлеба много для журналистов сейчас .
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red hikkikomori
И замечу что все белые. Я не расист, но мне не нравится что слишком много португалоговорящих и испаноговорящих игроков в команде. Ещё самыми плохо влияющими на атмосферу в раздевалке игроками мне кажутся Бруно, Рашфорд и Санчо, но последнего уже можно не брать в расчет. Просто моё субъективное мнение, основанное лишь на ощущениях)
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Евгений Стасюкевич
Ответ red hikkikomori
И замечу что все белые. Я не расист, но мне не нравится что слишком много португалоговорящих и испаноговорящих игроков в команде. Ещё самыми плохо влияющими на атмосферу в раздевалке игроками мне кажутся Бруно, Рашфорд и Санчо, но последнего уже можно не брать в расчет. Просто моё субъективное мнение, основанное лишь на ощущениях)
Дело вовсе не в языке, Рэш провёл хороший сезон и, наверное, снова потух
Бруно, наверное, статодрочем становится, да и в целом много было сказано про его "лидерские качества", игрок хороший, но, к сожалению, не лидер. ИМХО
Санчо просто не потянул, просто не те коучи, просто всё не то после трансфера
Да и вообще куча людей ни к селу ни к городу
А общее у всех одно, все сидят на охеревших зарплатках
Дело, возможно, реально ни в тренерах, ибо никто не задерживается больше двух лет
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