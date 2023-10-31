⚠️ «Раздевалка «МЮ» напряжена». Есть три футболиста, которые пытаются наладить атмосферу в клубе

Харри Магуайр, Джонни Эванс и Скотт Мактоминей - наиболее положительно влияющие футболисты на атмосферу внутри «Ман Юнайтед».

Журналист Бен Джейкобс в своей последней колонке для CaughtOffside рассказал, что в раздевалке «МЮ» крайне напряженная ситуация, но есть три футболиста, пытающихся ее улучшить.

«Нельзя винить во всем только Эрика тен Хага, который строго соблюдает клубную иерархию, но нет никаких сомнений в том, что раздевалка напряжена.

Есть игроки, которые считают, что босс слишком строг. Однако есть и другая сторона, где находятся Харри Магуайр, Джонни Эванс и Скотт Мактоминей. Они оказывают положительное влияние на команду за пределами поля и делают все возможное, чтобы улучшить настроение и единство команды», - написал Джейкобс.

Любопытно, что все эти игроки - британцы.

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